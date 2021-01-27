Александр Соколовский: «Ощущения гендерного дисбаланса у меня нет»

На видеосервисе START продолжается показ третьего сезона сериала «Бывшие» — самого смелого отечественного проекта, не боящегося говорить со зрителями на тему разного рода зависимостей, причем в популярном ключе. Со второго сезона «Бывших» к актерскому составу присоединился Александр Соколовский, сыгравший небольшую, но очень важную роль Кучмина, детектива с замашками киллера. В третьем сезоне создатели «Бывших» не только не забыли об этом спорном персонаже, но и решили рассказать его историю объемнее. О том, чего ждать от Кучмина, как Соколовский, сыгравший в кино и сериалах немало ролей хороших парней, согласился на этот жесткий образ и в целом о развитии индустрии сериалов мы и поговорили с артистом.
фото: castingrus.ru
Как вы попали на проект «Бывшие»? Во втором сезоне ваш герой, кажется, находится над схваткой, но понимаю, что все не так просто.
Меня пригласил на пробы прекрасный режиссер этого сериала Иван Китаев, который решил, что именно так должен выглядеть маньяк-детектив. Во втором сезоне мой герой действительно появился на несколько сцен и только заявил свою маньячную натуру, а в третьем сезоне этого героя решили раскрыть, объяснить, кто он такой, так что Кучмина здесь будет больше. Он, как вы правильно сказали, над схваткой. Это человек, который абсолютно не признает авторитеты, у него сдвинутые ценности. И понимать психологию таких людей мне было очень интересно. Я изучал разные источники, узнавал, как вообще становятся киллерами, по каким причинам.
Какие это были источники?
Написано очень много разных историй про киллеров — известных и не очень, есть целое направление криминальной психологии. И сейчас мне, конечно, безумно интересно, что скажут зрители, когда посмотрят третий сезон, там у меня есть несколько очень неоднозначных сцен.
Он продолжает совершать жестокие поступки?
По крайней мере в этом сезоне я никого не избивал, но поступок, который мой персонаж совершает к концу сезона, свидетельствует о том, что это максимально отрицательный герой.
фото: Кадр из сериала "Бывшие-2"/пресс-служба видеосервиса START
В сериале «Бывшие» все так или иначе от чего-то зависимы, у кого-то есть вредные привычки, но есть и душевные, моральные зависимости. Ваш герой с какой зависимостью?
Это зависимость от собственных комплексов и денег. Мне кажется, эти вещи очень часто пересекаются, и, когда у людей появляются деньги, они все свои комплексы начинают максимально выпячивать. Этот герой ради денег готов предать всё, что ему важно и дорого, хотя я даже не уверен, что такому человеку может быть что-то дорого.
Когда «Бывшие» только появились, они стали, наверное, самым провокационным сериалом. На тему зависимости у нас не было, да и сейчас я не припомню, таких проектов. Следили ли вы за первым сезоном? И, на ваш взгляд, должны ли появляться такие проекты, которые затрагивают в том числе непринятые в нашем обществе разговоры о наркотической и алкогольной зависимостях?
Безусловно, я смотрел первый сезон, причем я его посмотрел, не отрываясь, за несколько дней. Это невероятно качественно сделанный проект, поэтому для меня было приятным удивлением, когда меня пригласили на пробы во второй сезон. «Бывшие» — уникальная история, созданная сценарно-продюсерско-режиссерской группой настолько талантливо, что в ней нет отторжения от темы зависимости. Очень часто бывает, что такие истории очень тяжело смотреть, потому что из них делают чернуху. В «Бывших» же эта сложная тема, хоть и показана в достаточно крайней степени, но вся история не вызывает отторжения, за ней хочется наблюдать. Так что если другие подобные истории будут так же талантливо сделаны, будет некая обертка, тогда, безусловно, такие проекты должны быть. Эта тема очень деликатная, сложная и серьезная. Я лично не думаю, что культура — будь то литература, кино, театр — может каким-то образом на эту проблему повлиять. Все-таки она должна решаться немного иначе — воспитание, семья, школа, пропаганда государства. В кинопроизводстве мы лишь можем показывать, к чему это все приведет, но уберечь 12-15-летнего подростка от наркотиков фильм вряд ли сможет.
Помимо «Бывших», вы сыграли и в другом сериале START «257 причин, чтобы жить», также затрагивающим очень сложные темы. На ваш взгляд, появление таких проектов связано с развитием онлайн-кинотеатров? С учетом того, что вы довольно давно и много снимаетесь в сериалах, повлияло ли развитие стримингов на саму индустрию — отношение к актерам, профессионализм режиссеров, с которым чаще всего и взаимодействует на площадке артист?
Профессионализм актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов остался тот же, другой вопрос, что на онлайн-платформах позволено чуть больше. Нет строгой цензуры, благодаря чему можно не делать глянцевую картинку, а выпускать гораздо более честные проекты. Если мы говорим про проекты START, то можно заметить, что они уже не в глянцевой обертке федеральных каналов, это именно настоящие, реалистичные истории. За это нужно сказать большое спасибо смелым продюсерам, потому что запускать такие проекты – всегда авантюра, ведь неизвестно, выстрелят они или нет. Но, судя опыту того же START, если проект сделан качественно, он выстрелит в любом случае. В ближайшие несколько лет, уверен, начнется гонка платформ и будет интересно следить за тем, как контентмейкеры будут соревноваться между собой. Уже есть платформы, занявшие исключительно комедийную нишу, есть платформы, готовые работать в любом жанре, и сейчас для всей индустрии будет интересный период. Мы чуть-чуть отстаем от соревнований Netflix и Amazon и с недавнего времени и других американских платформ. Но, резюмируя ответ, мне кажется, развитие стриминг-сервисов сильно помогает всей медиаиндустрии.
фото: Съемки сериала "Бывшие-3"/пресс-служба видеосервиса START
Вам как актеру нравится ли эта честность и свобода, о которых вы говорите? Потому что, на мой взгляд, была и еще сохраняется тенденция, когда российские актеры боятся себе что-то позволить в кадре — раздеться, сыграть зависимого человека, какого-то спорного персонажа. Кажется, что тех самых комплексов в нашей актерской среде больше, чем в зарубежной.
У нас действительно есть такая особенность — не стану говорить, что проблема, — часть актеров не могут себе позволить того, что могут позволить американцы, поэтому у нас огромное количество дублеров и огромное количество сцен переписывается прямо на площадке. Но за последние несколько лет количество так называемых смелых сцен, на мой взгляд, возросло. Мне-то после «Бывших» вообще, по-моему, бояться нечего. А в целом это всегда вопрос личной смелости. В Америке тоже часто прибегают к дублерам, в этом нет ничего такого, и при грамотном монтаже и операторской работе зрители обычно не замечают, дублер это или артист. Хорошо это для актера или нет? На целостность картинки это не влияет, но в смелых сценах мне лично интереснее принимать участие самому.
Есть ли вам сейчас как актеру из чего выбирать?
У нас очень сложно отслеживать момент, когда есть много предложений, а когда — нет, особенно в последнее время, с учетом пандемии, когда был период затишья, а затем, напротив, активности. У нас в индустрии бывает разве что такое — неизвестный актер снялся в крутом проекте, и на него посыпались предложения. А когда ты уже снимающийся артист, то у тебя просто идет процесс урегулирования графика проектов между собой.
А такой совершенно дилетантский вопрос — есть ли что играть в российском кино?
Здесь мы можем вернуться к платформам — их сценарии очень сильно подняли планку. Появился так называемый альтернативный жанр, который раньше был доступен только в авторском, фестивальном кино, а сейчас из этого можно делать объемные истории, за что я и люблю сериалы. Как сказала в свое время моя коллега Полина Максимова, мы действительно немного избалованы хорошим материалом, и это прекрасно. Причем я очень верю, что у нас общий уровень сценариев и материала будет расти не по дням, а по часам.
фото: Съемки сериала "Бывшие-3"/пресс-служба видеосервиса START
Наше кино старается соответствовать мировой тенденции и выводить на первые роли женщин, не сказывается ли это на мужских образах? Грубо говоря, вам как зрителю и артисту каких героев-мужчин не достает?
У меня нет ощущения, что это мировая тенденция. Я недавно смотрел подборку популярных проектов, там почти везде главные герои — мужчины. То, что стали появляться фильмы и сериалы, где главными героями становятся женщины, наоборот, очень здорово. Но ощущения гендерного дисбаланса у меня нет. Если говорить о том, чего мне не хватает в нашем кино, то я бы ответил — «умных героев». Я сейчас не про врачей и полицейских, которых много, но при этом берется обычно не аналитическая часть их профессий, а эмоциональная. А в нашей и мировой истории есть огромное количество ученых, исследователей, изобретателей, каких-то невероятно потрясающих личностей, и для меня удивительно, что про этих людей вообще не снимается кино. А такие люди — это пример, за которым хочется идти. Спортсмены — тоже здорово, но это больше про волю, а хочется, чтобы были примеры интеллектуального воспитания.
Вы играете в разных жанрах. Комфортнее вы себя чувствуете в спортивном экшене, или в образе такого вот киллера, как в «Бывших», или хорошего парня? Просто своими работами вы в принципе доказали, что вам по силам и те роли, где нужно играть лицом, и, если вспомнить «Молодежку», требующие некой физической подготовки. Кажется, что вы можете всё.
Про «можете всё» я понял после того, как мы с Аделиной Сотниковой выиграли «Ледниковый период», а фигурное катание мне далось буквально за пару месяцев. Это, наверное, был мой самый сильный вызов, потому что все-таки к хоккею нас готовили, а к фигурному катанию абсолютно нет. Тогда я понял, что действительно очень быстро учусь всему новому. У меня недавно были пробы на скейтбордиста, а я в жизни ни разу не катался на скейте. За четыре дня научился самому простому скейтбордистскому трюку и понял, что для меня всегда интересно, когда нужно научиться чему-то новому. Когда снимали «Сувенир из Одессы», у меня был месяц, чтобы научиться играть на скрипке и, в принципе, я неплохо имитирую эту игру, хотя до этого скрипку в руках никогда не держал. Профессиональные музыканты, конечно, видят, что я на ней не играл, но у рядового зрителя вопросов не возникло. Так что я люблю разные проекты, где нужно учиться чему-то новому. Мне нравится играть и хороших парней, и отрицательных героев, и драму, и комедию, я как раз получаю удовольствие от профессии в целом.
фото: Съемки сериала "Бывшие-3"/пресс-служба видеосервиса START
Но вам сложнее осваивать физические навыки вашего героя или все-таки погружаться в его психологию?
Конечно, проще научиться какому-то новому трюку или навыку, а гораздо сложнее влезть в шкуру персонажа, освоить его пластику, внутренний мир, понять, как он мыслит и смотрит на мир. Это то, что и называется актерской профессией. Когда тебе дают роль парня, который в принципе похож на тебя, то нужно просто быть органичным и слушать режиссера, а когда это роль на сопротивление, начинается самое интересное — то, про что говорят, перевоплощение. Вот для меня «Бывшие» — как раз абсолютная роль на сопротивление. Это, наверное, один из самых эксцентричных и неожиданных для меня актерских вызовов, поэтому Кучмина было особенно приятно играть.
Если я правильно понимаю, вы ушли из театра?
В прошлом сезоне я ушел из труппы Московского Губернского театра, но там, помимо труппы, существует еще и Фонд, который занимается спектаклем «Приключения Фандорина», где я продолжаю играть главную роль.
Дальше вы намерены совмещать съемки и театр или расставляете приоритеты в связи с большой занятостью в кино?
Кино всегда было приоритетом, а театр — экспериментом. Можно сказать, я открыл для себя дверь в новую и интересную систему существования. Есть артисты, для которых театр — это дом, а кино — интрижка. Для меня наоборот кино — это дом, а театр был сторонней интрижкой, очень интересной и приятной. И я невероятно благодарен за этот опыт и Губернскому театру, и Сергею Витальевичу Безрукову лично, потому что именно он меня приглашал. Но пока этот роман будет поставлен на паузу, я сосредоточусь на кино, а дальше будет видно.
фото: Съемки сериала "Бывшие-3"/пресс-служба видеосервиса START
Еще я прочитала, что вы занимались креативным продюсированием разных роликов и даже видели себя в этой профессии. Сейчас вы работаете с проектами платформ, где всегда ценятся креативные продюсеры. Нет ли желания стать креативным продюсером какого-нибудь сериала?
После 16 лет в кино у меня сформировалось желание создать что-то свое, я этого не скрываю. Пока конкретных историй нет, но мне действительно нравится креативная составляющая, интересно создавать проект с нуля, довести его до конца, и, если он еще и выстрелит, то это будет невероятное удовольствие.
Если это произойдет, от актерской профессии вы откажетесь? Все-таки это очень энергозатратная, физически и психологически сложная профессия, нередко сопровождающаяся кризисом.
Желательно чтобы это был не кризис, а перезагрузка. Мне кажется нормальным, когда на творческом пути возникают вопросы к себе, творчеству, происходящему. Главное, чтобы это не было каким-то затяжным процессом. Актерская профессия — штука очень неоднозначная, но создание чего-то своего еще сложнее. Поэтому я всегда говорю, что сценаристам, режиссерам, продюсерам тяжелее, чем актерам, потому что мы творцы, но исполнители, а они прям творцы-творцы. И если я когда-то зайду на эту дорожку, я пойму все, что чувствуют создатели нашего прекрасного контента.
Смотрите третий сезон сериала «Бывшие» на видеосервисе START
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