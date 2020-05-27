Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала»



фото: Владимир Маркони на съемках шоу "Галилео"



фото: Владимир Маркони на съемках шоу "Галилео"



фото: Владимир Маркони на съемках шоу "Галилео"



фото: Владимир Маркони

Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с его начала — 2007 года. Я самый-самый ярый фанат! А согласился не просто потому, что «ну ладно, я постою в кадре, что-то расскажу». Нет, я действительно горю этим проектом, для меня это огромная честь. И я счастлив, что большой канал СТС обратил на меня внимание, решив, что «этот мальчонка хорош».Во-первых, в студии будет пахнуть дорогим парфюмом. Во-вторых, у ведущего будет уже не кнопочный телефон и не поясная сумочка, в которой он лежит. Но это всё шуточки. На самом деле я с большим уважением отношусь к Александру Пушному, у нас даже есть совместная фотография. Когда я работал на маленьком канале, который вещал на двенадцать домов в Москве, я туда разными правдами и неправдами приглашал звёзд, от которых кайфовал. И Александр Пушной был среди них. Так мы и познакомились.Настолько окунуться в научпоп удалось, да, впервые. В «Вечернем Урганте», где я работал сценаристом и ведущим рубрик, у нас были пересечения с наукой. Мы были постоянно в информационном потоке, к нам приходили учёные. И нужно было погрузиться в тему и написать для учёного понятный общедоступный текст, чтобы зрители легко считали, о чём мы говорим. Но программа в жанре научпоп у меня впервые. Несмотря на то, что к этому я долго шёл. Ведь в моём дипломе о высшем образовании есть слово «учёный», а следующее слово — «агроном».Скорее дистанционно, потому что оба интернет-штучки. Даня активно дружит с объединением «КликКлак», придумывает для них массу научных представлений и шоу, поэтому, разумеется, я следил за ним. Он классно и легко выполняет научные эксперименты, на которые человек в здравом уме и с детьми (а это я) не решился бы. Он балансирует на грани, и надеюсь, мы не увидим его среди тех, кто получит Премию Дарвина. Хотя другие премии, конечно, ему желаю. И как бы эффектно ни выглядел его эксперимент, вы должны помнить, что дома такое повторять не стоит. Просто смотрите, как это делает профессионал Даня.Магия телевидения такова, что людей можно смонтировать таким образом, что, даже если они ненавидят друг друга, в кадре они будут выглядеть лучшими друзьями. К счастью, это не наш случай. Мы с Даней всегда на связи, переписываемся в инстаграме. Мы как Танго и Кэш: когда вокруг костры, машины с опасными людьми, мы с ним плечом к плечу, прорываемся, чтобы сделать крутое шоу. Вот, кстати, недавно в Петербурге мой товарищ Стёпа из группы «Марсель» сказал: «Вова, я знаю, что ты будешь ведущим "Галилео", у меня дети, не подведи». И мы с Даней сделаем всё, чтобы это была классная программа.Я понимаю, что в интернете моя дочь может наткнуться на то, что папа делал и делает. Например, посмотрит «Реутов ТВ» и скажет: «Пап, ну серьёзно?» Включит другие старые программы и признается: «Не так часто дети от родителей отрекаются, но в этом случае придётся». А я ей — посмотри-ка, голубушка, «Галилео». И она ответит — ну хорошо, это достойно. Я в принципе хочу, чтобы программа нравилась всем детям, помогала им становиться умнее, потому что у нас будет много фактов и информации, полезной и для тех, кто сдаёт ЕГЭ. Мы для себя поставили ещё и такую цель: хотим, чтобы все выпускники с помощью «Галилео» стали королями и королевами выпускных экзаменов. Это ответственная и серьёзная миссия «Галилео».Сейчас телесмотрение скакануло на такие высоты, что от ютьюба остались какие-то руины. Кроме того, канал СТС очень активен в интернете, туда дублируется много контента, и я уверен, что всё это будет очень востребовано и там.Мы с каналом и компанией, которая снимает шоу, всё обсуждаем, допиливаем формулировки, поэтому в программе моё фирменное звучание. К счастью, аудитория мне доверяет, ещё есть часть людей, которая посмотрит и удивится, что это за новый паренёк, и где Александр Пушной. Уверен, я очень быстро докажу свою состоятельность и профессионализм.Так как я на даче, то, наконец, покрасил лестницу, колодец и порог, давно хотел это сделать. Испытываю от этого дзен. Конечно, я успеваю несколько меньше, чем хотелось бы, но зато я дома с семьей и всю свою энергию направляю на близких. Правда, иногда говорю: «Дети, жена, потусуйтесь немного, мне нужно поработать несколько часов». И запираюсь в комнате.С женой и детьми планировали слетать отдохнуть. Мы не хотели готовить и убираться, а хотели, чтобы кто-то это делал за нас. Чтобы мы оставляли два евро, возвращались в номер, а там уже всё чистенько.