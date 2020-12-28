Карен Оганесян: «Постоянно снимать что-то однотипное – это не про меня»

На видеосервисе START продолжается показ сериала «Пассажиры» про особенного таксиста (Кирилл Кяро), в чьем старом «Мерседесе» разъезжают непростые пассажиры — люди, которые, прежде чем попасть в мир иной, должны решить накопившиеся проблемы и открыть свои секреты и тайны. Необычный сериал снял один из самых востребованных сегодня режиссеров Карен Оганесян. Мы поговорили с ним о формате коротких серий, работе со звездами, тяге к экспериментам и актуальных темах, которые интересны ему самому.
фото: видеосервис START
«Пассажиры» – уже не первый ваш проект в этом году. Вы такой трудоголик или попадается большое количество интересных проектов?
Я просто люблю то, что делаю, но, естественно, всегда беру только те проекты, которые мне интересны. В последнее время таких действительно много, хотя на самом деле я не так часто снимаю, как может показаться.
Но выходят они стабильно по два в год, причем все громкие.
Мне кажется, это мало, и надеюсь, что будет выходить минимум по три, так что держитесь!
Связано ли появление большого количества интересных проектов с развитием отечественных стриминг-сервисов? И, на ваш взгляд, поменяется ли индустрия после этого года?
Индустрия, конечно, сильно меняется, и платформы помогли и продолжают помогать достойным сценариям найти свой дом, зрительскую площадку. В кинотеатрах фильмы стали чуть иного формата – это либо суперразвлечения, либо истории для семейного похода, а все остальное уже можно спокойно посмотреть дома, подумать.
Стоят ли перед режиссерами в связи с популяризацией интернет-контента какие-то новые вызовы?
Мне кажется, главные вызовы режиссеры должны бросать сами себе и никогда не останавливаться на достигнутом. Я, например, всегда стараюсь взять проект, который не знаю, как делать. И меня привлекает придумывать что-то, искать, ставить новые планки. Если я знаю, как снимать проект, я за него не берусь. Какой смысл постоянно снимать то же самое? Только если попробовать переплюнуть самого себя. Это тоже интересная задача, но постоянно делать что-то однотипное – это не про меня.
фото: видеосервис START
Чем вас привлекли «Пассажиры»?
В первую очередь – форматом. Перед нами стояла задача за короткое время – серия длится 17-18 минут – сделать так, чтобы герои полюбились зрителям, чтобы они смогли их понять, простить или не простить. В части драматургии это сложная вещь. В обычном сериале у тебя есть 40-50 минут в серии, в полном метре часа полтора-два. А можно ли сделать нечто подобное в контексте 20 минут? Именно это мне и было интересно, это определенный вызов поработать с персонажами за короткое время так, чтобы зритель успел испытать к ним какие-то чувства.
Вы со своей стороны вносили правки в сценарий, чтобы задать нужный темпоритм?
Естественно, но это не то что правки, а такая режиссерская версия сценария. Слава богу, продюсер Руслан Сорокин очень хорошо во всем разбирается и понимает все плюсы и минусы формата, в котором мы работали. Так что здесь мы просто старались не мешать тексту, который очень важен.
Когда вас Руслан Сорокин привлек к этому проекту, не было ли опасения насчет темы, которая затрагивает загробный мир.
Это сериал не про загробный мир, он о жизни, о том, что мы все делаем здесь в реальности, и о том, что нельзя откладывать на потом какие-то важные вещи, нельзя держать в себе тайны и недосказанности. Если есть проблема, надо поговорить о ней, решить и двигаться дальше. Или нет. А любые секреты всегда приводят к катастрофическим моментам, когда уже становится поздно и нельзя ничего решить. Рассказывая историю, действие которой происходит, вроде как, после смерти, мы говорим о том, что важно сделать именно сейчас, в самой что ни на есть реальной жизни.
фото: видеосервис START
Вы сами верите в то, что есть жизнь после смерти?
Я верю, что что-то есть, но что это, я не знаю. Я же занимаюсь кино, как я могу в это не верить?
Герои «Пассажиров» все очень разные. Пока вышло только две серии, но даже по доступным описаниям, кажется, что в сериале еще и затрагивается тема справедливости и несправедливости смерти. Знаете, как про хороших людей говорят ох, как мало он пожил, а про плохих – ну туда ему и дорога.
Такого в «Пассажирах» нет. Мне кажется, в жизни вообще меньше справедливости, чем в кино. Случаи, конечно, бывают разные. Есть люди, которые к 16 годам сделали множество хороших вещей, а есть те, кто всю жизнь до старости прожил говном. Так что вопроса справедливости или несправедливости смерти, разного возраста, достижений, социального положения тут не стоит. Мы хотели сказать только о том, что все свои проблемы и тайны не надо прятать, надо обсуждать с близкими, любимыми людьми, которые могут помочь. И если любишь – говорить, что любишь. А если не любишь, говорить, что не любишь. Наши герои хранят свои секреты, и пока они их держат в себе, не могут перейти в иной мир, найти успокоение. И хочется, чтобы зрители, которые смотрят сериал, подумали, какая тайна есть у них, может быть, стоит сбросить этот груз, извиниться или напротив простить и жить дальше.
Готовились ли вы как-то к съемкам сериала? Может быть, перечитывали греческие мифы, потому что герой Кирилла Кяро кажется таким Хароном.
Нет, тут специальная литература не нужна, большую роль играл жизненный опыт. Никакую мифологию мы в «Пассажиров» не закладывали. Это очень простая человеческая история в рамках условности в виде такси между мирами. Ничего более этого нет. Все гораздо проще – и в этом весь кайф истории. Тут стоит задача не мудрить и усложнять, а донести всё до зрителей максимально просто, но не глупо. В отношениях между людьми и так много сложностей.
фото: видеосервис START
Вам как режиссеру какая из историй «Пассажиров» далась сложнее и как человеку какая оказалась ближе?
Они мне все были близки, иначе бы я не смог их рассказать. А какая история мне ближе зрительски, я, наверное, пойму, когда уже полностью смонтирую сериал – мы сейчас еще в процессе.
Легко ли артисты соглашались принять участие в этом сериале? В «Пассажирах» звездный актерский состав, да и вы в целом довольно избалованный звездами режиссер.
Я и с топом работаю, и, как показал пример «Игры на выживание», с абсолютно неизвестными артистами, что тоже было своего рода экспериментом, который у нас получился. Но вопрос известности актеров передо мной никогда не стоит, есть только вопрос таланта. Уровень «звездности», конечно, зависит от самого проекта. Если он экспериментальный и у тебя еще неизвестные артисты, очень тяжело зрителя убедить посмотреть хотя бы чуть-чуть, так уж зритель привык. В контексте формата «Пассажиров» я думал, что в них абсолютно точно должны быть звезды. Было ли легко их собрать? Уговаривать никого точно не пришлось. Так со мной происходит еще с моего первого фильма «Я остаюсь», где тоже звездный состав. Если есть хорошая история, доверие к режиссеру, то артисты прекрасно понимают, что фигня не получится.
«Пассажиры» – кажется, первый ваш такой камерный проект, без экшна, который вы обычно качественно используете в своем кино. Насколько сложно было перестроиться на такую историю?
Это не вопрос перестройки, есть разные жанры и разные подходы – здесь мы внутри некоторых серий тоже добавляли немного экшна, чтобы разнообразить проект, чтобы зритель не уставал. Всегда нужно понять, какой способ рассказа использовать для той или иной истории, чтобы максимально вкусно и красиво ее рассказать. Это не вопрос, что ты с механики вдруг пересел на автомат или наоборот – и сижу перестраиваюсь. Ты же все равно умеешь водить.
фото: видеосервис START
Но разыграть драму в машине на двоих-троих – это же очень режиссерски тяжело.
Тяжело 16 артистов 2,5 месяца иметь в кадре в горах Абхазии, а два артиста в машине – это счастье!
То есть «Пассажиры» вам понравились больше «Игры на выживание»?
Мне все нравится. Вы же не все время едите морепродукты, мясо тоже иногда едите. Так что нет такого, что я теперь все снимаю только в машине и другие фильмы и сценарии мне не отправляйте.
А что отправлять?
Мне должна быть интересна история. Если это так и я не делал ничего подобного, я берусь. Другого аргумента не существует.
Какие на данный момент истории вам интересны?
Что-то супероригинальное, но человеческое. Меня интересуют не просто рассказы, а истории с моралью, смыслом, актуальные для нашего сегодняшнего дня и для нашего сегодняшнего человека. При этом политика мне не интересна. Актуальность для меня – это все, что влияет на нашу жизнь. Интернет, мобильная связь, вирус и так далее. И мне не важно, в каком времени происходит действие. Есть и всегда, еще со времен греческой мифологии, Шекспира, актуальные темы – отношения в семье, между родителями и детьми. Это всегда было, есть и будет. Но меня волнуют люди в кадре, я должен видеть, что это обычный человек, даже если по сюжету это супергерой. Для меня важно, чтобы история была про людей, а не про каких-то киноперсонажей. И, повторюсь, чтобы был смысл. Мне кажется, если ты год-полтора жизни на тратишь на фильм, то хочется в него что-то заложить.
Даже полтора часа, когда ты фильм смотришь, хочется чтобы не прошли даром.
Вот! А мы месяцы жизни в это вкладываем, а потом люди выходят из зала или выключают фильм или сериал и говорят: «Можно было и не смотреть». И не хочется, чтобы говорили именно так.
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