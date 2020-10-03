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Михаил Тройник: «Если ты чувствуешь что-то настоящее, нужно за этим идти»

интервью >>
3 октября 2020
1 октября в российском прокате стартовала комедия Алексея Камынина «Хандра» о поколении 30-летних парней, шатающихся по Москве и попадающих во всевозможные передряги. Одну из главных ролей в фильме исполнил актер Михаил Тройник. В интервью Кино-Театр.Ру он рассказал о границах молодости, переезде в Москву и «Чиках».

Михаил Тройник: «Если ты чувствуешь что-то настоящее, нужно за этим идти»
фото: Ксения Андрианова

О чем «Хандра» лично для тебя?

Когда я впервые увидел фильм на «Кинотавре» (прим. ред. лента участвовала в основном конкурсе смотра), то еще раз понял, что на экране показана часть реальной жизни. Я очень чувствую героев этой истории, ведь сам снимал много квартир и жил в общежитии. Это люди, которые родились в СССР, а сейчас живут бок о бок с молодежью из поколения TikTok. И что им с этим делать, не совсем понятно.

А как ты относишься к поколению TikTok?

Я не так много знаю о нем, но оно представляется мне более свободным и цельным. Эти люди живут в какой-то новой России, которая не знала 1990-х. Конечно, на момент распада Советского Союза я не мог понять, что произошло, так как мне было три года. Но что-то определенно почувствовал.

Знаешь, однажды на гастролях в Гамбурге мы столкнулись с русскоязычными людьми, которые рассказали, что у них не особо поменялась жизнь с 1996-го. Это был совершенно новый взгляд на действительность, мы будто жили в разных мирах. До встречи с ними у меня было другое восприятие действительности, поэтому я и допускаю, что могу многое не понимать про поколение тиктокеров. В фильме тоже есть эта мысль. Главным героям от 25 до 35 лет, но это уже не общепринятая молодость. У них другие проблемы по сравнению с нынешней молодежью.

В фильме вы с Кириллом Ковбасом и Данилой Якушевым танцуете под песню Антохи МС «Родина», без которой уже сложно представить «Хандру». Этот трек был заявлен сразу или появился где-то на монтаже?

«Родина» была изначально. Слушал эту песню еще до начала съемок, и очень удивился, когда узнал, что она прозвучит в фильме.

У твоего героя Дени есть монолог про нескладную жизнь в Красноярске, который он произносит совершенно невпопад. А каким бы был твой собственный рассказ о жизни в родном городе Рыбинск?

Для меня тема города в монологе была не главной: эта ситуация могла произойти где угодно. В целом сцена, о которой ты говоришь, строилась комически. Это такая подмеченная мною особенность, когда человек в ответственный момент начинает очень долго и неуместно рассказывать про какие-то бытовые вещи. Именно это я вкладывал в роль. Обожаю монологи с подобными деталями. Люди таким образом закрываются от проблем. Так что рассказ Дени про жизнь в Красноярске, скорее, становится предлогом уйти от решения реальной проблемы.

Если бы я начал говорить про свой город, то это был бы монолог на несколько часов. Там прошла важная часть моей жизни, и из «того» Рыбинска я еще не до конца уехал ментально. Наверное, поэтому мне, в том числе, предлагают роли провинциалов.

Почему решил перебраться в Москву?

Меня просто гнало куда-то, а в Москве я как раз успел побывать до поступления. Моя мама работала в автобусном парке, который иногда организовывал экскурсии по другим городам. Например, в ярославский цирк, московский дельфинарий или на Красную площадь. Тогда я понял, что в столице действительно можно раствориться, и захотел сбежать туда.

Михаил Тройник: «Если ты чувствуешь что-то настоящее, нужно за этим идти»
фото: Антон Рудзат

Ты ведь отучился в Бауманке четыре года. Техническое образование как-то пригодилось в актерской профессии? Ты, наверное, довольно структурный для театрального дела.

Мне кажется, какой бы актер не был органичный, ему необходимо в первую очередь формулировать, что он делает и зачем. Герой, за которым видна четкая концепция, легче воспринимается. Зритель просто расслабляется и начинает чувствовать – ему не нужно анализировать и разгадывать персонажа. Искусство, на мой взгляд, нужно именно для этого. И, кроме того, оно не может существовать без мысли.

Теперь понятно, почему твои герои в театре так врезаются в память. Например, персонаж в спектакле Владислава Наставшева «Форель разбивает лед» невероятно чувственный. При этом роль без слов.

Да! И сама постановка, кстати, очень структурная. 12 ударов (фрагментов поэтического цикла) как 12 стадий отношений, которые проходят влюбленные. Вообще тема поэзии в театре – это большой подарок для актера. У меня многие спрашивают, почему мой герой ведет себя так манерно. А я просто пожимаю плечами. Когда работаешь с поэтическим материалом, можно не объяснять многие вещи. И это тот случай, когда концепция может быть более размытой.

За последние пару лет появилось больше проектов с твоим участием. В этом году вышли «Чики» и «Хандра». Ты уже сделал свой выбор между кино и театром?

Это сложно, но я знаю, что надо как-то определяться. Сейчас переживаю переходный момент: из одного поезда я уже вышел, а в другой пока только захожу, и не до конца осознаю, куда он движется. Так что пока не могу окончательно ответить на этот вопрос. Говорят, после актерского вуза надо пять лет отработать в театре, чтобы попытаться понять свою природу. У меня всё это было. Примерно с 2013 по 2016-й я жил театром и думал, что этот вид искусства самый честный.

А сейчас столько нового происходит. Например, я изначально понимал, что «Чики» – крутой проект, очень творческий, чуть ли не документальный. Но даже не мог представить, что он будет так успешен и понравится массовой аудитории и критикам. Это лишний раз доказывает, что справедливость все-таки существует. Если ты чувствуешь что-то настоящее, нужно за этим идти.

«Хандра» в прокате с 1 октября.


Маша Бороденко
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