Владимир Зинкевич: «Если бы сценарий прочитал наш минкульт, мне бы никогда не дали разрешение на съемку»

анонс

Актриса о своей цели, работе с Гариком Харламовым, сериале «Гусар» и коннекте с лошадьми

Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»

Михаил Тройник: «Если ты чувствуешь что-то настоящее, нужно за этим идти»

Белорусская режиссерка о фильме «Два» и новом поколении беларусов

Влада Сенькова: «Сложно поменять систему, которая строилась 26 лет и уже заскорузла».

14 сентября

Дана Абызова: «Если актер сделает что-то неточно, от этого никто не умрет»

О сериале «На твоей стороне» и любви, профессиях врача и актера, а также преимуществах Петербурга перед Москвой