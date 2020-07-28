Эмма Томпсон: «После некоторых ролей сложно вернуться к нормальной жизни»

3 августа на цифровых платформах состоится релиз драмы «Удивительная миссис Мэй» с Эммой Томпсон в роли судьи Фионы Мэй, которая занимается решением детских проблем. Женщина уделяет работе все свое время, и однажды в ее практике происходит случай, который разделяет ее жизнь на две части: молодой парень на волоске от смерти отказывается от переливания крови по религиозным соображениям. Накануне премьеры Кино-Театр.Ру поговорил с британской актрисой о сложных персонажах, влиянии профессии на личную жизнь и проблемах семейного права.
Вы очень требовательны к фильмам, в которых снимаетесь?
У меня есть внутренняя шкала, по которой я определяю, понравится ли фильм публике. Порой кино кажется мне ужасным, а все остальные в восторге. И наоборот. Можно почувствовать качество материала в процессе работы, но конечный итог и успех картины оказывается во власти режиссера и монтажера. В театре все иначе.
Почему вы взялись за эту роль?
В голове было две мысли – это невероятная героиня, и у меня есть всё (подходящий возраст и достаточный опыт), чтобы ее сыграть. Еще до знакомства со сценарием я была влюблена в книгу «Закон о детях» Иэна Макьюэна, которая легла в основу сюжета.
Для вашей героини Фионы Мэй работа становится важнее личной жизни. Бывало ли у вас такое?
Да, это часто случается с актерами. Чтобы вжиться в роль, тебе нужно покинуть реальный мир и вообразить себя другим человеком. Все это может вызвать чувство вины перед родными. Так что супруги актеров должны иметь ангельское терпение.
В фильме муж Фионы в исполнении Стэнли Туччи просит у нее разрешение завести роман, так как их собственные отношения трещат по швам. Что вы думаете о его поступке?
На мой взгляд, Джек задает прекрасный вопрос, который вполне закономерен, если вы посмотрите на характер Фионы. Она очень рационально ко всему подходит, но провокационные слова супруга, безусловно, выводят ее из состояния равновесия. Работая судьей и каждый день сталкиваясь с рыдающими людьми, моя героиня должна как-то этому противодействовать, что и делает ее закрытой. На месте подруги Фионы я бы посоветовала ей просто с кем-нибудь поговорить.
Актерам ведь тоже приходится отделять собственные эмоции от чувств, которые нужно изобразить на экране.
В этом плане я как раз неотделима от своей героини. Невозможно сыграть хорошо, не прожив жизнь за персонажа. Но после нужно как-то избавиться от этой роли, забыть ее. С годами я научилась справляться с этим, договариваясь с собственным подсознанием.
фото: funart.pro
От каких персонажей пришлось «избавляться» дольше всего?
Пожалуй, было два таких случая. И по иронии судьбы оба фильма, о которых пойдет речь, снял Кристофер Хэмптон. Не знаю, как ему удалось настолько сильно залезть в мою голову. Это драмы «Кэррингтон» и «Мечтая об Аргентине». Последняя настолько сильно повлияла на меня, что в моих жилах, кажется, потекла жгучая южноамериканская кровь. По окончании съемок было уже не так интересно быть просто англичанкой. В целом, после некоторых ролей сложно вернуться к нормальной жизни. Особенно если съемки проходили вдали от дома, потому что за время твоего отсутствия родные научились со всем справляться без тебя. Это выматывает, но иногда ты можешь позволить себе отдых от работы и забыть это чувство «ненужности» в собственном доме. Моя героиня Фиона вообще трудится без выходных, потому что каждый день, приходя из офиса, она просто снимает свой официальный костюм и продолжает работу в домашних тапочках. У таких людей, как она, не бывает перерывов.
Чтобы успокоиться, Фиона часто играет на пианино. А что на вас оказывает терапевтический эффект?
На съемках фильма мне тоже помогало пианино. Я хотела исполнить все партии вживую, поэтому игра для меня была и практикой, и медитацией. Сейчас для обретения внутреннего спокойствия могу просто пропылесосить, приготовить что-нибудь, почитать. Или еще один вариант – написать что-то для себя. Нахожу такое писательство крайне полезным для здоровья.
Для съемок фильма вы присутствовали на реальных судебных разбирательствах. Каково было посетить семейный суд?
Вместе с некоторыми членами съемочной команды мы просто сидели позади всех. И все сотрудники суда и участники процесса были осведомлены о нашем приходе. Без их согласия мы бы попросту не получили разрешения на вход. Это был незабываемый опыт, который очень помог в работе над ролью.
Вы смогли бы смогли работать судьей?
Не думаю, что решилась бы посвятить себя изучению права. Но попытка найти баланс между теоретическими знаниями и здравым смыслом, которому не всегда есть место в законах, – это действительно интересно.
Мне отдельно хотелось бы отметить, что в нашей системе семейное право все еще находится на периферии. В уголовном праве все четко: это хорошо, это плохо. Но в вопросах, касающихся семьи, еще много темных пятен. И Иэн Макьюэн очень точно сравнил эту ситуацию с литературой XIX века. Любовь, потеря родных, использование детей в качестве пешек для выстраивания собственных отношений, страдания, интриги. Все это можно найти в судебных приговорах по семейным делам. Судьи могли бы стать настоящими писателями. За время съемок у меня кстати появились две новые подруги – судьи, разумеется.
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