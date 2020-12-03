Анна Меликян: «Человек чувствует себя не до конца счастливым, пока он один»

Практически в первой сцене фильма «Трое» герой Константина Хабенского идет топиться в Неве со статуэткой, очень похожей на «Золотого орла».
Это не «Золотой орел»! Это придуманный нами приз «Золотой Феникс». Кстати, мы не знали, что такой действительно есть, я только недавно у кого-то в ленте Facebook увидела одноименную премию, причем киношную, и очень удивилась.
У вас просто есть «Орел» за фильм «Про любовь», думала, может, вы здесь решили его использовать, сэкономить.
Нет, своего я бы не отдала, жалко. И Костю жалко – статуэтка очень тяжелая, с ней настоящей он бы действительно утонул.
Заметила по титрам, что в сценарии «Трое» принимал участие Михаил Идов, у которого не так давно был фильм «Юморист», и ваш Саша Сашин тоже по сюжету комик, правда, уже современный.
Это не связано между собой. Мише и Лили Идовым мы дали «подлечить» сценарий, который уже был готов. Я подумала, поскольку они супружеская пара, то смогут как раз что-то добавить в отношения супругов – героев Хабенского и Исаковой. Так что в сторону Сашина-комика они не ходили, а помогли мне исключительно с взаимоотношениями семейной пары.
А почему вы, кстати, выбрали для Сашина именно такую профессию?
Не знаю. Депрессивный комик – это прекрасно, мне кажется.
фото: Кадр из фильма "Трое"/The Walt Disney Company Russia & CIS
Правильно ли я понимаю, что позиция на данный момент у вас такая: мужчина плывет по жизненному течению, а женщина приходит иногда, как движок, его может перенаправить?
Нет, я думаю, что мы все плывем по течению. Для меня жизнь – это течение, поэтому и в фильме главный образ – вода и река как символ текучести и переменчивости жизни. А движком иногда бывает женщина, иногда – напротив мужчина для женщины. Одинаковых жизненных сценариев нет.
Если ваши предыдущие работы, включая «Звезду», были про людей с мечтой, которую они искали, как воплотить, то сейчас это люди, которые уже устали от мечты, воплотили ее, но поняли, что этого не достаточно. Насколько это вообще резонирует с вашим внутренним состоянием и закладывали ли вы это в фильм?
Конечно, нет, но я радуюсь таким вопросам, потому что зритель всегда идет дальше. Ты намечаешь какую-то тему, а зритель находит свои смыслы. Я не задумывалась о том, что вы говорите, но сейчас понимаю, что да, в фильме «Трое» два персонажа – это успешные люди, которые дошли до вершины. Но мы знаем, что человек, поднявшийся на вершину, понимает, что там ничего нет. Потому что пока у тебя есть цель, тебе классно идти, а когда ты ее достиг, наступает кризис, так как надо придумывать новые смыслы. А если их нет, то образуется пустота – человек без роста не может существовать.
Если опять же вспоминать ваши предыдущие работы, то героиня Юлии Пересильд – Вероника – в фильме «Трое» отослала меня к «Русалке». Пересильд тут тоже спасает Хабенского от утопления, как когда-то Шалаева – Цыганова. Порой даже есть ощущение, что Вероника – это Алиса Титова, за эти годы осевшая в Петербурге и ведущая теперь тихую жизнь экскурсовода.
Это интересно! Если бы Алиса не умерла, она могла бы стать и Машей из «Звезды». Если бы не умерла Маша, наверное, она тоже бы в какой-то момент, поскольку не смогла стать актрисой, нашла бы себя в таких экскурсиях – артистических, не скучных, – придумала бы себе образ, актерский грим. Так что все они действительно похожи, причем все они – еще с мечтами.
фото: Группа фильма "Трое"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Как вообще появилась в фильме Юлия Пересильд? Вы же с ней раньше ни разу не работали.
В сценарии ее героиню я представляла по-другому, но поскольку не могла найти никого подходящего под этот образ, решила пойти от обратного.
Почему не смогли найти? Закончились яркие актрисы?
Нет, у нас очень много прекрасных актрис, и это даже не вопрос проб, таланта, просто ты понимаешь, что вот Она или Он. Тем более при выборе артистов я всегда руководствуюсь вопросом личности, даже пробы не провожу. Обычно мы просто садимся и разговариваем, а я пытаюсь понять, что за человек передо мной. И это намного интереснее, чем профессиональные способности. Юля мне всегда нравилась, но, как я уже сказала, представляла другую героиню, а в определенный момент решила попробовать переключиться и представить ее именно такой. В начале было непросто, но Юля меня убедила, что Вероника может быть другой, и тогда я ее утвердила.
Привносили ли актеры что-то в своих героев? Особенно, конечно, интересует Константин Хабенский с этими, если можно так сказать, трагикомическими «выкрутасами» Сашина.
Костя всегда много предлагает и работать с ним счастье. Как я могу в сценарии прописать сцену истерики так, как он ее сыграл? «Герой задыхается, встает на колени» и так далее. Это будет выглядеть странно, потому что когда ты пишешь сценарий, то пытаешься понять, как ты себя как актер бы повел, но потом на площадку приходит абсолютный актерский гений и делает это так круто не потому, что он математически все продумал, а потому что прочувствовал. А ты стоишь и восхищаешься тому, что он именно так увидел. И это огромное счастье! Помимо этого с Костей ты всегда чувствуешь, что ты не один, он очень болеет за результат и готов помогать всем, только чтобы всё хорошо сработало, он отдает весь максимум, на который способен.
фото: Кадр из фильма "Трое"/ООО «Кинокомпания «Магнум»/The Walt Disney Company Russia & CIS
Как вы перешли к Хабенскому? До этого же почти всегда был Евгений Цыганов.
Цыганов никуда не ушел. В сериале «Нежность» у меня даже в одном кадре и Цыганов, и Хабенский. Я их обоих обожаю. Они абсолютно разные и так классно взрослеют! Женю я знаю дольше, с ним мы дружим со времен «Русалки». Не так давно был фильм Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Человек, который удивил всех», где он сыграл главную роль. И я очень за него порадовалась – он так растет! И всегда интересно наблюдать, как человек меняется.
Продолжая тему изменения, роста, простите, что снова возвращаюсь к «Русалке», но там Алиса, когда узнает, что у героя Цыганова (кстати, тоже, как и Хабенского в «Трое», его зовут Саша) есть жена, то кричит ему: «Предатель, чтоб ты сдох!» В «Трое» героиня Пересильд реагирует совсем иначе – тут вообще все на полутонах, без резких фраз, деления мир на черное и белое. Насколько это созвучно вам?
Поведение героини Пересильд мне сегодняшней очень созвучно, потому что я – человек ненавидящий выяснения отношений, драмы, скандалы. Я, скорее, понимаю ситуацию и тихо от нее отхожу – это мой стиль поведения. А не индийское кино с бесконечным выяснением отношений, упреками. Я вообще не умею существовать в атмосфере скандала, я как раз за полутона. Как только начинается напряжение, становится все понятно и ты уходишь. Можно, конечно, повыяснять отношения, но это ничего не изменит. Смысл разговаривать есть, наверное, только когда ты понимаешь, что можешь действительно что-то изменить.
Цыганов и Хабенский почти всегда играют «героев нашего времени», которое оказывается безвременным. Помню, для фильма «Трое» вы называли референсы в духе «Отпуска в сентябре», еще был «Географ глобус пропил», где Константин играл главную роль, и Цыганов с «Оттепелью». Кажется, что по прошествии времени, которое изменилось с тех же 60-х до неузнаваемости, тип такого отрешенного интеллигента никаких изменений не претерпел.
Мне кажется, глобально человек не меняется. Меняется мир, технологии, ритм, скорость, задачи, но к ним человек подстраивается лишь внешне, а не в глубине души. Хотя, наверное, есть некий путь совершенства, к которому мы все идем, когда человек глобально трансформируется и выйдет на новый уровень сознания. Пока считается, что человек стал очень чувствителен и, возможно, в будущем люди при первой встрече будут считывать информацию друг о друге. В то, что человек развивает интуитивные способности, я, кстати, верю. Но если в сторону технологий мы начали хорошо развиваться, то в сторону своего рода эзотерики пока есть куда расти.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Насколько этот тип мужчин, отчасти романтизированный, на ваш взгляд, связан с нашим менталитетом?
Я в этом не разбираюсь, но, возможно, это заложено в менталитете русской женщины – жалеть, а это – мужик, которого хочется обнять и срочно сделать счастливым, потому что он сам не понимает, как, а ты со стороны видишь, понимаешь и, конечно, если любишь, то хочешь помочь. И слова «жалеть» и «любить» здесь почти равны.
Когда только вышла короткометражка «Нежность», было много негативных комментариев в адрес главной героини. Сейчас выходит ее продолжение – одноименный сериал. Не боитесь ли вы критики со стороны приверженцев феминизма?
Я ничего не боюсь, но я счастливый человек, потому что в последние пару лет еще и никакие отзывы не читаю. Я приняла это решение не потому, что выше и не хочу читать критики, а потому что я сама себе – очень строгий критик. Наши критики же иногда бывают очень жестоки: вот вы что-то напишете, а человек после этого перестанет снимать кино, такое возможно. А я девочка хрупкая и решила, что я хочу снимать кино и не хочу всего этого читать. В моем сериале «Нежность» героиня все 10 серий ищет мужчину, потому что она хочет земной любви. Наверное, это вызовет ненависть у некоторых агрессивно настроенных женщин, но это природа человека, мы ее не можем изменить. Человек ищет пару, неважно какого пола, человек хочет воссоединиться, чтобы почувствовать энергию, которую может излучать совместно. Мы все излучаем какую-то энергию, но только совместно можем выдать свой максимум. Так устроено. Это может нравиться или нет, но человек всегда чувствует себя неполным, не до конца счастливым, пока он один. В этом, возможно, заложена несправедливость, потому что хотелось бы быть счастливым самому – когда у тебя классная работа, что тебе мешает жить и радоваться, производить что-то хорошее, выпускать это в мир, все для тебя открыто. Но человек не чувствует себя счастливым, пока потребность любви земной, помимо божественной – это уже высший уровень, но к нему приходят немногие, – не удовлетворена. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы рассказывать истории о людях, которые ищут этого удовлетворения. А уж как это воспримут – мне, честно, все равно.
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