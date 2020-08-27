Александра Ребенок: «У каждого из нас есть "любимые" маньяки»

На стриминговом сервисе START вышел новый сериал Константина Богомолова (который подписал с платформой эксклюзивный контракт на ближайшие 2 года). Судя по всему, это очередное метавысказывание, как бы история про ангарского маньяка, на самом деле — притча про то, что мы все тяжело больны. Кино-Театр.Ру поговорил с исполнительницей роли Александрой Ребенок о «Хорошем человеке» и плохих парнях.
фото: PR-служба START
Вы уже много лет работаете с Константином Богомоловым. Как бы вы описали его метод работы? Почему Богомолову так хорошо удается эпатировать и удивлять?
Метод Богомолова! Именно так назывался фильм-подарок на день рождения Константина Юрьевича! Там все подробно описано: самоирония, цинизм и глубина осознанного существования в моменте. Полное доверие режиссёру и рассказ только от себя и про себя. Он смело говорит со зрителем на все возможные темы, переворачивая и разрушая шаблоны и нормы. Без ханжества и заигрывания. Это, с одной стороны, очень эпатирует зрителя и удивляет, с другой.
Насколько глубоко вы погружались в историю ангарского маньяка и близки ли вам вообще [истории про маньяков]?
Потому, что он очень обаятельный, талантливый и хороший! А вообще, самое трудное для меня — это играть хорошую героиню. Быть «светлым человечком». Вот в Никите как-то сочетаются эта светлость и обаяние с хулиганством и жесткостью.
Сможет ли сериал спровоцировать какую-то широкую дискуссию о насилии и положении женщин в обществе?
Вообще, эта тема уже давно спровоцирована, давно обсуждается и очень хочется верить, что это не просто повод послушать и поговорить. Но и наконец громко сказать «Хватит!» именно так называется документальный сериал на Start.ru — тоже мощная премьера этого лета на видеосервисе.
Еще «Хороший человек» рифмуется с недавно вышедшим сериалом «Чики». Вы уже успели его посмотреть?
Я успела только первую серию. Мне очень понравилось.
Тогда не буду спойлерить, давайте поговорим о вашей героине. На пресс-конференции после премьеры вы сказали: «Посмотрим, какая она "хорошая женщина"». То есть она сейчас кажется верной подругой, а потом обернется какой-нибудь тихой маньячкой Офой из «Трех историй»?
Мне кажется, в этой истории есть мирные жители, а есть непосредственно участники линии маньяка. Ну и есть следствие, которое это все разбирает, — в московском или местном (ангарском) отделе. Мы, собственно, и есть это следствие. То есть по сути — «хорошие люди». Мы занимаемся тем, что ловим преступников, наказываем.
фото: PR-служба START
Дневной дозор.
Да. Мне кажется, что вот эта линия интересна в целом. Как правильно сегодня Костя [Богомолов] сказал, порой обычные люди бывают более жестокими, — по сути, теми же маньяками, предателями, просто убивают они вербально, а не физически. Вот интересно было покопаться в человеке, у которого вроде все хорошо в жизни, но его шкала «хорошести» сбита. Этот сериал — рассуждение на тему того, как мы определяем для себя «хорошесть». Все, что мы увидели из первой серии — ну, пригласила к себе переночевать бывшего парня лучшей подруги, который перебрал. Хороший поступок. Но при этом с утра от «хорошести» этой она решает полить немного свою подругу… залакировать, скажем так. А с другой стороны — ну ты же просто помогаешь ему справиться с расставанием...
Мне вообще показалось, что сериал больше про моральный релятивизм, нежели про маньяков.
Ну нет, не думаю.
Просто на ум сразу приходят десятки сравнений, — вот, например, «Американская история преступлений. Убийство Джанни Версаче». Там главный герой, Эндрю Кьюненен, он убивает чисто ради того, чтобы убивать; ему это в кайф и никакой великой цели он не служит. А тут Михаил Попков (имя героя, - прим. ред) «вычищает» род человеческий.
Ну да, я поняла, о чем ты говоришь. Мне кажется, по-настоящему страшно, когда это все очаровательно и привлекательно. Как вот Ира Сосновая (генеральный продюсер сериала, - прим.ред) произнесла: «Попков сказал, что он хороший человек».
Вот мне кажется, что это история про то, что зло кокетливо. Нам кажется, что зло — это не про нас. Что оно где-то там, где-то далеко. Что убийцы, маньяки, — они там ходят, за гранью, это больные люди. А это ведь действительно может быть очаровательно, это может быть немного и про тебя, в каком-то смысле… можно легко очароваться пороком. Плохой мальчик всегда нравится больше, чем отличник. Сериал — это обращение к теме насилия.
Сколько мы уже видели фильмов про маньяков? Мы все это знаем наизусть, у нас даже есть «любимые» маньяки. Константин всегда берет такие «попсовые» темы, чтобы как-то неожиданно их повернуть, разбить клише. Например, как у нас в «Братьях Карамазовых» было: Леша – это Роза Хайруллина. И зрителя сразу выбивает из колеи этот стереотип: как это так, где светлые кудри Алеши Карамазова?
В следующих сериях будет много леденящего, больного. И город какой-то больной, и менты какие-то обшарпанные, — они как раз скорее маньяки. Никита Ефремов там как раз маньяк с самым симпатичным лицом.
Я бы даже сказала, там местами такая балабановщина.
Да-да. Вот они как раз для меня страшнее, чем «маньяки». Вот есть маньяки, мы уже про них все знаем, а вокруг, оказывается, все тоже такие уроды.
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