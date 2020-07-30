Михаил Гомиашвили: «Если сейчас не время для культуры, тогда зачем мы воюем?»

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28 июля Эмма Томпсон: «После некоторых ролей сложно вернуться к нормальной жизни» Британская актриса о роли судьи в премьерной драме «Удивительная миссис Мэй», влиянии профессии на личную жизнь и проблемах семейного права

20 июля Уолтер Юззолино: «В России появляется много достойных сериалов с потенциалом для мирового рынка» Создатель платформы Walter Presents об изменениях на рынке сериалов, российской индустрии и сотрудничестве с видеосервисом START

5 июля Дмитрий Глуховский: «Патриархальное общество сейчас переживает очень серьёзное потрясение» Автор романа «Текст» о пошатнувшихся патриархальных ценностях и о том, почему из скандала с постельной сценой Кристина Асмус вышла победительницей