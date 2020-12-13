Федор Федотов: «Скажу без ложной скромности — на коньках я стоял лучше всех»

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10 декабря Роман Каримов: «"Неадекватные люди 2" - антифеминистское кино» Режиссер о том, что произошло с ним и с героями картины за 10 лет

3 декабря Анна Меликян: «Человек чувствует себя не до конца счастливым, пока он один» Режиссер фильма «Трое» и сериала «Нежность» – о работе с Константином Хабенским и Юлией Пересильд, отношениях между мужчинами и женщинами, поиске любви и мечты

26 ноября Наталья Мокрицкая: «В "Человеке из Подольска" все комплексы современного жителя России» Продюсер и глава «Москино» – о режиссерском дебюте Семена Серзина, особенностях молодого поколения российских кинематографистов и съемках в Москве