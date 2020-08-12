Григорий Калинин: «Ролевые модели, которые существовали в обществе, сейчас уже не работают»

анонс

30 июля Михаил Гомиашвили: «Если сейчас не время для культуры, тогда зачем мы воюем?» Известный грузинский актер о съемках в российской комедии, театре, политике, идеальном режиссере и женском кино

28 июля Эмма Томпсон: «После некоторых ролей сложно вернуться к нормальной жизни» Британская актриса о роли судьи в премьерной драме «Удивительная миссис Мэй», влиянии профессии на личную жизнь и проблемах семейного права

20 июля Уолтер Юззолино: «В России появляется много достойных сериалов с потенциалом для мирового рынка» Создатель платформы Walter Presents об изменениях на рынке сериалов, российской индустрии и сотрудничестве с видеосервисом START