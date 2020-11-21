Виктор Хориняк: «В актёрство идут более раскрепощённые и свободные»

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«В советское время на съемки одного фильма отводилось полтора-два года»: Чем живет современный второй режиссер

«Изначально история была довольно суровой»: Как написать первое российское драмеди, которое заметят в Каннах

10 ноября

Юлия Бурова: «На съемочной площадке Андрей Сергеевич был просто папой»

Дебютантка – о том, как начать работу в кино сразу с фильма Андрея Кончаловского, комплексах на съемочной площадке, ростовском духе и советах Юлии Высоцкой