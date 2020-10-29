Ирина Старшенбаум: «Я вообще падкая на интерпретации классики»

На видеосервисе START продолжается показ детективного сериала «Шерлок в России», где в темном петербуржском мире мужчин далеко не последнюю роль играет женщина. В данном случае – актриса Ирина Старшенбаум, чья героиня не только станет первой возлюбленной известного британского сыщика, но и сыграет свою важную роль в российской истории. Мы поговорили с актрисой о женских ролях в отечественном кино, современной интерпретации классики и невероятных костюмах и гриме, в которых она проводила по 14 часов на съемочной площадке «Шерлока в России».
фото: Съемки сериала "Шерлок в России"/пресс-служба видеосервиса START
Что для вас «Шерлок Холмс»?
Для меня, конечно же, это абсолютно британская история, это Бенедикт Камбербэтч, который был совершенно прекрасен в сериале и уверена не оставил равнодушным никого. Поэтому когда мне предложили роль в нашем «Шерлоке», да еще и с такой комиксной идеей, у меня был невероятный азарт.
Тем не менее в попытках снять отечественного «Шерлока» всегда есть опасность уйти в знаменитый советский телефильм, любимый зрителями не только у нас, но и за рубежом.
Да, но здесь, мне кажется, сложилась совершенно другая история – жанровая, интересная, яркая. Мне в каком-то смысле был брошен вызов и дико захотелось поучаствовать в этом проекте. Созданная нами вселенная, думаю, имеет право на продолжение и развитие. Безусловно, многие ругают идею – зачем опять снимать про Шерлока. А для меня «Шерлок», как «Чайка». Все же продолжают периодически играть Чехова. Так можно продолжать играть и эту знаменитую историю Дойля, которая уже стала отдельным жанром, трансформировать ее и интерпретировать. Мне кажется, это здорово и весело. Почему нет?
Правильно ли я понимаю, что ваша героиня отчасти вдохновлена Ирэн Адлер?
Честно говоря, мы долго обсуждали, Ирэн Адлер это или нет, потому что все-таки Ирэн Адлер – сильный женский персонаж и откровенный антагонист. У нас несколько иначе. Мы с исполнительным продюсером и автором идеи Сашей Ремизовой ломали голову, в какую сторону будет уходить мой персонаж. В итоге решили, что это будет история любви, но абсолютно самодостаточная. Как и моя героиня. К сожалению, я пока не имею права раскрывать все карты, так как показ сериала только начался, но ассоциировать нашу Софью с Ирэн Адлер я бы все-таки не стала.
фото: Съемки сериала "Шерлок в России"/пресс-служба видеосервиса START
Сильного женского персонажа не на противопоставлении Шерлоку, а на, грубо говоря, стороне сыщика, в кино как раз не хватало. Недавно вот Netflix пытался это исправить с «Энолой Холмс».
Вы правы, и Софья как раз будет развиваться в этом, пусть и сюжетно романтическом, ключе. У нее есть своя довольно травматичная линия. Она – персонаж сложный, переживший много боли и огромные трансформации. Именно поэтому мы не хотели делать Ирэн Адлер, а создали совершенно новую для Шерлока женщину, ради которой он будет открывать в себе любовь, потому что в этом смысле Шерлок – абсолютно не развитый человек, он вообще не умеет любить, подавляет все чувства. С точки зрения психологии, очень интересно наблюдать за тем, как Шерлок начинает в себе открывать этот мир и бороться со своими темными сторонами, с демонами – причем в прямом смысле, этому будет посвящена в сериале отдельная история. И линия с моей героиней помогает Шерлоку принять себя, принять то, что он может любить, что он не эгоист и конченый человек, который знает все на свете, он тот, кто может идти на жертвы и поступки ради любви. По-моему, это очень здорово.
Когда вы готовились к этой роли, были ли у вас литературные источники, потому что вне зависимости от современной формы «Шерлок в России» – все-таки довольно литературоцентричен.
Это мы тоже долго обсуждали с Сашей Ремизовой. Когда я готовлюсь к роли, то всегда выбираю референсы из кино и литературы, а здесь у меня был абсолютный ступор. Я перебрала все на свете и уже практически в отчаянии позвонила Саше. Она тогда сказала: «Не цепляйся ни за что, я тебе запрещаю на что-то ориентироваться, давай попробуем с нуля придумать нового героя». Я долго пыталась с этим смириться, потому что все равно как актер ты привык на что-то опираться, а здесь мне было страшновато идти в неизвестность. Но потом я подумала – а ведь и правда можно создать что-то новое, вдруг когда-нибудь кто-то будет использовать в качестве референса именно эту мою героиню, которая получилась одновременно и уникальной, и универсальной.
фото: Съемки сериала "Шерлок в России"/пресс-служба видеосервиса START
При этом в сериале есть другая героиня – Неточка, с которой все очевидно. И как раз у других героев в целом есть какие-то литературные отсылки – если не к Дойлю, то к нашей классике.
У меня было ощущение, что все прочитанное сгущалось и собралось воедино. У меня не было такого, что я вспоминала Анну Каренину, но, конечно, влияли эти классические образы. Так что, скорее, я подпитывалась атмосферой. Мне когда-то Кирилл Серебренников сказал: «Не играй состояние, играй обстоятельства». И здесь именно обстоятельства рождали эту героиню, потому что они такие, что ничего придумывать не надо. А внешний образ – безусловная заслуга наших художников.
Когда вы появляетесь в кадре с очень рыжими волосами, вы же выглядите абсолютно по-новому. Это исключительно они придумали образ или все-таки вы принимали в его создании участие?
Поскольку мы не отталкивались от каких-то конкретных героинь, то я понимала, что хочу что-то радикально иное, странное, может быть, даже инопланетное. Наш художник по гриму – Марина Красновидова – абсолютный гений. В своем кино она всегда старается изменить кого-то привычного практически до неузнаваемости – любит линзы, обожает парики, она такой экстравагантный гример-авангардист. И когда она предложила мне примерить рыжий парик, то сразу сказала: «Ты сейчас подумаешь, что я сошла с ума». Но он мне очень понравился, он как раз отражал эту странность, инопланетную загадочность, так что мы с ней решили, что нужно его использовать, хотя, кстати, долго в этом убеждали продюсеров.
И вы в нем действительно возникаете в кадре как настоящее явление.
Абсолютно! Мы сразу понимали, что без юмора и экстравагантных художественных решений «Шерлока» не имеет смысла делать. Если уж играть в это, то на полную.
фото: Съемки сериала "Шерлок в России"/пресс-служба видеосервиса START
Мне кажется, и художник по костюмам здесь крайне важен. Все эти наряды – с учетом современной комикс-составляющей не имеют отношения к истории, а больше порой напоминают «Мир Дикого запада».
У меня это был один из референсов именно по визуалу. Я сразу режиссерам и художникам сказала, что нам надо идти в эту сторону, особенно с женскими образами. Есть в этом и эпоха, и «Мулен Руж», классное баловство. Я вообще поражена художниками по костюмам во главе с Викторией Игумновой, с которыми я работала уже не в первый раз. Они сами все отшили с огромной скоростью и в рамках совершенно не огромного бюджета – это поразительно. Они же, кстати, и «Гоголя», делали.
А технически вы действительно ходили в корсетах? Мне просто кажется, что сейчас очень непросто сниматься в такой одежде.
Это было ужасно тяжело. Я даже не представляла масштаб трагедии, когда все это примеряла. Когда ты ходишь по 14 часов в этом корсете, не можешь дышать, еще и в наклеенном парике с ощущением, что сжали голову, в линзах, на каблуках, в этих длинных платьях, где все цепляется и ты юбкой собираешь грязь, к концу дня ты уже не можешь нормально развернуться, да еще и произнести нужные реплики. Я не привыкла жаловаться – всегда, если надо что-то, я делаю, – но это было, правда, непросто. Как вообще раньше ходили во всей этой амуниции – там же просто для банальных сборов на бал нужно было потратить полдня.
Теперь у вас в карьере есть опыт ношения корсета, есть фантастика, есть другой оригинальный проект START - «Содержанки», где вы единственная не содержанка, что дальше вообще может быть?
Я очень жду выхода режиссерского дебютаРомана Васьянова по книге Алексея Иванова «Общага-на-крови». Такой истории у меня еще не было. Рома сделал из меня кинодиву, некую смесь Жанны Моро с Софи Лорен. И это очень интересно, особенно с учетом того, что действие происходит в советских реалиях, все сделано абсолютно эклектично и странно, при этом довольно натуралистично. Мне кажется, что, с точки зрения драматической работы, это будет довольно хорошая история в моей карьере, я очень верю в нее и в Рому, который снял фильм с невероятной любовью и трепетом.
фото: Съемки фильма "Общага"/пресс-служба компании "Метрафильмс"
Да, я тоже очень жду, так как это одно из немногих произведений Иванова довольно актуальных, без костюмной пыли, в которую то и дело уходят экранизации других его работ.
Я сначала удивилась, что Роман вообще взял этот материал, который довольно долго лежал, но потом поняла, что именно сейчас сделать его – самое время. При том, что кино это очень актерское, там же по сути одни стены вокруг. И это огромный вызов взять для режиссерского дебюта именно такой фильм, где никто не стреляет, не ездит, не взрываются ракеты.
Хотя Роман как оператор на этом отчасти специализируется.
Да, а тут он от всего отрекся. И я считаю, что это очень смелая задумка. И чувствую, что он очень хорошо с этим справился. Я очень горжусь Ромой, тем, что он бесстрашный в этом плане человек.
Мне кажется, что не у российских актрис начинается карьера в 40 лет, а, скорее, как говорила Алла Демидова, – в 40 лет становится видно и актера, и актрису. Потому что до этого вы все равно так или иначе учитесь, есть фактура, типаж, а к этому возрасту ты приобретаешь ощущение человека, личности. Тебе самому становится интереснее и режиссерам с тобой становится интереснее. Ты можешь играть более характерные штуки, у тебя больше жизненного опыта. Поэтому, мне кажется, это такой рубеж, когда актер проявляется. Хотя у меня нет ощущения, что для актрис до 40 мало ролей, напротив очень много сценариев я читаю про героинь, которым, в основном, 25-30 лет.
фото: Съемки сериала "Содержанки-2"/пресс-служба видеосервиса START
Здесь я имела в виду, скорее, то, что женщины 25-30 лет у нас, в основном, подруги главных героев.
С этим я абсолютно согласна, но все равно западные тенденции уже попадают к нам на рынок и сейчас главных женский ролей становится гораздо больше. Это мы можем увидеть и по «Содержанкам», много работ появляется. Здесь вопрос не в этом – можно же сделать ее подругой главного героя, если это условно «8 1/2» Феллини. Вопрос в том, насколько качественно написана история. К сожалению, в больших фильмах женский персонаж, как вставной зуб, когда нужна романтическая линия. И это ужасно грустно: там нечего играть и соответственно русский зритель так привыкает воспринимать женщину – как подругу по несчастью. А женские роли могут быть гораздо интереснее и объемнее – у нас в «Шерлоке», на мой взгляд, именно так. У них очень противоречивые отношения, это не история в духе «я тебя жду», «я тебя люблю», которую мы играли уже не раз. И в «Общаге» мы, например, с Ромой придумали, что мой персонаж – это такая первая советская феминистка. Если в книге она прописана как очень строптивая и неоднозначная, то в кино она конкретно отстаивает свои права, хочет, чтобы мы понимали себя, жили согласно своим желаниям и целям. И это очень крутой заход.
Есть ли у вас среди зарубежных или старых отечественных фильмов роли, которые вы бы хотели сыграть?
Конечно, есть много интересных проектов. У меня даже появилась одна идея, которую я хочу написать и уже даже что-то накидываю, но пока рано об этом говорить. Сейчас очень интересный момент в кино, где живет и классика, и современность. Например, в фильме Дуни Смирновой «История одного назначения» мне показался очень классным подход, когда ты берешь классику и подкладываешь ее под современный театр. Такое мне нравится. Тем более я фанат больших произведений – «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина». Если это попадет в классного режиссера-автора, который еще и сам напишет сценарий, получится очень круто. Я вообще падкая на все эти интерпретации. «Осенняя соната», «Сцены из супружеской жизни» – сейчас же по ним делают фильмы и сериалы, в театрах ставят. Главное, чтобы это было талантливо. Все остальное не имеет значения.
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