Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа»

Онлайн-сервис More.tv завершает показ второго сезона сериала «Трудные подростки». В прошлом году это шоу, впервые за долгие годы честно и увлекательно заговорившее о жизни российских тинэйджеров на понятном им языке, уверенно вошло в тройку лучших сериалов 2019-ого по мнению критиков. В преддверии финала второго сезона мы поговорили с новым секс-символом современности Никитой Волковым, исполнителем главной роли — футболиста Антона Ковалева, после тюремного срока вынужденного стать тренером команды трудных подростков. В ковидные времена брать интервью по Zoom стало чем-то само собой разумеющимся, но вот Никита Волков установил приложение впервые специально ради Кино-Театр.Ру. Как так вышло? Об этом вы узнаете из нашей беседы.
фото: PR-служба more.tv
Никита, рассказывай, каким образом самое популярное приложение 2020 года прошло мимо тебя?
Просто не было в нем никакой необходимости. Например, я знаю, что в театрах Москвы его использовали для массовых конференций и репетиций. Наш театр (Театр Ленсовета — Прим. ред) такой способ миновал.
А Театр Ленсовета продолжает работу в нормальном режиме?
Театр выживает как может, больше 10 заболевших ковидом уже, но мы не закрываемся. Делаем замены спектаклей и даже артистов.
Соблюдаешь меры предосторожности?
Да. Ошибочно думать, что все уже позади.
Расскажи, как коронавирус появился во втором сезоне сериала «Трудные подростки»?
К счастью, сам коронавирус на нашей съёмочной площадке так и не появился. Исключительно в одной из сцен в форме гэга (комедийный прием – Прим. ред.).
Как изменилась твоя жизнь после участия в тв-проекте?
Да ну, брось. Жизнь меняется, когда дети рождаются, в другой город переезжаешь, работу меняешь, своих теряешь.
Как тебе в образе современного секс-символа?
Ты мне скажи. Если это работает на историю — пускай. Было бы странно, если Ковалев был каким-то доходягой.
Для тебя это первый проект на онлайн-платформе. Что тебе этот опыт дал?
Онлайн-платформа, конечно, дает свободу художественных выражений.
Каково было материться на экране?
Надеюсь, ты не ассоциируешь меня с моим персонажем? В обычной жизни я не являюсь заядлым матершинником.
Хорошо, а когда ты говоришь про свободу, что ты имеешь в виду под этим словом?
Прежде всего это темы. А потом сама форма повествования. Как раньше изображали трудного подростка? — Эмо или гот, обязательно с наушниками от старых компов, короче неформал, замкнутый в себе. А у нас все на подбор. Все разные, интересные. Центр, в котором подростки чувствуют свободу, которую не ощущают дома. И в компании своих, так скажем, «отбросов», они вынуждены стремительно взрослеть, потому что дома им никто не подскажет, как надо или не надо.
фото: PR-служба more.tv
В сериале много откровенных сцен...
Да. Но мы ничего нового не показываем на самом деле. Косить глаза в сторону и утверждать, что подростки не употребляют, не бухают и так далее — ханженство. Такой сериал, как у нас, вряд ли показали бы на федеральных каналах. Опять же, сомневаюсь, что если бы мы сделали сериал про то, как подростки снимают кошек с дерева, зритель бы нам поверил.
Мне лично понравилось, что в «Трудных подростках» заговорили о фэтшейминге.
Эта самая распространенная тема у подростков, как мне кажется. И с ней мы тоже разобрались в сериале.
Твой герой настраивает себя на трудное дело так: «Меня голландцы не трахнули, и эти не трахнут». А как ты себя обычно мотивируешь?
Перед спектаклем многие говорят: «Ошибка — божья благодать. Один за всех и все за одного». Другой наш мастер говорил так: «Ну все, давайте. Главное не обосраться». То есть у всех по-разному принято. Я просто делаю речевую разминку, слушаю тематическую музыку, байки травлю. На «Трудных подростках» создалась атмосфера бесконечного стендапа. Молодежь-то в кадре как только не издевается над Ковалевым, так что за кадром я брал своё.
А чему тебя научил твой Ковалев?
На первый взгляд не понятно, чему может научить Ковалев. Он просто говорит с ребятами на понятном им языке. Вот и все. Оказывается в нужное время в нужном месте. Впрягается за них. Это дорогого стоит.
В твоей жизни были настоящие учителя, которые стали для тебя ориентирами?
В школе повезло с классными руководителями. Да и в театральной академии (СПбГати — Прим. Ред.) были преподаватели, которые показали мне, что такое профессия. Там говорят: «Нельзя научить, можно научиться». Наверное, я у них как раз пониманию профессии и научился. Их немного — Бутусов, Алексахина, Павловец и Благодер.
Во втором сезоне Ковалев стал серьезнее — даже по нарядам это заметно, он теперь в джемпере и рубашке с воротничком.
Ну это спойлер вообще-то. Он так одет только в последней серии. Это была моя идея. Решающий матч. Типа весь такой серьезный. Хосеп Гвардиола (тренер «Манчестер Сити» – прим. ред.) был референсом.
Будет третий сезон «Трудных подростков»?
Без понятия.
фото: PR-служба more.tv
А тебе хочется продолжения?
Да. Команда у нас кайфовая. Мне интересно, что сценаристы придумают дальше, но мне кажется, что нужно выводить ребят за пределы центра — например, отправить их за границу.
Что из того, что делают твои трудные подростки на экране, делал ты сам?
Я пробовал курить сигареты. Думал, что мне это так понравится, буду казаться взрослее. Но я так и не вкурил, зачем курить, здоровье только портить.
Был примерным учеником?
У нас был дружный класс, но учителям спокойно жить не давали.
Например, что?
О таком стыдно рассказывать — за мной учителя следят в соцсетях...
И твой сын... Ему уже два года! Он узнает папу на экране?
Да. Мы пару серий вместе с женой и сыном посмотрели. Смотрит на экран, радуется: «Па-па!».
Что еще смотрите вместе с ребенком?
«Гена и Чебурашка», «Ёжик и Межвежонок»... да много всяких советских мультиков. А вот «Кота Леопольда» больше не смотрим. Причем во взрослом возрасте иначе воспринимаешь этот мультфильм. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему два мышонка преследуют старого одинокого кота в бабочке. Какой-то нездоровый буллинг.
Многие твои коллеги по цеху берут псевдоним, чтобы выделяться на фоне других в той же поисковой выдаче, никогда об этом не думал? У тебя достаточно простая фамилия.
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