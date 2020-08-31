Кристина Поли: «Игра на выживание» - такого на нашем телевидении еще не было!»

31 августа в 22:00 в эфире ТНТ стартует показ нового приключенческого триллера «Игра на выживание» с участием Игоря Верника, Алексея Чадова, Саши Бортич и других актеров. История рассказывает об экстремальном реалити-шоу, в котором участвуют 16 смельчаков со всей России. На кону беспрецедентный выигрыш — 1 миллион евро, но получит его только тот, кто сумеет пройти все испытания до конца. Однажды с площадки бесследно исчезает съемочная группа и участники остаются одни посреди высоченных гор и тайги. Реалити резко заканчивается и начинается реальность, где каждый будет выживать так, как умеет. Одну из ролей в сериале сыграла актриса Кристина Поли. В интервью Кино-Театр.Ру она подробно рассказала о непростых съемках, жизни в условиях глухой тайги и настоящем экстриме, с которым столкнулись актеры проекта «Игра на выживание»
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Кого вы играете в новом проекте ТНТ «Игра на выживание», и что происходит с героями, в какие обстоятельства они попадают?
Я играю Машу Гринштейн, как было модно говорить 10 лет назад, светскую львицу. Не знаю, существуют ли эти «львицы» сегодня. Герои приезжают на проект с целью выиграть миллион евро, всё, что они знают, это то, что их ждут серьезные испытания: им запрещено привозить с собой еду, личные вещи, у них не будет электричества, связи, и на сотни километров вокруг - никакой цивилизации. Рассчитывать на теплые человеческие отношения и взаимопомощь в таких условиях нельзя. Победитель может быть только один, и Маша, конечно, настроена им стать.
Помните свои впечатления, когда впервые оказались в лесу, среди высоченных гор и рек? Были сомнения, может, зря согласилась?
Хорошо помню, как впервые оказалась на месте съёмок: ещё по дороге из аэропорта я несколько раз просила водителя остановиться, чтобы внимательней всмотреться во всю эту красоту. Я люблю природу, а горы занимают отдельное место в моем сердце. Сомнений не было, я не могла дождаться, когда мы приступим к съемкам. Я всегда мечтала совмещать работу и путешествия. Что может быть лучше?
С чего вообще для вас начался проект? Как вы стали одной из его героинь?
Я участвовала в Творческой Актерской Лаборатории при кинокомпании «Амедиа», после чего меня стали приглашать на кастинги от киностудии. В мае 2019 года я встретилась с режиссером Кареном Оганесяном
. Помню, что очень волновалась, потому что поработать с Кареном для меня было давней мечтой. После этой встречи через пару дней мне прислали текст проб на роль Маши Гринштейн. Я прочитала первые 4 серии, и мне очень понравился сценарий. Я сходила на вторые пробы, они были уже с оператором и режиссером - как сейчас помню, мы снимали во дворе «Амедиа», чтобы было хоть как-то похоже на дикую природу! (смеется). Самое главное, если проект тебе очень нравится и ты хочешь сниматься в нем, то нужно сходить на пробы и… забыть о них, чтобы не мучиться. Так я и сделала. И вот, спустя примерно 1,5 месяца, мне на почту пришло письмо с утверждением на роль… Спасибо «Амедиа Продакшн» за эту возможность!
Ваш персонаж — это модель из Ростова-на-Дону. Вы что-то знаете о модельном бизнесе, может быть, как-то с ним связаны?
В детстве мама отдала меня в модельную школу в Череповце, мне было 12 лет, и я помню, с каким восхищением смотрела на старших девочек, вышагивающих по подиуму на высоченных каблуках. Мне очень хотелось быть похожей на них. В те времена этот бизнес у нас в стране только развивался, и многие девочки мечтали стать моделями, как, наверное, сейчас многие подростки мечтают быть блогерами. Для меня эти занятия стали хорошим уроком женственности, за год я научилась правильно ходить по подиуму, держать осанку, делать различные модельные повороты - сейчас уже ни за что не вспомню их названия - и узнала, что у меня, оказывается, есть нерабочая и рабочая сторона лица (смеется), но на этом все и закончилось... мечты продолжать работать в этой профессии у меня никогда не было.
Тем не менее у вас был опыт участия в конкурсе красоты, это так?
Да, когда я училась на 4 курсе театрального института, меня пригласили участвовать в конкурсе «Мисс Ярославль». Решилась я больше из-за творческого номера, с которым мне хотелось выступить. Эта была постановка сценического боя в комедийном варианте под музыку из фильма «Мистер и миссис Смит
». По итогам конкурса я стала первой вице-мисс Ярославль. Мне нравятся творческие фотосъемки, я могу поучаствовать в показах и фотосессиях для какого-то бренда, если это личное приглашение от друзей и знакомых. Когда я только переехала в Москву, то работала на разных выставках и проходила кастинги как модель, но это все было по причине отсутствия постоянной работы в актерской профессии, потому что нужно было зарабатывать деньги и содержать себя, а не из-за желания расти в этой сфере. Мне всегда казалось, что у меня нет для этого каких-то особенных данных.
Если вернуться к сериалу, то расскажите, где вы жили во время съемок?
У нас было много разных локаций, первые два месяца, например, мы жили высоко в горах, в пансионате. Он находился в очень красивом месте, на высоте около 1600 метров, горы, лес, озёра, разреженный воздух, к которому нужно привыкнуть, живые источники с минеральной водой, которые, если что, обещали вылечить от всех болезней (но это не точно). Разгуливающие с колокольчиками на шее коровы, которые будят тебя по утрам и на которых можно нечаянно натолкнуться вечером, если не взял с собой фонарик. Горные козлы, лошади, куры также были нашими соседями. Условия были простые, без излишеств, но не скажу, что тяжелые. Я за свою жизнь жила в очень разных условиях, поэтому напугать меня подобного рода трудностями на съемочной площадке не просто.
Не страшно было отправляться в столь экстремальную киноэкспедицию?
Меня, если честно, так напугали с самого начала сложными условиями, что я готовилась к худшему. Нам прислали список необходимых в экспедиции вещей, который впечатлил меня степенью ответственности и подготовки, и я судорожно бегала по магазинам в поисках всего этого: термобельё, флис, мембранная одежда, дождевик, фонарь, шляпа, кепка, солнцезащитные очки, ботинки для трекинга и всё, что может понадобиться из аптечки, лучше было также иметь при себе, так как до ближайшего населенного пункта, где можно что-то купить, несколько часов езды. В общем, к съемкам я была снаряжена и полностью подготовлена!
Что доставляло больше всего хлопот?
Ночью бывало очень холодно, я всегда спала в термобелье. В 22:00 отключали электричество, и нужно было всегда успевать зарядить свои гаджеты и нагреть комнату обогревателем до того, как наступит ночь.
С кем из участников съемочной группы вы подружились во время киноэкспедии?
Я жила вместе с прекрасной актрисой Юлией Волковой
, никогда не забуду нашу первую встречу. Она приехала ночью, когда я уже спала. Меня разбудил резкий грохот, это дверная железная ручка в звенящей тишине упала на пол. Я проснулась, пытаясь понять, что случилось. Юля открыла дверь и сказала: «Привет, соседка!». Я старалась тоже быть вежливой и ответила тем же. Она спросила: «Во сколько мы завтра просыпаемся на смену?» Я ответила: «Я в 5». На что прозвучал вопрос: «А почему так рано?» Я говорю: «Ну, я на пробежку с утра хожу...» Юля, после нескольких секунд молчания: «Да, так мы долго не протянем…». И, правда, мы ещё какое-то время притирались друг к другу, но обычно так всегда и случается: если у вас не совсем складываются отношения с самого начала, значит впереди можно ожидать множество приятных открытий. В итоге мы очень подружились!
Вы сказали, что было сразу несколько локаций. Расскажите, где еще вам приходилось бывать во время съемок?
После гор мы спустились к морю и жили в санатории. Условия также были простыми, но более комфортными, чем в горах, теперь мы жили по одному. Я засыпала и просыпалась под шум моря. Единственный минус этой локации был в долгой дороге до съемочной площадки, приходилось вставать очень рано, иногда в 4 утра, чтобы быть к 7 на месте. Ну, а после мы переехали в город и жили в очень комфортабельном отеле. Но, несмотря на самые комфортные условия из всех, мне больше всего запомнились именно первые месяцы съёмок, когда мы действительно существовали в условиях дикой природы.
Чего вам больше всего не хватало во время съемок? Какие привычные блага цивилизации были полностью недоступны?
Я очень скучала по массажу. После съемок сцен, где мы, например, бегали с утра до вечера, единственное, чего мне хотелось после смены, - это массаж. Но не удовольствия ради, а только чтобы на следующий день чувствовать себя хорошо и снова бежать, бежать, бежать...
Помните ли свой первый съемочный день?
Я очень хорошо его помню, мы снимали сцену, где все актёры должны были перебраться на другой берег по бревну, переброшенному через реку. Высота была приличная, внизу горная река и, если поскользнуться, то можно, конечно, покалечиться, но, если честно, каждый из актёров смог бы пройтись по этому бревну и без страховки. Но наши продюсеры строго следили за соблюдением мер безопасности, так что никто без страховки и помощи каскадеров по бревну и шагу ступить не мог. Этот съемочный день внушил мне полную уверенность и отсутствие страха перед новыми испытаниями. Рано я сделала выводы.
В обычной жизни вы любите экстрим?
Да, люблю адреналин, это то, что питает меня энергией. Я занимаюсь дайвингом, у меня на счету больше 50 погружений, в том числе ночной дайвинг, погружение в пещеры на глубину более 45 метров, что считается достаточно опасным видом. Если на такой глубине, да еще в полной темноте, в закрытом пространстве, возникают проблемы, то дайвер должен сохранять концентрацию и быть готовым быстро реагировать и оценивать ситуацию. Я отталкиваюсь от своих эмоций, которые испытала во время погружения, дайвинг помогает преодолевать себя и свои страхи.
Что именно вам запомнилось как настоящее испытание, не просто игра в кадре, а игра на выживание?
Спустя примерно неделю съёмок продюсеры объявили нам, что они подумали и решили, что мы все должны прыгать с зависшего над ручьём вертолета в воду. Когда я впервые это услышала, подумала, что они шутят. В каком смысле с вертолета? То есть вертолёт будет висеть в воздухе, а мы будем с него прыгать? Вы серьезно? Чтобы вы понимали, вертолёт этот был военный, огромный, с гигантскими винтами, только один грохот, с которым он поднимался в воздух, уже вызывал мурашки по коже. А мы должны били прыгнуть с него.... В воду!!! Но так как это было спонтанное решение, сменной одежды не было, да и «перегрим» и «перекостюм» занял бы после слишком много времени, это говорило о том, что у нас всех была только одна попытка!!! А нас 14 человек! И никто не имел права на ошибку.
Неужели вы все-таки прыгнули?
Я навсегда запомню эти минуты подготовки, вся съёмочная группа с волнением следила за нами. Каскадёры детально объясняли всю механику: как нужно сгруппироваться перед прыжком, за что держаться, как наклонить голову; сверху с грохотом работают огромные винты, это тоже нужно помнить, и один за другим мы должны, не затягивая, прыгнуть с высоты, ну, скажем 5 метров. Звучит не так уж и страшно, правда? Но, поверьте, это страшно! После брифинга мы установили порядок «выбрасывающихся», сделали поправки по гриму и костюму и загрузились в вертолёт. Я прыгала после Валерия Скорокосова
(персонаж Семен Приходько). Восхищаюсь им, несмотря на свой возраст, Валерий Георгиевич исполнял все трюки бесстрашно, только причитая иногда про себя: «Куда меня занесло на старости лет!!!»
Вы как-то поддерживали друг друга перед этим прыжком?
До взлёта все ещё немного пытались шутить, но когда вертолёт поднялся - воцарилась тишина. Все волновались, никто из нас с вертолетов в воду до этого не прыгал, как вы можете себе представить. Мы недолго покружили в воздухе, снизились над ручьём, дверь уже была открыта с самого начала взлёта, и пилот дал отмашку, что все готово! Все тогда действительно все собрались, помните, у нас была только одна попытка, подвести было нельзя, и ответственность эта очень чувствовалась. Первый пошёл...
Говорят, что во время стресса память отключается, так мозг избавляется от негативной информации. Вы свой прыжок помните?
Я свой прыжок помню так... Валерий прыгнул, я села у выхода, 2 секунды на оценку высоты. Казалось, что там все 20 метров, а не 5. Прошептала себе под нос нецензурное выражение и, соблюдая все правила безопасности, оттолкнулась и прыгнула. Но суть в том, что после прыжка нельзя было просто остановиться и кричать «Помогите!», нужно было продолжать плыть или идти (у кого что получалось) ещё несколько метров до берега в этой ледяной воде, температуры которой мы, конечно, совершенно на тот момент не чувствовали. В итоге все справились, а сколько адреналина и эмоций у нас было после... всем хотелось повторить.
С физическими испытаниями понятно, но как вы справлялись с психологическими трудностями? Не было ощущения, что однажды актеры сериала проснутся, а вокруг и правда никого нет?
Я с детства любила фантазировать и разыгрывать придуманные истории сама с собой. Отсюда, наверное, и начался мой путь в актерской профессии, так что, конечно, такие мысли действительно возникали в моей голове, особенно перед сном. Однажды мне даже кошмар приснился, что я пришла на завтрак перед съемками, а никого нет, я кричу, а мне никто не отвечает... Помню, как проснулась на час раньше, было ещё темно, примерно 4-30 утра, и чтобы успокоиться и взглянуть своим страхам в лицо, я пошла на утреннюю пробежку. Было жутковато, весь этот горный пейзаж с серебристым лунным светом в моих фантазиях и под влиянием ночного кошмара обернулся сценой из «Игры престолов
» с белыми ходоками, поэтому бегала я тогда очень быстро. Хорошо помню это утро. Наш чудесный кастинг-директор Женя Кадилова как раз вернулась из Москвы и потом рассказывала на съемочной площадке, как увидела меня в темноте куда-то и зачем-то бегущую и не совсем поняла, что происходит.
Как бы вы лично стали действовать в такой ситуации, если бы остались одна и знали, что до ближайшей цивилизации несколько часов лёта?
А какие тут варианты? Вычислить направление по солнцу и звёздам, двигаться вперёд и не сворачивать. Ну, и молиться.
Как вы думаете, кому будет интересен этот проект? Любителям хорроров, триллеров, приключений? В каком жанре, на ваш взгляд, получился сериал?
Я думаю, что такого на нашем телевидении ещё не было, и надеюсь, что проект понравится самому разному зрителю: от любителей триллеров и приключений до поклонников научной фантастики. В сюжете столько поворотов и загадок, что каждому зрителю захочется их разгадать. Я еще сама не видела смонтированные серии, так что вместе с вами с нетерпением жду премьеры.
Смотрите сериал «Игра на выживание» на ТНТ с 31 августа.
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