Виктория Исакова: «Сильная, действующая героиня – сейчас уже тенденция»

На видеосервисе START 18 июня состоится премьера сериала «Надежда» – одного из самых смелых и неожиданных проектов этого года. В центре сюжета – примерная с виду жена и мать, у которой есть другая, скрытая от семьи сущность. Вот уже почти 20 лет она работает киллером, отплачивая за свою вольную жизнь – когда-то преступный синдикат помог ей избежать неминуемой тюрьмы. В погоне за уже настоящей свободой себя и своей семьи Надежда готова на всё. Главную роль в сериале, придуманном авторами хита START «Бывшие» Эльдаром Великорецким и Алексеем Троцюком и поставленном режиссером Еленой Хазановой, сыграла Виктория Исакова. Мы поговорили с актрисой о сильных женских персонажах, стилистике комиксов, которые повлияли на «Надежду», возможностях, которые дают артистам интернет-платформы и «изоляционном» кино.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Это уже не первый ваш совместный проект с режиссером Еленой Хазановой. Почему вы так активно с ней стали работать?
Мне хочется работать с хорошими режиссерами и, конечно же, с интересными историями, ролями. Часто режиссер, сделав одну картину, возвращается к актеру в следующий раз. Наверное, потому что отбор жесткий. Режиссеры подробно выбирают артистов, артисты выбирают режиссеров. Если случается химия, сотрудничество продолжается: режиссеры взрослеют вместе с артистами. Когда мы заканчивали предыдущую картину, возникло предложение от видеосервиса START и продюсера Алексея Троцюка сделать сериал «Надежда». И Лену, и меня заинтересовал оригинальный сценарий с интересно закрученным сюжетом. И я, конечно, вцепилась в возможность сыграть что-то новое для себя. Надеюсь, что «Надежда» будет не законченной историей и появится продолжение.
В этом проекте вам по сути приходится играть две очень разноплановые роли, это же очень сложно.
На самом деле ролей гораздо больше, чем две. Грубо говоря, есть один человек – она в своей реальной жизни, в своей семье, мама, жена. И есть другой человек, который постоянно разный. И за ее трансформациями будет, мне кажется, интересно следить. Как она поступает в той или иной ситуации, какая она может быть разная – скромная, спокойная, сексуальная, очень опасная, очень страшная и так далее. Плюс ко всему, там есть и любовная линия, и драма, и сложные постановочные сцены.
Все ли детали образов вашей героини были прописаны в сценарии изначально или вы что-то придумали с Еленой уже во время съемочного процесса?
В сценарий изначально были хорошо прописаны характеры героев. Но без режиссера воплотить на экране даже хорошо прописанный образ невозможно. Многое предлагала Лена, многое я, были репетиции, читки со всеми артистами.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Насколько женская оптика Елены Хазановой, которая постоянно показывает в своих картинах совершенно разных современных женщин, помогала вам на съемочной площадке и, может быть, как раз при вхождении в образ.
Я много работаю с женщинами-режиссерами – это и Аня Меликян, и Наташа Меркулова, и Лена Хазанова, и Дуня Смирнова – и на самом деле не понимаю, что такое женская оптика и мужская. Это значит, что мужчина должен снимать брутальное кино с мужиками, а женщина должна снимать вдумчивое кино про женщин, которые разбираются со своими проблемами? Часто бывает наоборот. Так что тут мне сложно что-то говорить про женскую оптику. На мой взгляд, есть оптика хорошего режиссера и не очень. И какие-то феминистические направления здесь не работают.
Тем не менее в «Надежде» совершенно неожиданная для нашего кино героиня. Вам вообще хватает в российском кино сильных женских персонажей?
Сейчас – да. Сильная героиня, действующая, совершающая поступки, решающая проблемы, думающая, активно существующая – сейчас это тенденция. И, конечно, я этому рада, так как появляется много интересных ролей.
Возможно, это связано с тем, что есть огромное количество классных актрис.
Хороших артистов бывает сколько угодно много, но никогда не бывает много подходящих на одну конкретную роль.
В «Надежде» заставка сделана в стиле комикса. На площадке и во время подготовки проекта Как-то звучала отсылка к этому жанру, влияние которого чувствуется и непосредственно в сериале?
Да, Лена это озвучивала, конечно же. Наши герои абсолютно реально существуют, совершают реальные поступки, страдают, радуются, веселятся, но вот мир вокруг показан немного в преломлении.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
А вы сами погружались в комикс-культуру, или это было в данном случае не обязательно?
В этом смысле я была готова, хотя не могу сказать, что это очень сильно повлияло на мое существование в кадре. Это, скорее, история режиссера, художника-постановщика, которые создают визуальный мир. А я в него вхожу и делаю абсолютно реальные вещи.
Просто некоторые презирают комиксы.
Некоторые презирают одно, некоторые – другое. Я нахожусь внутри кинопроизводства, понимаю, как сложно оно создается, поэтому не могу сказать, что презираю какой-то конкретный жанр. Напротив, я понимаю, что безумно сложно снять, например, по-настоящему классную комедию. Так же, как и настоящую драму, или мелодраму. Скорее, я с восхищением отношусь к режиссерам, которые не боятся жанровости.
Сериал «Надежда», кстати, тоже по большей части именно драматический, снят в непривычном хронометраже (серия длится всего 25 минут), и такие проекты стали возможны благодаря приходу стриминг-сервисов на российский рынок. На ваш взгляд, развитие онлайн-платформ сделало наше кино более свободным и, может быть, как раз предоставило больше возможностей для женских ролей и ярких образов?
Думаю, приход героини-женщины в таком масштабе был неизбежен. Но, конечно, стриминг-платформы дают большое поле для нового. Стало сниматься больше проектов, платформы борются за зрителя, предлагают качественные, смелые и интересные фильмы. Тут простая арифметика: больше фильмов, больше сценариев, больше ролей.
Даже во время самоизоляции платформы снимали свои проекты, в том числе через Zoom. Как вы к этому относитесь, потому что это тоже новая актерская реальность?
Сейчас все можно назвать нашей «новой реальностью». Думаю, формат «изоляционного кино» останется с нами, будет развиваться – в какую сторону, пока никто не знает. Я пока в таких историях не участвовала, потому что действительно интересного предложения не появилось. Но никто не знает, как будет дальше.
Смотрите сериал «Надежда» на видеосервисе START с 18 июня.
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