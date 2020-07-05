Дмитрий Глуховский: «Патриархальное общество сейчас переживает очень серьёзное потрясение»

3 июля на видеосервисе START состоялась премьера сериала «Текст. Реальность» - расширенной версии фильма Клима Шипенко«Текст», снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Полнометражная экранизация вышла в кинотеатрах России в конце октября 2019 года и сразу же навела шороху. На суровую драму о раздавленных системой людях публика потянулась вслед за бурной реакцией зрителей на постельную сцену с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. Проигнорировав центральную проблематику фильма, консервативно настроенная часть публики не справилась с эмоциями и затравила Кристину Асмус, посмевшую сняться в пресловутой сцене не со своим мужем. По случаю выхода расширенной версии нашумевшей экранизации Кино-Театр.Ру поговорил с писателем Дмитрием Глуховским о причинах подобной реакции, смысловой нагрузке откровенной сцены и о том, почему Кристина Асмус вышла из этого скандала победительницей.
Экранизация романа «Текст» достаточно плотно ассоциируется с травлей Кристины Асмус - неожиданно фильм о бесправности маленького человека нажал на какие-то совершенно другие болевые точки нашего общества. Почему, на ваш взгляд, эта далеко не первая в российском кино откровенная сцена вызвала такой резонанс?
Эта реакция говорит, прежде всего, о том, что фильм оказался очень народным и массовым. Он попал не только в ту аудиторию, которая озабочена несоблюдением в России прав человека, беспределом силовиков и проблемами молодёжи, которой подбрасываются наркотики для улучшения статистики, но и в совершенно случайных людей, которые жили в каком-то своём провинциальном или просто семейном пузыре и со всей этой прогрессивной правозащитной повесткой не сталкивались. Для них «Текст» оказался не историей о собственном бесправии и о том, что с ними может случиться беда с подброшенными наркотиками. Они почему-то увидели в этом историю, связанную с супружеской изменой. Я думаю, в связи с тем, что позиции женщин усиливаются за счёт того, что они получили финансовую независимость, общество патриархальное сейчас переживает очень серьёзное потрясение. Патриархальные стандарты и нормы, которые раньше считались обязательными к исполнению, в том числе женщинами, пошатнулись. И вот эта нервная реакция, которую мы видим, - это реакция на гипотетическую возможность женской полигамии. Никакая разумная аргументация о том, что это кино, что это всё понарошку, что «это же артисты» - в данной ситуации не работает. Здесь уже стоит вопрос о том, может ли женщина быть полигамна - в этом суть этой реакции. Табу на женскую сексуальность и право женщины на нескольких половых партнеров уже снято. Но все эти тенденции встречают сильное сопротивление со стороны консервативных масс населения.
фото: Иван Янковский и Кристина Асмус
Удивительно, но на фильм «Верность», в котором не менее откровенные сцены ещё и размножены, вообще не последовало никакой реакции. Актриса Евгения Громова, сыгравшая женщину, изменяющую своему мужу с несколькими партнёрами, не получила и малой толики той ненависти, которая обрушилась на Кристину.
Диссонанс возник, потому что в социальных сетях и медиа Кристина и Гарик представали как идеальная семья. И для многих это был, может быть, своеобразный ориентир в бушующем мире отсутствия ориентиров и идеалов. Пример, с которым можно было соотносить свою жизнь. Звёздная счастливая (внешне, по крайней мере) история. Есть контраст между образом Асмус, который сформировался по её комедийным работам, и её дерзкой ролью в «Тексте». И думаю, что из-за этого ещё у людей разорвало всё.
Мне немножко обидно, конечно, но я рад за Кристину, потому что она осталась в выигрыше от этой ситуации. Мне кажется, она утомилась от своего прежнего амплуа. Она играет в хорошем московском театре Ермоловой у Меньшикова. У нее прекрасная труппа, в которой она на хорошем счету, ей доверяют хорошие большие роли и так далее. Но при этом для подавляющей части зрителей она оставалась всё равно Варей из «Интернов». Человек перерастает эту роль. Тем более, если это первая роль, которая делает тебя знаменитым. Ты продолжаешь расти, развиваться, а тебя как бы… Знаете, как крабы меняют панцирь периодически, вырастая из него. Им нужно вырваться из старого, чтобы увеличиться в размере. А здесь панцирь тебя не пускает. Роль милой девочки-студентки с большими глазами, такой глупышки, которая ничего содержательного не говорит и не имеет права ни на какое развитие личности - это очень тесный панцирь, из которого хочется каким-то образом вырваться. И иногда приходится вырываться вот таким болезненным способом. Я надеюсь, что не «Текст» стоил Кристине и Гарику семьи. Но тем не менее, Кристина пошла на серьезный поступок, и я думаю, что ей это, по крайней мере с точки зрения работы в кино, сыграло на руку, потому что теперь она воспринимается как такой enfant terrible, а не маленькая девочка с большими глазами.
Когда я посмотрела фильм, мне показалось, что, в общем-то, можно было бы обойтись и без этой злосчастной сцены…
На самом деле в сценарии она была в другом месте. Она стояла раньше - герой Александра Петрова влюблялся в героиню Кристины через желание. Как часто бывает с мужчинами. Сначала ты хочешь человека, и зажигаешься от того, как он выглядит. И уже потом, после того, как всё случилось, и с человеком у тебя связаны яркие эмоции, ты хочешь повторения этого всего и начинаешь к нему привязываться. Так это работает, и так это у меня было в сценарии. Клим решил эту сцену убрать поближе к концу. Возможно, он это сделал, чтобы зритель больше переживал, чтобы были более свежие ощущения по отношению к героине в тот момент, когда герой решает пожертвовать собой ради неё. Это его решение. Я написал сценарий и не хочу вмешиваться в режиссёрскую работу. Должна быть ответственность режиссёра и его право интерпретировать изначальное произведение. Если режиссёра ограничивать, не давать ему эту историю самостоятельно прожить и свои какие-то размышления и эмоции в неё вложить, то будет мёртвый продукт. Поэтому я выбрал для себя решение такое, что я никакого надзора над режиссёрами, работающими с моими сценариями, осуществлять не буду.
Моя задача состояла в том, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше людей. И, конечно, скандал этот добавил несколько миллионов дополнительных зрителей. И многие, насколько я понимаю, желая быстро перемотать к сцене с Кристиной и Ваней Янковским, оказывались неожиданно для себя в предельно реалистической драме про современную Россию. И получали совершенно не то, что ожидали от фильма. Я обожаю так делать со своими книгами - оборачивать историю в обёртку какого-то жанра. Люди думают, что сейчас они развлекутся, а получают такой удар по голове. И потом они с теми мыслями, которые я пытаюсь выразить, ещё какое-то время существуют. В этом плане фильм как раз сработал так, как мне бы хотелось, чтобы он сработал. Но то, что эта сцена рассеяла внимание и отвлекла людей от центральных насущных проблем - чуть-чуть жаль. Но что случилось, то случилось.
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