«Изначально история была довольно суровой»: Как написать первое российское драмеди, которое заметят в Каннах

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10 ноября Юлия Бурова: «На съемочной площадке Андрей Сергеевич был просто папой» Дебютантка – о том, как начать работу в кино сразу с фильма Андрея Кончаловского, комплексах на съемочной площадке, ростовском духе и советах Юлии Высоцкой

7 ноября Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа» Исполнитель главной роли в молодежном сериале о работе на онлайн-платформе, футболе и фэтшейминге

2 ноября Ирина Громозда: «Творчество строится на доверии» Режиссер неожиданного для Украины нуара «Прятки» – о сотрудничестве с телеканалом «Dомашний», работе с Петром Рыковым и вызовах, позволяющих экспериментировать с жанрами