Ирина Громозда: «Творчество строится на доверии»

анонс

Популярная актриса – о Шерлоке Холмсе, Ирэн Адлер, невыносимых корсетах и актуализации классики

Юрий Стоянов: «Я заслужил право сниматься с теми, кого люблю»

Ведущая семейного шоу на СТС о конфликте поколений, символах 90-х, стиле и телевидении для молодежи

21 октября

Оксана Карас: «Лиза, как никто, умела обнимать»

Режиссер фильма «Доктор Лиза» – о невероятной жизни Глинки, проблемах, с которыми она ежедневно боролась, и актерах, соглашавшихся на роль бомжей, но отказывающихся сыграть чиновника