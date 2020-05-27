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Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала»

интервью >>
27 мая 2020
25 мая на СТС состоялась премьера перезапуска шоу «Галилео», в которой место ведущего занял известный шоумен Владимир Маркони. Кино-Театр.Ру побеседовал с Владимиром об особенностях нового «Галилео», жизни проекта без Пушного, главных критиках и особенностях карантина.

Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала»
фото: Владимир Маркони на съемках шоу "Галилео"

Вы стали ведущим шоу СТС, названного в честь учёного Галилео Галилея. Легко ли далось решение?

Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с его начала — 2007 года. Я самый-самый ярый фанат! А согласился не просто потому, что «ну ладно, я постою в кадре, что-то расскажу». Нет, я действительно горю этим проектом, для меня это огромная честь. И я счастлив, что большой канал СТС обратил на меня внимание, решив, что «этот мальчонка хорош».

Как с вашим приходом изменится «Галилео»?

Во-первых, в студии будет пахнуть дорогим парфюмом. Во-вторых, у ведущего будет уже не кнопочный телефон и не поясная сумочка, в которой он лежит. Но это всё шуточки. На самом деле я с большим уважением отношусь к Александру Пушному, у нас даже есть совместная фотография. Когда я работал на маленьком канале, который вещал на двенадцать домов в Москве, я туда разными правдами и неправдами приглашал звёзд, от которых кайфовал. И Александр Пушной был среди них. Так мы и познакомились.

«Галилео» — ваш первый опыт научпопа?

Настолько окунуться в научпоп удалось, да, впервые. В «Вечернем Урганте», где я работал сценаристом и ведущим рубрик, у нас были пересечения с наукой. Мы были постоянно в информационном потоке, к нам приходили учёные. И нужно было погрузиться в тему и написать для учёного понятный общедоступный текст, чтобы зрители легко считали, о чём мы говорим. Но программа в жанре научпоп у меня впервые. Несмотря на то, что к этому я долго шёл. Ведь в моём дипломе о высшем образовании есть слово «учёный», а следующее слово — «агроном».

Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала»
фото: Владимир Маркони на съемках шоу "Галилео"

Ваш соведущий — известный блогер Даня Крастер. Вы были знакомы с ним и его ютьюб-каналом до съёмок?

Скорее дистанционно, потому что оба интернет-штучки. Даня активно дружит с объединением «КликКлак», придумывает для них массу научных представлений и шоу, поэтому, разумеется, я следил за ним. Он классно и легко выполняет научные эксперименты, на которые человек в здравом уме и с детьми (а это я) не решился бы. Он балансирует на грани, и надеюсь, мы не увидим его среди тех, кто получит Премию Дарвина. Хотя другие премии, конечно, ему желаю. И как бы эффектно ни выглядел его эксперимент, вы должны помнить, что дома такое повторять не стоит. Просто смотрите, как это делает профессионал Даня.

Вам с Даней приходилось искать энергетические точки для создания «химии» в кадре?

Магия телевидения такова, что людей можно смонтировать таким образом, что, даже если они ненавидят друг друга, в кадре они будут выглядеть лучшими друзьями. К счастью, это не наш случай. Мы с Даней всегда на связи, переписываемся в инстаграме. Мы как Танго и Кэш: когда вокруг костры, машины с опасными людьми, мы с ним плечом к плечу, прорываемся, чтобы сделать крутое шоу. Вот, кстати, недавно в Петербурге мой товарищ Стёпа из группы «Марсель» сказал: «Вова, я знаю, что ты будешь ведущим "Галилео", у меня дети, не подведи». И мы с Даней сделаем всё, чтобы это была классная программа.

У вас есть свой цензор — дочка Агния, которая тоже наверняка посмотрит новые выпуски «Галилео». Это налагает на вас дополнительную ответственность?

Я понимаю, что в интернете моя дочь может наткнуться на то, что папа делал и делает. Например, посмотрит «Реутов ТВ» и скажет: «Пап, ну серьёзно?» Включит другие старые программы и признается: «Не так часто дети от родителей отрекаются, но в этом случае придётся». А я ей — посмотри-ка, голубушка, «Галилео». И она ответит — ну хорошо, это достойно. Я в принципе хочу, чтобы программа нравилась всем детям, помогала им становиться умнее, потому что у нас будет много фактов и информации, полезной и для тех, кто сдаёт ЕГЭ. Мы для себя поставили ещё и такую цель: хотим, чтобы все выпускники с помощью «Галилео» стали королями и королевами выпускных экзаменов. Это ответственная и серьёзная миссия «Галилео».

Как считаете, программа способна утащить обратно на ТВ тех, кто привык обходиться одним интернетом?

Сейчас телесмотрение скакануло на такие высоты, что от ютьюба остались какие-то руины. Кроме того, канал СТС очень активен в интернете, туда дублируется много контента, и я уверен, что всё это будет очень востребовано и там.

Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала»
фото: Владимир Маркони на съемках шоу "Галилео"

Придумывать шутки для других вы умеете, но ведь иногда и вам нужно шутить чужими, написанными кем-то?

Мы с каналом и компанией, которая снимает шоу, всё обсуждаем, допиливаем формулировки, поэтому в программе моё фирменное звучание. К счастью, аудитория мне доверяет, ещё есть часть людей, которая посмотрит и удивится, что это за новый паренёк, и где Александр Пушной. Уверен, я очень быстро докажу свою состоятельность и профессионализм.

Признавайтесь, что успели сделать в условиях карантина?

Так как я на даче, то, наконец, покрасил лестницу, колодец и порог, давно хотел это сделать. Испытываю от этого дзен. Конечно, я успеваю несколько меньше, чем хотелось бы, но зато я дома с семьей и всю свою энергию направляю на близких. Правда, иногда говорю: «Дети, жена, потусуйтесь немного, мне нужно поработать несколько часов». И запираюсь в комнате.

А что не удалось сделать из-за карантина?

С женой и детьми планировали слетать отдохнуть. Мы не хотели готовить и убираться, а хотели, чтобы кто-то это делал за нас. Чтобы мы оставляли два евро, возвращались в номер, а там уже всё чистенько.

Смотрите передачу «Галилео с Владимиром Маркони» с 25 мая с понедельника по четверг в 14:00 на канале СТС.

Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала»
фото: Владимир Маркони

Евгений Червон
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Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала» фотографии
Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала» фотографии
Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала» фотографии
Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала» фотографии
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