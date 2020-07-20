Уолтер Юззолино: «В России появляется много достойных сериалов с потенциалом для мирового рынка»

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5 июля Дмитрий Глуховский: «Патриархальное общество сейчас переживает очень серьёзное потрясение» Автор романа «Текст» о пошатнувшихся патриархальных ценностях и о том, почему из скандала с постельной сценой Кристина Асмус вышла победительницей

4 июля Ольга Медынич: «Это — не павильон и не постановка, это — наша страна!» Популярная актриса о роли многодетной матери в ситкоме «Погнали», путешествиях и женском кризисе среднего возраста

30 июня Игорь Плаксин: «Если вы вовремя дадите сценарий супервайзеру, то сэкономите деньги и время» Специалист по визуальным эффектам и сертифицированный тренер компании Apple отвечает на вопросы тех, кто хочет присоединиться к миру компьютерной графики, но боится сделать первый шаг