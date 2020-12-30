Кирилл Зайцев: «Чтобы сыграть богатыря, нужно иметь чувство юмора»

В первый день нового года на экраны выходит продолжение приключений нашего современника Ивана в сказочном Белогорье – «Последний богатырь: Корень зла». К уже полюбившимся борцам за добро и справедливость – Василисе, Илье Муромцу, Бабе Яге и Водяному – присоединились Колобок и Финист – Ясный Сокол. Роль могучего, красивого и харизматичного богатыря сыграл Кирилл Зайцев. После пресс-показа корреспондент Кино-Театр.Ру встретилась с артистом и расспросила о том, как подойти к Новому году сразу с двумя крупными премьерами, как получать удовольствие от махания булавой, о качествах настоящего мужчины и принципах ведения Instagram.
Как проходят пробы на роль богатыря? Заставляют преодолевать полосу препятствий?
Нет, конечно. То, что я способен бегать и прыгать, я уже показал и доказал в других фильмах.
Тогда каким главным качеством нужно обладать, чтобы утвердили на роль богатыря?
Чувством юмора.
Что было самым запоминающимся во время съемок «Последнего богатыря»?
Было много разных классных моментов. Но, наверное, больше всего мне запомнилось то, как мы путешествовали. Мы побывали и в Сочи, и в Карелии, и в предгорьях Урала. Приятно, когда удается совместить интересные съемки и новые впечатления. В Сочи я вообще был вместе с женой и сыном. Во время съемок ему еще года не было. В итоге: и поработали, и попутешествовали.
В сказке, по традиции, добро победило зло. В чем заключается сила богатырская?
В единстве. Героям удалось забыть взаимные обиды и объединиться.
В «Богатыре» у зла преимущественно женское лицо. Героям противостоят сразу две темных колдуньи. Как думаете, что превращает женщину в ведьму?
Сложно сказать. Но у нас в фильме злодействуют не только ведьмы, но и волшебник. Зло вообще очень коварное, и, на мой взгляд, не имеет гендерного признака. Оно вселяется и в мужчин, и в женщин.
Ваш Финист постоянно говорит о том, какую легенду про него люди сложат. Должен ли богатырь так себя пиарить? Или мог бы быть и поскромнее?
Понимаете, он так воспитан. В его мире про настоящего героя должны складываться легенды. А герой – это кто? Тот, кто борется со злом во имя Отчизны. Ему с детства внушали, что нужно тренироваться, защищать Родину, а если погибнуть, то в бою, совершив подвиг. В этом смысл его жизни.
Какой волшебной силой хотели бы обладать вы?
Умение очень быстро читать мне бы здорово пригодилось.
Среди ваших ролей я не нашла ни одного по-настоящему отрицательного героя. Как думаете, почему вас не видят злодеем? И хотелось бы примерить такую роль?
Злодея как такового играть неинтересно. Например, моего героя в «Серебряных коньках» – князя Аркадия Трубецкого – можно было бы запросто сделать эдаким злодеем и подлецом. Но в хорошем фильме у любого так называемого «злодея» есть объяснения его поступков. Есть своя правда. Даже если играешь антагониста главного героя, нужно, чтобы ему сопереживали. В фильме «007: Координаты «Скайфолл» Хавьер Бардем играет очевидного злодея, но когда ему всаживают нож в спину, мне его жалко. Мне кажется, это так работает.
Мне Ваш Трубецкой злодеем не показался. Скорее остается ощущение недосказанности. Есть что-то в биографии князя, что осталось за кадром?
Конечно. Многое не вошло. Если раскрыть его биографию целиком, тогда фильм про него получится. Это нужно отдельную картину снимать. Например, один из вопросов, который я сразу задал – почему князь служит в жандармерии. Почему он занимается охраной правопорядка, ведь дворяне не шли в полицию. Это считалось ниже их достоинства. Либо должны были быть какие-то особые причины. Мы с режиссером придумали, что Трубецкой поступил на службу, так как его отца убили террористы. Именно поэтому князь – идейный борец со злом. Для него это очень личная история, личная боль. Любой бандит для него потенциально убийца его отца, которого он очень любил.
Ваш Финист – богатырь, но красавица-Василиса любит своего Ивана. Князь Трубецкой, тоже по сути «богатырь», дворянин, офицер, спортсмен, борец с преступностью... Но главная героиня отдает предпочтение простому сыну фонарщика. Чисто по-человечески не обидно, что ваши герои пролетают мимо?
За Финиста нет, встретит он еще свою Василису. Пока ратный подвиг для него значительно важнее. Хотя, как всякий нормальный мужчина, он отдает Василисе должное. А за Аркадия, конечно, обидно. Для него это очень горький опыт. В начале своего пути, в начале фильма, он уверен, что по любви женятся только дураки, и все нужно делать по расчету. Все-таки тогда было не принято выбирать сердцем, в дворянских кругах нужно было в первую очередь думать о будущем, искать достойную партию. И вот с такой установкой он сталкивается с Алисой, девушкой своенравной, упертой. Он и сам не замечает, как влюбляется. Больше того, это его первая любовь.
Если честно, очень сложно понять, чем Алисе князь не угодил. Простите, не верится.
Приятно слышать, значит, Трубецкой у меня получился.
На вашей страничке в Instagram фото, где вы в роли Трубецкого, подписаны цитатами из Лермонтова. Если не секрет, почему?
Я очень люблю творчество Михаила Юрьевича. Играл в театре Григория Александровича Печорина. Надеюсь что-то еще выпустить в театре по Лермонтову.
Вы ведете Instagram, потому что у популярного артиста должна быть страничка в соцсети или потому что нравится?
Любая соцсеть – это те же предлагаемые обстоятельства. Каждый сам выстраивает свой образ в Сети. При этом это инструмент. Если у меня большая аудитория в Instagram, и я делаю публикацию: «Ребята, у меня завтра будет там-то и там-то моноспектакль, приходите», то получаю полный зал. Глупо не использовать такой мощный ресурс. При этом у меня есть определенные принципы ведения Instagram. Например, я не хочу выставлять своего маленького сына. Или зачем показывать, как я хожу в воскресный день к бабушке? Есть какие-то вещи, которые для меня остаются личными.
Николай I, Фандорин, Печорин — в театре, богатырь Финист – Ясный Сокол, декабрист Михаил Бестужев («Союз Спасения»), баскетболист Сергей Белов («Движение вверх») — на экране. У вас что ни герой, так образец мужественности. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий мужчина?
Ум, Трудолюбие, Честность, Дисциплина и Ответственность.
«С дисциплиной и порядком легче добиться успеха», – сказали вы в одном интервью. Это врожденное или воспитанное?
Дисциплинированными и организованными не рождаются, ими становятся. В моем случае по большей части эти качества воспитаны мореходной академией, которую я закончил.
Мечтаете сыграть капитана?
Все зависит от сценария. Но даже в «Богатыре» судоводительский опыт пригодился. Мой Финист целым китом рулит!
Во время съемок «Движения вверх» ради роли Сергея Белова вы пропадали на баскетбольных тренировках, для «Серебряных коньков» — освоили коньки, а какой навык потребовался для Финиста?
Пришлось погрузиться слегка в нашу мифологию. Узнать про богатырей. Они же не просто люди, а полубоги. Кроме того, я пересмотрел огромное количество фильмов, начиная с советских сказок и заканчивая киновселенной MARVEL. Я хотел, чтобы получился супергерой, но в то же время чтобы он был наш! Ну и, конечно, пришлось освоить пластику богатырского боя: работу со щитом, плащом, булавой, с мечом. Было определенное количество тренировок, и меня всему этому учили! Во-первых, это помогает понять характер. Во-вторых, не должно возникнуть ощущения, что я ряженый и взял меч за минуту до съемки.
Многие блестящие актеры, чтобы сыграть, скажем, башмачника или портного, идут и осваивают целое ремесло, покуда не начинают получать от этой работы удовольствие. Нужно заразить себя, влюбиться в сам процесс! Например, от баскетбола в «Движении вверх» мне было легко получать удовольствие, так как я в детстве активно этим спортом занимался, а с коньками было значительно труднее. Какое удовольствие, когда ноги болят. Нужно было себя заставлять, преодолевать. Зато, когда преодолел, когда катаешься в кайф, когда получаешь удовольствие от размахивания булавой или мечом, потому что у тебя это получается, тогда по-настоящему и героя начинаешь понимать. В идеале это нужно делать до съемок, конечно. А то только полюбил, а съемки кончились. У меня так ни разу не было, но такого нельзя допускать. Вообще 90% работы актёра происходит не на съемочной площадке!
«Богатырь» заходит на третью часть, это очевидно. Финиста ждать?
Посмотрим. Наслаждайтесь пока этим фильмом. Что вперед забегать.
У вас к новому году вышло сразу две картины —«Последний богатырь» и «Серебряные коньки». Обе по большому счету сказки. Как думаете, борьба за бокс-офис будет серьезной?
Конечно. Но думаю, зрителей на всех хватит, даже при нынешних ограничениях. Люди соскучились по большому, красивому кино. Я верю в сарафанное радио. Если зрители получат эмоциональное впечатление, они позовут других, те следующих и так далее. Те, кому нужны от кино яркие эмоции, непременно должны это увидеть. Может быть, чуть дольше будет прокат. И «Богатыря», и «Коньки» нужно смотреть на большом экране. Это совсем иные впечатления. Плюс, когда ты смотришь с другими людьми, присутствует дыхание зала, энергетика находящихся рядом входит в резонанс, и в итоге впечатления получаются значительно больше, чем когда один сидишь перед телевизором или монитором компьютера.
В интервью вы сказали, что наше кино «поднимается». Чисто технически оно, действительно, сильно прибавило. Но что все-таки главное?
Первый вопрос для кино – сценарий. Когда создается хороший сценарий, дело начинает двигаться. Как сказал кто-то из великих, можно по хорошему сценарию снять плохое кино, но не получится снять хороший фильм по плохому сценарию. Приятно, когда идет мощнейшая работа, как в «Последнем богатыре», когда создатели борются за каждую букву, чтобы была реприза, чтобы было смешно, чтобы уже от написанного возникал или смех, или слезы. Второе – кастинг. Если есть хорошие артисты и мощный сценарий, то только успевай ставить камеру. Мне кажется, последнее время мы движемся в правильном направлении.
Ну и не могу не спросить про карантин. Как он повлиял на вашу жизнь?
Был период, когда он позволил мне сконцентрироваться на моем фильме «Сашка. Дневник солдата», который я снял как режиссер и продюсер. У меня была возможность спокойно заниматься монтажом. Также мне удалось навести порядок в делах, в вещах. Вообще потом мы поймем, что от этого были свои плюсы. Они всегда есть, в любой ситуации. Нужно стараться их видеть. Никто же не знает, для чего нам дан карантин. Ужасно, что люди болеют, но мы должны это пройти. Будем беречь друг друга, беречь свое здоровье и здоровье своих близких! Будем продолжать трудиться и получать удовольствие от жизни. Пускай в масках, перчатках, но рано или поздно добро победит зло… Я в этом убеждён.
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