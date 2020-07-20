Уолтер Юззолино: «В России появляется много достойных сериалов с потенциалом для мирового рынка»

Платформа Walter Presents, основанная мировым экспертом в области неанглоязычных сериалов Уолтером Юззолино, начала сотрудничество с российским видеосервисом START. Всего отечественная платформа купила более 400 часов контента. И несколько проектов, принадлежащих британской компании, уже доступны для просмотра. В подборку START вошли как популярные неанглоязычные сериалы, в числе которых «Профессор Т» и «Девочки с амбициями», так и премьерные шоу — «Заложницы: Ячейка 21», «Киберсталкер». По случаю сделки Кино-Театр.Ру поговорил с Уолтером о революции в мире сериалов, потенциале российской индустрии и о том, как он находит лучшие локальные проекты порой даже раньше, чем Netflix и Amazon.
фото: m.nieuwsblad.be
На что вы ориентируетесь при отборе сериалов для Walter Presents?
Моя компания была основана в 2016 году, и главная идея заключалась в том, чтобы собрать лучшие сериалы со всего мира. Около двух лет я просто изучал и смотрел все, что выходило на телевидении разных стран – от Италии до Латинской Америки. Отбирая проекты для Walter Presents, я, прежде всего, жду безупречного качества сценария, актерской игры и режиссуры. Вторым условием является коммерческий успех сериала в стране, где он был произведен. Меня не интересуют нишевые каналы. И третий критерий – признание критиков.
Сколько сериалов вы смотрите, к примеру, каждый месяц?
Очень и очень много. Сейчас у меня нет возможности заниматься только просмотром, так как параллельно я должен представлять бренд за рубежом, но в неделю получается 10 сериалов, в месяц – примерно 40-50. Даже если мне не нравится, то все равно нужно ознакомиться с двумя или тремя эпизодами, потому что иногда отличным проектам нужно время, чтобы раскрыть свой потенциал. Все стоящие сериалы я непременно досматриваю до конца, чтобы сложилась полная картинка.
В начале пути приходилось смотреть все подряд. По 12 часов пять дней в неделю. Было много плохих шоу, потому что я еще не разбирался, каким продюсерам и режиссерам можно доверять, а каким – нет. Раньше из 10 сериалов, которые мне присылали, только один был достойным. Сейчас их количество увеличилось до трех-четырех.
Когда вы впервые познакомились с русскоязычными сериалами и какие проекты вас впечатлили?
Я начал смотреть русские сериалы сразу после основания компании. Они были хорошими, но, на мой взгляд, слишком традиционными и типичными в плане сценария и режиссуры. Я же искал проекты, которые могли дотянуться до уровня настоящего кинематографа. В этом смысле меня сильно впечатлили «Содержанки». Смелый, дерзкий и резонирующий сериал. С одной стороны, его можно назвать классическим, так как проект напоминает американскую «Династию» о светской жизни. С другой – работа Богомолова выглядит крайне современно и может говорить с мировой аудиторией на разные актуальные темы. Это уже не локальная история.
Значит, у российских сериалов есть все шансы попасть за рубеж?
Совершенно верно. В России появляется много достойных сериалов с потенциалом для мирового рынка. Недавно я посмотрел несколько проектов START, и они были просто потрясающими. То же самое сейчас происходит в Италии, откуда я родом. Долгое время их ТВ-шоу снимались только для местных. Однако сейчас кинематографисты нащупывают визуальный язык, который был бы понятен и жителям других стран.
фото: cardiffstudentmedia.co.uk
Есть ли у сериалов разных стран какие-то особенности, по которым вы точно понимаете, что этот продукт был сделан именно там?
Да! В Латинской Америке в сериалах часто присутствует социальный конфликт. Бельгийцы миксуют интонации и ко всему подходят сюрреалистично (стоит только вспомнить их живопись!). У них мрачные сюжеты органично сочетаются с комическими ситуациями. И, что важно, это абсолютно коммерческие продукты. Французы все делают сексуально, стильно и роскошно. Так что сериалы из разных стран становятся для меня увлекательными путешествиями, где я буквально вдыхаю местный воздух и знакомлюсь с культурой.
Вы нашли «Бумажный дом» еще до Netflix. Как это произошло? И в чем, по-вашему, причина его популярности?
До «Бумажного дома» появился сериал «Визави» о женской тюрьме. Этот проект в корне изменил представление об испанском телевидении во всем мире. А «Бумажный дом» был сделан теми же продюсерами. Две этих работы могли бы стать обычными дневными шоу, но они поднялись на более высокий уровень и попали в прайм-тайм. Я сравниваю просмотр таких сериалов с забегом. Ты следишь за сюжетной линией, как вдруг что-то встряхивает тебя, и ты уже не можешь оторваться от экрана.
Как Walter Presents взаимодействует с закупленным контентом?
Я с большиим уважением отношусь к приобретенным проектам и убежден, что зрителям важно чувствовать оригинал. Например, я иду в ресторан и хочу попробовать блюдо национальной кухни, мне не нужна чья-то интерпретация. С сериалами то же самое. Для демонстрации мы используем английские субтитры и придерживаемся определенного телевизионного хронометража, но не сокращаем ничего в ущерб.
Очевидно, что приход стримингов сильно повлиял на сериальный ландшафт в мире.
Все началось в 1999-м с сериала НВО «Клан Сопрано», доказавшего, что между телевидением и кинематографом больше нет огромной пропасти. До этого большие актеры и режиссеры просто не хотели работать на ТВ. Второй этап ознаменовался приходом таких стриминговых сервисов как Netflix и Amazon. Произошла настоящая революция. Увеличился выбор контента, а сам способ его потребления изменился. Это в свою очередь сподвигло кинематографистов пересмотреть подход к созданию сериалов. Продюсеры поняли, что они выпускают шоу, которые выходят не каждую неделю, а сразу целиком. Сериал не нужно перегружать, но в то же время он не должен лишиться динамики. Революция, вызванная онлайн-платформами привела к определенному кризису спутниковых каналов, но в то же время стимулировала их развитие и значительно улучшила качество проектов.
фото: tbivision.com
Есть ли в Британии различия между ТВ-сериалами и проектами онлайн-сервисов? В России, например, из очевидного: на телевидении запрещены курение, наркотики и мат, а на платформах таких ограничений пока нет.
Если шоу показывают днем или до девяти вечера, когда вся семья может быть у телеэкранов, то насилие и ругательства запрещены. В сценарии не должно быть ничего, что зрители не ожидают увидеть в это время. Но если на часах 10 вечера, то определенные запреты снимаются. На стримингах, конечно, нет такой проблемы, так как сериалы изначально имеют возрастные ограничения.
Какие тренды в индустрии зарубежных сериалов вы могли бы выделить?
Еще 5-6 лет назад телевидение не было таким интернациональным. В каждой стране смотрели в основном локальные проекты, будто находясь в пузыре. С появлением стриминговых сервисов он лопнул. Первый тренд, уже заявленный на мировом рынке, – это скандинавские сериалы. Красивые и глянцевые, напоминающие по стилю американские, но в то же время очень мрачные. Настоящий ренессанс происходит в Германии. И, как я уже говорил ранее, много интересных сериалов появляется в Италии и России. Страны, которые ранее не представляли свои проекты на мировом рынке, вскоре станут его активными игроками и встряхнут индустрию.
Какие проекты Walter Presents появятся на START в ближайшее время?
Насколько я знаю, уже доступен сериал «Заложницы: Ячейка 21» по одноименному бестселлеру Андерса Рослунда и Берге Хелльстрема о секс-рабстве. Это, кстати, мировая премьера: на START шведский боевик появился раньше, чем на Walter Presents. Очень рекомендую также сериал про подростков «Киберсталкер», проект про трех подруг в поисках любви, карьеры, самореализации и вообще своего места в мире – «Девочки с амбициями». 25 июля на видеосервисе выйдет безусловный хит Walter Presents – бельгийский сериал «Профессор Т», который адаптируют в нескольких странах, включая Германию и Великобританию. Также среди приобретенных проектов есть победитель International Emmy Awards «Сеньор Авила», выходивший в эфире HBO Latin America, но я затрудняюсь пока сказать, когда состоится его премьера. Интересного очень много, я рад сотрудничеству со START и невероятно воодушевлен от мысли о том, что благодаря видеосервису, у зрителей в России теперь есть возможность смотреть лучшие неанглоязычные сериалы мира.
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