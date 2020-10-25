Юрий Стоянов: «Я заслужил право сниматься с теми, кого люблю»

анонс

23 октября Елена Летучая: «Детки-предки» – мощный социальный проект» Ведущая семейного шоу на СТС о конфликте поколений, символах 90-х, стиле и телевидении для молодежи

21 октября Оксана Карас: «Лиза, как никто, умела обнимать» Режиссер фильма «Доктор Лиза» – о невероятной жизни Глинки, проблемах, с которыми она ежедневно боролась, и актерах, соглашавшихся на роль бомжей, но отказывающихся сыграть чиновника

19 октября Владимир Зинкевич: «Если бы сценарий «Спайс бойз» прочитал наш минкульт, мне бы никогда не дали разрешение на съемку» Режиссер пугающего наркохорорра о белорусской цензуре и миссии фильма