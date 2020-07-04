Ольга Медынич: «Это — не павильон и не постановка, это — наша страна!»

С 6 июля на СТС начинается показ приключенческого сериала «Погнали!», в котором большое семейство Осиных решается на авантюрное путешествие из Красноярска в Минск на минивэне. Поездка затевается ради младшей дочки Вари, которая мечтает победить в международном конкурсе народной песни. Роль многодетной матери Аллы Осиной сыграла популярная актриса Ольга Медынич, которой прекрасно удаются яркие комедийные героини. В ближайшее время нам предстоит увидеть актрису сразу в нескольких больших телепроектах, и поэтому мы решили познакомиться с ней получше и поговорить поподробнее о ситкоме «Погнали!», путешествиях, семейных ценностях, «карантинных» проектах и женском кризисе среднего возраста.
фото: Пресс-служба СТС
Как выжить в одной машине с четырьмя детьми?
Если вопрос про реальную жизнь, то я понятия не имею (смеется). А если вы про съемочный процесс — то нам очень повезло, у нас были очень профессиональные киношные дети. Спасибо им большое за их профессионализм. Такие дети в кино — редкость! Нам было очень хорошо вместе. В тесноте, да не в обиде!
Любите ли вы путешествия на автомобиле? Можете рассказать о самом запоминающемся?
Мой папа военный, и в детстве я семь лет прожила в Северодвинске: белое море, северное сияние, белые медведи (смеется). Каждый год мы по трое суток ездили на машине (жигуленок — «привет каждой кочке») в Украину к моим бабушке и дедушке. У нас было несколько кассет: Агутин и Варум, ДДТ, Чиж & Co и другие. Конечно, эти поездки с родителями дороги моему сердцу, но после этого я не очень люблю путешествия на машине.
Героями сериалов на развлекательных каналах все чаще становятся жители провинции, с чем это связано и почему авторы бегут из столиц?
Это правильное решение, особенно для нашего проекта, потому что снять роуд-муви в Подмосковье — невозможно. Если ты снимаешь сериал про провинцию, нужно ехать в провинцию и как можно глубже погружаться в эту атмосферу. Например, в Краснодарском крае, который мы объездили вдоль и поперек — прекрасные, отзывчивые, добрые люди, которые нас бесконечно кормили и поили чачей.
Существует ли конфликт «Москва — остальная Россия» или он надуман?
В моем мире конфликты не приветствуются. Конечно, Москва — это страна в стране, это ни для кого не секрет. Мы оторваны от того, что происходит за пределами МКАД. Эта поездка была очень полезной, мы познакомились с замечательными людьми, которые разговаривают на короткой ноге, есть конкретный вопрос — есть конкретный ответ. И не было такого «о, москвичи понаехали», но и мы себя никогда так не вели. Мы были в гостях, и очень уважительно относились к принимающей стороне.
фото: Пресс-служба СТС
Что, по-вашему, главный козырь сериала «Погнали»?
Красота в кадре. Я надеюсь, что это будет яркий и жизнеутверждающий сериал.
Что особенно важно сейчас, когда люди давно никуда не ездили. Мы снимали в деревнях, где нет связи и интернета — это очень самобытно, там такая бушующая природа! Надеюсь, это будет видно в кадре. Это — не павильон и не постановка, это все наша страна!
Не могу сказать, что мы раньше по-настоящему работали, скорее пересекались. Но после этого проекта смело могу назвать Михаила другом. Каждый вечер мы ужинали как семья, разговаривали, знакомились, и я бесконечно влюблена в этого человека. Очень рада, что по окончанию съемок мы ездим друг к другу в гости и на дни рождения. Большое спасибо проекту «Погнали!» за дружбу с Михаилом Трухиным, потому что он потрясающий партнер и человек.
Значит, на площадке была настоящая «семейная атмосфера», как и в кадре?
Да, нам не пришлось ничего специально создавать, все случилось само, естественным путем. Мы не могли расстаться после ужина, бесконечно рассказывая друг другу истории, тем более с Мишей мы оба из Петербурга, у нас много общих знакомых. Дети у нас просто замечательные, талантливые, чуткие. Я такой человек, что не отношусь к детям в кино как к детям. В кино детей нет, есть партнеры. В кино трудно, съемочный день долгий, но они отдавались полностью и работали с нами наравне.
Какие черты и привычки Осиных похожи на те, что существуют в вашей семье?
Семья Осиных все-таки немного безумная. Единственное, что объединяет меня с Аллой – это рассеянность. Я бесконечно теряю ключи, не знаю, где мои документы, и эту черту я забрала для роли. Героиня делает вид, что все контролирует, но на самом деле все забывает и не может собраться. Помните, такой был мультик про маму обезьяну и обезьянок? Алла — такая же! У нее внутри наивный ребенок, который пытается воспитывать своих детей.
фото: Пресс-служба СТС
В одном из интервью вы рассказали о концепции «женского кризиса среднего возраста». Как его преодолеть, и находится ли в нем ваша героиня?
Думаю, Алла еще не в кризисе, но неспешно двигается в эту строну. Такой кризис — это когда женщина теряет былую привлекательность и ей кажется, что всё не так, и муж любит не так сильно, как прежде. Но, слава Богу, случается эта поездка и все растравляет на свои места. На самом деле это огромная проверка для их семьи. Прошли они её или нет – спойлерить не буду!
Вы недавно приняли участие во флешмобе, где нужно выкладывать фото из приложения, которое меняет пол. Почему людям интересны такие трансформации?
Думаю, им просто по фану! Не надо искать глубинный смысл там, где его нет.
За время самоизоляции сформировался отдельный жанр «карантинный сериал», вы сыграли в одном из них — «#вмаскешоу». Какие были особенности съемок и как вы видите будущее такого формата?
Это было очень круто и своевременно, но не думаю, что у формата есть будущее, надеюсь, что второй волны коронавируса не будет.
В ближайшее время планируется много премьер с вашим участием, выхода какого проекта вы ждете с наибольшим трепетом?
Я жду выхода сериала «Идеальная семья», мне интересно посмотреть, что получится. На мой взгляд сценарий очень оригинальный, комедийный, с хорошими диалогами.
Самая дорогая роль – та, которая впереди! Я всегда отвечаю так на этот вопрос. Ведь то, что было, ты уже отлюбила, отболела, отсмотрела, отпереживала. Всегда волнительно, что тебя ждет впереди. Я оптимист и надеюсь на интересные роли. Мне часто задают вопрос, какую роль я бы хотела. Я бы хотела роль, которой у меня еще не было, чтобы меня увидели в другом свете, в другом жанре. Роль, которая давалась бы мне нелегко, которая бы открыла и взорвала меня изнутри. Для этого, конечно, нужен сценарий, режиссер и вся команда. Это большое счастье, когда все совпадает. Очень жду такой проект!
Смотрите сериал «Погнали!» на СТС в 19:00 с 6 июля.
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