Михаил Тройник: «Если ты чувствуешь что-то настоящее, нужно за этим идти»

анонс

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».

О сериале «На твоей стороне» и любви, профессиях врача и актера, а также преимуществах Петербурга перед Москвой

Дана Абызова: «Если актер сделает что-то неточно, от этого никто не умрет»

11 сентября

Софья Лебедева: «В 60-е люди лучше понимали, что хорошо, а что плохо»

Набирающая популярность актриса о роли в сериале «Тонкие материи» и о том, чем наш век может ответить поколению Гагарина