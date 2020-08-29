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Яна Троянова: «Народная любовь не отпускает»

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29 августа 2020
Четвёртый сезон популярного комедийного сериала «Ольга» стартует 31 августа после двухлетнего перерыва. В главной роли матери безумного семейства Терентьевых по-прежнему актриса Яна Троянова, с которой мы с удовольствием поговорили о возвращении в новый сезон шоу, изменениях в жизни ее героини и динамике жизни за пределами телевизионного экрана.

Яна Троянова: «Народная любовь не отпускает»
фото: пресс-служба ТНТ

Какими тремя словами вы бы охарактеризовали новый сезон сериала «Ольга»? Что он значит для вас?

Если честно, то даже не верится... Я думала, что один сезон поработаю — и все. Ну, от силы второй. А народная любовь не отпускает. Видите, как? Поэтому возникают такие слова: «ого!» и «как много любви». Работаем ведь, потому что любят.

Скажите, какие-то свежие веяния времени сценаристы отразили в новом материале?

У Ольги все по-старому. Всех разнести по-прежнему актуально. Линия Ольги сильно отличается от линий других. У нее же все время трагедия по отношению к себе. Поэтому все актуально — семья не хочет быть такой, какой видит это Ольга. И это актуально в России, где все считают, что моя семья должна быть, как в рекламе майонеза по телевизору. Ольга, видимо, мечтает об этом же. Но получит или нет?

Два года фанаты проекта ждали новый сезон. А вы соскучились по своей героине и по своей экранной семье? За четыре года съемок «Ольги» некоторые «дети» проекта буквально выросли у вас на глазах.

Еще как. Это самое интересное. Мы обсуждали это с Артемом Лемпертом — соавтором сценария, режиссером и креативным продюсером. За время съемок «Ольги» мы все меняемся: кто-то взрослеет, кто-то стареет, дети совсем выросли — посмотрите на Мухаммеда! Просто модель с подиума. Красавец. По Мухе, как мы его называем, отслеживаем эту динамику жизни. Как Ольга могла родить такого красивого парня — это всегда самое интересное. Да и мы уже другие — махровые, барчуки. Я смеялась сегодня: в четвертом сезоне у нас такие звезды снимаются — Александр Баширов, Ольга Лапшина. Вообще, кино настоящее! А начинали как? Все были наивные, в поиске, дети маленькие, я — неопытная для сериала. Сценаристы и продюсеры рисковали, потому что взяли актрису из арт-хауса (до «Ольги» Яна Троянова сыграла в фильмах «Волчок», «Жить», «Страна ОЗ»- прим.ред.). И как мы теперь довольны, что случилась удачная коллаборация — артхаусная актриса и направление комедии формата ТНТ. Это сработало. Мы нашли все точки соприкосновения, хотя раньше я гнула свою линию, а продюсеры и сценаристы — свою. В итоге мы — дружная семья. Это здорово. Ни у кого нет задачи победить друг друга, есть общая задача — сделать хороший, качественный продукт. И это нас держит. Мы очень повзрослели за шесть лет работы. У «Ольги» есть семья, это — мы.

Как вы относитесь к сравнениям с актерским стилем, техникой и даже внешностью Любови Полищук, рядом с которой вас порой ставят насмотренные зрители и критики?

Да, в молодости мы были похожи. А когда стали возрастными, меня стали сравнивать с возрастной Шарлиз Терон, которая на меня очень похожа. Какая разница? Важно в другом быть собой. Я же за внешность не отвечаю — как Бог нарисовал, я за это не отвечаю. Главное, пластикой себя не убить, как Людмила Марковна Гурченко, моя любимейшая актриса, однажды сделала. Надо быть собой — вот, что важно. Полищук, Терон — меня сравнивают с классными тетками, да ради Бога.

Яна Троянова: «Народная любовь не отпускает»
фото: пресс-служба ТНТ

Как думаете, Ольга — будет счастливой? При каких обстоятельствах?

Не сказать, что у нас есть цель сделать кого-то счастливым. Мы ведь еще не знаем, что будет дальше. Это и интересно. К тому же человек всегда ходит зигзагами, не бывает такого, что встал на ровную дорожку — и пошел. И куда приведет этот путь, никто не знает. Для кого-то идеальным было бы, если бы Ольга вышла замуж, для кого-то — чтобы просто успокоилась и начала воспринимать семью как свободных людей. Неприятие их независимости, которое в ней живет, и есть ее путь. Она не принимает этот мир таким, какой он есть. Женщина в первую очередь должна примириться с тем, что мир под нее никогда не прогнется. Но Ольга продолжает этому сопротивляться. Как бы не надорвалась, да? Четвертый сезон об этом. Надорваться и признаться в бессилии — это тоже хорошо. Это большой поступок и фундамент для будущего. То есть мы не просто комедию показываем, а путь женщины, которая проверяет свои возможности, способы контакта с миром. Готова ли Ольга принимать этот мир? Она же — вечный воин.

Почему такая сильная женщина, как Ольга, в новом сезоне опустила руки. Жаль ли вам свою героиню в сложившейся ситуации?

Так ей и надо! Супер. Сценаристы поняли, что если ее не обломать, то эта женщина никогда не изменится. А задача любого сюжета — к чему-то прийти. К изменениям. Кататься на голых шутках всегда не получится. И поэтому мне нравится, что появилась тема надлома. Очень нравится. Это по-человечески. Мы видим не искусственного персонажа, а живого человека, который надорвался. Вот что круто! За это я благодарна авторам, которые ведут себя как джентльмены. Они обещали мне еще в первом сезоне, что мы будем развиваться, а не просто ради шуток делать продукт. И мы действительно растем — в сторону настоящего человеческого пути.

Стоило Ольге чуть отпустить ситуацию, как семья вышла из под контроля. Она виновата в том, что все в семье держится исключительно на ней? И все члены семьи абсолютно беспомощны сами по себе?

Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой — иллюзия. Она думает, что сделает, как лучше. Как мы привыкли думать в России? Все действия, направленные в сторону близких, это благие намерения. Хочу, чтобы было лучше. А получается, к сожалению, наоборот. Ольга в этом смысле не исключение. Она ошибается, когда думает, что управляет ситуацией. А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: «Я не всемогуща». Но именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный, потому что после надлома она выруливает на путь спасения.

А остальные члены семьи?

Да они взрослые люди! Хватит с ними носиться. Разберутся. Это идеальный вариант — когда отпускаешь ситуацию. Но... она же мать. А что надо матери делать по отношению к семье? Любить. Мне кажется, Ольга выходит к истинной любви близких — такими, какие они есть. Это правильный путь любой семьи: люби просто, а не переделывай. А если помочь хочешь, то уточни — действительно ли нужна помощь? Ольга порой не понимает этих вещей. Глубоко убеждена, что без нее никто вокруг не выживет. Мир рухнет. А он не рухнет.

Яна Троянова: «Народная любовь не отпускает»
фото: пресс-служба ТНТ

Может, проблема в комплексе Супермена, который завелся у всех Терентьевых? Все они, как и Ольга, стараются «осчастливить» окружающих вопреки воле и судьбе?

С кем поведешься — от того и наберешься. Ольга задала модель поведения в семье. И, к сожалению, яблоко от яблони недалеко падает. Если бы могло упасть, было бы хорошо. К сожалению — подчеркну! Поэтому девки выросли такие же, и парень вырастет таким же. Это вообще-то история о созависимости. Ольга навязала такую модель поведения. Не совсем здоровая тема. Терентьевым по не хватает креативного начала — в том смысле, что каждому надо идти своим путем, а не копировать маму. Но пока все живут, как она. В силу ее характера. И обстоятельств, в которых она выросла: мать оставила Ольгу с алкоголиком-отцом, и ей пришлось стать главой семьи Терентьевых. Такие семьи у нас везде. К сожалению, в таких семьях женщинам приходится надевать штаны и становиться мужиком. Она была вынуждена это сделать. Но вечно такое продолжаться не могло. Где-то Ольга должна была сломаться и пересмотреть взгляды на этот мир.

Место жительства и социальный статус сильно влияет на судьбу человека? Если бы семейство Терентьевых жило не в типовом блочном крольчатнике, а за городом — в автономном коттедже — им было бы полегче?

Не думаю. Внутренняя ситуация в семье определила всё. Ольга вынуждена была стать мужичкой. Где бы они не жили, с ее характером осталась бы прежней. Свинья бобра не родит. В центре Москвы я вижу таких же людей. Мои соседи. Большая семья, как у Ольги — даже внуки пошли. И ор с утра до вечера дома. А есть люди, у которых вообще родителей не было, и они стали прекрасными врачами, учителями и так далее — лично знакома. И их не смели обстоятельства. Так что не думаю, что социальная подоплека тут важна. Если человек хочет жить нормально — что в глубинке, что в столице — он наденет кеды драные, возьмет рюкзачок и попрется искать себя. Поэтому отсылки к социальной несправедливости не люблю. Мне нравится данность: Ольгу, вероятно, даже гроб не исправит. Об этом наш сериал. Мы наблюдаем — а что она может изменить в себе? И как это повлияет на семью? Ведь если она изменится, это скажется на каждом. Она ведь дирижер.

За четыре сезона работы в проекте вы ответили для себя на сакраментальный вопрос: «Чё все такие сложные-то, а?»

Не умеют жить расслабленно. Никому не доверяют. И сестра, и дочь уже становятся такими же, как Ольга. А кто такая Ольга, давайте посмотрим? Бог. Подчинивший жизнь тому, как она хочет. «Здесь я рулю». И никому не доверяет. Этой бабе уже нужно дать в лоб! Чтобы она села и подумала: «А, может, есть на земле сила более могущественная, чем я?». Тот же Гриша — мужчина, способный разделить ношу. Сложно тащить все на себе. У Ольги дома даже семейные обязанности не разделены. Постоянно силой заставляет посидеть с папой-алкашом, отвезти его в больницу, напомнить сестре, что это и ее папа. Почему? Потому что каждый считает, что его желания важнее. А ведь жить для семьи — это всего-то откликаться на помощь, просто любить. У нее не получается этого сделать. Внутри — вечный надрыв «Я должна, я сама». И три бабы в семье Терентьевых выросли с таким же восприятием.

Я же роль Ольги с мамы делаю. И с подруги немного. Ну, и часть меня есть, конечно. Так вот, мама в 15 лет однажды написала краской на одном деревянном доме «Я ВСЕ САМА» огромными буквами. На следующий день пошла полюбоваться творением, а дом сгорел — в него попала молния. У нее был шок. А это был знак. Когда я выросла, мама рассказала мне этот случай — и мы сидели так тихо, молчали и офигевали: что это было? А это был четкий знак: не надо «сама»! Положись на что-то более могущественное, чем ты. Доверься. Вот чего не хватает Ольге. Потому так все сложно. Нет доверия миру.

Яна Троянова: «Народная любовь не отпускает»
фото: пресс-служба ТНТ

Вот лично для меня, Яны Трояновой, мир — главный духовник. И я учусь полагаться, доверять людям таким, какие они есть. Я всю жизнь была очень сложная, очень: орала, истерила, топала ногами, «нет, не так». И чуть не сдохла. Сила уходит. Энергия уходит в никуда, потому что мир не собирается меняться. Он будет таким, как задуман. И вот четвертый сезон Ольги об этом — она останавливается и задумывается: «Нет, что-то не то. Сил нет. Черная дыра все забирает». А куда ты силы-то тратила? Чтоб изменить этот мир. Круто будет посмотреть, какие выводы сделает Ольга. Очень важно, что в комедийном сериале есть такая линия.

Как часто вас узнают на улице и спрашивают: «Неужели вы и есть Ольга»? Как относитесь к этому?

Ой, да и хорошо! Я так благодарна. Куда бы не приехала: Филиппины, Алтай, Москва — где бы ни шла, люди бегут и кричат «Ольга». И я понимаю, какая радость у них в этот момент. Готова служить. Что надо? Сфотографироваться, обняться? Пожалуйста. Не поправлять их «Я — Яна». Поначалу поправляла, да. А потом поняла — зачем? Они любят Ольгу. А моя задача — служить и дарить радость.

На Алтае проходила мимо курорта: люди шашлык жарят, пиво пьют — и так жизнь удалась, а тут еще Ольга фоном проходит. Они просто охренели! Знаете, как я радовалась за них? Все же случилось! Это моя работа. Я смирилась, наконец, что это тоже часть работы. Езжу на метро, такси, хожу пешком, не ограждаю себя от людей охраной и прочей шелухой. Мне Ольга подарила свободу в профессии. Показала, что это служение, а не известность с короной. Нет никаких корон, это иллюзия и несчастье так думать. Всегда будешь одинок. А я не одинока! Люди смотрят и любят «Ольгу». Ждут так, как меня никогда не ждали. Спасибо, что ждут нашу работу.

Можно ли назвать Ольгу самой «народной» вашей ролью? Реальный типаж без штукатурки, кривляний и фальши.

Смело! Я все роли люблю, потому что делала их с любовью. Но Ольга — самая народная. То, что вывело меня к настоящему зрителю. Не к ценителям арт-хауса, которых очень узкий круг. И мне даже поначалу казалось, что я рискую — мол, после сериала больше не возьмут в арт-хаус. Нет. Арт-хаус сам по себе сдох, а я все сделала правильно. Вышла к зрителю и рада этому событию. Некоторые актеры всей жизнью любви зрительской не добиваются, а мы первым сезоном влюбили в себя и живем в этой любви. Ни одна награда ее не перекроет. Нам дико повезло.

Как прошла самоизоляция? Помогали мужу писать «Житие и бытиё страстотерпца и великострадальца Коли Робермана и других незначительных персонажей»?

Замечательно! Не помогала, находилась рядом. Я называю это творческий запой — человек уходит в кабинет и пишет. Карантин прошел очень творчески. Провели время классно: я занималась духовными практиками, Сигарев писал повесть «1-*+1». Так что читайте, что у него получилось.

Этот период сильно давит на психику? Какими мы из него выйдем — обозленными или соскучившимися друг по другу?

Могу говорить за себя. Я не обозлилась. Наоборот — провела время плодотворно. Да, соскучилась по миру. Поняла, что люди — это большая награда. Оказывается, около меня столько прекрасных людей. Я, правда, очень везучий человек. Люди, которые мне ТАК много дают, каждый раз говорят: «На!». Кто-то роль, кто-то поездку на Алтай, кто-то любовь. Дают, дают и дают. Моя задача — отвечать тем же. На изоляции поняла, что без людей я — ничто. Единство людей и есть смысл жизни. Мы и есть Сила.

Смотрите четвертый сезон сериала «Ольга» на ТНТ 31 августа в 20.00


Евгений Червон
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