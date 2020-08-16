Алексей Чадов: «На войне без любви делать нечего»

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12 августа Григорий Калинин: «Ролевые модели, которые существовали в обществе, сейчас уже не работают» Актер – о гендерных стереотипах, качественном дубляже и фильме «Красотка в ударе»

30 июля Михаил Гомиашвили: «Если сейчас не время для культуры, тогда зачем мы воюем?» Известный грузинский актер о съемках в российской комедии, театре, политике, идеальном режиссере и женском кино

28 июля Эмма Томпсон: «После некоторых ролей сложно вернуться к нормальной жизни» Британская актриса о роли судьи в премьерной драме «Удивительная миссис Мэй», влиянии профессии на личную жизнь и проблемах семейного права