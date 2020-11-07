Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа»

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2 ноября

Ирина Громозда: «Творчество строится на доверии»

Режиссер неожиданного для Украины нуара «Прятки» – о сотрудничестве с телеканалом «Dомашний», работе с Петром Рыковым и вызовах, позволяющих экспериментировать с жанрами