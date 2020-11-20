«В советское время на съемки одного фильма отводилось полтора-два года»: Чем живет современный второй режиссер

анонс

11 ноября «Изначально история была довольно суровой»: Как написать первое российское драмеди, которое заметят в Каннах Рассказывает автор идеи и креативный продюсер сериала «257 причин, чтобы жить» Алексей Ляпичев

10 ноября Юлия Бурова: «На съемочной площадке Андрей Сергеевич был просто папой» Дебютантка – о том, как начать работу в кино сразу с фильма Андрея Кончаловского, комплексах на съемочной площадке, ростовском духе и советах Юлии Высоцкой

7 ноября Никита Волков: «На "Трудных подростках" создалась атмосфера бесконечного стендапа» Исполнитель главной роли в молодежном сериале о работе на онлайн-платформе, футболе и фэтшейминге