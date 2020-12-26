Тихон Жизневский: «Люди очень соскучились по искренности»

анонс

18 декабря Юрий Насонов: «Я люблю Петербург, но настроен на длительный роман с Москвой» Молодой актер – об общих чертах со своим героем в сериале «Руммейт», роли Ромео в театре и покорении столицы

10 декабря Роман Каримов: «"Неадекватные люди 2" - антифеминистское кино» Режиссер о том, что произошло с ним и с героями картины за 10 лет