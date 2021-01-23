Андрей Леонов: «Мои дети сейчас смотрят "Папиных дочек"»

анонс

Создатели мультфильма «Душа» о работе над картиной

Дана Мюррэй, Пит Доктер и Кемп Пауэрс: «Джаз – он как жизнь. Главное здесь – импровизация»

Исполнитель роли Финиста – Ясного Сокола в картине «Последний богатырь: Корень зла» Кирилл Зайцев о новых ролях, богатырях и своих принципах.

Кирилл Зайцев: «Чтобы сыграть богатыря, нужно иметь чувство юмора»

28 декабря 2020

Карен Оганесян: «Постоянно снимать что-то однотипное – это не про меня»

Режиссер «Пассажиров» о работе со звездами, тяге к эспериментам и о том, как важно успевать говорить «люблю»