Андрей Леонов: «Мои дети сейчас смотрят "Папиных дочек"»

25 января в 19:00 на СТС стартует продолжение сериала «Ивановы-Ивановы». В актер Андрей Леонов, известный в первую очередь по «Папиным дочкам», перевоплотится в местного ветеринара. Его пациентами станут коровы, козы, гуси, страусы, собака и другие хвостатые персонажи, которые поселятся на ферме. Мы поговорили с актером о домашних питомцах, вспомнили первые роли Андрея Евгеньевича, которые он исполнял вместе со своим отцом Евгением Леоновым, и расспросили, каково было десять лет спустя вновь оказаться в одном кадре с Лизой Арзамасовой.
фото: PR-служба СТС
Вы играете интеллигентного ветеринара, который кажется скромным и обаятельным человеком. Какие жизненные навыки пригодились вам для этой роли?
Мне в принципе близка и понятна эта тема, как и всем тем, у кого есть питомцы. Со мной всю жизнь то собаки, то крыса, то ещё кто-то, поэтому с ветеринарными службами я всегда был хорошо знаком и даже отдалённо чувствовал себя ветеринаром (улыбается). Кроме того, у меня есть давняя знакомая Любовь Николаевна Муратова, которая работала в клинике, куда я возил свою собаку и где я мужественно смотрел, как её оперируют. Приходилось быть в курсе всех ветеринарных дел. Кстати, Любовь Николаевна когда-то рекомендовала мне почитать очень увлекательную книгу «Из воспоминаний сельского ветеринара». Это было любопытно, поэтому в памяти моей отложилось. И когда на съёмках «Ивановых» увиделся с животными, то подумал, что это естественное продолжение моего увлечения (улыбается).
Кажется, для актёров первый съёмочный день всегда непростой?
Если говорить про актёров моего поколения, кто-то даже не спит накануне тарелки. В этом смысле для меня очень важна встреча с режиссёром, потому что от союза «актёр-режиссёр» очень многое зависит. Хорошо, когда всё получается, когда легко, а вот когда не понимаешь режиссёра, а он тебя, когда эта химия не случается, тогда начинаются проблемы. В целом плохо, когда люди ссорятся и на площадке гнетущая обстановка. У меня такое тоже бывало, поэтому мне важно, чтобы на съёмках была доброжелательная атмосфера: никто никому не делал замечаний, не выпендривался, чтобы все хорошо друг к другу относились. Когда такая дружеская рабочая атмосфера, тогда всё получается.
Наверное, радости и ощущения комфорта добавила встреча с родным человеком? Ведь на съёмочной площадке вы встретили экранную «дочку» Лизу Арзамасову.
Для меня это большое счастье! Мы, как старые добрые знакомые, скажу даже больше, как родственники, встретились и обнялись. И мне сразу захотелось Лизе, как близкому человеку, «выложить» всю свою жизнь. Жаль только, что были всего пять минут перерыва. Но это действительно очень радостная встреча, которая согрела меня надолго. И это естественно: когда люди снимаются долгое время, возникают очень тёплые взаимоотношения. Когда закончились «Папины дочки», мы несколько раз пересекались. Понятно, что у каждого своя жизнь, свои проблемы, но так здорово, когда случайно встречаешь родного человека. Я не знал, что Лиза снимается в «Ивановых», поэтому для меня это было действительно неожиданно.
фото: PR-служба СТС
Лиза представитель современного поколения актёров. На ваш взгляд, чем молодые актёры отличаются от вашего поколения в плане отношения к работе и существования в кадре?
Я, если честно, так плотно не общался с этим поколением. Но считаю, что в актёрской профессии каждый отвечает сам за себя: выходишь на площадку и показываешь, что умеешь и чему научился. Может что-то не получиться в любом возрасте, и в шестьдесят. Здесь ещё важен настрой, а опыт, естественно, приходит не сразу, это очень сложный процесс. Если вспоминать «Папиных дочек», все учились на ходу. Сериал — это всегда непросто. И многое зависит от режиссёра: какие задачи ставит он, как ты их выполняешь. Когда мы все крутимся в одном котле, вроде всё хорошо, а как это потом выстроится в кадре, как это смонтируют, какие планы возьмут, никогда не знаешь. Нужно, чтобы многое совпало: литература, режиссёр, актёры. Когда это всё вместе срабатывает, тогда получается очень хороший результат.
А ваши первые съёмки, какими они были?
Мне было тринадцать. Снимали фильм «Гонщики». Я тогда даже не думал о профессии, только о том, как бы мне лишний раз сесть за руль гоночной машины. Режиссёр Игорь Масленников мне потом подарил книгу, в которой написал, что я потряс его не актёрскими способностями, а мастерством водителя (смеётся). В то время в начале съёмок, кстати, тоже нервничал. Но, когда играл в своих первых фильмах «Гонщики», «Обыкновенное чудо», у меня была стена в виде папы, который всегда подставлял плечо и много всего советовал: такие советы, которые я не имею права говорить чужим, малознакомым людям. Я ведь не педагог. Хорошо, что старший сын Женя стал актёром: я могу ему, да и другим детям, которые сейчас у меня подрастают, передать папино наследство. Но это касается только близких. Делать замечания другим людям, кого-то наставлять — не про меня.
Не возникало ли у вас желание преподавать? Может, поступали такие предложения?
Мне как-то предлагали, но всё-таки это отдельная профессия: нельзя просто набрать курс, при этом сниматься и в итоге приходить к студентам раз в год. Надо отдавать часть своей жизни. Папе тоже предлагали, но он отвечал: «Я не имею права, это дети, за которых нужно отвечать». И я просто для галочки не хочу. Я могу поделиться опытом, но только один раз. А педагогика — это когда изо дня в день, когда кропотливая работа, воспитание, наблюдение за студентами, как они развиваются. Этой профессии нужно учиться и много времени ей посвящать.
фото: PR-служба СТС
А театру «Ленком» много времени сейчас посвящаете?
Сейчас он стал занимать большую часть жизни, а раньше были антрепризы, которые подарили мне много спектаклей, гастролей и встреч. Но теперь «Ленком» вырывается вперёд, и у меня серьёзные планы связаны с этим театром. Не знаю, реализуются они или нет, заранее ничего не буду рассказывать, но, надеюсь, что в скором времени вы всё узнаете.
Сейчас из-за пандемии существует ряд ограничений. Расскажите, каково это выступать, когда в зале всего 25% зрителей?
25% — это, конечно, совсем мало, четверть зала. Но когда играешь, не думаешь, сколько людей перед тобой. Всё равно стараешься, выкладываешься, хоть один человек, хоть весь зал. И когда на поклоне зажигается свет, не возникает ощущения, что мало зрителей. Гостей рассаживают через одного, через два, и поэтому чувство, что полный зал. На моей практике, в «Ленкоме» не бывало пустого зала, такого ужаса я не испытывал. Здесь всегда много зрителей.
А когда в зале сидят ваши родственники, друзья, одноклассники, вам легче выходить на сцену или, наоборот, больше волнуетесь?
Мы, кстати, дружим классом, с некоторыми одноклассниками я достаточно близко общаюсь. Даже каждый год по традиции всем классом встречаемся. И вот из-за одноклассников и родных я не начинаю сильнее нервничать. Если спектакль давно идёт, мы играем его как обычно: нет такого, что сегодня особенные гости, давайте иначе. Но после спектакля особенно радостно, потому что пришли к тебе, сказали добрые слова. И это очень важно. Всё меняется, когда это премьера, здесь любое слово важно — одноклассника или кого-то ещё. Очень важна поддержка, потому что нет ещё уверенности в результате, и эта уверенность зависит порой от одного слова. Как-то пригласил на премьеру своего однокурсника, который стал режиссёром. После он сказал мне важные слова, которые помогли и укрепили меня в этой роли. Я стал увереннее себя чувствовать.
А как относитесь к себе на экране?
Честно скажу, я на себя не люблю смотреть. Мои дети сейчас смотрят «Папиных дочек», я иногда подключаюсь, но мельком.
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