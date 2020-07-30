Михаил Гомиашвили: «Если сейчас не время для культуры, тогда зачем мы воюем?»

1 августа 2020 года открываются российские кинотеатры, и возобновляется привычный кинотеатральный прокат. Первой российской посткарантинной премьерой станет комедия «Хэппи-энд», съемки которой проходили в Таиланде. Недавно мы вспоминали о том, как побывали на съемочной площадке новой картины Евгения Шелякина, а сегодня публикуем интервью с актером, который сыграл в ней главную роль. Герой Михаила Гомиашвили очнулся на тайском пляже и не помнит, кто он и каким образом сюда попал, но быстро осваивается в новых условиях. Мы узнали, как осваивался грузинский актер в российской комедии, как породнился с Владимиром Мишуковым, как находил общий язык с тайскими коллегами, а заодно расспросили а заодно расспросили про работу ректором, политику, театр, женское кино и съемки у Мохсена Махмальбафа.
фото: из личного архива Михаила Гомиашвили
Помните ли вы первую мысль, которая появилась у вас после прочтения сценария?
Естественно, первую мысль я не помню, но у меня отложилось чувство увлеченности историей. Я смотрю на сценарии как на повод к фильму. В моей практике никогда не было такого, чтобы мы сняли фильм, не меняя каких-то вещей. Съемка – это живой организм, и очень хорошо, когда режиссер это принимает. Женя Шелякин это понимает, и я благодарен ему, я влюблен в него как в личность и как в автора. У него правильный подход, он всегда старается услышать коллег, он открыт к новым идеям и предложениям, и вместе мы идем к намеченной цели. Даже несмотря на весьма непростые условия - в Таиланде очень короткий световой день, и снимать можно только в маленький промежуток времени. Мы вставали в четыре утра, а в шесть уже были в кадре. Снимали до захода солнца, потом возвращались в отель, быстро ужинали, принимали душ и с головой уходили в обсуждения. Пахали как лошади!
Помогите разобраться, это действительно реальная история отца сценариста Константина Чармадова или это такое житие святого, где непонятно, где реальность, а где вымысел?
Мне очень нравится ваше сравнение, оно почти в точку. Конечно, с реальностью эта история имеет мало общего. Скорее, это фантазия на тему, реализованное желание, в рамках которого Костя рассказывает то, как бы он хотел, чтобы его отец провел последние годы своей жизни. Это еще одна подаренная жизнь, последний отрывок, которой должен быть наполнен счастьем.
Я присутствовал на премьере в Москве и с огромным удовольствием посмотрел фильм. Там шикарные актеры работают. Вы правы, у фильмов есть определенное сходство, но тут дело не в сюжете, не в героях, не в каких-то внешних проявлениях, а в том, что у Жени, несмотря на то, что у него не такая уж и большая фильмография, уже можно увидеть очень конкретный и понятный режиссерский почерк.
В чем, по вашему, состоит особенность его почерка?
Я не могу на этот вопрос ответить, у меня просто такое чутье. Вы меня правильно поймите, я не критик. Вам это легко, это ваша профессия, а у меня в основе чувство. Но точно могу сказать, что даже если бы я не знал, чье имя стоит в титрах в графе режиссер, то сразу же узнал бы автора. Есть режиссеры, которые по 20-30 фильмов снимают, но у них получается однообразная фабричная продукция, а у Шелякина всегда штучный товар. Мне у него еще очень нравится «ЧБ».
фото: SPPR
Как вам удается совмещать театр и кино? Или это всегда муки выбора?
Еще несколько лет назад в моей жизни был Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили, где играли 16 пьес, и в 15 из них я играл главные роли. Ситуация была такая, что вырваться на съемки удавалось только тогда, когда снимали в Тбилиси. Из-за этого мне много раз приходилось отказываться от работы в России и за рубежом. Иначе театр бы встал, и играли бы только «Короля Лира» с Отаром Мегвинетухуцеси. С другой стороны – вопрос денег: приходишь домой, и 12 раскрытых ртов на тебя смотрят и хотят кушать, а зарплата в театре 700 долларов… Мне пришлось свести работу в театре до минимума, сначала до трех спектаклей, потом и вовсе до одного. И это при том, что все они были поставлены моим духовным отцом – Тимуром Чхеидзе.
Вы много раз говорили, что это единственный режиссер, с которым вам хочется работать. Удалось ли вам найти такого режиссера в кино, или такие встречи происходят на небесах, и они не повторяются?
Так и есть. Это была встреча на небесах. И это настоящее чудо! В кино я пока такого не нашел, но есть режиссеры, с которыми я с огромным удовольствием поработаю еще. Леван Тутберидзе, у которого я подряд в двух картинах снялся. Резо Эсадзе, царство ему небесное, полтора месяца назад скончался - величайший грузинский режиссер, с ним было три картины. Ну и, конечно, Женя Шелякин! В моей фильмографии есть максимум десять работ, под которыми я могу подписаться, и мне будет не стыдно. Про остальные даже и вспоминать порой не хочется. Все-таки в кино ты часть чьего-то большого замысла и не всегда можешь гарантировать итоговый результат.
А в театре от Тимура никуда не денешься. С ним репетировать – это кайф. Я ему часто говорю: «Ты наркотик». На работу с ним подсаживаешься, и потом ни с кем другим уже просто не можешь. В Тбилиси, наверное, вообще не осталось никого, с кем бы я не сыграл или не репетировал. Есть очень много режиссеров, с кем я начинал работать, но через две-три недели прекращал, потому что это было страшно, когда приходишь на репетицию, и режиссёр с такими большими глазами как у камбалы на тебя смотрит и хочет только брать от тебя, а отдавать не готов.
С Чхеидзе все по-другому. Он с тобой начинает читать пьесу, и у тебя складывается такое ощущение, что он сейчас в первый раз вместе с тобой это делает, и вы оба первооткрыватели. Он на старте точно называет дату премьеры. Это гениально. Работает ровно три часа репетиций в день. Никаких ненормальных 12 часов, он все делает точно. И к премьере ты так приходишь, как будто ты уже двадцатый спектакль играешь. Это только он умеет. Я не знаю другого такого режиссера.
Видите ли вы новую молодую волну грузинских режиссеров?
Есть очень интересные молодые режиссеры. Как ни странно, это в основном девушки. И что еще более удивительно, это не женское кино. Вот ты смотришь и никак не скажешь, что этот фильм сняла девушка. Откуда это? Но в то же время думаю, что дело тут в событиях 90-х, которые были очень непростыми у нас в Грузии, и они оставляют такой отпечаток на личности.
фото: из личного архива Михаила Гомиашвили
Не женское, это значит, что оно более прямолинейное, жесткое, суровое?
Моя супруга – художница по костюмам. Я сейчас хвастаюсь, но рад, что у меня есть такая возможность. У нее очень много проектов, которые отмечают на фестивалях, и к ней стоит очередь из режиссеров и у нас, и за рубежом, она меня держит в курсе всех событий. В 2014 году в Каннах была короткометражная работа Деи Кулумбегашвили, и в этом году она тоже там. Еще Аня Урушадзе, дочка недавно ушедшего от нас Зазы Уршадзе, у которого одной из последний работ были прекрасные «Мандарины». Очень много наших в Венеции, в Берлине, на смотрах поменьше – в Испании, Франции, и, что приятно, мы не только участвуем, но и часто берем большие призы. И в операторской школе тоже наплыв пошел. Очень серьезные операторы пошли. Кино заработало, вот так скажу.
Вы же несколько лет назад открывали свою киноакадемию?
Да, было у меня такое дело. Ровно пять лет я был ректором. Выпустил два курса, только актеров, потому что у меня с бывшим президентом, который не совсем адекватный, Мишей Саакашвили, были какие-то необъяснимые трения. Он всячески старался и добился того, что закрыли мою академию. Какую-то солдатскую причину нашли…
Не могу не спросить ваше мнение о российско-грузинских отношениях…
Мы тут ни при чем, народ тут ни при чем. Это все такие царские дела, это они не могут договориться. У людей все нормально – гостеприимство, радость, братство.
В «5 дней в августе» я играю осетина, у меня там две девочки… То, что было в сценарии, это не придуманная история. Есть какие-то вещи, которые ты знаешь, что это так было, что это не придумано, но есть еще другой вопрос, стоит ли это делать и надо ли это делать сейчас. Я думаю, что в таких ситуациях нужно быть больше дипломатом, надо идти на деэскалацию, чтобы это все урегулировать. Я не знаю, почему это все происходит, и мне сложно это понять. Нормальных людей в правительстве, по-моему, за редким исключением, не бывает. Вот, к примеру, сейчас на 20 миллионов урезали бюджет культуры, хотя там и так копейки были. Знаете эту историю – во время войны Черчиллю принесли на подпись военный бюджет, и он все прочитал, а там вообще ничего про культуру не написано, и он спрашивает, а где культура? Ему отвечают – такое сейчас время, не о культуре надо говорить, война идет. А он говорит, если сейчас не время для культуры, тогда зачем мы воюем? Когда ты победишь, что у тебя потом останется?
У нас очень интересная история знакомства. Махмальбаф был председателем жюри на каком-то кинофестивале, где показывали фильм Георгия Параджанова «Все ушли». Я в этом фильме сыграл парикмахера. Меня собака моя чуть не скушала, когда я домой со съемок пришел, она просто не узнала меня. Он этот фильм посмотрел, ему понравилась моя роль, и когда он приехал в Тбилиси проводить кастинг, решил позвать меня на маленькую роль и тоже парикмахера. Ему приносят мои фотографии, он не верит, говорит, это другой актер, дайте мне того из фильма Параджанова. С трудом его убедили, что это чудеса грима, и в итоге меня пригласили на пробы.
Я пришел на киностудию, вошел в комнату, стоит какой-то чернявый, низенький, глазастенький. Мы с ним разговариваем, насколько позволяет мой запас английского, но кажется оба не понимаем, с кем ведем беседу. И он мне почему-то дает задачи из какой-то другой роли, главной. А я-то уже знал, что на нее утвержден Харви Кейтель, мне моя жена, которая тоже на этом проекте работала, рассказала. В общем, ничего не понимаю. Неожиданно зашел грузинский продюсер, они что-то обговорили и тут Махмальбах спрашивает: «Вы можете на английском языке сыграть целый фильм?». Я говорю: «Не знаю английский, какой фильм? Вот у парикмахера несколько реплик – это я могу». А он: «Да какой парикмахер, я говорю о роли президента!». Я только про себя и успел подумать: «А как же Харви? Костюмы-то под него шьются».
За один час у него что-то случилось в мозгу, и он решил снимать меня. Но дело в том, что к этому времени все грузинские актеры уже знали свои роли полностью на английском. Я сказал, что не смогу сыграть главную роль на английском. На это от ответил: «Дайте мне одну неделю, не сбривайте бороду, и я дам вам точный ответ!». Оказывается, они начали искать деньги, потому что 50% бюджета шли вместе с Харви, а как только они отказались от него, то вынуждены были заплатить неустойку.
Через неделю мне звонят и говорят, что я утвержден на роль президента. Месяц мы с утра до ночи сидели и заново писали сценарий. Работа шла очень хорошо, я был влюблен в этого человека. Начали снимать, приехала его жена, сын, дочь - вообще их пять человек и все киношники. Они утром сидят завтракают и говорят: «А не снять ли нам какое-нибудь кино?». И идут, и снимают. Удивительно.
Спустя пару дней понимаю, что мы снимаем уже что-то третье. Мне было интересно играть президента, который был вынужден бежать с внуком и прятаться, играть то, как он встречается с людьми, которые были у него в подчинении, и наконец-то видит, в каком состоянии эти несчастные, как он меняется походу. А в итоге у нас начался какой-то плакат, агитка. Я говорю Махмальбафу: «Мне это неинтересно, это не кино», и был готов отказаться от съемок. На что он мне отвечает: «Я не режиссер, а борец за права человека, кино для меня лишь орудие, чтобы это все потом пошло в массы!». Ну и как тут работать? В итоге, с горем пополам картину закончили, но ужасно обидно, что так вышло, такой материал псу под хвост… Если коротко, м****к этот ваш Махмальбаф.
Хотя, нельзя не отметить, что на фестивалях картина прошло просто отлично, она участвовала в Венеции, в Токио и еще более, чем в 30 фестивалях, а я получил главный приз «Золотого Хьюго» в Чикаго.
фото: из личного архива Михаила Гомиашвили
В «Хэппи-энд» у вас восхитительные партнеры, прежде всего, Евгения Дмитриева. За счет чего строилась эта драматическая динамика, где у вас с одной стороны романтическая линия, а с другой – очевидный конфликт на тему «кто главнее»?
Это и есть кайф, понимаешь? В этом и смысл нашей актерской доли. У тебя просто слезы счастья, когда тебе достается такой партнер как Женя, она гениальная актриса. Допустим, была одна сцена, когда она меня за уши из кабака тащит, и вроде все понятно, текст не нужен, но тут мы – оп, придумали, что я в это время нахожу баночку колы, сдавливаю как мячик и пинаю как мальчишка. И тут – баx, и подводное течение, второе дно у сцены. И все это за долю секунды, на интуиции, на любви. Она что-то подсказала, потом я что-то подсказал, потом Женя Шелякин что-то подсказал. И вот так это все выстраивалось. Это чистая импровизация, и я это не о тексте говорю, а о действии. Такой вот у нас был пинг-понг. Мне очень приятно, что вы это подчеркнули. Потому что, когда я смотрю фильм, я вижу только свои ляпсусы, а то, что там хорошо сыграно, я просто не замечаю.
А каково было с тайскими коллегами?
Оказывается, существует еще один язык – язык кино. Необязательно знать какой-то иностранный язык, чтобы общаться с партнером. Он не знал моего языка, я не знал его, но мы без слов друг друга понимали. Магия! Вообще наш Бунча – просто красавец!
Отдельного хочется поговорить о Владимире Мишукове, когда он появляется в кадре, начинает казаться, что смотришь уже совсем другой фильм.
Ну конечно, он очень сильный актер. Вы раньше могли бы сказать, что Володя Мишуков похож на меня?
Нет.
И я тоже! Но сейчас я не могу представить, чтобы кто-то другой сыграл эту роль. Смотри в профиль, смотри в анфас, эти носы одинаковые, глаза, лысина. Мы играем отца и сына, а он младше меня всего на восемь лет. Понимаете? Это и есть актерская сила. Когда Вова появляется в кадре, все меняется, и я тоже. Так здорово, скоро шестой десяток пойдет, а мне все еще удается меняться…
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