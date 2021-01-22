Дана Мюррэй, Пит Доктер и Кемп Пауэрс: «Джаз – он как жизнь. Главное здесь – импровизация»

Новый семейный мультфильм компании Pixar «Душа» не успел выйти, как уже стал сенсацией. Студия никогда не искала легких путей и простых историй, на этот же раз темой фильма стал ни много ни мало вопрос о смысле жизни. О том, в чем же он, собственно, состоит и как пришло в голову взяться за такую непростую тему Кино-Театр.Ру расспросил создателей картины — режиссера Пита Доктера, продюсера Дану Мюррэй и сценариста Кемпа Пауэрса.
фото: Twitter @PixarSoul
Фильм «Душа» сложно назвать детским. Для какой аудитории вы его снимали?
Дана Мюррэй: Этот фильм начинался с очень личной истории, с истории, которую хотел рассказать Пит. И для всех для нас это тоже была личная история. Но в то же время мы хотели сделать фильм и для детей тоже, в том числе для совсем маленьких.
И вот что мы обнаружили... К слову, обнаружили мы это не на «Душе», а еще раньше, на предыдущих непростых фильмах, вроде «Головоломки». Когда мы делали предварительные показы, предлагая сотрудникам студии привести своих детей, оказывалось, что дети понимают все куда лучше, чем нам кажется. На самом деле именно дети-то и понимают наши фильмы лучше всех. Представление, будто подобные темы слишком сложны для детей, исходит скорее от родителей. Дети все понимают.
Удивительно. А какого возраста дети присутствовали на этих показах?
Дана Мюррэй: Разного. От 4 до 22 лет.
Дана упомянула «Головоломку» в одном ряду с «Душой». И это вряд ли случайно. Еще до выхода «Души» о ней стало принято говорить как о своего рода продолжении «Головоломки». Так ли это для вас, Пит?
Пит Доктер: Нет, я как раз не хотел, чтобы «Душа» была продолжением «Головоломки». В них действительно есть некоторое сходство, в том смысле, что оба они исследуют природу людей. Но при этом «Головоломка» больше сосредоточена на внутреннем мире человека. Что за эмоции мы испытываем, в чем их смысл, зачем они? А «Душа» - это взгляд вовне, на окружающий человека мир. И попытка ответить на вопрос: как я в этот мир вписываюсь? Мы с самого начала старались сделать так, чтобы «Душа» не была похожа на «Головоломку». В том числе выбрали совершенно другой визуальный стиль…
В истории культуры и истории религий есть масса концепций жизни после смерти. Как свою создавали вы и опирались ли на какое-то из традиционных воззрений?
Кемп Пауэрс: На самом деле мы не особенно задумывались о концепции жизни после смерти. Скорее мы сосредоточились на жизни до рождения. И в этом главное наше преимущество. Вопросом, куда мы отправляемся после смерти, заняты все, но почти никто не спрашивает: что происходит с нами до того, как мы появляемся на свет. И благодаря такому фокусу, мы могли свободно создавать тот мир, который у нас в итоге получился. В «Душе» есть только один образ, связанный с загробным миром – это «Великое После», которое мы на самом-то деле ни разу видим. Мы так и не показываем в фильме, что происходит с теми, кто уходит в свет. И мы так сделали, конечно же, намеренно: чтобы не обидеть ни одну из религий. Зато мы создали мир «Великого До», с которым можно было безопасно играть и развлекаться, не опасаясь никого задеть. Мы старались, чтобы этот мир не ассоциировался ни с одной из существующих мировых культур. В первых эскизах звучали греческие мотивы. Но в финальном варианте дизайна отсылок ни к одной из существующих культур нет.
Дана упомянула, что в основе фильма лежит Ваша, Пит, личная история. Что это за история, если не секрет?
Пит Доктер: Дело в том, что я всегда мечтал заниматься анимацией. Я сделал свой первый флипбук, когда мне было лет 8 или около того. И с тех пор был бесконечно в анимацию влюблен. Долгое время мне казалось, что я буквально рожден для анимационного кино. Но потом возник вопрос: так ли это? Действительно ли мы рождены для того, чтобы делать те или иные конкретные вещи? Как правильно проживать свою жизнь? Этот вопрос очень остро встал после «Головоломки», которая имела грандиозный успех, успех, о каком я в детстве даже мечтать не мог. Мы получили признание критиков и зрителей, множество призов… и я вдруг подумал: а что дальше? Что теперь? Я снова и снова буду делать то же самое? Почему-то мне казалось, что произойдет нечто большее. Что ррраз — все расставится по местам и обретет какой-то смысл. Но в реальности так не происходит. И начинаешь задаваться вопросом: что именно нам положено делать с отведенным жизненным временем? Это, конечно, такие серьезные вопросы, но я не вижу причин, почему бы анимации не попытаться на них ответить.
Когда я досмотрела фильм до конца, я задумалась вот о чем… конечно, для взрослого человека, который добился успеха, даже, я бы сказала, невероятного успеха, довольно естественно рассуждать о том, насколько обязательно или необязательно человеку к этому успеху и достижению тех или иных целей стремиться. Но если мы отвечаем, что нет, это не обязательно… как нам тогда объяснять детям, зачем им, например, ходить в школу? Чему-то учиться? Делать скучные домашние задания?
Пит Доктер: Да, конечно, вопрос непростой, на него можно отвечать по-разному и подходить к нему с разных сторон. И мы в фильме тоже постарались это сделать. У Джо одна философия, у Души 22 – другая. И к финалу фильма мы приходим к ответу, который, я надеюсь, сумеют понять даже дети на каком-то уровне. Мы живем не для того, чтобы достигать каких-то целей, а для того, чтобы наслаждаться жизнью. Просто присутствовать в каждом моменте, принимая все, что происходит вокруг, и преисполняясь благодарностью. Отзвуки подобных идей мы слышим в джазе, который во многом про то, что музыка – это жизнь, нечто, что происходит здесь и сейчас. Это особенное свойство джаза: когда ты играешь джаз, то этот конкретный момент и эти конкретные люди, с которыми ты играешь, создают нечто невероятно прекрасное, уникальное и наполненное смыслами. Я думаю, что и жизнь такова.
Да, как раз собиралась спросить, почему джаз. И что он значит для вас самих… Какие у вас, например, любимые исполнители?
Кемп Пауэрс: Думаю, на вопрос, почему джаз, Пит уже ответил. Потому что это очень точная метафора для темы фильма. Потому что джаз – он как жизнь. Главное здесь – импровизация. Я большой поклонник джаза. И я думаю, что джаз – это вечнозеленая музыка. Как классика. Такая музыка никогда не устареет. И, мне кажется, мы в очередной раз это доказали, так как музыка в фильме звучит свежо и современно.
Пит Доктер: Мой любимый джазмен сейчас – это Дюк Эллингтон. Мне кажется, у Pixar с ним много общего. Его музыка тоже ориентирована на широкую аудиторию, но в то же время она отвечает и изощренному вкусу тоже, потому что в ней заложены глубокие идеи и непростые концепции. И если поговорить с ценителями джаза и историками, то и они с большим уважением относятся к музыке Эллингтона. Он просто поразительный.
Что было самое сложным в процессе работы над фильмом? И какие моменты доставили вам наибольшее удовольствие?
Дана Мюррэй: У нас был жесткий график. Мы делали фильм четыре года: обычно мы снимаем фильмы дольше. И история была очень сложной. Так что, наверное, самым сложным было довести до ума такую непростую историю за короткий срок. А самым большим удовольствием лично для меня было, наверное, присутствовать при записи музыки, которую создавали Джон Батист и другие музыканты. Это было очень ярким впечатлением.
Каждый новый фильм Pixar удивляет. В своих фильмах вы задаетесь все более тонкими и глубокими вопросами. Но сейчас… После фильма о смысле жизни… кажется, глубже и сложнее уже некуда. Что же будет дальше?
Пит Доктер: Не знаю. Оставайтесь с нами (смеется). В Pixar сейчас много новых имен. Например, Энрико Касароса с фильмом «Лука», действие которого происходит на побережье Италии. И это очень красивый фильм про дружбу и взросление. А после «Луки» будет другой фильм, совершенно не похожий на него. В общем, дальше будут новые имена, новые визуальные решения и, конечно, новые истории.
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