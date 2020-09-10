Паоло Соррентино: «Я был очарован тем, как ходит Джуд Лоу»

анонс

8 сентября

Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»

Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино