Карен Оганесян: «Постоянно снимать что-то однотипное – это не про меня»

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26 декабря Тихон Жизневский: «Люди очень соскучились по искренности» Актер - съемках в «Огне», работе с Константином Хабенским и бремени популярности

18 декабря Юрий Насонов: «Я люблю Петербург, но настроен на длительный роман с Москвой» Молодой актер – об общих чертах со своим героем в сериале «Руммейт», роли Ромео в театре и покорении столицы