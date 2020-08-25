Сергей Лавыгин: «Повара часто принимают за своего»

31 августа на телеканале СТС стартует продолжение комедийного сериала «СеняФедя».Что ждет парочку неунывающих поваров в четвертом сезоне, почему герои «Кухни» не приелись зрителю и как оставаться оптимистом корреспондент «Кино-Театр.Ру» узнал у исполнителя роли Сени Сергея Лавыгина.
фото: Сергей Лавыгин // Пресс-служба СТС
Чем будете удивлять в новом сезоне?
Появлением новых персонажей. Ярких, живых. Например, Федя, наконец-то, встретит девушку, в которую влюбится и с которой захочет продолжать отношения. Сеня вновь столкнется со своим альтер-эго Жориком. Вообще сюрпризов много. В этом сезоне обойдемся без скетчей. На протяжении всех семнадцати серий будет развиваться одна история. Какая, рассказывать не стану, чтобы обойтись без спойлеров. Но, надеюсь, будет интересно.
Почему, на ваш взгляд, из всех кухонных персонажей именно ваши с Михаилом Тарабукиным повара удостоились отдельного проекта?
Этот вопрос лучше адресовать продюсерам. В «Кухне» нет проходных персонажей. У каждого своя история, свое яркое запоминающееся лицо. Думаю, именно этим она и понравилась зрителю. Больше того, мне кажется, что про каждого персонажа можно было снять спин-офф. Секрет дуэта Сени и Феди в том, что они не взрослеющие дети, неугомонные шутники, вечные борцы со скукой, которые находят приключения буквально на ровном месте. Они постоянно спорят друг с другом, но как только появляется внешняя сила, какая-то опасность, они немедленно объединяются и воюют на одной стороне. Они настоящие друзья.
Как и вы и с Михаилом Тарабукиным?
Конечно, мы же уже восемь лет работаем вместе.
Когда брались за образ повара Арсения Чуганина, думали, что история так затянется?
Нет,конечно. Плюс поначалу я очень мало знал о своем персонаже. На пробах, к примеру, мне показали всего две сцены. Да и затем, когда дали на бумаге сценарий первого сезона «Кухни», сведений о Сене было немного. И только по ходу стали появляться какие-то подробности, привычки, черты характера, начал вырисовываться живой персонаж.
Готовить пришлось учиться на площадке или вы и до этого так лихо умели орудовать ножом?
Возможно, я вас удивлю, но готовить на уровне профессиональных поваров я так и не научился. Я умею неплохо шинковать— это факт, но приготовить оссобуко с полентой и гремолатой— не смогу. Только что-то простое. При этом повара часто принимают за своего, большинство убеждены, что я редкий гурман, прекрасно разбираюсь во всех кухнях мира и только пусти меня на кухню.
Если бы вам сейчас предложили неограниченный бюджет и возможности, вы бы рискнули открыть свой ресторан?
Если чем-то заниматься всерьез, добиваться реальных результатов, этому нужно уделять очень много времени, внимания, сил, любви в конце концов. Мне бы пришлось отказаться от всех кинопроектов и перевести вектор внимания исключительно на ресторан, я к этому пока не готов.
фото: Сергей Лавыгин // Пресс-служба СТС
Кухню какую предпочли бы?
Ну, мы же живем в глобальном мире. Сейчас чем больше разных кухонь в одном месте, тем лучше. Что-то нравится в русской кухне, что-то во французской, что-то в грузинской и так далее… Так что с точки зрения востребованности ресторана, было бы здорово, если бы он мог удивлять своих гостей в разных направлениях.
Когда выбираете, куда пойти с друзьями, чем руководствуетесь?
Какого-то одного любимого места нет. Есть целый ряд. Обычно они связаны с приятными встречами, какими-то личными хорошими воспоминаниями: здесь было свидание с женой, здесь отмечали день рождения близкого друга. Я скорее эмоционально привязываюсь к тому или иному заведению.
У вас есть любимое блюдо?
Салат оливье, наш классический новогодний. За границей его обычно называют «салат по-русски», так как наша версия сильно отличается от классического рецепта.
За годы, что вы играете повара Сеню, вы значительно сбавили вес, как отреагировали продюсеры?
Нормально. Единственно пришлось в сценарии убрать все шутки про толстяка.
После съемок в «СенеФеде» уже есть какие-то планы?
Есть проект, сниматься он будет в Геленджике. Буквально на днях собираюсь лететь. Про что? Ну, про любовь, конечно, а про что все фильмы и книги?! Более подробно пока говорить не хочу, все в процессе. Роль же как мозаика складывается. Пока только начал складывать.
Сейчас идут съемки продолжения «Кухни», найдется ли там место Сене и Феде и как в параллели живут два проекта?
Наши миры не параллельные, как может показаться. Это одна вселенная, где живут Сеня и Федя со своим фудтраком, шеф Виктор Петрович Баринов со своим рестораном. В новом сезоне Сеня с Федей приедут на родную «Кухню» как приглашенные персонажи, а затем вернутся к своей персональной истории.
фото: Сергей Лавыгин // Пресс-служба СТС
Кстати, как относитесь к фастфуду?
Я понимаю, что это вредно, но порой очень вкусно.
Вы очень много работаете с режиссером Жорой Крыжовниковым. Как началось сотрудничество, и чем дорог опыт существования в его картинах?
Мы познакомились в 2008-м году на съемках короткометражки «Казроп». Ее легко найти в интернете. Затем жизнь свела нас в скетчкоме, Андрея (настоящее имя Жоры Крыжовникова Андрей Першин) пригласили снимать последние десять смен, так как наш режиссер куда-то уезжал. Мы сразу нашли общий язык. Оказалось, у нас схожие взгляды на юмор, на профессию. И так продолжается до сих пор.
То есть вы можете назвать его своим режиссером?
Конечно. С Андреем Николаевичем очень легко работать. Он профессионал, всегда четко знает, чего хочет. Это настоящий подарок судьбы работать вместе.
Его фильмы пользуются неизменным зрительским успехом. Как думаете, почему?
Назвать что-то одно нельзя. Тут много факторов. Ну, наверное, главный секрет в историях, которые Андрей рассказывает, и в способе, которым он это делает.
Во второй части «Льда» вы сыграли тренера по хоккею. Если я правильно поняла, то вы заядлый болельщик?
Да, я очень люблю и хоккей, и футбол. Сам в детстве играл. Бываю на стадионе регулярно. Болею за московский «Спартак» и в футболе, и в хоккее. Переживаю за нашу сборную. Так что спорт – близкая мне тема.
Фильм «Самый лучший день!» Крыжовникова. Какой день можете назвать самым лучшим в своей жизни?
Этих дней много, какой-то один не выделить. А потом, самые лучшие дни мы всегда можем создавать сами. И от нас зависит какими они будут.
фото: Сергей Лавыгин // Пресс-служба СТС
Вы снялись в проекте студии Disney «Счастье – это...» Что лично вы вкладываете в это понятие?
Счастье – это когда ты живешь в моменте и наслаждаешься им. Понимаете, счастье можно почувствовать в любой момент, и не важно, сидишь ли ты дома, лежишь на диване и смотришь телевизор, едешь ли на самокате по парку, снимаешься ли в кино. Счастье – это наших рук дело.
А как пережили карантин, трудно было перестроиться на более медлительный ритм жизни?
Совсем нет. Три месяца провели за городом. Когда еще такая возможность представится: остановиться и пожить размеренно, наслаждаясь простыми радостями. Я это воспринял как подарок судьбы.
Получается, вы оптимист?
Конечно. А как еще можно к жизни относиться?! Вокруг нас рассыпано огромное количество подарков, и только от нас зависит, видим мы их или нет. Это опять же к вопросу о счастье. Если ты чувствуешь, что вечерняя прогулка с любимой женой – подарок судьбы, то это и получаешь. А если воспринимаешь это как норму, как нечто само собой разумеющееся, то тогда перестаешь видеть счастливые моменты и сам себя обкрадываешь. Как бы смешно ни звучало, но то, что у нас два глаза, две руки, две ноги – это счастье, а не данность. Все дело в восприятии. Выбор за нами. Можно рассуждать так: «мне должны были дать два глаза, они у меня есть, но я все равно несчастный». Но попробуй лиши человека одного глаза, и он тут же поймет, как круто было с двумя. Мне кажется, чтобы понять, как было хорошо с двумя глазами, не стоит ждать пока останешься с одним. Я, конечно, утрирую, но тем не менее. Не нужно терять ощущение, что наша жизнь – подарок.
То есть чувство депрессии, когда ничего не хочется, вам не знакомо?
Конечно, какие-то моменты отчаяния и слабости бывают. Настроение плохое может быть, но до депрессии не доходило. Если что-то не ладится, вывод один: нужно брать себя в руки и менять ситуацию. Все преодолимо и дается не зря. Испытания, уроки, экзамены, плюсы, минусы – все не зря, всё для чего-то нужно.
Вам недавно исполнилось 40 лет. В вашем Инстаграме появилось фото, где написано: «4:0 я веду!». Для вас сорок лет – это какой-то рубеж или просто очередная цифра?
Скажу так: это просто цифра, но в то же время она дает возможность посмотреть на свою жизнь и подвести некие промежуточные итоги. И пока мне кажется, что я веду.
Новый сезон сериала «СеняФедя» с 31 августа на телеканале СТС.
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