Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»

Вы не только играете главные роли, но еще и стали исполнительными продюсерами сериала…
Габриэль Юнион: Если я не ошибаюсь, то это первый сериал, в котором две цветные женщины (афро- и латиноамериканка) играют приятелей-полицейских. Поэтому нам нужно было все взять в свои руки и контролировать не только то, что происходит в кадре, но и весь процесс целиком – от сценария до цветокоррекции. Мне кажется, тот факт, что мы с Джессикой были среди тех, кто принимает решения, и делает наш проект особенным.
Ваши героини совсем не похожи на женщин-полицейских из обычных сериалов, они смелые, независимые, объемные, со своими достоинствами и недостатками. Эта индивидуальность была заложена на уровне сценария или это импровизация?
Джессика Альба: Мы с Габриэль всегда хотели рассказывать истории, которые показывают женщин, похожих на реальных людей. Я думаю, что мы обе достигли определенного уровня в своей карьере, и нам не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина. Играть женщин с недостатками и сложностями, например, копов, преступающих закон, – очень жизненно. Все зависит от того, кто несет ответственность и какие у вас моральные ценности. Иногда вам приходится менять правила, чтобы поступить правильно. Мы живем не в черно-белом мире, и актеру гораздо интересней играть в серой зоне. Кроме того, людям важно увидеть, что женщина — это не белый лист. Она может быть такой же сложной и невероятно динамичной, как и мужчины, а может даже круче.
Когда шли съемки первого сезона у вас на руках были маленькие дети, и это было довольно сложным опытом для вас обеих. Стало ли проще в этом сезоне?
ГЮ: Да, дети подросли. К нам вернулась большая часть команды с прошлого сезона, и мы уже знали, чего ожидать, что работает, а что нет. Это помогло нам работать максимально эффективно и качественно, сохраняя баланс в личных отношениях и не отодвигая наши семьи на задний план. Мы смогли сохранить тот уровень вовлеченности, который делает нас «нами», и не потерять себя.
Есть ли у вас список желаний для ваших персонажей? Есть ли что-то, что ваши персонажи еще не сделали и не испытали, но вам бы очень хотелось, чтобы это произошло в новых эпизодах?
ГЮ: У наших сценаристов развитое воображение, и осталось не так много вещей, которые мы ещё не делали. Сейчас нам не нужно было раскрывать предыстории наших героев, мы просто взялись за новый сюжет, который проходит через второй сезон. Сценаристы бросают нам вызов, ставя нас в новые ситуации, и мы такие: «Когда вы все это придумали?» Вы будете удивлены, как быстро мы меняемся. Надеюсь, будет третий сезон, и авторы снова удивят, потому что они действительно заставили нас попотеть во втором.
фото: Кадр из сериала "Лучшие в Лос-Анджелесе"
Вас часто спрашивают, будут ли какие-нибудь кроссоверы с «Плохими парнями» и появятся ли Уилл Смит и Мартин Лоуренс в качестве приглашенных звезд? Как вы считаете, важно ли избежать этого, чтобы сохранить атмосферу женской самодостаточности? Способны ли девушки сами справиться на все 100%?
ГЮ: Для нас важно быть отдельным проектом, но мы пришли из вселенной «Плохих парней» и, если есть возможность показать в «Лучших в Лос-Анджелесе» некоторых из персонажей, которых мы видели в кинофраншизе, это был бы хороший подарок для фанатов, хотя сами мы хотим функционировать независимо от того, что сделали Уилл и Мартин. Это было бы здорово, но острой необходимости в этом нет, скорее пожелание на будущее.
Второй сезон полон взрывов, летающих пуль, сумасшедших автомобильных погонь и драк. Были ли опасные ситуации на съёмочной площадке?
ДА: Всегда есть риск, что что-то может пойти не так, поэтому во втором сезоне мы приняли много дополнительных мер предосторожности. Каждый день мы много снимаем, и у нас на площадке куча народа, поэтому мы хотели убедиться, что при съёмках сложных трюковых сцен присутствуют только необходимые люди, что за все отвечают профессионалы, и у них все под контролем. Мы всегда прикладываем все возможные усилия, чтобы все чувствовали себя в безопасности. У нас действительно было намного больше экшена в этом сезоне и потрясающие каскадерши. Всякий раз, когда мы с Габриэль чувствовали себя некомфортно или боялись что-то сделать, вместо нас это делали они. Эти женщины невероятны, они научили нас, как хорошо выглядеть в те 5 секунд, на которые мы появляемся в кадре, пока они делают все остальное. Так что и в правду было похоже на съемочную площадку большого боевика, но очевидно, что мы производим его в гораздо меньших масштабах для телевидения с другим типом бюджета. Тем не менее, я думаю, что, когда вы увидите второй сезон, он ничем не будет отличаться от крупного боевика. Это продукт высокого качества на уровне франшиз Джерри Брукхаймера.
Планируете ли вы делать локальные версии своего сериала? Это действительно удачный формат, который вполне мог бы получить, например российскую адаптацию.
ГЮ: О да, мы можем себе это представить. Мы с Джессикой участвуем в создании независимой вселенной, которая может прижиться где угодно, даже если вы живёте в стране с другой культурой и реалиями и обладаете совершенно другим жизненным опытом. На место главных героинь можно поставить любую женщину в мире и получить разные истории, которые могут жить так же независимо от «Лучших в Лос-Анджелесе», как мы от «Плохих Парней». И как было бы здорово, если бы пары крутых женщин со всего земного шара могли быть собой со своими недостаткам и сложностями.
фото: Кадр из сериала "Лучшие в Лос-Анджелесе"
Ваша работа - пример для подражания, своего рода пост #metoo, хорошо встреченный женщинами с различными судьбами и обстоятельствами жизни. Существует дискуссия о том, может ли пандемия вернуть их туда, откуда они пришли, потому что обычно именно женщины в этаких ситуациях остаются дома…
ДА: На самом деле, женщины пользуются таким высоким спросом, что если кто и собирается остаться дома, то, вероятно, это будут мужчины, потому что скоро всё больше женщин будет работать на съёмочных площадках на руководящих должностях. Доказано, что ваш бизнес, независимо от того, чем вы занимаетесь, будет процветать, если в нем присутствует разнообразие. Если у вас слишком много чего-то одного, вам будет не хватать полемики, чтобы произвести продукт высочайшего качества. Мне кажется, что спрос на женщин на рынке труда будет только расти. Я думаю, что теперь, когда мужчина разделяет с женщиной домашние дела и обязанности, ускорится этот культурный сдвиг, и все не будет лежать только на женских плечах. Так мне подсказывает интуиция.
ГЮ: Я думаю, мы вскоре вернемся к работе, хотя похоже, что основное внимание будет уделено безопасности и хорошему самочувствию. И так как мы своего рода #metoo, то не собираемся жертвовать личной безопасностью в любом отношении, в том числе из-за женоненавистнических патриархальных сексуальных домогательств. Поскольку особое внимание будет уделено социальному дистанцированию и соблюдению надлежащих протоколов, я надеюсь, мы уничтожим тех плохих людей, которые ставят под угрозу жизнь женщин, их карьеру и благополучие. Это будет настолько очевидно, что нельзя будет просто закрыть на это глаза. Этому просто нет места. Также мы не собираемся увольнять людей, если им необходимо быть со своими семьями. Даже с переходом кинопроизводства на карантинный режим, мы хотим убедиться в том, что матери всегда смогут добраться к своему ребенку. Я верю, что в будущем этим проблемам будет уделено пристальное внимание, и нельзя будет запрещать матерям привозить детей на съёмки или позволять плохим людям, которые уже были разоблачены, участвовать в кинопроизводстве. Я считаю, что все эти проблемы будут решены благодаря тому, что мы станем уделять гораздо больше внимания обеспечению безопасности друг друга, и я не думаю, что мы остановимся только на борьбе с вирусом, но постараемся предотвратить распространение женоненавистничества и патриархата, превосходства белых и других проблем.
ДА: Да, и я думаю, что мы скоро поймем, как вернуться в рабочую обстановку. Держать на себе всю семью - слишком тяжелая ноша для одного человека, и это придется учесть при составлении рабочего графика. Вероятно, это будут временные промежутки, возможно, будем работать парами по полдня. Как продюсерским компаниям нам нужно быть максимально креативными, продумывая рабочий процесс, и выполнять задачи на все 100%.
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