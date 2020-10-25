Юрий Стоянов: «Я заслужил право сниматься с теми, кого люблю»

На телеканале СТС 26 октября появятся «Гости из прошлого». Согласно сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) создает машину времени. В результате испытаний чудо-прибора квартира изобретателя оказывается поделенный пополам, а его соседями оказываются наши современники – бизнесмен Сергей (Алексей Макаров), его жена Светлана (Анна Невская) и дочь Кристина. Этим двум семьям из разных эпох как-то придется уживаться вместе. Накануне премьеры корреспондент Кино-Театр.Ру пообщалась с народным артистом России Юрием Стояновым.
фото: PR-служба СТС
Как думаете, откуда берется желание заглянуть в прошлое или будущее?
Это совершенно естественное проявление человеческих стремлений изменить что-то в прошлом или в будущем. В этом есть игра разума, баловство и очень много инфантильности. Когда тебя не слишком устраивает настоящее, появляется желание сбежать в прошлое или будущее. Хотя в серьезных проектах – это попытка найти ответы на настоящее в прошлом.
Ваш герой совершает путешествие из 80-х в наши дни. Что его не устраивало?
Изначально он не собирался отправляться в будущее. Я не имею права раскрывать детали и сказать, почему он оказался в нашем времени. Могу только сказать, что он изобрел машину времени, чтобы исправить кое-какие свои ошибки в недалеком прошлом.
Вы сказали, что, даже если бы была возможность, не согласились воспользоваться машиной времени, почему?
Нельзя так легкомысленно относиться к прошлому. Это не игра. Прошлое – это то, что сформировало меня сегодняшнего, поэтому ничего менять я бы не стал.
При этом в одном из ваших интервью я прочла, что, если бы была возможность, вы хотели бы встретиться с Чарли Чаплиным? Что бы вы у него спросили или просто о чем хотелось бы с ним пообщаться?
Для начала мне надо было бы выучить английский язык, причем британский английский, на котором говорил Чаплин. Хотя, если бы я был артистом немого кино, мы бы быстро нашли общий язык. Но, знаете, я бы не стал с ним общаться. С артистами говорить, задавать вопросы о ремесле бессмысленно. Я бы хотел просто побыть на съемочной площадке. Мне было бы достаточно понаблюдать за ним, за его игрой. А что бы мне он рассказал?! О природе смешного , которую он годами интуитивно нащупывал, разбивая себе лоб. Или о том, какую невероятно тяжелую, полную лишений жизнь он прожил до того, как к нему пришел успех?!
В современном мире до любого артиста можно достучаться через социальные сети. Стоит ли приближаться к кумирам или лучше все-таки держать дистанцию?
Знакомиться всегда лучше через творчество. В реальности всегда есть возможность разочароваться. Узнать, каков кумир в быту, – мечта, присущая, с моей точки зрения, людям ограниченным. Другое дело понять, по каким законам творит человек. А если он еще и создает эти законы, как Чаплин? А следить за чьим-то инстаграмом, зачем? К тому же самые успешные странички в большинстве случаев повествовательные, почти бытовые: был там, послушал то, скушал это, поругался с тем-то, купил это и так далее.
Вашего героя зовут Матвей Пиотровский, у него есть какие-то родственные связи с директором Эрмитажа?
Думаю, нет. Просто фамилия очень красивая. Директор Эрмитажа – это человек искусства. Если бы мой герой был искусствоведом, то параллель была бы. А речь идет о технаре, итээровце. Он же в первую очередь ученый, причем не теоретик, а инженер, эдакий Самоделкин.
Между прочим, Пиотровского не так сложно сыграть, во всяком случае мне. Но, если бы я зацепился за это, то встал бы на путь пародии и стал бы ее заложником. А мне было интересно быть в плену интересного, живого, искреннего оригинального персонажа.
фото: PR-служба СТС
Как думаете, что в нашем времени было бы самым удивительным для людей из 80-х?
Все. Технологии, быт, невероятно продвинулись вперед. Человека из 80-х удивило бы все. Про это, собственно, и сериал.
Есть что-то из того времени, чего сегодня не хватает?
Не хватает, например, такого крика во дворе: «Миша, хватит гулять, иди домой, пора ужинать!». Кажется простая фраза, а за ней много чего стоит. Первое: Мишу не боятся отпустить гулять. Второе: у Миши есть друзья во дворе, а не только в интернете. Миша без всяких внешних угроз проводит время на улице. Это говорит о том, что было спокойно на ребенка. Это очень важный момент, опять-таки, человек оттуда попал бы в крайне неспокойное время. Мне не хватает общения с друзьями не на уровне кафе и ресторанов. Качество общения было совершенно иным. Конечно, не хватает общего уровня образования и грамотности. Они были на порядок выше. Сегодняшние статьи и в интернете, и в прессе читать невозможно. Это не только часто бездарно, но еще и безграмотно. Видно, что этих людей очень плохо учили. Причем последние лет 20. Не хватает бесплатного образования, медицины, многого. Но я не лью слезы по тому времени. Совсем нет. Потому что, если бы я начал перечислять, с чем мне не жалко расстаться, то загнул бы значительно больше пальцев.
С чем связано, на ваш взгляд, падение грамотности и образования?
Это очень большой, серьезный и политический вопрос. Об этом можно не одно интервью записать.
Как думаете, а есть ли мода на юмор? И насколько юмор зависит от времени?
Юмор всегда напрямую зависит от времени. Юмор пуповиной связан с тем, чем живут, над чем смеются, что ненавидят, в конце-концов. Особенно российский, советский, русский юмор. Природа нашего юмора всегда была ближе к сатире. Такая попытка иносказательным шутливым способом, языком намеков рассказать, как хреново живется. Когда меняется жизнь, то меняется и юмор.
Ваша программа «Стоянов-шоу» пользуется стабильной популярностью? В чем секрет?
Мне кажется, его делает популярным сразу несколько вещей. Я думаю, первое – прошлое его участника Юрия Стоянова. За мной всегда стоит мой партнер Илья Олейников, и он незримо присутствует. С «Городком» мы прожили с нашими зрителями огромный кусок жизни. Зрителям есть что вспомнить. Важно их не разочаровать. Второе: его делает популярным наличие очень классных артистов, которые заняты в шоу. Артистов, которые умеют баловаться в кадре. Не валять дурака, а баловаться, то есть получать в кадре удовольствие и доставлять его другим. Его делают популярным пишущие его люди, которые живут по всей стране. География очень большая. Это не двойка-тройка людей, сидящих в пределах Садового кольца. Это люди, которые слышат страну. Слышат, понимаете? Это еще один очень важный фактор. Плюс, у нас очень хороший технический уровень. Деньги видны в кадре. Мы не обманываем ни зрителя, ни начальство. Хотя модно сегодня делать и то, и другое. «Стоянов-шоу» постепенно превращается в летопись всего смешного и грустного, что мы сегодня проживаем.
За мной всегда последнее слово. Но как правило я с самого начала примерно могу назвать, кто кого сыграет. При этом на проекте я открыл для себя многих замечательных артистов, которых почему-то принято называть актерами второго плана. Ну никакого они не второго. Это равноценные партнеры, которых просто чуть меньше знает зритель. Я выбираю по очень простому принципу: это и мои друзья, и артисты, с которыми я всегда мечтал сыграть, но кино не подарило и вряд ли подарит такую возможность. Это люди, с которыми мне хорошо. Я заслужил право сниматься с теми, кого люблю.
фото: PR-служба СТС
Среди ваших героев в «Стоянов-шоу» очень много женщин. Что самое сложное в том, чтобы воплотить женский образ?
Главное, чтобы зритель не видел во мне ряженого мужика, который кривляется. Кайф в том, чтобы вы не хотели представить на моем месте актрису.
Мне кажется, что женские образы еще очень хорошо давались Олегу Павловичу Табакову, который позвал вас в МХТ в качестве приглашенного артиста. Наверняка, он предлагал вам войти в труппу?
Как минимум три раза.
Почему отказались?
Ну коль мы говорим о машине времени, то у меня есть свой собственный бэкграунд, мое прошлое. В театре оно не слишком веселое. И самым невеселым для меня была тотальная зависимость от обстоятельств, режиссера, от того, каким меня представляли – от всего. Конечно, я изменился, пришел успех, некое положение в профессии, но негативный опыт из себя не вытравишь. Я очень дорожил и дорожу правом распоряжаться своей жизнью не по воле других людей, даже очень талантливых. Я говорю сам, когда могу сыграть спектакль, а не мне указывают дату. Хотя, думаю, если бы принял предложение, то занял бы такое положение в театре, что ничего бы не изменилось. Порой в МХТ я был занят больше, чем некоторые артисты труппы. У Табакова получалось не делить актеров на приглашенных и своих. Но я продолжал держаться за свою юридическую свободу. Моя трудовая книжка была, есть и будет, пока она нужна, на телевидении. Я очень преданный телевидению человек. Все хорошее пришло в мою жизнь вместе с ним.
А у ТВ есть будущее?
Когда мы говорим, что интернет съедает телевидение, то мы все-таки говорим о том, как ТВ переформатировалось. YouTube каналы – в принципе то же телевидение, просто вещает оно через интернет. Конечно, в том виде, в котором телевидение сейчас, оно доживает какие-то последние десятилетия или даже последнее десятилетие. Но думаю, оно трансформируется. Сколько лет предрекали смерть кино. Оно начало погибать, по крайней мере, у нас, в 90-е годы, но затем возродилось, ушло в сериалы, сначала в плохие, затем в высочайшего качества. Кстати, театр, которому предрекали смерть, будет всегда, в этом я уверен.
Вернемся к Олегу Павловичу. Сильно его не хватает?
Не могу себе позволить такой роскоши. В педагогике нельзя быть воскресным папой или свадебным генералом. У нас, к сожалению, сегодня много педагогов, которые дарят имя курсу и появляются один раз в месяц. Я так не смогу. Кроме того, я начну сходить с ума, что они едят, какие у них бытовые условие, на что они живут, как у них с деньгами. Я все заброшу, и начну заниматься только этим и закончусь как актер. Ну и я должен зарабатывать деньги. Если я буду проводить все время в институте при тех зарплатах, которые там платят, кто будет кормить мою семью и всех тех людей, за которых я отвечаю.
Все в порядке. Мы играем спектакль два раза в месяц. Для театра, где больше 150 артистов, в репертуаре которого такое количество названий, это очень неплохо. Но, правда, он успешен у зрителя. Кроме того, я продолжаю играть «Женитьбу».
Как складываются отношения с новым художественным руководителем?
Пришел знаменитый режиссер Сергей Васильевич Женовач. Это новый человек, и он строит театр, каким он его видит. У него есть на это полное право. А у меня как у артиста приглашенного осталось право быть свободным и независимым. Одна из деклараций Сергея Васильевича: театр не будет ориентироваться на приглашенных артистов. Вполне резонная позиция. Другое дело, что этим приглашенным артистом являюсь я, что поделать. Но я в том возрасте, когда признаешь правоту других людей. Если не буду нужен здесь, пойду в другой театр, у меня предложений всегда много. Но поскольку Женовач не просто режиссер, но еще и серьезный, известный педагог, это накладывает определенное видение на театр. А с педагогической точки зрения он, безусловно, прав.
Как относитесь к идее ограничить выход на сцену артистов старшего возраста?
Стоп, стоп, стоп. Тут надо быть аккуратным в формулировках. Никто не предлагает запретить. Это всего лишь рекомендация. Мы в России живем, так что нужно быть очень точным в формулировках. Но вы же понимаете, с чем это связано. Это продиктовано заботой о пожилых людях. Не ищите подводных камней. Их тут нет. Дальше все на усмотрение руководителя коллектива и самого артиста.
Вам нравится молодое поколение? Как думаете, они сейчас свободнее, чем прежние?
Конечно. У них есть качество, которого мы были лишены: физическая свобода. Мы, когда приходили в институт, были довольно зажаты. Задачей наших педагогов было освободить нас от зажимов. На это уходило огромное время. Сейчас ребята приходят свободными. В этом есть масса преимуществ. Но есть и свои минусы. Иногда они начинают повторяться. Не играют, а снимаются. Так проще. Но есть просто потрясающие ребята, которых я обожаю: Саша Паль, Саша Петров, Ваня Янковский.
фото: PR-служба СТС
Вы сказали, что счастливы повторить биографию Жванецкого: одессита, влюбленного в родной город, работавшего в Петербурге и живущего в Москве.
Это он сам мне как-то сказал: «Юрка, ты повторяешь мою жизнь». Что такое Одесса? Это город, где я родился и прожил 17 лет. И все, с чем я пришел в жизнь, в профессию, во многом связано с этим городом. Это не просто место, по которому тоскуешь. Машину нужно заправлять бензином, аккумулятор нужно заряжать от сети, а мне нужна Одесса. Дефицит ее очень ощущаем. При этом там я не мог бы работать.
Санкт-Петербург – город, в котором я прожил большую часть жизни. 18 лет проработал в театре. 20 лет делал «Городок». Все самое грустное, тяжелое, счастливое со мной произошло именно там.
Москва – город, где я счастлив. Да, она эклектичная: красивая и не очень, приветливая и не всегда. Но в этом есть и своя прелесть: во всем, что сделано со вкусом, и в том, что абсолютно безвкусно. Она такая, как вся Россия.
Карантин дался вам сложно или напротив дал возможность передохнуть?
Я очень плодотворно провел время. Обратился к интернету, завел аккаунт в инстаграм, вернул формат «Городка». Написал несколько новых песен. За последние лет пять не было ни одной, а сейчас – сразу штук шесть появилось. Ну, а в качестве физической нагрузки у меня есть мастерская, которую я, наконец-то, привел в порядок. Закупил инструменты, которых не хватало. И по вечерам разминаюсь. Если бы не тревога за близких, за детей, за всех, с кем связан, было бы совсем хорошо.
Если не секрет, что делаете в мастерской?
Есть такое понятие слэб. Это такие деревянные срезы. Я беру этот слэб, разрезаю его на части неправильной формы, заливаю середину цветной эпоксидной смолой, затем сушу, шлифую, делаю финишное покрытие. Получаются оригинальные вещи. Сейчас делаю стол и два стула. Друзьям что-то дарю. Например Лешке Макарову, с которым мы снялись «в «Гостях из прошлого», сделал инсталляцию из старой гитары. Он сказал, что очень любит Чехова, а я от этого оттолкнулся.
В наше время про планы сложно говорить…
Да, нет. У меня их всегда очень много. Я снимаюсь параллельно в сериале и в полном метре. Закончил работу на трех проектах. Подробнее – не могу. До лета свою жизнь съемочную знаю полностью.
Второй волны не боитесь?
Она вовсю идет. Но съемки пока продолжаются. Количество заболевших значительно выше, чем когда мы весной сидели на карантине, при этом многие относятся к проблеме легкомысленно. Есть такая фраза молдавского драматурга и писателя Иона Друцэ: «Человек привыкает ко всему, и это самая страшная правда о нем». Опасность привыкания – самое страшно. Меня это очень тревожит. Хотя я сделал прививку от короны.
Как рискнули?
Я сын врача. Нет, я не вижу иной альтернативы. Только аккуратность, временное дистанцирование и вакцинация могут улучшить ситуацию.
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