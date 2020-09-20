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Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».

интервью >>
20 сентября 2020
21 сентября в киноцентре «Октябрь» в рамках программы «Каро.Арт» состоится единственный в Москве специальный показ на большом экране фильма «Два (II)» белорусской режиссерки Влады Сеньковой. Картина рассказывает о подростках, которые сталкиваются с ВИЧ-инфекцией, и о том, каким страшным оказывается этот диагноз для сообщества в белорусской школе. После показа пройдет обсуждение фильма с режиссером при участии модератора Антона Долина. Специально для Кино-Театра.Ру Юлия Кузищина поговорила с Владой Сеньковой о новом поколении беларусов, молодом белорусском кино, и о том, что будет близко в ее картине российским зрителям.

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».
фото: Александр Лесько

Герои вашего фильма ― подростки. Из-за этого картину сравнивают, например, со «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики. Мне кажется, ваши школьники немного другие. Какими вы видите сегодняшних подростков?

Конечно, время другое. Я думаю, мои подростки лучше знают, что им нужно. Даже если у них, условно, ветер в голове, то они все равно более самоосознанные. Может они меньше знают школьную программу, но они точно мудрее. Это закономерно, потому что мы развиваемся и интернет развивается. Это поколение интернета, у них абсолютно другие ценности. Они понимают, что они хотят. Понимают, что не обязательно заканчивать школу хорошо, чтобы потом поступить — они могут не поступать, и это не катастрофа. Они, конечно, свободнее. У всех подростков обостренное чувство справедливости, но у нынешнего поколения оно работает острее, потому что они не помнят того, что было раньше. Они жили в достаточно свободных условиях, и конечно возмущены авторитарностью со стороны взрослых. Многие считают, что это пропавшее интернетное поколение ― но мне кажется, что они очень светлые, просто у них по-другому выстроены ценности. Несмотря на то, что в фильме есть буллинг, думаю, они более толерантны.

Главные герои фильма, которых можно отнести к этому «новому» поколению, в целом ждут, когда смогут жить по-другому. Как вы думаете, настанет ли момент, когда они сами смогут что-то поменять?

В Беларуси этот момент уже настал, и их за это покарали. Мы с мамой всегда говорили о том, что мое кино ― про «непоротое» поколение. Последние события показали нам, что теперь оно уже, в общем-то, поротое. Наверное в моих фильмах герои пытаются убежать, потому что не видят возможности что-то изменить ― нет того большинства, я его не видела. Сейчас, когда люди вышли на улицы, я конечно и в шоке, и в гордости, но их били, пытали, и это все очень страшно. Конечно не могу сказать «надо уезжать», это неправильно ― люди сейчас стоят стоят на улицах ― но поменять все, конечно, очень сложно. Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла. Сложно объяснить взрослым учителям, что можно работать по-другому. Что Беларусь будет свободной. Что можно работать в той же школе и получать бОльшие деньги. Поэтому, наверное, во всех моих фильмах люди уезжают или хотят уехать.

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».
фото: кадр из фильма "Два"

В Беларуси фильм уже показывали в кино. Как на него отреагировала публика?

Зрителям кино понравилось. Были в зале и условные провокаторы, которые кричали о том, что молодежь не такая. Это были женщины под пятьдесят, и я не поняла, почему они считают, что молодежь не такая. Но наверное самый яркий момент был, когда пришел директор школы, в которой мы снимали. Он много для нас сделал, поддерживал. Он, конечно, не видел сценарий. И в конце он встал и сказал, что мы осквернили образ учителя, и учитель не такой. И ушел. А вообще кино приняли — и подростки, и родители.

У вашего фильма довольно необычная тема — ВИЧ. О чем вообще сейчас снимают в Беларуси?

Я могу рассказать о независимых белорусских режиссерах. Наверное, они снимают про молодое поколение белорусов, которые живут в тех условиях, в которых мы находимся. Если говорить об игровом кино, то это Никита Лаврецкий, Юля Шатун ― ее фильм «Завтра», по-моему, показывался в России ― это история о семье в глубинке, прекрасное кино. Документалисты берут более резкие и дерзкие темы, но все отражают нынешнее состояние Беларуси, молодых людей. Есть и государственные фильмы, которые не очень получаются, потому что Беларусьфильму выделяют много денег, но все уходит на долги ― ну они, конечно, пропагандистские, и их никто особо и не смотрит. Может быть сейчас начнут появляться лучшие фильмы, потому что на студии начали работать и молодые режиссеры, но все равно, снять хорошее кино в той системе очень сложно. Для сравнения, в России деньги даются на острые темы, например, те же «Подбросы» Ивана Твердовского были сняты с государственной поддержкой, хотя там достаточно острая тема.

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».
фото: Александра Кононченко


У вас уже был один полнометражный фильм и несколько короткометражных. Как вам работалось над вторым полным метром?

На самом деле у меня это уже третьи съемки полного метра. Второй полный метр ― это фильм «Прожектеры» о трех молодых людях, любовный треугольник с аллюзией на «Мечтателей» Бертолуччи. Но мы затянули немного с постпродакшеном. И когда к нам пришло ЮНЕСКО и предложило «Давайте сделаем фильм», то с другим проектом все отложилось. Так что это, на самом деле, третий фильм. Снимать было очень сложно ― мы снимали шесть дней по девятнадцать часов, бюджет был очень маленький. Мне кажется, на съемках именно этого фильма я поняла вообще, как снимать кино, о режиссуре, как это все работает. Но может, дело не в опыте ― а в том, что у режиссера бывает кино, которое должно случиться. Потом может появиться и плохое кино, или не появиться ничего. Но вот этому кино, мне кажется, было суждено случиться.

Следующими, получается, у вас выйдут «Прожектеры». А работаете ли вы уже еще над чем-нибудь?

Да, зимой мы планируем съемки фильма о двух парнях, которые убежали из армии. Получилось очень актуально. Надеюсь, что в Беларуси все будет хорошо и зимой мы будем все снимать кино. Я искала поддержку на этот фильм ― в Беларуси не искала, но искала, например, в России, где все говорят «классно», но боятся. Наверное, будем снимать своими силами, потому что для нас очень важно, чтобы кино состоялось и вышло именно сейчас.

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».
фото: кадр из фильма "Два"

Будет ли этот фильм связан с вашей короткометражкой «С огромной высоты», в которой, по сути, похожий сюжет ― парень бежит от призыва в армию ― действительно, очень понятный для России сюжет?

Да, этот короткометражный фильм и положил начало идеи ― мы поняли, что об этом надо сказать. У нас очень много страшных ситуаций в армии. Но это кино будет не о страшных ситуациях. Я не служила и не могу рассказывать, что происходит в армии. Скорее это будет кино о пацифистах, которые не хотят убивать, а их учат убивать. Это будет роуд-муви о том, как они пытаются от этого уйти.

В фильме «Два» герои учат польский язык, чтобы уехать учиться за границу. Вы и сами сейчас учитесь в польской киношколе, причем вы пошли в киношколу уже после того, как сняли полнометражный фильм. Что дает вам эта учеба?

Я поняла, что хочу расширить свои возможности, в том числе в сторону Европы, поэтому поехала в Польшу. Чтобы учиться, заводить контакты. В Беларуси на данный момент почти нет возможностей снимать кино. Можно снять комедию, можно даже выиграть с ней конкурс Минкульта. Но я не хочу снимать то, что мне неинтересно. Хочу снимать фильмы на темы, которые волнуют меня и общество. Для этого я решила, что надо ехать туда, где мне могут помочь. Не могу сказать, что я многому новому научилась в киношколе ― и от россиян я слышу то же, они тоже приходят в киношколы за контактами. Но здесь есть и мудрые люди, которые вдохновляют своей философией жизни и философией кино. Я могла поехать и в Россию, но решила, что и там мое кино будет сложно снимать. Хотя мне интересна Россия, я люблю российское кино. Московский кинофестиваль, а конкретнее Ася Колодижнер и Петр Шепотинник, мне очень помогли и вообще поддержали. Там приняли мое первое кино, а потом и эту короткометражку ― как раз в тот момент, когда я начала в себе сомневаться.

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».
фото: Николай Козловский


Как вы думаете, что в вашем кино будет интересно российскому зрителю?

Думаю, у нас почти ничего не поменялось в системе образования. Подросток и его мнение ничего не стоят. Старший всегда прав. На ребенка можно замахнуться, выругаться матом. Система осталась ― и в этом мы похожи. Но похожи и в другом: в нетерпимости к другим, людям, которые отличаются. Вообще и поляки, когда смотрели кино, сказали «О! Это про нас!» ― я была очень удивлена и расстроена одновременно, потому что надеялась, что у них с этим лучше. Такие истории происходят потому что у нас в школах нет сексуального образования ― поэтому человека с ВИЧ могут просто ненавидеть. Учителя в итоге ничего не могут, кроме как выгнать и поставить двойку, а решить конкретную проблему никто не может, потому что очень долго всем говорили, что и как делать. А принять решение и поступить серьезно в критической ситуации взрослые люди неспособны. Поэтому я думаю, что это кино будет близко и российскому зрителю.

Смотрите фильма «Два» 21 сентября в Москве, в киноцентре «Октябрь».


Юлия Кузищина
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Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла». фотографии
Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла». фотографии
Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла». фотографии
Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла». фотографии
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