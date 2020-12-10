Роман Каримов: «"Неадекватные люди 2" - антифеминистское кино»

В прокат вышли «Неадекватные люди 2» Романа Каримова — сиквел поколенческой лирической комедии 2010 года. На кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге за несколько дней до релиза фильм показали в конкурсной программе, после чего по просьбе Кино-Театр.Ру Сергей Оболонков поговорил с режиссером о том, что произошло с героями картины и их автором за 10 лет и в чем смысл сиквелов вообще.
фото: Be Icon
Когда и при каких обстоятельствах родилась идея снять продолжение? Может уже десять лет назад были какие-то представления о том, как дальше судьба сложится у героев первых «Неадекватных людей»?
Первые «Неадекватные люди» как-то взлетели, а со следующими моими картинами такого не случилось. Многие мне про этот фильм напоминали, и я понимал, что это, возможно, моя вершина, еще раз мне на такую не взобраться. И вот я подумал: на руках уже есть бренд, а я каждый год пытаюсь сделать новый фильм, потом нужно его еще промоутировать, доказывать, что он имеет право на жизнь. И решил: а почему бы не сделать сиквел? Зрители просят, актеры просят, Ингрид [Олеринская] просит. С одной стороны, все уже знают, что это будет за кино, а я им при этом могу преподнести нечто новое.
При этом в интервью «Искусству кино» ты ранее в этом году сказал, что снимал первый фильм «левой ногой». Пояснишь, что имел в виду?
Это ошибка! У «Искусства кино» расшифровщики не вполне точные. Подразумевалось, что левой ногой я делал вторых «Неадекватных людей». Первый фильм делался очень старательно. У меня не было никаких забот, я ни на что не отвлекался, занимался только фильмом. А во время работы над «Неадекватными 2» у меня флагманский проект был «Гуляй, Вася 2» — это реально такой блокбастер: 80 процентов снимали на Бали, очень много трюков, очень много экшена. К «Неадекватным людям 2» я относился как к чему-то второстепенному. При этом еще на стадии сценария я понимал, что это эксперимент. С точки зрения сюжетных поворотов и того, как они структурированы, это очень экспериментальное кино. Мозаичное повествование, все очень нюансировано. Я посмотрел «Довод» Нолана, подумал: «Пфффф, у нас кино умнее и лучше».
Какая же левая нога тогда, раз так все продумано?
А это ничего не стоило. Мы все это расписали, но ни на что не надеялись, думали: это кино пройдет так себе. А потом уже, когда сами увидели на монтаже, когда стали показывать друзьям, вдруг заметили, что во время складывания этой мозаики люди вообще не могут оторваться. Не могли выйти, даже когда хотелось в туалет. Нас очень удивило, что люди так неотрывно наблюдают за экраном. Мы поняли, что хотя и делали левой ногой, получилось кино с огромным потенциалом.
Мне кажется, во вторых «Неадекватных людях» можно разглядеть феминистский посыл.
На поверхности — да, можно увидеть феминистский посыл. Формально так, лента про личностный рост женщины и прочее. Но если вглубь заглядывать, то это антифеминистское кино. Но если я подробней объясню, это уже спойлер будет. А вот «Гуляй, Вася!» — наоборот, кино, где слабые стремные мужики и офигенные женщины. Даже Маша Кувшинова об этом в «Афише» писала. «Гуляй, Вася!» — абсолютно феминистский фильм, в нем всеми главными поворотами сюжета управляют женщины.
фото: кадр из фильма "Гуляй, Вася"
Скажи, а как ты к психоанализу относишься? Это тоже в каком-то смысле спойлер, но герой Евгения Цыганова в сиквеле мне чуть ли не антагонистом показался.
Нет. Нет! Меня бесит, что все его так воспринимают. Он тут самый разумный человек. Просто ты воспринимаешь все через призму героини, а она глупая. А психолог дает советы, руководствуясь своими мудростью и профессионализмом. Он знает, что для людей хорошо.
Ладно, но ты же оставляешь за зрителем право на собственную точку зрения?
А у меня есть выбор?! Вот ты воспринял это так, я бы хотел, чтобы воспринял иначе, но сделать с этим ничего не могу.
Роль в первых «Неадекватных людях» стала для Олеринской дебютом, а теперь у нее уже статус. Как-то поменялась динамика отношений между актрисой и режиссером из-за этого?
Да, поменялась. У Ингрид было меньше времени на репетиции, когда я пытался навязывать собственное мнение, это сталкивалось с сопротивлением с ее стороны. Были моменты, когда она на съемочной площадке записывала на диктофон, как я матерюсь и ругаюсь на нее, чтобы потом запись своему агенту отправить.
(Смеется.) Для меня Ингрид какая-то гораздо более живая, настоящая, приятная. Стюарт — как деревяшка ходит, никаких эмоций не вызывает.
В один из самых трогательных моментов героиню Ингрид новый знакомый укрывает шалью. Я вспомнил, что в первом фильме тоже эпизод с шалью был, это же не совпадение?
Да! Шали — это мой фетиш, часть моей жизни. Когда я был ребенком и мне холодно было, мама меня всегда укрывала шалью из козьей шерсти. Эти эпизоды в фильмах — дань уважения моей маме, ее теплу. Когда человек накрывает тебя шалью, потому что хочет сделать тебе хорошо и тепло, это какое-то высшее проявление заботы.
фото: кадр из фильма "Неадекватные люди 2"
В случае с первым фильмом ты выступил и как композитор, сейчас автор музыки другой. Почему?
Я тогда не был так сильно занят, как сейчас. Я ничем не занимался, кроме создания первого фильма, это давало определенное пространство. Сейчас жизнь насыщенная, и я нашел лояльного, профессионального и креативного человека в лице питерского композитора Миши Чертищева. Приходится мотаться к нему по пять раз в месяц, но вообще он абсолютно гениальный.
Я все же задержусь на саундтреке к первым «Неадекватным людям». Там такие названия у композиций непростые — например, «Птицы улетели на рассвете». Откуда они взялись? Сюжета они точно не отражают.
Это все абсолютно формально было придумано. Я на стадии работы над первыми «Неадекватными людьми» был глупым человеком, хотел сохранить права на все эти треки. Поэтому придумывал названия для каждого музыкального фрагмента, звучащего в фильме, это было очень смешно. Зря это сделал, так за 11 лет ни разу и не воспользовался правом на эти треки. И композитором не стал.
Композитором не стал, но несколько недель назад у тебя в Facebook появилось видео: ты в студии играешь на каком-то инструменте, подпись - «Озвучиваем «Неадекватных людей 2»».
Это домбра была, такой узбекский инструмент. Я на ней долбал, а актер, который на озвучивание пришел, меня снимал. В фильме домбра, само собой, нигде не звучит.
В первом фильме ты еще и в кадре появляешься в качестве бармена.
Поверь мне, единственная причина, по которой я снялся в первой части, — у нас за вечер до этого отпал актер. Мне пришлось встать за барную стойку. Здесь таких эксцессов не было. Если бы что-то подобное произошло, я бы опять снялся.
фото: Руспех
Откуда у тебя тяга к комедиям? Во всех твоих фильмах комедийные элементы в том или ином объеме присутствуют, разве что в «Черной воде» их нет. Которая, кстати, многим не нравится, а мне довольно симпатична.
Ты не один, мне многие говорят, что из всей моей фильмографии им нравится именно «Черная вода». А при этом рейтинг действительно низкий.
Я этот фильм видел в конкурсе «Окна в Европу», и мне тогда показалось, что ты сам им не очень доволен.
Не совсем так. Хотя я не особо в восторге от этого фильма, пришлось идти на многие компромиссы. Например, времени на подготовку был один месяц, невозможно приготовить фильм в такой срок. Это вообще был организационный ад. Но я благодаря этому фильму нашел своего художника-постановщика, Марселя Калмагамбетова. Мы с ним так и работаем — и «Неадекватных 2», и «Гуляй, Вася 2» он сделал.
И все-таки давай к комедиям вернемся.
Я не знаю, может, от отца привычка передалась юморить. Он был сапожником, с жестким характером, матерился. И при этом обладал развитым сарказмом, иронией. Я просыпался под пикировки родителей, мама у меня — не юморной человек вообще. И отец пытался из ситуации вылезти за счет каких-то приколов и прочего. Ну и вообще, людям нравится смеяться. Так что я использую юмор как подушку безопасности, можно делать драматичное кино, но при этом добавь пару приколов. Люди разные, на юмор по-разному реагируют, но если у тебя нет шуток, ты лишаешься части аудитории.
Ты сделал два сиквела подряд, втянулся, наверно? Будешь еще продолжения снимать?
Если бы ты мне тот же вопрос задал на момент выхода первого фильма, я бы сказал, что никогда не сделаю вторую часть. Я сейчас могу сказать, что никогда не сделаю третью.
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