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Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа»

интервью >>
7 ноября 2020
Онлайн-сервис More.tv завершает показ второго сезона сериала «Трудные подростки». В прошлом году это шоу, впервые за долгие годы честно и увлекательно заговорившее о жизни российских тинэйджеров на понятном им языке, уверенно вошло в тройку лучших сериалов 2019-ого по мнению критиков. В преддверии финала второго сезона мы поговорили с новым секс-символом современности Никитой Волковым, исполнителем главной роли — футболиста Антона Ковалева, после тюремного срока вынужденного стать тренером команды трудных подростков. В ковидные времена брать интервью по Zoom стало чем-то само собой разумеющимся, но вот Никита Волков установил приложение впервые специально ради Кино-Театр.Ру. Как так вышло? Об этом вы узнаете из нашей беседы.

Никита Волков: «На Трудных подростках создалась атмосфера бесконечного стендапа»
фото: PR-служба more.tv

Никита, рассказывай, каким образом самое популярное приложение 2020 года прошло мимо тебя?

Просто не было в нем никакой необходимости. Например, я знаю, что в театрах Москвы его использовали для массовых конференций и репетиций. Наш театр (Театр Ленсовета — Прим. ред) такой способ миновал.

А Театр Ленсовета продолжает работу в нормальном режиме?

Театр выживает как может, больше 10 заболевших ковидом уже, но мы не закрываемся. Делаем замены спектаклей и даже артистов.

Соблюдаешь меры предосторожности?

Да. Ошибочно думать, что все уже позади.

Расскажи, как коронавирус появился во втором сезоне сериала «Трудные подростки»?

К счастью, сам коронавирус на нашей съёмочной площадке так и не появился. Исключительно в одной из сцен в форме гэга (комедийный прием – Прим. ред.).

Как изменилась твоя жизнь после участия в тв-проекте?

Да ну, брось. Жизнь меняется, когда дети рождаются, в другой город переезжаешь, работу меняешь, своих теряешь.

Как тебе в образе современного секс-символа?

Ты мне скажи. Если это работает на историю — пускай. Было бы странно, если Ковалев был каким-то доходягой.

Для тебя это первый проект на онлайн-платформе. Что тебе этот опыт дал?

Онлайн-платформа, конечно, дает свободу художественных выражений.

Каково было материться на экране?

Надеюсь, ты не ассоциируешь меня с моим персонажем? В обычной жизни я не являюсь заядлым матершинником.

Хорошо, а когда ты говоришь про свободу, что ты имеешь в виду под этим словом?

Прежде всего это темы. А потом сама форма повествования. Как раньше изображали трудного подростка? — Эмо или гот, обязательно с наушниками от старых компов, короче неформал, замкнутый в себе. А у нас все на подбор. Все разные, интересные. Центр, в котором подростки чувствуют свободу, которую не ощущают дома. И в компании своих, так скажем, «отбросов», они вынуждены стремительно взрослеть, потому что дома им никто не подскажет, как надо или не надо.

Никита Волков: «На Трудных подростках создалась атмосфера бесконечного стендапа»
фото: PR-служба more.tv

В сериале много откровенных сцен...

Да. Но мы ничего нового не показываем на самом деле. Косить глаза в сторону и утверждать, что подростки не употребляют, не бухают и так далее — ханженство. Такой сериал, как у нас, вряд ли показали бы на федеральных каналах. Опять же, сомневаюсь, что если бы мы сделали сериал про то, как подростки снимают кошек с дерева, зритель бы нам поверил.

Мне лично понравилось, что в «Трудных подростках» заговорили о фэтшейминге.

Эта самая распространенная тема у подростков, как мне кажется. И с ней мы тоже разобрались в сериале.

Твой герой настраивает себя на трудное дело так: «Меня голландцы не трахнули, и эти не трахнут». А как ты себя обычно мотивируешь?

Перед спектаклем многие говорят: «Ошибка — божья благодать. Один за всех и все за одного». Другой наш мастер говорил так: «Ну все, давайте. Главное не обосраться». То есть у всех по-разному принято. Я просто делаю речевую разминку, слушаю тематическую музыку, байки травлю. На «Трудных подростках» создалась атмосфера бесконечного стендапа. Молодежь-то в кадре как только не издевается над Ковалевым, так что за кадром я брал своё.

А чему тебя научил твой Ковалев?

На первый взгляд не понятно, чему может научить Ковалев. Он просто говорит с ребятами на понятном им языке. Вот и все. Оказывается в нужное время в нужном месте. Впрягается за них. Это дорогого стоит.

В твоей жизни были настоящие учителя, которые стали для тебя ориентирами?

В школе повезло с классными руководителями. Да и в театральной академии (СПбГати — Прим. Ред.) были преподаватели, которые показали мне, что такое профессия. Там говорят: «Нельзя научить, можно научиться». Наверное, я у них как раз пониманию профессии и научился. Их немного — Бутусов, Алексахина, Павловец и Благодер.

Во втором сезоне Ковалев стал серьезнее — даже по нарядам это заметно, он теперь в джемпере и рубашке с воротничком.

Ну это спойлер вообще-то. Он так одет только в последней серии. Это была моя идея. Решающий матч. Типа весь такой серьезный. Хосеп Гвардиола (тренер «Манчестер Сити» – прим. ред.) был референсом.

Будет третий сезон «Трудных подростков»?

Без понятия.

Никита Волков: «На Трудных подростках создалась атмосфера бесконечного стендапа»
фото: PR-служба more.tv

А тебе хочется продолжения?

Да. Команда у нас кайфовая. Мне интересно, что сценаристы придумают дальше, но мне кажется, что нужно выводить ребят за пределы центра — например, отправить их за границу.

Что из того, что делают твои трудные подростки на экране, делал ты сам?

Я пробовал курить сигареты. Думал, что мне это так понравится, буду казаться взрослее. Но я так и не вкурил, зачем курить, здоровье только портить.

Был примерным учеником?

У нас был дружный класс, но учителям спокойно жить не давали.

Например, что?

О таком стыдно рассказывать — за мной учителя следят в соцсетях...

И твой сын... Ему уже два года! Он узнает папу на экране?

Да. Мы пару серий вместе с женой и сыном посмотрели. Смотрит на экран, радуется: «Па-па!».

Что еще смотрите вместе с ребенком?

«Гена и Чебурашка», «Ёжик и Межвежонок»... да много всяких советских мультиков. А вот «Кота Леопольда» больше не смотрим. Причем во взрослом возрасте иначе воспринимаешь этот мультфильм. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему два мышонка преследуют старого одинокого кота в бабочке. Какой-то нездоровый буллинг.

Многие твои коллеги по цеху берут псевдоним, чтобы выделяться на фоне других в той же поисковой выдаче, никогда об этом не думал? У тебя достаточно простая фамилия.

Меня все устраивает.

Сериал «Трудные подростки» доступен на онлайн-сервисе More.tv.


Любовь Егорова
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Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа» фотографии
Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа» фотографии
Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа» фотографии
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