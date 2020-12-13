Федор Федотов: «Скажу без ложной скромности — на коньках я стоял лучше всех»

Яркая и романтическая новогодняя кинокартина «Серебряные коньки», действие которой происходит в канун рождества 1900 года в сказочном Санкт-Петербурге, вышла в широкий российский прокат. В ней занято много замечательных артистов, но главные роли — влюбленных юноши и девушки из разных сословий — сыграли актеры-дебютанты петербуржцы Федор Федотов и Соня Присс. С Федором мы поговорили накануне московской премьеры, он оказался очень приятным собеседником и рассказал о том, как складывалась работа на его первом кинопроекте, который стал столь захватывающим и важным событием в его жизни.
фото: ЦПШ
Федор, вы назвали участие в проекте «Серебряные коньки» чудом. Расскажите, пожалуйста, что в этом было такого чудесного? Может быть, вы случайно оказались на кастинге или отобрали роль у Александра Петрова?
Я про своих соперников в борьбе за роль Матвея ничего не знаю, но, кажется, Александра Петрова среди них не было. Сам кастинг я чудом не называл – это обычная работа, причем она часто завершается отказом, и я к этому готов. Но то, что моя первая главная роль в кино стала именно такой, что я попал в такой проект и стал частью такой команды, – я, конечно, не могу не считать чудом, хотя бы отчасти. До поступления в Театральную академию я серьезно занимался хоккеем, и в первом же моем спектакле «Вино из одуванчиков», который поставил Адольф Яковлевич Шапиро, замечательный художественный руководитель петербургского ТЮЗа, я должен был кататься на роликах. Потом первая серьезная роль в кино – и снова коньки. Мало того, хореографию в спектакле и в фильме делал один и тот же человек – Владимир Варнава, гениальный танцор. Вся эта цепочка счастливых для меня совпадений тоже была чудом. Когда начались съемки – там уже было не до чудес. Нормальный актерский труд.
Когда вы узнали, что вас утвердили на роль Матвея, кому первому сообщили?
Помню, первый раз съездил на пробы, потом позвонил, кажется, папе и сказал, что шансов нет, но проект очень интересный. А вот о том, что меня утвердили, я не помню, кому первым делом сообщил. Наверное, тоже родителям. Мой младший брат Петр, кстати, – мастер спорта по настольному теннису, и от него папа с мамой ждут звонка после каждого матча, а от меня – после спектакля и кинопроб.
Какие задачи ставил вам режиссер в работе над ролью Матвея? Был ли персонаж вам понятен и близок? Какие его качества вам легко было воплотить в силу вашей природной органики, а над чем пришлось потрудиться?
Сложно себя оценивать, но, думаю, когда тебя утверждают на роль, в кино особенно, то наверняка предполагаются некоторые совпадения и в характере, и во внешности с персонажем, каким его представляют авторы фильма. Поэтому мы с Матвеем были чем-то похожи еще до того, как я стал готовиться к роли. Потом начались серьезные тренировки, и мне, несмотря на мой хоккейный опыт, пришлось не только вспоминать былые ледовые навыки, но и приобретать новые.
Три месяца я провел на льду и в спортивном зале – и в результате подошел к съемкам в отличной спортивной форме, за что благодарен своим тренерам и продюсерам. Были у нас и довольно сложные актерские репетиции с партнерами и режиссером, пробы камеры с операторской группой. Я смотрел фильмы, которые служили референсами к «Серебряным конькам», ходил в Эрмитаж и наслаждался живописью той эпохи, стремился впустить в себя ее атмосферу. С Матвеем у меня оказалось много общего, но мне еще нужно было до него дотянуться, научиться у него смелости, врожденному – несмотря на его простое происхождение – благородству, человеческой чистоте. Уверен, таким вещам стоит учиться у своих персонажей, и я стараюсь это делать, насколько получается.
Какие еще умения и навыки вам пригодились для этой роли? И чему бы вам хотелось бы научиться, что по-вашему могло бы пригодиться в профессии в дальнейшем?
Сюжет предполагал большое количество погонь, драк, трюков – все это на коньках, и, конечно, спортивная подготовка мне пригодилась, как и опыт учебы в театральной академии, как и опыт армейской службы. Вообще, в актерской работе всякий твой жизненный опыт – тебе в помощь, об этом нам в Театральной академии всегда говорила наш мастер Лариса Вячеславовна Грачева. Но в любой роли ты осваиваешь и что-то совершенно новое – тем более, в проекте такого уровня. Мне приходилось каждый день учиться тому, как распределять силы и время, как работать на камеру и при этом чувствовать партнера, как, наконец, не превратиться в мальчика, напуганного всем этим масштабом, и оставаться профессиональным артистом. Шучу, конечно: на площадке мне очень помогали и делали все, чтоб я не чувствовал себя дебютантом и чтоб у меня не тряслись руки от страха. По-настоящему прекрасная команда, мне повезло.
фото: ЦПШ
Помните свой первый съемочный день? Как он прошел? Волновались сильно?
Очень хорошо помню. Снимали в Соляном переулке, неподалеку от Академии, которую я не так давно закончил, а Соня Присс, моя партнерша, в то время еще там училась. Накануне был мандраж, бессонная ночь, но я приехал на площадку, взял себя в руки и пошел работать. Это была сцена, где Матвей, мой герой, провожает Алису на Бестужевские курсы, куда она пытается поступить. Потом – проезд в карете и разговор, из которого ясна сословная разница между нашими героями. Снимали это целый день, было непросто. На премьере мы с Соней переглянулись: вот она, наша первая сцена.
Вы сказали, что в фильме немало сложных трюков, и это правда. Были среди них те, которые пришлось выполнять самому?
Мне было очень важно выполнить какие-то трюки самостоятельно – для этого я и тренировался. Я уже сказал, что мне помогло мое хоккейное прошлое – на коньках я стоял лучше всех, скажу без ложной скромности. Это был повод для гордости, для радости, что мой хоккей, которому я отдал столько времени и любви, пригодился. Так что все погони – это я сам, за исключением сальто и смертельно опасных прыжков, которые за меня блестяще исполнил мой дублер Микки, так звали на площадке каскадера Михаила Селиванова. Как бывает в таких случаях, я совершал пробежку, вход в трюк, потом Микки делал сам трюк, потом опять я – выход.
Обливание из ведра водой на морозе было тоже взаправду?
Да. И в Финский залив я нырял тоже по-настоящему. Каждая сцена – по два дубля. Чего не сделаешь ради такой роли!
В фильме вам повезло на партнеров. С кем было интереснее всего?
Говорю абсолютно искренне и без всякой лести: каждый партнер был мне интересен, у каждого я учился. Именно учился, потому что никто меня не поучал, не наставлял, не говорил: ты неправильно все делаешь – смотри, как надо. Я просто видел, как они работают, и на них равнялся. Бесценным опытом стали несколько смен с Тимофеем Трибунцевым: он на день приезжал из Москвы, и мы отбивали блоком сцены отца и сына, весь день проводили вместе. Юра Борисов, Вася Копейкин, Миша Шеломенцев, Бато Шойнжонов – эти «бандиты», хоть практически мои ровесники, но намного опытнее меня, и работа с ними мне много дала. Сергей Колтаков – невероятный артист, и как грустно, что его больше нет. Наблюдать со стороны за Алексеем Гуськовым, даже не участвуя в сцене с ним, было очень поучительно. Или Саша Ревенко – входит в кадр, и в ней такая жизнь, не поверить в которую невозможно. Ну, и конечно, главная моя партнерша Соня Присс с ее интересной актерской природой, очень хорошей школой и красотой. Я не готов кого-то выделить. Вернее, готов – всех.
фото: ЦПШ
Вы из творческой семьи, ваша мама — известный театральный критик. Родители наверняка были на премьере. Как они восприняли фильм?
Папа, он у меня хирург и писатель, такое уникальное сочетание профессий, – пойти не смог, а мама была, но критического разбора я от нее в тот вечер не дождался. Она все-таки смотрела наш фильм не как профессионал, а как моя мама.
Должно быть, вы, благодаря маме, не относитесь с высокомерием к критикам, как это порой бывает у актеров и режиссеров.
Наоборот, отношусь с большим уважением. В нашем деле они необходимы. Я, конечно, могу понять тех артистов, которые болезненно реагируют на критику, потому что критика критике рознь, и все же без обратной связи у актера нет роста. В театре это особенно наглядно. В кино – фильм снят, и ты в нем уже ничего не исправишь, а в театре вовремя полученное точное замечание поможет тебе не только выстроить роль, но и вырасти профессионально. Надо просто уметь различать «критику, чтобы поругать» и «критику, чтобы помочь».
Вы трудоголик или везунчик по жизни?
Я то и другое: трудоголик, но очень благодарен судьбе за то, что везунчик.
Ожидаете ли вы перемен в своей жизни после этой роли? Вас наверняка станут узнавать, появятся поклонники….
Слава богу, масочный режим спасет меня от этого. Шутка, конечно. Вы бы мне не поверили, если бы я сказал, что у меня нет никаких надежд в связи с «Серебряными коньками». Но эти надежды – не про армию поклонников, не про узнавание на улицах… Вообще, я ни к чему специально не готовлюсь – как будет, так и будет. Самое бессмысленное в актерской профессии – загадывать что-то наперед.
Если вы ведете аккаунты в социальных сетях, то ждите резкого прироста подписчиков.
Да, в сетях я есть. На самом деле я и с реальной жизнью не всегда могу разобраться, а тут приходится развивать активность в жизни сетевой, но таковы современные реалии: это часть профессиональной работы. Инстаграм я завел перед самой премьерой «Серебряных коньков». Количество подписчиков действительно растет, и я пока не знаю, как к этому относиться. Надо радоваться, наверное.
Конечно, радоваться. У нас сейчас так мало для этого причин и возможностей. Давайте будем радоваться всему, что у нас есть.
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