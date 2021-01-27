Александр Соколовский: «Ощущения гендерного дисбаланса у меня нет»

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26 января

Петр Тодоровский-младший: «Я не очень верю в историю про второй шанс – всё же зависит от человека»

Режиссер и автор сценария сериала «Полет» – о звездном кастинге, невезении и судьбе Михаила Ефремова, созвучной с его героем в сериале