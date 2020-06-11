Зоя Бербер: «Как женщине может быть тяжело работать в мужском коллективе?»

Вы сыграли идеального робота-полицейского. Чувствовали ли вы особую ответственность перед ролью, и достижим ли идеал?
Я бы уточнила — андроида-правозащитника, это важно! По поводу идеала не знаю, но ответственность ощущала глобальную, потому что делала это впервые, и мне очень хотелось, чтоб все получилось. Уже на уровне чтения сценария начала придумывать своего персонажа, а когда меня утвердили, почувствовала — теперь уж точно нельзя ошибиться, иначе зритель не поверит.
Роль Анны Николаевны требует некоторого отстранения и нестандартного взгляда на ситуацию. Все, что мы видим на экране, задумано на уровне сценария, или же вам удалось сымпровизировать и привнести что-то от себя?
Уверена, что режиссер Максим Пежемский со мной согласится — роль отдали на откуп мне. Я общалась со сценаристами и креативным продюсером по поводу образа, пыталась все полученное синтезировать и вывести нечто общее, прибавив к этому себя. Взгляд, тело, восприятие совсем иное. Эта игра меня очень забавляла, существовать в этом интересно. Я, Анна Николаевна, просто наблюдаю и фиксирую: как люди воспринимают информацию, какие у них реакции, как они чувствует. Но сама существую отстранённо и без эмоций.
В проекте много экшн-сцен. Как вы готовились: особая диета или уникальный комплекс тренировок?
До начала съемок было несколько репетиций с каскадерами, где естественно был дублер. Но я очень настаивала на том, чтобы все сделать самой. Мне нравится работать «на преодоление», всегда к этому стремилась: бои, драки, погони, прыжки. Меня хлебом не корми, дай поскакать на съемках. Особой диеты не было, ела, как обычно, но от мучного пришлось отказаться. Антон Филипенко прозвал меня «славянским андроидом» – все-таки щечки выдают. В этом вопросе главное — мера и никакого хлеба! Что касается тренировок, нужно просто держать тело в тонусе, утром включаешь музыку, ритмично двигаешься, и так до вечера.
После сериала «Лучше, чем люди» звание самого привлекательного андроида на российском экране было у Паулины Андреевой, но сейчас появилась госпожа Королькевич. Чувствуете ли вы эту конкуренцию?
Когда вышел «Лучше, чем люди», я его начала смотреть, но до финала не добралась, потому что меня утвердили на роль в «Анне Николаевне». Я — человек впечатлительный и не хочу ничего заимствовать. Паулина сделала замечательную работу, а мне хочется создать свою. Без параллелей и сравнений. Жанры проектов — разные: «Лучше, чем люди» – фантастика, а «Анна Николаевна» – комедия, и тут совсем другое существование.
Госпожа Королькевич не чувствует конкуренцию, потому что не стала конкурировать, а пошла своим путем. Я двигалась от любимых голливудских фильмов про супергероев и фантастику. Например, «Двухсотлетний человек» с Робином Уильямсом, герой которого тоже хотел стать человеком и изучал окружающий мир. Искусственный разум на протяжении двухсот лет стремился к тому, чтобы завоевать право называться человеком. У Анны Николаевны аналогичная задача — понять людей, их логику, решения и жизнь.
Наверно, больше «Терминатор». Люблю, когда персонаж — физически сильный, заряженный, присутствует экшен. А потом в этой силе появляется нотка человечности. Это ловит зрителя на эмоциональный крючок. Ловкий ход.
Некоторые читатели называют вашу героиню «Электроником в юбке». Близок ли вам этот образ, и где у вас кнопка?
А что, пусть называют. «Гостья из будущего», «Электроник в юбке» — лишь бы запомнилась и посмотрели. Где у Анны Николаевны кнопка? Их несколько. Самая главная, согласно сценарию, под подбородком. Правда, эту часть немного вырезали. Есть и другие кнопки, но об этом расскажем в следующем сезоне.
В сериале много разговоров о неуставных отношениях и харассменте, а герой Сергея Гармаша даже утверждает, что в нашей стране — это нормально и издревле так было. Есть ли у вас позиция по этому вопросу?
Таких разговоров не так уж и много. Что касается моей позиции, то такая проблема есть. Большую часть жизни мы проводим на работе и порой не успеваем вести личную жизнь, поэтому она иногда там и случается. Главное, чтоб все было по согласию. Если и есть неуставные отношения, то пусть они закончатся свадьбой. Почему нет?
Проект изначально снимался для веб-платформы, а теперь выходит на ТВ, есть ли для вас разница, для какого медиа делается проект? Отличаются ли подходы к производству?
Конечно, отличаются. И редактура, и создание сценария, и многое другое. Как я знаю, компания «Среда» хотела, чтоб сериал вышел без ограничений — то есть ровно так, как был прописан. На телевидении мы учитываем возрастной момент: не все можно показывать, не обо всем можно говорить. На интернет-платформах в этом плане больше свободы. Я радуюсь этому и одинаково хорошо отношусь к выходу проекта и там, и там. Вложенное мной время и труд по объемам одинаковы — что для телепроекта, что для онлайн-сериала — везде на 120%!
фото: пресс-служба ТНТ
Какие сериалы вы смотрите сами? Или из-за плотного графика на это нет времени?
Время на это нахожу, сериалы для меня — удовольствие и отдых. Люблю комедии, запутанные истории, смотрю много. Из последнего: «Почему женщины убивают», «И повсюду тлеют пожары», «Убивая Еву». Можно сказать, что это — женские сериалы, но такого качества, что проходящий мимо с кружкой кофе мужчина тоже остановится и будет смотреть. По мере сил слежу за новинками, зарегистрирована на многих онлайн-площадках.
Можно поступить по закону, а можно – по совести. Что правильней и человечней?
Этот вопрос постоянно звучит как задача андроида Анны Королькевич. Она должна из точки А (поступить по закону) найти путь в пункт Б (поступить по совести) и вывести золотую середину. Что правильней, никогда не ответим. Зависит от ситуации. К этому она и приходит — нет простого ответа.
Тяжело ли работалось в мужском коллективе? Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Антон Филипенко - с кем за время съемок сложились самые теплые отношения?
Смеетесь? Как женщине может быть тяжело работать в мужском коллективе? Это же прекрасно, когда тебя окружают Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Антон Филипенко и Сергей Гармаш! Со всеми сложились отличные отношения. Все внимание на меня, все классно шутят, лучшая компания. Легко, весело и без сплетен. С увлечением разбирают сценарий и роли, вдохновенно берутся за работу. Я не говорю, что девочки плохо работают. Просто у мужчин все четко: работа, обед, работа, «стоп, снято». И всегда в таком тонусе, как в пионерлагере!
Сейчас идет показ проекта «ЧУМА!» с вашим участием. Тяжело ли было оказаться в Средневековье и какие параллели с сегодняшним днем вы могли ли бы провести?
Параллели проводить не буду, как сказано в начале шоу — все совпадения случайны. Ничего тяжелого, проект сделан на полном фане и с удовольствием. Идея — классная, и очень хотелось стать ее частью. Неожиданно, что выдвинутая вперед челюсть моей героини очень понравилась создателям, и они попросили оставить этот штришок. Марта отличается и от Леры («Реальные пацаны»), и от Анны Николаевны, так что коплю образы. У меня еще не было проекта, где бы я отбывала номер. Все на кайфе и драйве. Работаем!
фото: пресс-служба ТНТ
Эту роль похвалила Тина Канделаки, назвав вас «мастером перевоплощений». Согласный ли вы с такой оценкой и как относитесь к похвале или критике ваших работ?
Раньше смущалась, а теперь отношусь положительно. Если девушка, продюсер, начальник и прекрасный человек хвалит — это дико приятно. К критике отношусь отлично, но только если критикуют мою работу, а когда критикуют проект — тут сложнее, не знаю, как к этому относиться. Чаще всего костерят за то, что не зависит от меня: сценарий, монтаж, подход режиссера, поэтому остается только защищать. Делаю это яро. Если мой образ разбирают по косточкам, то слушаю, ибо зритель — лучший мастер и учитель. Он говорит или «верю», или «не верю». И это крайне важно для любого артиста.
Наши читатели больше всего отмечают ваши роли в «Реальных пацанах» и в «Фарце». Часто ли вспоминаете или пересматриваете эти проекты?
«Реальных пацанов» часто, потому что идут повторы. Люблю этот проект. А «Фарцу» смотрю редко, потому что тоже очень люблю. Я часто говорю моему хорошему другу режиссеру сериала Егору Баранову: «Ну я же опять заною, когда включу». Очень скучаю по «Фарце» – времени, Минску, нашей дружбе, всем ребятам, настроению, историям Александра Цекало. Это была первая роль в моей жизни вне «Реальных пацанов». Работа в таких проектах учит вкладываться в то, что ты делаешь. Не подключится душа — не будет результата!
В следующей году у вас выйдет проект «Душегубы». Можете рассказать о нем подробнее?
Этот был для меня третий подряд проект с режиссером Давидом Ткебучавой после «Возмездия» и «9 жизней». Это тот режиссер, с которым я поняла, что главный партнер — этот не тот, кто в кадре, а тот, кто сидит за монитором. Как же везет артистам, у которых есть такие режиссеры. Он любит снимать мелодрамы и очень тонко понимает работу: «фальшивишь», «не доиграла», «просто прочитала текст», «углубись», «давай подумаем». Это правильный профессиональный фанатизм. Я даже не ожидала, что к мелодраме можно подходить так обстоятельно. Иногда даже спорила по поводу своих героинь, считала, что они должны быть сильнее. А Давид объяснял, что я неправильно понимаю себя и зрителя, который посмотрит этот проект. Делая героиню не слабой, мы лишаем зрителя эмоций. «Душегубы» – детектив, основанный на реальных событиях. Моя героиня – луч света для главного героя (Сергей Марин), который раскрывает серьезное дело. Прошло много времени, мы все ждем этот проект. Хочется вспомнить, как это было, и узнать, что в результате получилось.
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