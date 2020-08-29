Яна Троянова: «Народная любовь не отпускает»

анонс

Актриса о «Хорошем человеке» и плохих парнях

Александра Ребенок: «У каждого из нас есть "любимые" маньяки»

Исполнитель главной роли в сериале «СеняФедя» о новом сезоне, оптимизме и готовке

Сергей Лавыгин: «Повара часто принимают за своего»

Актер и начинающий режиссер о съемках своего дебютного фильма «Джон»

12 августа

Григорий Калинин: «Ролевые модели, которые существовали в обществе, сейчас уже не работают»

Актер – о гендерных стереотипах, качественном дубляже и фильме «Красотка в ударе»