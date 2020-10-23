Елена Летучая: «Детки-предки» – мощный социальный проект»

24 октября на телеканале СТС начнется второй сезон семейного шоу «Детки-предки». Корреспондент Кино-Театр.Ру пообщалась с ведущей программы Еленой Летучей и распросили о ее отношении о конфликту поколений, символам 90-х, социальным медиа, а также узнали, каково быть лицом телеканала и интересно ли телевидение молодежи.
фото: СТС
Чем вам интересен проект «Детки-предки»?
К моей большой радости, сегодня я могу выбирать проекты, к которым имею отношение. Проект «Детки-предки» – давняя моя мечта. Ко мне так плотно прикрепился образ «Ревизорро», проверяющей, серьезной девушки, а мне как человеку творческому, конечно, интересно пробовать себя в разных ипостасях. Кроме того, я давно хотела сделать семейное шоу. «Детки-предки» – это не просто развлекательное шоу, это еще и социальный проект, что меня очень радует. Все семьи, которые к нам приходят, через наши вопросы, через развлекательные конкурсы понимают, что они мало общаются друг с другом. Причем понимают это не только непосредственно участники, но и те, кто смотрит наше шоу. Люди начинают сближаться друг с другом, а это, на мой взгляд, один из самых важных моментов в жизни.
24-го стартует второй сезон проекта. Чем он будет отличаться?
Мы, как профессионалы, конечно, стараемся улучшить наш продукт. Теперь в каждом выпуске зрители будут видеть своих любимых исполнителей. Кроме того, во втором сезоне будут соревноваться не только детки и предки, но и поколения – семьи XX и XXI века. Несмотря на то, что снимали поздно ночью, это такой невероятный драйв — вести такое шоу. Я с удовольствием посмотрела второй сезон даже в монтаже.
В чем для вас состоит конфликт поколений, если он есть? На чем должно строиться взаимопонимание?
Для меня никакого конфликта поколения нет. Проблема в нехватки общения, взаимопонимания. Взрослые иногда из-за отсутствия времени мало уделяют внимания детям. Те, в свою очередь, отстраняются и отдаляются от родителей. Это, на мой взгляд, проблема, которую решает и наша программа.
Нынешний сезон посвящен битве тиктокеров и звезд 90-х. Если бы вас попросили назвать символ 90-х, что бы это было? А если звезду или песню?
На ваш вопрос отвечает второй сезон «Деток-предков», да и вся программа в целом. Мы приводим героев своего времени. Например, будет Алена Апина с песней «Электричка». Чем это не символ 90-х?
фото: СТС
Какой у вас самый популярный трек в личном плейлисте?
У меня нет любимого трека. Все зависит от настроения. В моем плей-листе есть как классическая музыка, так и deep house, русский рок, я очень люблю «Агату Кристи», Nautilus Pompilius, Земфиру. При этом с большим удовольствием слушаю Юлю Зиверт. Так что, хочу «Агату Кристи» слушаю, хочу «Нирвану».
Какое поколение вам ближе: детки или предки?
Я все время говорю, что принадлежу к поколению предков. Я родилась в Советском Союзе, была октябренком, пионером. И хотя стараюсь ориентироваться в современных тенденциях, до программы не знала даже половины музыкальных исполнителей, не говоря уже о тиктокерах. Я все время подходила к редакторам и спрашивала: «Кто этот человек?». Обожаю свое шоу за то, что открываю для себя звезд XXI века. Для меня каждая программа – открытие.
Был ли вопрос, который поставил вас в тупик?
Такое случается постоянно. Все вопросы, касающиеся молодых исполнителей, тиктокеров, молодежного сленга — для меня тупиковые. Я постоянно узнаю какие-то новые слова. При этом в своем лексиконе я их не употребляю.
Я не знала, кто такая Катя Адушкина, Влад Бумага. Но у молодежи они популярны, у них миллионы подписчиков, мы не можем с этим не считаться.
Как думаете, молодое поколение менее образованное или напротив более продвинутое?
Все очень разные. Нельзя по каким-то определенным деткам судить обо всем поколении. Всегда хочется думать, что они лучше, продвинутее нас. Меня пугает в молодом поколении только одно, что наше общество дает им иллюзию более простой дороги в жизни. Они могут стать тиктокерами, ютуберами, и никакие другие знания не нужны. Мол, не нужно ни учиться, ни получать образование. Пугает только это. При этом в первом сезоне были два брата, после которых мы всем продакшном, который занимается программой, сказали: «Да у нас есть будущее». Очень классные, невероятно эрудированные детки, которые станут достойным будущем для всех нас.
Молодежи интересно ТВ, и есть ли есть ли у телевидения что им предложить?
Многие думают, что блогерам не интересно ТВ, и телевидение никому не нужно. Но тогда ответьте мне на вопрос, почему все блогеры стремятся попасть на телевидение. Если взять знаменитых персонажей, то многие пришли на ТВ и стали популярны благодаря ему, участию в шоу, проектах. Телевидение будет всегда. Оно подстраивается под новые веяния. Мы делаем очень много новых форматов для молодежи, вместе с ними, постоянно что-то придумываем, привлекаем молодых талантливых ребят к сотрудничеству. Молодежь с радостью принимает участие. Поверьте, у этого есть будущее.
фото: СТС
Вашим образом занимается стилист Александр Рогов. Как формируется ваш стиль? В жизни пользуетесь услугами стилиста?
В жизни нет. Все, что вы видите на красных дорожках, премьерах – создано мной, я полностью собираю свои образы сама. У меня есть свой стиль, и я сама его контролирую. Так было с самого начала моего публичного пути, начиная с «Ревизорро». К сожалению, у нас в России единицы профессионалов, которых можно назвать стилистами. Что касается шоу, то каждый мой образ должен включать в себя предметы из 20-го и 21-го века. Такая задача мне была все-таки непосильна. Саша Рогов оказался прекрасным помощником, который сочетает несочетаемое, на мой взгляд. Мы прекрасно работаем. Мне нравится, что мой образ отличается от того, как я выгляжу в жизни, от того, к которому все привыкли. Каждый образ, который появляется на «Детках-предках» – это новая я.
Я не понимаю звезд, которые впрыгнули в какой-то один удачный образ, в одну программу, и всю жизнь на этом ездят. Для меня это неинтересно. Мне нравится пробовать разное, где-то даже рисковать. Конечно, зритель может не принять новый образ, сказать: «В «Ревизорро» вы нам нравились больше». Но от этого никуда не деться, если ты хочешь пробовать себя в разных творческих формах, без риска никуда.
Вы — официальное лицо СТС. Что вам близко в политике канала?
Я ценю профессионализм. Когда имеешь дело с профессионалами, когда работаешь над какими-то форматами и видишь, что люди стремятся это сделать лучше, что никто тебя не использует в самом низменном понимании слова, это здорово.
Например, на телеканале «Пятница» проект «Ревизорро» был так успешен, что мне не давали шаг в сторону ступить, и проявить себя еще где-то. От меня требовали, чтобы я снимала «Ревизорро» до скончания веков. Но мне как любому творческому человеку хочется реализации. Ее я нашла на телеканале СТС. Он стал для меня домом. Я могу обсудить с руководителем канала с Вячеславом Муруговым, которого люблю и уважаю, любой формат. Мне очень комфортно как с руководством, так и со всеми звездами, которые там работают. На меня никто не давит, там умеют слышать и слушать, говорят: «Окей, давай пробовать». Несмотря на то, что канал настроен больше на производство сериалов, телешоу занимают достойное место, и они очень интересны. Я очень счастлива, что являюсь лицом канала, и надеюсь, что будем и дальше реализовывать различные проекты.
У вас очень популярный инстаграм. Как относитесь к хейтерам?
Никак. Я сама веду инстаграм. Признаюсь честно, у меня не так много плохих комментариев. Но. Когда человек пишет что-то обидное, то просто улетает в бан. При этом мне этих людей очень жалко, потому что я все время думаю, что может заставить нормального, целеустремленного человека писать другому человеку, причем в большинстве случаев незнакомому, гадости. Я ни разу никому не написала ни одного дурацкого комментария. Зачем, в этом нет никакого смысла. Что касается критики, то от людей, которые чего-то достигли в жизни, я с удовольствием выслушаю замечания, потому что мнение со стороны всегда важно. Что-то приму во внимание, что-то нет, но я всегда выслушаю. А диванные критики, что с них взять. Про них часто спрашивают в интервью, мне кажется они недостойны такого внимания.
Ваш ник в инстаграм elenapegas. Как появилась идея с Пегасом?
Я родилась в год лошади. Моя фамилия реальная, не сценическая — Летучая. К тому же я работаю как лошадь. Так что прозвище «Пегасик» прикрепилось ко мне в Останкино, когда я была никому не известной девочкой-продюсером. Тогда же я завела инстаграм. Так появилась elenapegas. Ник зашел, и я решила ничего не менять, так и идет.
фото: СТС
Когда вам предлагают рекламные контракты, по какому принципу выбираете, соглашаться или нет?
Это очень сложная история. Мы не работаем на краткосрочные контракты: от года и выше. Мы смотрим, интересна ли нам продукция бренда, пользуемся ли мы ею сами, насколько это заходит под бренд Елены Летучей. Я очень часто отказываюсь от крупных проектов, от больших денег, честно говорю, если продукт мне не нравится. У меня есть проект «Летучий надзор», где мы проверяли продукцию. Было несколько случаев, когда мы проверяли продукцию, которую предлагали для рекламы и выяснялось, что ее нельзя есть, пить, втирать в кожу и так далее. Для нас этот фактор очень важен. Например, я уже несколько лет являюсь лицом «Листерина», так и я и муж им реально пользуемся. Он нам действительно подходит. И домашней химией Faberlic я пользуюсь. Все кремы, которые я рекламирую, тестирую на себе. Если я показываю в инстаграм чипсы «Лён&гречка» от Лены Перминовой или шоколад Mojo, то я реально их ем. Мы честны со своей аудиторией: зрителями, подписчиками.
Чтобы хорошо выглядеть в кадре, как поддерживаете себя в форме?
Честно, чем хуже я себя чувствую, тем лучше выгляжу в кадре. Так пошло со времен «Ревизорро». Сейчас мне 40+, я зашла в этот возраст, когда нужно уделять себе больше времени. Мне важно проспать достаточное количество часов. Я, естественно, занимаюсь спортом и уделяю время домашнему уходу. Мне важно мое эмоциональное состояние. Семья всегда дает мне положительный заряд. Зрителю нравится, когда у ведущего горят глаза.
Вы активно занимаетесь благотворительностью. Как к этому пришли?
Мне кажется, к этому никак не приходишь. Это совершенно естественно. С детства родители мне говорили, что есть ребята, у которых нет дома и о них некому позаботиться, что есть животные, которые никому не нужны, что их мучают, бьют, но им можно помочь. Даже когда я не была публичным человеком, то ходила в РДКБ и была донором крови. Я была волонтером фонда «Подари жизнь», сейчас я уже стала амбассадором. Это идет от воспитания.
Благотворительностью нужно заниматься от сердца, тогда она доходит до нужного адресата. Я не кичусь тем, что делаю. Когда меня просят выставить что-то в инстаграм, то я всегда говорю: «Давайте не так, дайте мне телефон родителей ребенка». Звоню, спрашиваю, чем помочь, убеждаюсь, что это реальная история и просто перевожу деньги, которые считаю для себя возможными. Мне кажется, такая помощь более эффективна. У меня есть аккаунт @letuchaya_shop_charity_ , где я продаю вещи, которые мне уже не нужны, а деньги также перевожу в благотворительные фонды. Но, поверьте, я к этому никак не шла, мне это привили родители.
Как провели карантин? Как думаете, нам придется жить в новой реальности после ковида? Какой она будет?
Новая реальность уже наступила. Жизнь будет и дальше трансформироваться. Мне повезло, так как каратин позволил мне провести время с семьей, заняться здоровьем. И хотя бизнес и некоторые проекты пострадали, контракты были потеряны, то, что я обрела в семье, стоит того. Что будет дальше, сложно сказать, но то, что мы вошли в новую реальность – это однозначно.
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