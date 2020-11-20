«В советское время на съемки одного фильма отводилось полтора-два года»: Чем живет современный второй режиссер

Одним из самых важных людей на площадке во время съемки фильма является второй режиссер. Его вклад в работу огромен, но довольно сложно придумать метрику, которая смогла бы оценить успешность и качество его работы. Чтобы получше узнать о том, какую роль на фильме выполняет второй режиссер, и окунуться в его мир, мы попросили куратора курса Московской школы кино «Второй режиссер» Елену Дидевич рассказать о том, как она пришла в профессию, что нужно знать начинающим и как искать баланс в работе.
фото: Московская школа кино
О роли второго режиссера
Второй режиссер делает все возможное и невозможное для реализации творческого замысла режиссера-постановщика. Он координирует работу всех департаментов в подготовительном и съемочном периоде. В подготовительном периоде второй режиссер принимает участие в выборе мест для съемок и занимается организацией проб грима и костюма, репетиций актеров; назначает и проводит совещания со специалистами, которые обеспечивают сложнопостановочные съемки – с каскадерами, пиротехниками, cg-супервайзерами.
Вся вновь поступившая информация – новые идеи, технические решения эпизодов и их административное обеспечение – скрупулезно фиксируется вторым режиссером и доносится до каждого члена съемочной группы. В съемочном периоде второй режиссер руководит площадкой, четко контролируя соблюдение съемочного графика каждого дня. При тщательной подготовке к моменту выхода в съемки абсолютно каждый человек на площадке понимает что и когда снимается и каким образом все это достигается. Помимо довольно строгого и жесткого руководства хороший второй режиссер должен уметь создавать и, что гораздо сложнее, поддерживать творческую атмосферу, без которой проведение съемок невозможно. Люди должны получать удовольствие от процесса съемок, что невероятно осложняется тяжелыми производственными условиями, в которых обычно снимается кино. Ненормированный рабочий день, изменения графика актеров и другие форс-мажоры способны свести на нет энергию и воодушевленность съемочной группы.
Когда на подготовительный этап дается большое количество времени, я успеваю не только проработать производственную базу, но и глубже погрузиться в творческую подготовку: собираю библиографический материал, «насматриваю» огромное количество референсных фильмов, чтобы поймать волну и помочь режиссеру придумать интересные творческие решения. Часто вспоминаю, что в советское время на съемки одного фильма отводилось полтора-два года, и второй режиссер мог дотошно подготовиться к съемке каждого эпизода. Можно было запереться вместе с режиссером в каком-нибудь чудном Доме творчества и с упоением придумывать, фантазировать, творить!.. В современном кинопроизводстве подготовительный этап очень часто сокращают до минимума и на со-творчество времени не остается. Зато у нас появились мобильные телефоны и электронная почта, так что любое принятое решение моментально становится известно каждому члену съемочной группы. Но как бы не развивалось кинопроизводство, какие бы новые инструменты ни появлялись в мире, всегда необходим человек, консолидирующий всю информацию. Суть самой профессии не изменилась, меняются технологии, рабочие инструменты, способы визуализации…
фото: Московская школа кино
Как войти в профессию
Как множество советских девочек, я мечтала стать учительницей/балериной/пожарным (нужное подставить). В кино я попала абсолютно случайно. Подруга предложила поработать помрежем (хлопушкой). Я согласилась, ничего не зная ни о стандартах профессии, ни о самом кинопроизводстве в принципе. Прежде чем стать вторым режиссером, я поработала ассистентом в разных департаментах (кроме грима), но больше всего мне было интересно, как работает производственный механизм, каким образом благодаря работе различных департаментов воплощается замысел режиссера. Как идея становится реализацией.
Успешный второй режиссер должен обладать стрессоустойчивостью. Аналитическим, критическим умом и умением расставлять приоритеты. Ему понадобится способность разговаривать и находить решение проблемы даже в самых трудных ситуациях и способность эффективно работать в сложных производственных условиях в режиме многозадачности.
Какое кино смотреть? Невероятно сложный вопрос с точки зрения применения его к профессии. Нужно больше смотреть абсолютно разного кино, чтобы быть в курсе современных тенденций развития кинопроизводства. Ну и классика – бессмертна. Тоже самое касается и книг. Мне неизвестно о существовании профессиональной литературы для вторых режиссеров. Чем более образован и начитан любой человек, тем лучше он подготовлен к любой профессии.
фото: Московская школа кино
Где научиться?
Я училась в Нижнетагильском государственном педагогическом институте. Специализированного кинообразования у меня нет. Сегодня возможность постичь азы профессии «Второй режиссер» есть, например, в МШК. Теоретически, на этих курсах можно приобрести любимую профессию. Уникальность профессии второго режиссера заключается в том, что, во-первых, она не поддается никакой визуализации и, соответственно, невозможно методологически разработать обучающую программу. Нельзя составить алгоритм решения задач, вывести формулу избегания конфликтов, составить таблицу решения производственных конфликтов и тому подобное… Именно в связи с этим, как мне кажется, долгое время не было профессиональной подготовки вторых режиссеров. Существовали краткосрочные курсы на Мосфильме, начинают появляться подобные программы в различных киношколах.
Во-вторых, невероятно важна практика, на которой можно применить полученные знания и начать приобретать свой собственный опыт – самое главное достижение в копилке второго режиссера. Московская школа кино обладает всем необходимым инструментарием для подготовки вторых режиссеров. Помимо наличия съемочных павильонов и необходимой современной съемочной техники больше всего меня радует возможность интеграции студентов в совместные проекты с другими программами МШК. Студенты с курса вторых режиссеров будут работать со студентами-режиссерами, студентами-операторами, студентами-продюсерами и реализовывать совместные проекты. Это сотрудничество имеет огромное значение в отработке навыков взаимодействия второго режиссера с другими членами съемочной группы.
Начинающим хочу посоветовать ничего не бояться. Уметь отстаивать свою точку зрения и при этом слышать и учитывать альтернативные мнения.
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