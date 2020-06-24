Мария Ситковская: «Нельзя снимать фильм по формуле, специально подстраиваясь под чье-то настроение»

В рамках совместного образовательного проекта с Московской школой киноКино-Театр.Ру сделал несколько интервью с преподавателями МШК. Мы уже обсудили работу художественного департамента, поговорили с Елизаветой Шмаковой о жизни кастинг-директоров и исследовали деятельность продюсера и монтажера в digital. А продюсер Олег Богатов сам написал несколько советов о том, как готовиться к онлайн-питчингам в условиях самоизоляции. На этот раз мы решили побеседовать с директором школы Марией Ситковской, чтобы поподробнее узнать о процессе работы МШК, ее взглядах на современный кинорынок и планах на будущее.
фото: Мария Ситковская // из личного архива
Московской школе кино уже восемь лет. Расскажите, что изменилось с момента старта проекта и с момента, как вы его возглавили?
Киноиндустрия сегодня функционирует в режиме постоянной трансформации: стремительно меняется культура потребления, появляются новые форматы, например, интерактивные онлайн-сериалы. Если еще недавно сложно было бороться с интернет-пиратством, то сейчас пользователи сами выбирают платную модель подписки в онлайн-кинотеатрах — зритель стал готов платить за качественный контент. Для Московской школы кино стратегически важно реагировать на новые индустриальные запросы — мы формируем программу, отталкиваясь от того, что сегодня востребовано на рынке. На сегодняшний момент МШК — это 20 долгосрочных программ, которые готовят специалистов в различных областях — от режиссёров, сценаристов и продюсеров до 3D-аниматоров, кинокритиков и шоураннеров. Кроме того, Московская школа кино теперь является частью университета креативных индустрий, который возглавляет Екатерина Черкес-заде.
Как школа работала во время режима самоизоляции? Как изменился образовательный процесс?
Большинство занятий перешло в онлайн-формат, и ни одна программа не остановила свою работу – мы по-прежнему проводим занятия по расписанию. Есть трудности, связанные с производственным процессом, но дистанция оказалась еще одним катализатором, который позволил студентам взаимодействовать в новых форматах. Есть возможность снимать этюды, посвященные карантину, проводить скрипт-румы в дистанционном формате, заниматься постпродакшеном. Студенты второго курса «Киноактёр» даже провели ZOOM-спектакль «Многоэтажка», его посмотрело более 350 зрителей. Более того, онлайн-формат сделал возможным проводить мастер-классы практиков индустрии, у которых, наконец, появилось свободное время и возможность побеседовать со студентами МШК. Это Алексей Чупов и Наталья Меркулова, Тимур Бекмамбетов, Илья Найшуллер и многие другие.
За прошедшие годы в отечественном кинематографе выстрелило достаточно много новых для широкого зрителя имен. Шипенко, Крыжовников... И все их проекты однозначно можно назвать достаточно современными. Насколько выпускники новой школы продюсирования, продакшна, операторского искусства и других связанных с кино профессий повлияли на успех новых режиссеров? Насколько связаны процессы рождения новых талантов и модернизации профессионального сообщества?
Развитие сферы образования в кино — немаловажный фактор в появлении новых имён. Здесь работает конвейерный принцип — чем больше идей, профессиональных людей и ресурсов крутится в индустрии, тем благоприятнее почва для развития и формирования звёзд. Многие студенты МШК начинают карьеру уже в стенах школы — нам удаётся поддерживать творческий климат и мотивацию для развития учащихся. Взаимодействие студентов всех программ в производстве студенческих проектов позволяет формировать новые кадры, открывать новые имена.
Гузель Яхина, выпускница программы «Сценарное мастерство», начинала свой роман «Зулейха открывает глаза» как киносценарий, премьера его экранизации состоялась этой весной на телеканале Россия. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне студентка программы «Продюсирование» Московской школы кино Анастасия Логинова стала исполнительным продюсером рекламного проекта Сбербанка. Студенты новой программы «Практическая кинокритика» уже сотрудничают с ведущими изданиями о кино и ТВ.
Но и Шипенко и Крыжовников в индустрии очень давно. Их первые работы увидели свет 10-15 лет назад. Для режиссера, оператора нужно 8-10 лет для становления. Поэтому имена наших выпускников широкая аудитория услышит еще через несколько лет.
Тот же Крыжовников, несмотря на ранний успех фильма «Горько!», получил признание профессиональной публики через короткометражки, которые он выкладывал на свой канал на Youtube. Как вы думаете, бесплатные стриминговые сервисы как площадка для начинающих режиссеров — это от безысходности или есть какая-то стратегия?
Бесплатные ресурсы — это прежде всего проба пера и возможность получить фидбэк от зрителя. Благодаря эффекту «вирусности» у таких онлайн-проектов есть возможность абсолютно бесплатно быть замеченными как аудиторией, так и потенциальными заказчиками продукта, работодателями и инвесторами.
фото: Бэкстейдж студенческого проекта // Пресс-служба МШК
Благодаря развитию онлайн-платформ у не самых востребованных или пока что мало известных режиссеров и актеров появилась возможность постоянно находиться в творческом процессе и находить своего зрителя. А теперь и наоборот — все чаще мы видим, что уже сложившиеся кинематографисты принимают участие в съемках проектов под платформы. Каким вы видите будущее рынка?
Продукт киноиндустрии — это рассказывание историй. Человечество с древних времен производит и потребляет истории — если раньше это была наскальная живопись, то сегодня — это бесчисленное количество разнообразных форматов на любой вкус. Трансформация кинорынка происходит сегодня и будет происходить всегда — это бесспорно. Задача МШК своевременно реагировать на запросы индустрии и даже опережать их. Нам важно, чтобы выпускники были востребованы не только сейчас, но и в будущем, когда изменится запрос аудитории и появятся новые формы дистрибуции. Мы воспитываем в студентах умение адаптироваться к новым трендам. Еще три года назад мы начали разработку и два года назад уже запустили курсы «Шоураннер», «Режиссуру короткой формы», интенсив «Продюсер digital media». Программа «Практическая кинокритика», к примеру, подготавливает выпускников для работы, в том числе, и с онлайн дистрибуцией, организацией фестивалей, созданию видеоэссе — помимо написания текстов студенты готовятся решать целый спектр задач смежных областей. И так мы работаем со всеми программами школы.
Последние двадцать-тридцать лет кинематографисты недосчитывались сборов из-за развития пиратства: сначала кассеты, потом DVD, а затем еще и торренты и пиратские сайты. Как так вышло, что всего за несколько лет аудитория изменила свое отношение к потреблению кино и «подсела» на платформы с платной подпиской?
Пиратство на аналоговых носителях (видеокассеты и DVD) во всем мире несравнимо с масштабами интернет-пиратства, которое пришло ему на смену. Всё-таки в Европе и Америке рынок лицензированных продаж видео и DVD приносил доход индустрии, но настоящие проблемы начались в конце нулевых, когда пользователи массово стали потреблять видео онлайн, но легальных площадок с крупной разнообразной библиотекой просто не существовало. А если они и были, то доступность условных торрентов на тот момент была значительно выше. С пиратством весь мир продолжает бороться до сих пор, но именно тогда зрители начали формировать привычку потреблять видео онлайн. Сегодня заплатить за фильм стало быстрее и удобнее, чем скачать его бесплатно. Более того, платные ресурсы предоставляют доступ к огромной библиотеке оригинального контента — всё это стало удобнее и продолжает привлекать новую аудиторию.
У вас есть программа «Шоураннер». Грамотно запустить проект — это отдельное умение, но во всем мире, и Россия не исключение, довольно давно длится кризис сценарных идей. Как вы думаете, с чем это связано? И как из этого выходить?
Это актуально только для кинопроката, которому приходится сражаться за зрителя с телевидением и теми же новыми форматами потребления. Поэтому создателям приходится ориентироваться на «рабочие» сценарные формулы. Крупнобюджетные проекты не могут позволить себе рисковать деньгами, необходимо рассчитывать все, чтобы фильм не оказался провалом. Для этого приходится опираться на статистические показатели и создавать фильмы для максимально широкой аудитории.
Кино в классическом понимании, когда мы говорим о просмотре фильма в зрительном зале, уже давно перестало быть единственным способом потребления. Зато чаще мы стали говорить о сегментировании аудитории: появляются новые группы зрителей, готовые смотреть «альтернативное» кино. В этой области денег меньше, но все самые безумные сценарные идеи находятся именно здесь. С другой стороны, благодаря ресурсам, которыми располагают онлайн-кинотеатры, именно они становятся сосредоточением свежих идей. И даже позволяют авторам и режиссерам безграничную свободу для творчества, как это случилось с Мартином Скорсезе и его неторопливым «Ирландцем».
фото: Мария Ситковская // из личного архива
В одном из интервью вы говорили, что молодым кинематографистам лучше делать первые шаги в новых технологиях. При этом, помимо условных высокобюджетных «Вторжения» и «Аванпоста», в России в прокате неожиданно выстреливают достаточно камерные проекты, например, «Верность». Как молодому кинематографисту понять настроение аудитории и выбрать правильное для себя направление в кино?
Один из принципов МШК — снимать о том, что трогает лично тебя, снимать о том, что ты знаешь, и это не вопрос понимания запроса аудитории. Все, что нужно сегодня знать про аудиторию, что есть запрос на искренность, на честные эмоции. Нельзя снимать фильм по какой-то формуле, специально подстраиваясь под чье-то настроение. Часто получается так, что фильмы становятся отражением времени. Точно так же случилось с «Верностью» Нигины Сайфуллаевой, более того, это не единственный участник 30-го Кинотавра, где темой стало исследование кризиса института семьи. «Давай разведемся» Анны Пармас об этом же. Камерные проекты дают режиссёрам авторскую свободу, которая привлекает своего зрителя.
В чем особенность образовательного процесса в МШК? Чем обучение у вас отличается от ВГИКа и других школ?
Важно, что ВГИК — это институт высшего образования, в то время как Московская школа кино работает в системе дополнительного образования - мы помогаем менять профессиональную траекторию. Мы очень гордимся тем, что наши студенты работают над совместными проектами с индустрией уже на этапе обучения. В МШК гибкая программа, что позволяет «кастомизировать» процесс обучения для каждой группы всех направлений согласно компетенциям студентов. Также Московская школа кино реагирует на тренды последних лет и даже месяцев, нам важно формировать новые кадры под текущий индустриальный запрос. Мы хотим, чтобы абитуриенты обладали профессиональными компетенциями и были готовы к новым вызовам, поэтому каждый поступающий к нам должен сам проанализировать свои возможности и планы, а также быть высоко мотивированным.
У нас нет мастерских – есть кураторский борд, в котором собраны профессионалы индустрии с разными творческими методами, разным портфолио и разной спецификой. Они объединены общим пониманием какую задачу для индустрии должен решать выпускник, чтобы быть востребованным. С одной стороны, это позволяет нивелировать до определенной степени субъективность оценивания в процессе обучения, а с другой – позволяет студентам формировать критическое мышление и собственное видение профессии.
Какие у вас планы на будущее? Чего ждать в ближайшее время? Новые совместные проекты? Совместные программы?
В этом году в Московской школе кино появятся 4 новые долгосрочные образовательные программы: «3D Artist», «Compositing Artist», «VFX Artist» и «Анимация», организованные совместно со Школой компьютерной графики Scream School. Теперь, после их появления, в МШК есть все ключевые цеха кинопроизводства. МШК расширяет образовательные возможности и для школьников. Два года подряд мы организовывали летнюю двухнедельную школу для подростков Filmmaking Teens. И в этом году в дополнение к ней решили запустить две долгосрочные программы: актёрская игра для подростков и Filmmaking Teens, а также ещё одну летнюю школу актёрской игры для подростков. Это происходит в связи с большим интересом к кинообразованию со стороны родителей и детей.
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