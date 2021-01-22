Дана Мюррэй, Пит Доктер и Кемп Пауэрс: «Джаз – он как жизнь. Главное здесь – импровизация»

анонс

30 декабря 2020 Кирилл Зайцев: «Чтобы сыграть богатыря, нужно иметь чувство юмора» Исполнитель роли Финиста – Ясного Сокола в картине «Последний богатырь: Корень зла» Кирилл Зайцев о новых ролях, богатырях и своих принципах.

28 декабря 2020 Карен Оганесян: «Постоянно снимать что-то однотипное – это не про меня» Режиссер «Пассажиров» о работе со звездами, тяге к эспериментам и о том, как важно успевать говорить «люблю»

26 декабря 2020 Тихон Жизневский: «Люди очень соскучились по искренности» Актер - съемках в «Огне», работе с Константином Хабенским и бремени популярности