Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время»

Специалист по визуальным эффектам. Это тот, кто помогает в кино машинам взрываться, пожарам разгораться, горстку людей он превратит в большую толпу, создаст в кадре снегопад или дождь, а улице может придать исторический вид за счет того, что волшебным образом с нее вдруг пропадут провода, современные рамы и даже автомобили. Эти люди помогают экономить продюсерам огромные деньги, их труд одновременно и творческий, и требующий технической сообразительности. Их гораздо меньше, чем хотелось бы кинорынку, а профессии этой почти нигде не учат, несмотря на бешеную востребованность. Почему так происходит? Где все-таки возможно получить профессию специалиста по визуальным эффектам и каковы перспективы после завершения обучения? На все эти вопросы нам ответит самый настоящий старожил отечественного VFX — Игорь Иванович Плаксин.
Игорь Иванович с 1975 года работает в кинематографе с лучшими ленинградскими и петербургскими режиссерами. Оператор комбинированных съемок, оператор-постановщик, специалист по визуальным эффектам и сертифицированный тренер компании Apple — сегодня, он ответит на вопросы тех, кто хочет присоединиться к миру компьютерной графики, но боится сделать первый шаг.
фото: Высшая Школа режиссёров и сценаристов
А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
Прежде, чем начать разговор, хотелось бы сразу расставить все точки над «i». На каком уровне сейчас находятся спецэффекты в России? Правильно ли я понимаю, что мы находимся на периферии этой индустрии?
Если под словом «периферия», вы подразумеваете окраину, то нет, мы не на периферии. Достаточно посмотреть на последние российские блокбастеры. Такие мастера фильмов-аттракционов, как Тимур Бекмамбетов и Федор Бондарчук применяют, без преувеличения, визуальные эффекты мирового уровня. Российские специалисты находятся, пускай, не на ведущих ролях, но и не в последнем вагоне этого длинного поезда.
Сегодня наши программисты являются одними из лидеров на мировой арене. А на область визуальной графики это тоже распространяется?
Однозначно. Есть даже такое событие, которое организовали именно россияне. Оно называется «CG Event» — место встречи тех, кто профессионально занимается компьютерной графикой, визуальными эффектами для кино, моушн-дизайном, разрабатывает игры или просто интересуется цифровым искусством.
На международном уровне?
Конечно. Вы бы видели список участников и их выступления! Там собирают невероятную тусовку. Это прекрасное место для роста и развития в этой сфере.
К слову о развитии: а как вы повышаете свой уровень?
Через посещение различных тематических мероприятий и похожих тусовок и повышаю. Кроме того, стараюсь отслеживать новинки и во время работы. Сейчас я активно преподаю и мои ученики довольно часто задают вопросы, ответы на которые сразу не найдешь. Если я вдруг чувствую, что не компетентен в чём-то, я спешу заполнить этот пробел, чтобы повысить свой уровень. Преподавать и иметь обратную связь – это отличная возможность понять, куда нужно двигаться в собственном росте.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Расскажите о специфике работы в VFX. Это ближе к программистам или художникам?
С одной стороны, мы творцы, потому что должны интерпретировать образное мышление режиссера. Перевести его на язык конкретики. Понять, что надо показать на экране, чтобы вызвать нужные ощущения. С другой стороны, без знания технических приёмов и глубокого изучения современного софта реализовать всё это чертовски трудно. Визуальные эффекты – это сплав техники и искусства. Одно неотделимо от другого. Приходится совмещать в себе обе стороны и заставлять работать два полушария сразу.
А с какой стороны проще начинать?
Всё зависит от того, какие у вас наклонности. Когда мы работали на Ленфильме, в нашей команде было два художника: Юрий Боровков и Виктор Оковитый. И в момент перехода технологии с пленки на цифру Виктор взял в руки мышку так, как будто с ней родился. Он начал работать и выполнять на компьютере то же, что раньше делал кистью и краской. Сумел освоить новую технологию, управлять ею и получать классные результаты. Юрий же наоборот не захотел этим заниматься. Осваивать новые компьютерные технологии ему было просто не интересно. Он и по сей день работает художником традиционной живописи. И это нормально. Каждому – свое.
Это правда, что на данный момент в России нет специализированных ВУЗов, обучающих на художника спецэффектов?
О ВУЗах, готовящих супервайзеров визуальных эффектов, кроме Высшей школы режиссеров и сценаристов, я не слышал. Но не буду утверждать, что их нет: может я просто не знаю.
фото: Высшая Школа режиссёров и сценаристов
О ПРОЦЕССАХ
А вообще в этой индустрии много специализаций?
Специализаций тьма, их очень много. Взять трехмерную графику. Требуется специалист, что может создать персонажа, другой этого персонажа анимирует, следующий накладывает на персонажа материалы. Параллельно создается трехмерная сцена, в которой будут работать созданные персонажи. Сцену нужно осветить, расставить в ней камеры, насытить пространство воздухом. И я даже не говорил здесь о тех, кто работает с «физикой» и частицами.
Есть композер — человек, который собирает композиции, то есть занимается композитингом. Он получает заготовки и делает из них сложный кадр, исходя из пожеланий режиссера. Собирает «бутерброд» и не только из компьютерной графики, но и из кадров, снятых на площадке при обязательном присутствии супервайзера.
То есть, нельзя что-то снять на площадке без присутствия супервайзера?
Как минимум, нужно с ним посоветоваться. Если у вас есть на руках режиссёрский сценарий, в котором планируются эффекты, то было бы неплохо перед началом съёмочного процесса отдать его на вычитку супервайзеру. Потому что он сразу ответит на многие вопросы и поможет часть эффектов освоить прямо на площадке. А также предложит пути обхода различных сложностей, которые помогут сократить съемочный процесс и бюджет.
Например, я работал над фильмом «История зечки», который снимал Виктор Бутурлин. Меня вызвали в Архангельск. Съемка велась на территории мужской тюрьмы. Поднимаемся мы на одну из вышек, с которой видна цепочка уходящих вдаль бараков.
— Группа построила вот этот, но нужно ещё несколько бараков. Ты можешь это сделать?
Я говорю:
— Да!
— А сколько это будет стоить?
— А сколько стоило построить этот барак? За десятую часть этой суммы, я этими бараками вам всю площадку обставлю.
Понимаете, о чем я? Или, допустим, в сценарии описан Петербург прошлого века. Следовательно с улиц нужно убрать автомобили, срезать висящие фонари, снять рекламу, задекорировать евро-окна. И вы влетаете в сумасшедшие затраты по времени и деньгам. Всё надо будет купить, повесить, договориться с каждым жителем. Короче говоря, целый круг проблем. Поэтому, когда такие эпизоды снимаются на натуре, приходится искать компромисс между затратами по организации пространства и издержками, связанными с «закраской» ненужных частей кадра. Эта технология называется Сlean up, «зачистка». Не самое творческое для супервайзера занятие, но, это гораздо дешевле, чем серьезно перестраивать место съемок. Именно поэтому, если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время.
Вы работали со всеми нашими ведущими режиссёрами. А с зарубежными случалось?
Да, мы с нашими художниками работали с различными иностранными группами и режиссерами, в том числе с Салли Поттер на картине «Орландо», Ежи Гофманом на «Прекрасной незнакомке» и другими, где наши комбинированные кадры органично вписались в изобразительный ряд.
Но вы же считаетесь самым крутым специалистом в Санкт-Петербурге!
Ну, я бы подверг сомнению данное утверждение. Потому что, сегодня в городе работает много независимых специалистов, не приписанных к большим компаниям. Просто мне с братом Олегом повезло много лет проработать на Ленфильме с лучшими режиссерами всех киностудий города.
Вся работа происходит дистанционно?
Да, большая часть работы может осуществляться дистанционно. Есть отличные технологии, которые позволяют работать в «облаке», хранить там контент, получать комментарии и правки. Когда мы с командой работали над проектом «Мальчик русский», я купил в «облаке» терабайт места, залил туда все нужные исходники, и открыл доступ своим помощникам, тем самым организовав дистанционный процесс.
фото: Высшая Школа режиссёров и сценаристов
Это может быть постоянной практикой? Одна команда в Москве, другая — в ЮАР?
Сейчас так и работают. Каждый выполняет свои задачи и сохраняет версии в «облако», где они сразу становятся доступны остальным. Их можно корректировать, набрасывать комментарии. Это крайне продуктивно и эффективно. И это стало нормой жизни для пост-продакшна. Как правило, на крупные проекты собирается интернациональная команда, так проще собрать команду из лучших специалистов без переплаты за офисы, коммуналку, разъезды… Все находятся в разных местах, никто никому не мешает, работает в комфортном графике.
КОМАНДА
Любите ли вы работать в команде?
Всё зависит от того, какая приходит работа. Если в проекте много трёхмерной графики, я приглашаю людей, которые работают в этой области лучше, чем я. Если я вижу, что запросы клиента не соответствуют моему уровню квалификации, подключаю других специалистов.
Это проектная работа. А есть ли возможность работать в компании?
Сейчас вот так прийти и осесть в большущем офисе, могут позволить себе только очень крупные компании, например, мультипликационные. В них применяются крайне затратные механизмы, которые работают только при большом потоке заказов. Там существует своя система “оптимизации” производства, которая муштрует людей и выжимает из них все соки. Ребята приходят туда, чтобы повысить свой уровень, «нарастить мышцы». Когда они чувствуют, что достигли потолка и им становится скучно, они уходят оттуда. Уже есть опыт. Эти люди становятся фрилансерами, а это самое комфортное существование в мире кино. Когда вы ни к чему не привязаны - вы свободны. Да, нет стабильного ежемесячного оклада, но зато руки свободны, и вы можете работать над несколькими проектами одновременно. Фрилансер, если он имеет какую-то интересную наработку и опыт, непременно попадает в поле зрения заинтересованных людей.
А ваши студенты? Какой у них путь? Вы как-то их отсеиваете на этапе обучения или во время отбора в мастерскую?
На текущем курсе моей мастерской изначально училось восемь человек. Осталось трое. Это те, у кого с самого начала были серьезные намерения. Остальные, кто не хотел ввязываться в серьезное кинопроизводство, отсеивались, как только получали необходимый багаж знаний. Если говорить о тех, кто дошел до конца, то Елена Бовтюнь занимается сейчас монтажом, цветокоррекцией и изготовлением спецэффектов на «Лендоке». Она там закрыла столько позиций, что начальство в восторге, фактически - человек-оркестр. У Сергея Щеголькова своя студия. Когда я ему не позвоню, он всегда в мыле: «У меня сегодня три дедлайна!». Валерия у нас единственная, кто не вписался в производство профессионально, но для нее учеба с самого начала была хобби, она не скрывала этого.
фото: Высшая Школа режиссёров и сценаристов
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Вы говорили о том, что существует масса специализаций. Их обязательно осваивать все, или можно специализироваться на чем-то одном? Вроде: я только по огню, дыму и дождю.
А так, на самом деле, все и происходит. Есть, конечно, люди, как я сказал, «человек-оркестр», которые умеют многое, но на «приземленном» уровне. Но есть те, кто заточены в определённом направлении и специализируются на чем-то одном. Отдают все свое время и мастерство на конкретные задачи.
А как заказчик находит всех этих специалистов?
Находит супервайзер. У заказчика голова должна быть свободной от этих проблем — он должен всего лишь внятно выразить, что хочет получить. Тогда он обращается к специалисту вроде меня и спрашивает:
— Нам нужно взорвать дом. Реально?
— Реально, — говорю я и ищу решение.
Если человек хочет заниматься анимацией, специальность супервайзера VFX для него будет актуальна?
Понятие анимации чрезвычайно широко. Есть моушен-графика, где двигаются или разлетаются различные элементы. Другой вид — это анимация физических явлений - дыма, огня, цунами, как в фильме «Послезавтра». Здесь специалист должен знать, как физически движется волна, чтобы выглядеть правдоподобной. Он использует массу сложных инструментов, что по сути является отдельной, серьезной профессией, которую необходимо освоить. Другой вид анимации — движение плоскостного или трехмерного персонажа. Аниматор вдыхает жизнь в героя. Он должен разбираться не только в трехмерной графике, надо еще правильно внедрить в персонажа специальные риги, с помощью которых он будет им управлять, как марионеткой.
То есть, занимаясь анимацией персонажа, я по сути могу не уметь рисовать вообще?
Да. Вы даже можете не уметь не только рисовать, но и анимировать. Просто берете готового персонажа и заставляете его двигаться, либо с помощью захвата движения «motion capture», либо самостоятельно, внутри программы, используя библиотеку движений или переставляя риги. Есть масса потрясающих инструментов, которые каждый день облегчают нам жизнь. Поэтому да, рисовать не обязательно. Важно иметь художественное воображение и отменный вкус.
Расскажите про костюмы захвата движения «motion capture». Выглядит, как очень сложная технология.
Сейчас с этими костюмами всё крайне просто. Это раньше требовалось оборудованное помещение, большое количество камер. Надо было надевать дорогие костюмы и использовать специальное программное обеспечение. Сегодня всё чрезвычайно просто. Вы можете купить две игровые приставки «Kinect» и поставить их на небольшом расстоянии друг от друга. Приобрести программное обеспечение в пределах ста долларов и самостоятельно захватывать движения, применяя их к любому персонажу.
Был в моей практике забавный случай, когда надо было сделать для рекламного ролика анимацию пантеры. Режиссер бил себя кулаком в грудь и утверждал, что он лучше всех знает, как двигается пантера и готов сам визуализировать все движения. Приехали на студию, надели на него костюм, он встал на четыре "лапки"… и через пять минут лег на брюшко: «Все, я не могу». Сдулся. Потому что физически не был готов. В итоге, мы попросили помощи у маленькой девочки из студии художественной гимнастики. Она нам четыре часа с улыбкой на лице изображала пантеру. Если знать и соблюдать правила игры, то всё очень просто.
То есть, технологии становятся проще?
Технологии становятся всё сложней и сложней. Упрощается работа с ними.
фото: Высшая Школа режиссёров и сценаристов
Супервайзер — «голодный художник» или все-таки высокооплачиваемый специалист?
Это профессия, которая кормит неплохо, если можешь соответствовать запросам заказчика. Современный кинематограф стремится быть более зрелищным, почти аттракционом, но при небольших затратах и сроках производства. Это как раз и входит в сферу задач и решений супервайзера. И объем подобной работы постоянно увеличивается, поэтому супервайзеры сейчас загружены больше, чем режиссеры, актеры и операторы.
Чувствуется нехватка кадров в вашей области? Режиссеров по десять человек на место, а специалистов «технического» плана почти нет.
Да. Многие не понимают, что для вхождения в эту профессию не нужно сразу уметь все. Начинать можно с небольшого, постепенно осваивая новые инструменты и приемы. Профессия со стороны таинственная, про нее мало рассказывают, но ничего сверхъестественного в ней нет.
В ЗАВЕРШЕНИИ
Какими качествами должен обладать человек вашей профессии?
Ну, первое качество — это терпение. Второе — коммуникабельность. Надо понимать, чего от тебя хотят и быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. И третье — желание постоянно совершенствоваться. Надо быть на гребне информационной волны, так как это бурно развивающаяся отрасль. Каждый день сулит новые открытия. Мне как-то предложили написать книгу по этой удивительной профессии. Но, я прекрасно понимаю, что пока я её пишу, она уже устаревает.
обсуждение >>