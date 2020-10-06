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Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»

интервью >>
6 октября 2020
5 октября на телеканале ТНТ стартовал сериал «Гусар». Главный герой – бравый солдат, страстный любитель женщин, лошадей и алкоголя Григорий Савельевич Рыльский (Гарик Харламов) – отправляется из далекого 1812 года, где вовсю идет война с Наполеоном, и где он должен доставить важное секретное поручение самому Кутузову, прямиком в наши дни. А все почему? Потому что одному ученому – Мите Журавлеву (Павел Рассомахин) – пришло в голову сконструировать машину времени. Но одно дело вызвать гостя из прошлого, и совсем другое – вернуть его обратно. Гусару придется не только познакомиться с различными техническими премудростями нового мира, посмотреть, как живут его потомки, но и с ужасом осознать, что из-за его отлучки Михаил Илларионович сдал Москву французам. Кино-Театр.Ру пообщался с актрисой Екатериной Ковальчук, сыгравшей жену горе-изобретателя.

Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»
фото: Екатерина Ковальчук // из личного архива

Что привлекло в картине Рустама Мосафира «Гусар»?

Когда я получила предложение записать пробы, мне прислали синопсис пилота и заявку на будущий сезон. История мне сразу очень понравилась. Я в принципе не берусь за проект, если меня не устраивает сценарий, а тут затянуло с первых страниц. В нашем современном мире есть два человека – Катя и Митя – у которых никак не складывается семейная жизнь. Митя увлечен созданием машины времени, а Катя тащит все проблемы на себе. С подобными сложностями зачастую сталкиваются многие семьи как у нас, так и на Западе. Найти общий язык в паре очень сложно даже без машины времени. И никто не знает, как побороть трудности, остаться вместе и быть счастливыми. В тот самый момент, когда моя героиня решает уйти от мужа, его эксперимент наконец-то увенчался успехом, и в их жизни возникает гусар, который ко всему прочему оказывается еще и дальним родственником Кати. Появление этого «большого ребенка» позволяет им помудреть, изменить отношение друг к другу и обрести надежду, что со всем можно справиться. Это касательно моей роли. Кроме того, мне понравилось, что все герои разные, они эволюционируют, меняются. К ним моментально прикипаешь душой.

Героиню зовут так же, как и вас. Что у вас общего кроме имени?

Довольно многое. Я тоже очень требовательный человек, люблю, чтобы все было по полочкам, чтобы все шло по плану. У меня довольно сильный характер, несмотря на внешнюю хрупкость. Не терплю несправедливости. Если мне что-то не нравится, молчать не стану. Я вообще всегда говорю, как есть. Катя такая же. При этом она чуткая, заботливая, умеет любить. Но она жестче, чем я, любит порулить, как в бизнесе, так и в личной жизни. Я в отношениях человек ведомый.
С именем забавно: оно меня просто преследует. Мою героиню в «Крепостной» тоже звали Екатериной. Посмотрим, как будет дальше.

Катя занимается устройством вечеринок. А как выглядит идеальный праздник для вас?

Я не очень люблю тусовки. Даже на день рождения не собираю шумных компаний. Для меня лучший праздник – это когда рядом близкие и родные люди. Я человек домашний: настольные игры, разговоры по душам – это мое.

Сюжет «Гусара» напоминает советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

Да, начало чем-то схоже, но затем все развивается совсем иначе, чем у Леонида Гайдая. У нас в сериале множество различных событий, невероятных приключений. Здесь и прошлое, и настоящее. К тому же прошлое снято очень подробно, масштабно, увлекательно. Мне кажется, картина получилась очень насыщенной, при этом легкой и смешной. Одним словом – не оторваться.

Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»
фото: Кадр из сериала "Гусар"

Муж вашей героини изобретает машину времени. Как думаете, почему нам так хочется заглянуть в прошлое?

Наверное потому, что мы не знаем, как люди жили, какими они были. Мне кажется, они были совсем другими, с иным мировоззрением, с иным понимаем жизни. Историю в принципе изучать очень интересно, а уж увидеть, как было на самом деле, тем более. А что касается героя фильма, то ему ко всему прочему был важен сам эксперимент, он же изучал физику, химию. Представляете, какой это азарт для ученого – придумать машину времени, запустить такой сложный механизм!

Если бы у вас была возможность отправиться в прошлое, какую бы эпоху предпочли?

Середину XX века. Начиная с Великой Отечественной войны, а дальше, как пойдет. Мне еще со школы был интересен период Второй мировой. Меня потрясают люди того времени, их стойкость, сила. Какими качествами нужно обладать, чтобы все это пережить. Это дико трудно и страшно. Я столько фильмов пересмотрела. Мне очень хочется сыграть в военной картине. Надеюсь, моя мечта скоро исполнится.

Думаете современный человек способен пройти такие испытания?

Трудно сказать. Проверять бы, конечно, не хотелось, но в экстремальных условиях человек проявляется совершенно иначе, чем в обычной жизни. Никто не знает, как себя поведет.

Вам довелось сниматься в нескольких исторических проектах. На ваш взгляд, сейчас женщинам живется лучше, чем в прошлые века?

Однозначно. Во-первых, у женщин было гораздо меньше прав. По большому счету все зависело от мужчины. Сегодня ситуация выровнялась: мы практически на равных. Да и с бытовой точки зрения многое изменилось. Взять хотя бы одежду: все эти корсеты, платья. На съемках «Крепостной» мне пришлось целый год провести в корсете. Это так тяжело и неудобно. Даже дышать нормально не можешь. Про поесть я даже не говорю.

Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»
фото: Кадр из сериала "Гусар"

Как обстояли дела с костюмами на съемках «Гусара»?

На сей раз мне повезло, даже в исторических фрагментах мои наряды были достаточно удобными. Больше всех мучился Гарик, он весь съемочный процесс проходил в гусарском мундире. Оказывается, в те времена даже ширинок не было. Элементарно в туалет не сходишь. Это занимает полчаса. Гарик шутил: «Представляешь, Бородино, пушка прогремела, все чуть от страха не умерли, захотелось в туалет, и что делать?!»

Кстати, как работалось с Гариком Харламовым?

С ним всегда очень легко и комфортно. Он добрый, отзывчивый. Что бы ни происходило, он мыслит позитивно. Я пытаюсь у него этому научиться. Гарик – отличный партнер, всегда поможет, подскажет, его можно попросить отрепетировать сцену, что-то придумать. Я не так часто смотрела Comedy Club, но мне он представлялся совсем другим. Он стал для меня настоящим открытием. Не думала, что он такой простой, открытый и настоящий.

Что для вас главное в актерской профессии?

Чтобы артисту было, что сказать. Без внутреннего багажа, наполненности в нашей профессии делать нечего.

А насколько важна внешняя привлекательность?

Не знаю, но не думаю, что это самое главное. Столько типажей, столько ролей. Мы все разные, и это очень здорово.

Как поддерживаете себя в форме?

Мне повезло с генетикой. При этом веду здоровый образ жизни. Не ем красное мясо. Занимаюсь спортом. Если не успеваю в студию, делаю зарядку дома.

Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»
фото: Кадр из сериала "Гусар"

В американской картине «Рядовой», в сериале «Крепостная» вы уверенно держитесь в седле. Специально учились ездить на лошади или все-таки работал дублер?

У меня есть друзья, которые держат лошадей. Еще до того, как меня пригласили сниматься в «Рядовом», это была моя первая картина, я периодически приезжала к ним покататься. Не могу сказать, что делаю это профессионально, но ездить умею. В «Рядовом» скакала галопом по полю без страховки. Лошадка была военная, не киношная, но у нас случился коннект, она меня чувствовала. Например, когда мне было страшно или как-то неудобно, она сбавляла темп. Это было прекрасно. Вообще всегда лучше все делать самой, в кадре совсем иначе смотрится.
На съемках «Крепостной» было сложнее. Мне дали очень мало времени, чтобы пообщаться с лошадью. А это, на мой взгляд, самое главное. Как можно сесть на незнакомую лошадь и поскакать галопом. Пару раз лошадь становилась со мной в свечу. Я перепугалась и попросила меня заменить каскадером.

Какие съемки были самыми сложными?

Думаю, после «Крепостной» мне ничего не страшно. Чего там только со мной ни случалось. Меня закапывали в могилу, я чуть не утонула, так как не рассчитала вес шубы, платья, давление корсета, без страховки я бы не поднялась на поверхность. Я научилась нырять, не зажимая нос. И это далеко не все.

Есть роль, на которую никогда не согласитесь?

Сложный вопрос. Никогда не соглашусь на роль, если она пустая, не содержательная, в ней нечего играть. Мне важно, чтобы зрителю было чему сопереживать, о чем подумать. Например, в фильме «Монстр» (2003) Шарлиз Терон играет серийную убийцу, это очень жесткая история, но она заставляет зрителя задуматься. Я возьмусь за любую роль, если это действительно про что-то важное.

У вас есть опыт работы в Америке. Чем съемки в США отличаются от наших?

Там все четко, все предварительно расписано, все раскадровки разрисованы заранее. На площадку все – продюсеры, осветители, операторы, артисты – приходят подготовленными. Там, например, невозможно, чтобы кто-то не до конца выучил роль. Там нет времени на раскачку. Возможно, именно благодаря этой слаженности результат получается более качественным.

Мечтаете сделать карьеру в Голливуде?

У меня есть цель. Мечты – это нечто эфемерное, а я действительно многое делаю для того, чтобы добиться результата. У меня есть агент и менеджер в США. Сейчас есть два предложения: одно в Америке, другое – в Великобритании. На уровне ощущений мне очень близок английский язык, даже реплики легче запоминаются, чем по-русски. Может быть, в прошлой жизни я была американкой (смеется). Само собой, мне хочется работать в России. Мне вообще хочется как можно больше всего успеть, поработать с разными режиссерами в разных странах, так как у всех своя манера, свой опыт.

«Гусар» на телеканале ТНТ с 5 октября.


Ксения Позднякова
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ГусарИван Васильевич меняет профессиюКрепостная

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Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием» фотографии
Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием» фотографии
Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием» фотографии
Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием» фотографии
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