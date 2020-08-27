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Александра Ребенок: «У каждого из нас есть "любимые" маньяки»

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27 августа 2020
На стриминговом сервисе START вышел новый сериал Константина Богомолова (который подписал с платформой эксклюзивный контракт на ближайшие 2 года). Судя по всему, это очередное метавысказывание, как бы история про ангарского маньяка, на самом деле — притча про то, что мы все тяжело больны. Кино-Театр.Ру поговорил с исполнительницей роли Александрой Ребенок о «Хорошем человеке» и плохих парнях.

Александра Ребенок: «У каждого из нас есть любимые маньяки»
фото: PR-служба START

Вы уже много лет работаете с Константином Богомоловым. Как бы вы описали его метод работы? Почему Богомолову так хорошо удается эпатировать и удивлять?

Метод Богомолова! Именно так назывался фильм-подарок на день рождения Константина Юрьевича! Там все подробно описано: самоирония, цинизм и глубина осознанного существования в моменте. Полное доверие режиссёру и рассказ только от себя и про себя. Он смело говорит со зрителем на все возможные темы, переворачивая и разрушая шаблоны и нормы. Без ханжества и заигрывания. Это, с одной стороны, очень эпатирует зрителя и удивляет, с другой.

Насколько глубоко вы погружались в историю ангарского маньяка и близки ли вам вообще [истории про маньяков]?

Нет. Такую задачу Константин Юрьевич не ставил.

Как вы считаете, почему именно Никиту Ефремова выбрали на главную роль?

Потому, что он очень обаятельный, талантливый и хороший! А вообще, самое трудное для меня — это играть хорошую героиню. Быть «светлым человечком». Вот в Никите как-то сочетаются эта светлость и обаяние с хулиганством и жесткостью.

Сможет ли сериал спровоцировать какую-то широкую дискуссию о насилии и положении женщин в обществе?

Вообще, эта тема уже давно спровоцирована, давно обсуждается и очень хочется верить, что это не просто повод послушать и поговорить. Но и наконец громко сказать «Хватит!» именно так называется документальный сериал на Start.ru — тоже мощная премьера этого лета на видеосервисе.

Еще «Хороший человек» рифмуется с недавно вышедшим сериалом «Чики». Вы уже успели его посмотреть?

Я успела только первую серию. Мне очень понравилось.

Тогда не буду спойлерить, давайте поговорим о вашей героине. На пресс-конференции после премьеры вы сказали: «Посмотрим, какая она "хорошая женщина"». То есть она сейчас кажется верной подругой, а потом обернется какой-нибудь тихой маньячкой Офой из «Трех историй»?

Мне кажется, в этой истории есть мирные жители, а есть непосредственно участники линии маньяка. Ну и есть следствие, которое это все разбирает, — в московском или местном (ангарском) отделе. Мы, собственно, и есть это следствие. То есть по сути — «хорошие люди». Мы занимаемся тем, что ловим преступников, наказываем.

Александра Ребенок: «У каждого из нас есть любимые маньяки»
фото: PR-служба START

Дневной дозор.

Да. Мне кажется, что вот эта линия интересна в целом. Как правильно сегодня Костя [Богомолов] сказал, порой обычные люди бывают более жестокими, — по сути, теми же маньяками, предателями, просто убивают они вербально, а не физически. Вот интересно было покопаться в человеке, у которого вроде все хорошо в жизни, но его шкала «хорошести» сбита. Этот сериал — рассуждение на тему того, как мы определяем для себя «хорошесть». Все, что мы увидели из первой серии — ну, пригласила к себе переночевать бывшего парня лучшей подруги, который перебрал. Хороший поступок. Но при этом с утра от «хорошести» этой она решает полить немного свою подругу… залакировать, скажем так. А с другой стороны — ну ты же просто помогаешь ему справиться с расставанием...

Мне вообще показалось, что сериал больше про моральный релятивизм, нежели про маньяков.

Ну нет, не думаю.

Просто на ум сразу приходят десятки сравнений, — вот, например, «Американская история преступлений. Убийство Джанни Версаче». Там главный герой, Эндрю Кьюненен, он убивает чисто ради того, чтобы убивать; ему это в кайф и никакой великой цели он не служит. А тут Михаил Попков (имя героя, - прим. ред) «вычищает» род человеческий.

Ну да, я поняла, о чем ты говоришь. Мне кажется, по-настоящему страшно, когда это все очаровательно и привлекательно. Как вот Ира Сосновая (генеральный продюсер сериала, - прим.ред) произнесла: «Попков сказал, что он хороший человек».

Это очень похоже на сцену из «Прирожденных убийц» Оливера Стоуна.

Вот мне кажется, что это история про то, что зло кокетливо. Нам кажется, что зло — это не про нас. Что оно где-то там, где-то далеко. Что убийцы, маньяки, — они там ходят, за гранью, это больные люди. А это ведь действительно может быть очаровательно, это может быть немного и про тебя, в каком-то смысле… можно легко очароваться пороком. Плохой мальчик всегда нравится больше, чем отличник. Сериал — это обращение к теме насилия.

Сколько мы уже видели фильмов про маньяков? Мы все это знаем наизусть, у нас даже есть «любимые» маньяки. Константин всегда берет такие «попсовые» темы, чтобы как-то неожиданно их повернуть, разбить клише. Например, как у нас в «Братьях Карамазовых» было: Леша – это Роза Хайруллина. И зрителя сразу выбивает из колеи этот стереотип: как это так, где светлые кудри Алеши Карамазова?

В следующих сериях будет много леденящего, больного. И город какой-то больной, и менты какие-то обшарпанные, — они как раз скорее маньяки. Никита Ефремов там как раз маньяк с самым симпатичным лицом.

Я бы даже сказала, там местами такая балабановщина.

Да-да. Вот они как раз для меня страшнее, чем «маньяки». Вот есть маньяки, мы уже про них все знаем, а вокруг, оказывается, все тоже такие уроды.

Смотрите сериал «Хороший человек» на стриминговом сервисе START


Анна Филиппова
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Александра Ребенок: «У каждого из нас есть "любимые" маньяки» фотографии
Александра Ребенок: «У каждого из нас есть "любимые" маньяки» фотографии
Александра Ребенок: «У каждого из нас есть "любимые" маньяки» фотографии
Александра Ребенок: «У каждого из нас есть "любимые" маньяки» фотографии
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