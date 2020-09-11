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Софья Лебедева: «В 60-е люди лучше понимали, что хорошо, а что плохо»

интервью >>
11 сентября 2020
26-летнюю актрису Софью Лебедеву ждет большое будущее. Несмотря на юный возраст у нее уже впечатляющая фильмография. За плечами роли в сериале BBC «МакМафия», получившего Эмми, в новой экранизации «А зори здесь тихие…», ради которого она поправилась на 8 килограммов, а сейчас она снимается уже в третьем сезоне «Бывших». В октябре актриса составит компанию Светлане Ходченковой в мелодраме «Любовь без размера» Марии Шульгиной, а в новом сериале Первого канала «Тонкие материи» она предстала в образе роковой прагматичной Кати, решившей очаровать женатого генерала. Кстати, этот проект о сотрудниках закрытой «Сотой секции» универмага «Столица», где одевали главных лиц страны в 60-е, был представлен год назад в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Тогда Софья появилась на красной дорожке в платье с принтами 12-летнего художника-аутиста Маркуса Мартиновича. Накануне телевизионной премьеры мы поговорили с актрисой о том, чем отличалась советская молодежь от современной и что наш век может ответить полету в космос Гагарина.

Софья Лебедева: «В 60-е люди лучше понимали, что хорошо, а что плохо»
фото: Ярослав Клоос

Что вас привлекло в сериале «Тонкие материи»?

Если говорить о том, что происходит за кадром, то команда – оператор и особенно режиссер Анарио Мамедов. Меня поразил его сериал «Драйв», который я недавно видела на фестивале. Ни с кем из участников каста раньше я не была знакома. А если говорить о происходящем в кадре, то это сгусток энергии и света, меня сразила простота истории эпохи молодости моей бабушки, это было, как будто я приняла витамин D.

Вы родились после распада Союза, а сериал о 60-х. Как вы готовились к роли?

К сожалению, бабули нет в живых, чтобы поделиться со мной воспоминаниями об оттепели, но мама мне рассказывала, как женщины тогда одевались, относились к одежде, какие принципы у них были, к тому же я сама смотрела документальные фильмы, чтобы лучше погрузиться в атмосферу тех годов. Артем Соловьев, креативный продюсер проекта, сделал для актеров памятку с основными событиями того времени, где объяснялось, чем тогда жили люди.

Первый полет в космос в истории человечества, совершенный нашим соотечественником, повлиял на другие сферы деятельности страны и задал импульс к движению вперед. Можно ли найти какую-то аналогию в XXI веке? Что бы вы выбрали из современных достижений и сопоставили с подвигом Гагарина?

Наука не стоит на месте. Сейчас тоже много технологических открытий, которые облегчают нашу жизнь. К примеру, беспилотные автомобили Tesla. Я с замиранием сердца слежу за Илоном Маском. Он подарил человечеству надежду на освоение Луны и Марса, согласитесь, это новый виток в развитии. Независимо от того, какая дата на календаре, люди всегда хотят больше, чем у них есть сейчас. К примеру, выйти за пределы планеты Земля.

Соглашусь. Вернемся с небес на землю. Погрузившись в 60-е, почувствовали ли вы разницу между молодежью тогда и сейчас?

Да. Мне показалось, что у советского гражданина была сильна вера в светлое будущее, люди ставили перед собой цели и шли к ним, а сейчас все размыто. Ощущение, что нет общего курса, все по-разному видят этот мир и хотят разных вещей. Люди шестидесятых могли четче сформулировать свои принципы, знали, что такое хорошо, а что такое плохо.

Вы сразу поняли, что для вас Катя – это хорошо?

Я сначала проходила пробы на Лиду (в сериале в итоге ее сыграла Наталья Бергер – прим. ред.) и хотела играть ее, ведь у нее больше экранного времени. Но потом поняла, что Катя мне интереснее как персонаж, потому, что я в таких людей еще не перевоплощалась. Когда выбираю работу, мой главный критерий – новизна, каждый проект – шаг в развитии себя.

Софья Лебедева: «В 60-е люди лучше понимали, что хорошо, а что плохо»
фото: Ярослав Клоос

С героиней из «Бывших» ее можно сравнить?

Нет, Катя гораздо злее. И «Тонкие Материи» – это совсем другой жанр, это все-таки легкая мелодраматическая комедия.

В вас есть что-то от Кати?

Мы с ней очень разные, поэтому было интересно взглянуть на мир ее глазами, понять, как она думает, и оправдать для себя ее поступки. Актер, в каком-то смысле, всегда адвокат своего героя.

И каковы ваши аргументы? Что оправдывает женщину, которая заводит роман с женатым мужчиной?

У нее большое эго и много проблем в детстве, поэтому она считает, что имеет право на... не очень честные пути к лучшей жизни, которая есть у других, но нет у нее.

Какой месседж вы хотели донести зрителю, исполняя роль Кати? Чему учит ее судьба?

Счастье выбирается не головой, а сердцем.

Что вам дала эта роль?

Мне хотелось понять, когда цель оправдывает средства, а когда нет. Если человек поступает аморально, то каковы его мотивы? Что он говорит себе в этот момент? Например, берём такой тип общения, как нетворкинг, когда люди знакомятся, чтобы получить выгоду друг от друга – вот хорошо ли это? Искренне ли? Интересно задавать себе такие вопросы и находить свои ответы.

Расскажите про сам процесс съемок, что далось сложнее всего?

Во мне совсем нет агрессии, поэтому сыграть ее было не всегда просто. Помню, нужно было плеснуть в лицо актеру стакан воды…

Какому?

Не буду спойлерить, но он такой милый, что мне не хотелось этого делать, просто рука не поднималась. И я долго сама себя уговаривала, что это надо сделать мне как актрисе, а не как человеку, в жизни я такое не повторила бы. Было сложно не выражать сомнение в мимике.

Софья Лебедева: «В 60-е люди лучше понимали, что хорошо, а что плохо»
фото: Ярослав Клоос

Кому будет интересен ваш сериал?

Для зрителей постарше это возможность вспомнить юность, а для молодых – визуализация 60-х, ведь там каждая деталь в кадре продумана, каждый кадр выверен, каждый костюм специально сшит. Мне очень хотелось оставить наряды себе, но увы. Надеюсь, из них сделают экспозицию в музее, где я с удовольствием буду ими любоваться.

Вы, как и главная героиня сериала, перебрались из провинции в столицу. Расскажите, какой вам показалась жизнь в Москве после Обнинска?

Довольно агрессивной, я попала из маленького города в общагу Школы-студии МХТ, а творческая среда еще более токсична, чем другие. К тому же я была самой молодой в группе, ведь я поступила в 15 лет – пропустила четвертый класс в школе. Поначалу мне было очень сложно и невыносимо одиноко – я сильно скучала по родителям, но потом собралась с духом и все наладилось.

Почему творческая среда более токсична, чем другие?

Конкуренция выше, да и задача труднее – нравиться. Представьте, 30 человек, которые бились за место в группе, подавали документы во все театральные ВУЗы столицы, все с большим эго, потому что без большого эго в профессии актера делать нечего, а они ведь с утра до вечера и без выходных работают вместе. Если тебя не отчислили из театралки, считай, что ты прошел школу жизни. Но все эти трудности меня не спугнули, учеба была большим счастьем!

Как вы относитесь к актерам без образования в профессии?

Мне кажется, что в таком случае актер играет сам себя в разных проявлениях, а театралка учит собирать персонажа по кирпичику, дает инструментарий, с ним легче подбирать ключи к герою.

У вас папа ученый, как он воспринимает ваш выбор профессии?

Он не противопоставляет творчество и науку, он ставит знак равенства между ними.

Вы бы хотели актерской профессией заниматься всю жизнь?

Да, это большое счастье!

Смотрите сериал «Тонкие материи» с 7 сентября на Первом канале в 21:30.


Любовь Егорова
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