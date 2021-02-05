Валентина Мазунина: «Я совсем не из стендапа»

В российский прокат вышла комедия Олега Асадулина «Стендап под прикрытием» — про Свету Артюхову, полицейскую из Подмосковья, которая получает секретное задание и должна внедриться в команду стендап-комиков. Главную роль в фильме сыграла звезда российских комедий Валентина Мазунина. Мы поговорили с актрисой о том, как она научилась шутить со сцены, обезвреживать преступников и смеяться над обидными шутками героя Кирилла Нагиева.
фото: Съемки фильма "Стендап под прикрытием"/Пресс-служба MEGOGO STUDIOS
С чего для вас начался фильм «Стендап под прикрытием»?
Однажды мне позвонил Олег Асадулин и пригласил на кастинг фильма «Булки», который в итоге снимался уже после «Стендапа под прикрытием». Но в нем была эпизодическая роль полицейского Светки, и мы с Олегом, видимо, так «сцепились» творчески на этих пробах, что он мне сразу сказал — скорее всего, будет вторая часть, посвященная моей героине. И уже к лету стали мне звонить, звать на читки и так далее. В итоге все перевернулось, и получилось, что сначала снимали «Стендап», а уже после, осенью, «Булки».
Какую роль в вашей жизни играет стендап?
Со стендапом меня познакомил Дилан Моран — это ирландский комик, которого я могла бы смотреть и пересматривать вечно. А потом с моими друзьями, которые когда-то были участниками КВН, я стала ходить на концерты. Недавно позвали и на «Женский стендап» — девочки, мне кажется, молодцы, делают что-то прекрасное.
То есть женский стендап как отдельное явление вам нравится?
Мне кажется, что это явление очень своевременное, само время диктует правила — и девчонки выходят на сцену. Это очень смело! У меня самой в конце фильма сцена с выступлением, и как же я тряслась! Нам помогал переписывать и адаптировать монологи комик Андрей Атлас. И мы накануне съемок с ним сидели, что-то переписывали, я учила эти огромные тексты — как они это делают? Потом вышла на сцену, переволновалась… Но в итоге взяла себя в руки. Это безумно трудно — говорить о себе. А если ты не говоришь о себе в стендапе, то это никого не будет цеплять. Нужно бить по своим же болевым точкам. Когда человек выходит со своей проблемой, то только тогда получается и интересно, и искренне, и смешно. И быть таким смелым, чтобы честно говорить о себе, а еще и выходить на сцену и держать зал — это многого стоит, и я, когда соприкоснулась с этим миром, оценила то дело, которым занимаются ребята.
фото: Съемки фильма "Стендап под прикрытием"/Пресс-служба MEGOGO STUDIOS
Не появилось желания самой попробовать выступить со стендапом — не в кадре, а в реальной жизни?
Нет, я совсем не из стендапа! Мне было очень интересно попробовать себя в нем, но я поняла, что это занятие требует определенного склада характера. Мне кажется, я бы не смогла. Еще же надо написать самому — я могу рассмешить, рассказать что-то веселое, а вот с написанием – проблемы, тем более что у этого жанра, как у любого другого, есть свои законы, своя структура. Так что я бы, наверное, не кинулась в этот омут с головой.
Вы упомянули, что вам помогал комик Андрей Атлас – как именно?
Да, это так — и спасибо ему огромное! Авторы, написавшие сценарий, — молодцы, но они все-таки люди, находящиеся не внутри темы, так что помощь профессионала была необходима. Мне кажется, мы очень хорошо сработались. Атлас, как батя, во время съемок сцены моего стендапа, которую мы за день до этого, как я рассказывала, с ним придумывали, писали и переписывали, он стоял за сценой и очень переживал. Я знаю, что у ребят-актеров было несколько встреч с Атласом, они подробно проходили с ним свои монологи, разбирали шутки, работали над подачей, что тоже очень важно в стендапе — у каждого должна быть своя. А передо мной не стояла задача быть на экране профессиональным стендапером.
Зато вам нужно было играть женщину-полицейского — как работали над этим образом? Знаю, что перед съемками сериала «Иванько», где ваша героиня преподает восточные танцы, вы занимались танцем живота. А чему учились перед этим фильмом?
Я с самого начала говорила Олегу — чтобы было смешно, я должна все на экране делать достаточно профессионально и убедительно. Чтобы люди верили, что я действительно заламываю чуваков и через бедро их перекидываю. А для этого мне надо было позаниматься, потому что я не знала ни одного вида боевого искусства, никогда не обращалась ни с оружием, ни с дубинкой. Так что до начала съемок я занималась с каскадерами. Они мне показывали основы, мы вместе разводили бои — это было очень круто, даже несмотря на то что я не самый спортивный человек в мире и у меня после первой тренировки болело все. Я даже не знала, что у меня такие мышцы есть! Перед каждой тренировкой был соблазн придумать какую-то отговорку, сказать, что я заболела, но каждый раз я себе говорила: «Ну вот там, на Западе, Киану Ривз годами готовится к какой-нибудь роли, а я что? Не могу поднять себя и пойти на тренировку?». Конечно, мне кажется, с пушкой я так и не справилась, но какие-то основы боя мне удалось постичь.
фото: Съемки фильма "Стендап под прикрытием"/Пресс-служба MEGOGO STUDIOS
Герой Кирилла Нагиева, да и почти все остальные мужские персонажи-стендаперы в фильме шутят про женщин и шутят довольно жестко, порой даже жестоко. На ваш взгляд, такой юмор сегодня уместен?
Мне кажется, нужно просто адекватно это воспринимать. Девочки шутят об одном, мальчики — о другом, о том, что у них болит. Чтобы не обижаться, надо относиться с иронией к себе и к тому, что происходит вокруг. Если на полном серьезе смотреть на все — в том числе и на подобные шутки, — мне кажется, можно потерять свое бесценное и счастливое время, потратить его, цепляясь к словам. Я сначала тоже думала, что сяду смотреть стендап Кирилла, и мне обидно будет. Пришла — и от души хохотала. Я не знаю, что во мне срабатывает, какой-то тумблер, но я по-другому начинаю это оценивать, я вижу, что он постарался — как человек, который никогда стендапом не занимался. Так что для меня нет такой проблемы. Есть очень много тем, которые люди боятся затронуть, над которыми боятся шутить, а, на мой взгляд, этого делать не надо.
То есть в юморе не должно быть границ?
Внутри меня, конечно, есть какие-то границы, личные. Но нам смешно, когда мы заходим за этот предел. Конечно, нужно смотреть, с кем ты шутишь, к кому ты обращаешься — это очень важно, это и есть твой внутренний ценз. И тогда не будет никаких столкновений, никаких лишних обид.
Ваши героини — всегда очень бойкие, живые, даже, можно сказать, витальные персонажи. А вы сама такая же?
Не буду говорить, что во мне совсем этого нет. Но, например, эта героиня — Света Артюхова — меня научила какой-то внутренней силе и собранности, потому что я послабее буду. И мне очень понравилось, что она изменяется на протяжении фильма.
фото: Съемки фильма "Стендап под прикрытием"/Пресс-служба MEGOGO STUDIOS
Становится сильнее, да. А в чем ее сила?
Ее сила в правде, по-другому я не могу сказать. Она глубоко убеждена в своих идеях, у нее есть очень чёткая позиция, она идеалистка, и она живет по правде. По своей какой-то, другим не всегда понятной, но зато она искренне борется за доброту. Может быть, иногда с перегибом, но каждый борется, как может.
Каких героинь сейчас не хватает российскому кинематографу?
Сейчас много появляется нового контента, историй про абсолютно разных людей, из разных социальных слоев, с разными моральными ценностями. Поэтому я даже не могу выделить, каких именно героинь сейчас мало.
Тогда, может быть есть те, кого бы вам хотелось сыграть?
У меня желаний очень много. Во-первых, мне хотелось бы сыграть классику в театре. Во-вторых, — может быть, во мне говорит моя ТЮЗовская природа, так как я училась при ТЮЗе и работала в ТЮЗе, — я мечтаю сыграть в детской волшебной сказке. Сейчас такого кино очень мало снимают почему-то, хотя при нынешнем уровне технологий это элементарно. Я бы хотела сыграть сказочного персонажа, какое-то, возможно, животное — робкое, несмелое, например, овцу. В-третьих, было бы интересно озвучить мультфильм, и я думаю, что это произойдет, потому что голос у меня определенный — что-нибудь найдется. Еще хотелось бы сыграть сложную драматическую роль, девушку с физическим или психическим отклонением — это трудно, но процесс поиска этого образа и работы над ним очень интересен. Желаний много, есть, где развернуться. В свое время меня очень впечатлила книга «Таинственная история Билли Миллигана» — это невероятная актерская мечта. Я слышала, что Леонардо ДиКаприо должен был сыграть в экранизации, и я бы так хотела на это посмотреть, потому что ему это точно под силу. Вот и мне хотелось бы чего-то подобного.
Расскажите о работе с актерами-коллегами по «Стендапу под прикрытием»?
В этом кино я работала от первой до последней смены, так что всегда присутствовала на площадке и прикипела душой и к тем, кто за кадром, и к тем, с кем была в кадре. Меня приятно удивила Зоя Бербер, с которой мы работали очень много лет над «Реальными пацанами». Я видела, как она волнуется, как она борется с собой, и как у нее все получается. А, например, с Кириллом Нагиевым у нас постепенно складывались отношения, потому что мы очень разные, как две параллельные прямые, которые не пересекаются. Мы понимали, что нам предстоит серьезная работа, что наши герои в фильме должны поменяться благодаря друг другу, поэтому мы очень аккуратно, шаг за шагом подходили друг к другу. И в итоге отношения стали очень дружескими и теплыми.
Проще ли работать каждый раз с новым коллективом или все-таки с одними и теми же людьми, как у вас было в случае с «Реальными пацанами»?
«Реальные пацаны» — это отдельная история, я приезжаю на эти съемки как к семье, не отношусь к ним как к работе. Ведь начинали мы все вместе, это были для всех нас первые робкие шаги, никто не относился к происходящему серьезно. И за десять прошедших лет мы и постарели, и родили — а кто-то и не один раз — и чего только не достигли. Поэтому, когда мы встречаемся, то прежде всего узнаем, как у кого дела. И радуемся успехам друг друга — вот, например, Антон Богданов снялся в «Огне», и это гордость. Что касается съемок в новом проекте, то мне очень нравится весь процесс — даже страх, который всегда есть поначалу. Начинать новый проект всегда означает выходить из зоны комфорта, но без этого не получится ничего интересного. Я сперва всегда закрыта, мне тяжело бывает привыкнуть к новому коллективу, но, когда все встает на рельсы, это начинает напоминать мне пионерский лагерь. Мы «Иванько» снимали полгода, и, конечно, за это время мы с Михаилом Тройником, например, стали друг другу родными. Так что на съемках «Стендапа» буквально считали, когда у нас совместные смены, чтобы посидеть, все обсудить.
фото: Съемки фильма "Стендап под прикрытием"/Пресс-служба MEGOGO STUDIOS
Не могу не расспросить поподробнее о «Реальных пацанах», тем более что совсем недавно вышел полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби» — как вам такой опыт?
Еще несколько лет назад ходили разговоры о том, что будет фильм, хотели наших героев забросить в какие-то невероятные предлагаемые обстоятельства, очень долго искали и думали, и в итоге нашли вот такую историю. Я, когда ее прочитала, очень смеялась — мы и так приходим на эту площадку получить эмоции, а тут еще и такой экшен. А сейчас у нас должен сниматься еще один сезон «Реальных пацанов», так что ничего не заканчивается. Каждый раз слышим — «ну, это точно крайний сезон», и никогда он не крайний на деле. Так что весной должны приступить к работе. О чем будет новый сезон, для меня самой пока секрет, нас обычно только за неделю-две до начала съемок собирают на читку.
Кино или сериалы — что для вас, как для актрисы, интереснее?
Я не могу разделить. Посмотрите, например, на американские сериалы сейчас — это же настоящие художественные фильмы. И я думаю, что мы идем в том же направлении.
А жанр комедии не надоел?
Я никогда не откажусь от комедий. Моя природа отзывается на такой материал. Считаю, что самое главное — получать удовольствие от процесса. Ты же должен от чего-то кайфовать и получать заряд. Органично существовать в этом жанре очень сложно, но нужно пытаться ловить момент счастья на съемках. Конечно, я думаю, что придет время и будет что-то другое, но сейчас так — и меня это очень радует. Я очень люблю свою работу и по внутренним ощущения еще не исчерпала себя в ней. Самое главное не начать слишком сильно рефлексировать на эту тему. Я – человек, глубоко сомневающийся в себе, копающийся в себе, но, на самом деле, к себе надо относиться проще и заниматься тем, что у тебя получается хорошо.
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