Дмитрий Глуховский: «Патриархальное общество сейчас переживает очень серьёзное потрясение»

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4 июля Ольга Медынич: «Это — не павильон и не постановка, это — наша страна!» Популярная актриса о роли многодетной матери в ситкоме «Погнали», путешествиях и женском кризисе среднего возраста

30 июня Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время» Специалист по визуальным эффектам и сертифицированный тренер компании Apple отвечает на вопросы тех, кто хочет присоединиться к миру компьютерной графики, но боится сделать первый шаг

28 июня Дмитрий Муляр: «В любом материале есть индивидуальное звучание, и нужно его услышать, почувствовать» Популярный актер – о сериале «Алекс Лютый», тщательной подготовке к ролям и работе с Рустамом Хамдамовым