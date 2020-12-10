Роман Каримов: «"Неадекватные люди 2" - антифеминистское кино»

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3 декабря

Анна Меликян: «Человек чувствует себя не до конца счастливым, пока он один»

Режиссер фильма «Трое» и сериала «Нежность» – о работе с Константином Хабенским и Юлией Пересильд, отношениях между мужчинами и женщинами, поиске любви и мечты