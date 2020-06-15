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Виктория Исакова: «Сильная, действующая героиня – сейчас уже тенденция»

интервью >>
15 июня 2020
На видеосервисе START 18 июня состоится премьера сериала «Надежда» – одного из самых смелых и неожиданных проектов этого года. В центре сюжета – примерная с виду жена и мать, у которой есть другая, скрытая от семьи сущность. Вот уже почти 20 лет она работает киллером, отплачивая за свою вольную жизнь – когда-то преступный синдикат помог ей избежать неминуемой тюрьмы. В погоне за уже настоящей свободой себя и своей семьи Надежда готова на всё. Главную роль в сериале, придуманном авторами хита START «Бывшие» Эльдаром Великорецким и Алексеем Троцюком и поставленном режиссером Еленой Хазановой, сыграла Виктория Исакова. Мы поговорили с актрисой о сильных женских персонажах, стилистике комиксов, которые повлияли на «Надежду», возможностях, которые дают артистам интернет-платформы и «изоляционном» кино.

Виктория Исакова: «Сильная, действующая героиня – сейчас уже тенденция»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Это уже не первый ваш совместный проект с режиссером Еленой Хазановой. Почему вы так активно с ней стали работать?

Мне хочется работать с хорошими режиссерами и, конечно же, с интересными историями, ролями. Часто режиссер, сделав одну картину, возвращается к актеру в следующий раз. Наверное, потому что отбор жесткий. Режиссеры подробно выбирают артистов, артисты выбирают режиссеров. Если случается химия, сотрудничество продолжается: режиссеры взрослеют вместе с артистами. Когда мы заканчивали предыдущую картину, возникло предложение от видеосервиса START и продюсера Алексея Троцюка сделать сериал «Надежда». И Лену, и меня заинтересовал оригинальный сценарий с интересно закрученным сюжетом. И я, конечно, вцепилась в возможность сыграть что-то новое для себя. Надеюсь, что «Надежда» будет не законченной историей и появится продолжение.

В этом проекте вам по сути приходится играть две очень разноплановые роли, это же очень сложно.

На самом деле ролей гораздо больше, чем две. Грубо говоря, есть один человек – она в своей реальной жизни, в своей семье, мама, жена. И есть другой человек, который постоянно разный. И за ее трансформациями будет, мне кажется, интересно следить. Как она поступает в той или иной ситуации, какая она может быть разная – скромная, спокойная, сексуальная, очень опасная, очень страшная и так далее. Плюс ко всему, там есть и любовная линия, и драма, и сложные постановочные сцены.

Все ли детали образов вашей героини были прописаны в сценарии изначально или вы что-то придумали с Еленой уже во время съемочного процесса?

В сценарий изначально были хорошо прописаны характеры героев. Но без режиссера воплотить на экране даже хорошо прописанный образ невозможно. Многое предлагала Лена, многое я, были репетиции, читки со всеми артистами.

Виктория Исакова: «Сильная, действующая героиня – сейчас уже тенденция»
фото: Пресс-служба видеосервиса START


Насколько женская оптика Елены Хазановой, которая постоянно показывает в своих картинах совершенно разных современных женщин, помогала вам на съемочной площадке и, может быть, как раз при вхождении в образ.

Я много работаю с женщинами-режиссерами – это и Аня Меликян, и Наташа Меркулова, и Лена Хазанова, и Дуня Смирнова – и на самом деле не понимаю, что такое женская оптика и мужская. Это значит, что мужчина должен снимать брутальное кино с мужиками, а женщина должна снимать вдумчивое кино про женщин, которые разбираются со своими проблемами? Часто бывает наоборот. Так что тут мне сложно что-то говорить про женскую оптику. На мой взгляд, есть оптика хорошего режиссера и не очень. И какие-то феминистические направления здесь не работают.

Тем не менее в «Надежде» совершенно неожиданная для нашего кино героиня. Вам вообще хватает в российском кино сильных женских персонажей?

Сейчас – да. Сильная героиня, действующая, совершающая поступки, решающая проблемы, думающая, активно существующая – сейчас это тенденция. И, конечно, я этому рада, так как появляется много интересных ролей.

Возможно, это связано с тем, что есть огромное количество классных актрис.

Хороших артистов бывает сколько угодно много, но никогда не бывает много подходящих на одну конкретную роль.

В «Надежде» заставка сделана в стиле комикса. На площадке и во время подготовки проекта Как-то звучала отсылка к этому жанру, влияние которого чувствуется и непосредственно в сериале?

Да, Лена это озвучивала, конечно же. Наши герои абсолютно реально существуют, совершают реальные поступки, страдают, радуются, веселятся, но вот мир вокруг показан немного в преломлении.

Виктория Исакова: «Сильная, действующая героиня – сейчас уже тенденция»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

А вы сами погружались в комикс-культуру, или это было в данном случае не обязательно?

В этом смысле я была готова, хотя не могу сказать, что это очень сильно повлияло на мое существование в кадре. Это, скорее, история режиссера, художника-постановщика, которые создают визуальный мир. А я в него вхожу и делаю абсолютно реальные вещи.

Просто некоторые презирают комиксы.

Некоторые презирают одно, некоторые – другое. Я нахожусь внутри кинопроизводства, понимаю, как сложно оно создается, поэтому не могу сказать, что презираю какой-то конкретный жанр. Напротив, я понимаю, что безумно сложно снять, например, по-настоящему классную комедию. Так же, как и настоящую драму, или мелодраму. Скорее, я с восхищением отношусь к режиссерам, которые не боятся жанровости.

Сериал «Надежда», кстати, тоже по большей части именно драматический, снят в непривычном хронометраже (серия длится всего 25 минут), и такие проекты стали возможны благодаря приходу стриминг-сервисов на российский рынок. На ваш взгляд, развитие онлайн-платформ сделало наше кино более свободным и, может быть, как раз предоставило больше возможностей для женских ролей и ярких образов?

Думаю, приход героини-женщины в таком масштабе был неизбежен. Но, конечно, стриминг-платформы дают большое поле для нового. Стало сниматься больше проектов, платформы борются за зрителя, предлагают качественные, смелые и интересные фильмы. Тут простая арифметика: больше фильмов, больше сценариев, больше ролей.

Даже во время самоизоляции платформы снимали свои проекты, в том числе через Zoom. Как вы к этому относитесь, потому что это тоже новая актерская реальность?

Сейчас все можно назвать нашей «новой реальностью». Думаю, формат «изоляционного кино» останется с нами, будет развиваться – в какую сторону, пока никто не знает. Я пока в таких историях не участвовала, потому что действительно интересного предложения не появилось. Но никто не знает, как будет дальше.

Смотрите сериал «Надежда» на видеосервисе START с 18 июня.


Маша Токмашева
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