Екатерина Варнава: «За то, что мы – женщины – делаем сейчас, когда-то сжигали на костре»

В прокат выходит Love — романтическая комедия Игоря Твердохлебова по сценарию Сергея Светлакова, действие которой разворачивается в одноименном отеле в День всех влюбленных. Работники гостиницы пытаются справиться с мелкими происшествиями и крупными неприятностями, учиненными во имя любви постояльцами — ревнивым мужем, молодоженами, бывшими одноклассниками, частным детективом, беспокойной матерью, стеснительным студентом и даже Ксенией Собчак. Одну из ролей в фильме сыграла Екатерина Варнава, и корреспондент Кино-Театр.Ру расспросила ее о съемках в большом кино, ролях на театральной сцене и необходимости смешить людей.
фото: Екатерина Варнава/ Из личного архива
Сразу ли вы согласились на роль в фильме Love или все-таки были сомнения?
На этот проект я согласилась не сразу, потому что у меня в принципе есть определенные сомнения по поводу моего участия в кино, в больших киноработах. Но, поскольку с Сергеем Светлаковым мы знакомы много лет, и он действительно умеет уговаривать и убеждать, я согласилась приехать на повторные пробы, к которым подготовилась лучше — и меня утвердили на роль. К тому же, помимо Светлакова, над фильмом работали в качестве продюсеров Александр Незлобин и Саид Давдиев, который принимал участие в создании Comedy Woman и в написании номеров для этого проекта, так что мне было очень комфортно. Фильм в итоге получился очень смешной, как мне кажется, и три съемочных дня, которые у меня были, принесли истинное удовольствие.
Ваша героиня в этом фильме похожа на персонажей, которых вы играли в Comedy Woman, – этот опыт помог в работе над фильмом?
Она действительно похожа на некоторых героинь, которых я играла в Comedy Woman на протяжении многих лет. Но, поскольку это не эстрада, а кино, и работа в кадре выстроена по-другому, то и героиня моя вынуждена была вести себя совершенно иначе. Если на эстраде мы все очень сильно утрируем, то здесь приходилось делать намного тоньше, что дается мне сложнее.
В вашем эпизоде в кадре всего двое — вы и Филипп Ершов. Сложнее ли играть в таких камерных сценах?
Мы не были знакомы до съемок в Love, но как-то сразу нашли общий язык на пробах, нам сразу стало очень весело — мы друг друга смешили. Мне кажется, когда партнеры, учитывая, что это еще и комедия, могут вот так на раз друг друга рассмешить, это уникальное явление. Которое очень сильно помогает в работе именно в этом жанре – в комедии.
фото: "Love"/ Пресс-служба фильма
Женский юмор можно назвать каким-то отдельным явлением? Насколько это в принципе соответствует мировой повестке, касающейся борьбы женщин за права и поиску сильных героинь, в том числе на экране?
Вопрос по поводу женского юмора мне задают последние 15 лет, что неудивительно, потому что последние 15 лет я работаю в этой сфере. За это время сделано такое количество прорывов, сенсаций и шагов в сторону того, что женщина может быть самодостаточной, может быть наконец женщиной, может быть услышана, увидена. И то, что делают женщины сегодня, как мне кажется, у всех вызывает интерес. Хотя бы потому, что только сейчас общество действительно начинает понимать, насколько все предыдущие века женщинам было непросто. За то, что мы делаем сейчас, когда-то сжигали на костре.
Нет ли у вас усталости от вашего комедийного амплуа и от комедии в целом? Иногда актерам бывает сложно избавиться от какого-то образа – хочется ли вам от него уйти?
Нет усталости, потому что меня это каждый раз смешит, мне это продлевает жизнь. Я отношусь к комедии со всей ответственностью, поэтому и надоесть мне она не может.
Есть ли роли в кино, о которых вы мечтаете, героини, которых хотелось бы сыграть? И хочется ли в целом продолжать именно кинокарьеру?
Я никогда не мечтала о кино, точнее даже не могла представить, что могу вообще кому-то в нем пригодиться. То, что мне периодически предлагают какие-то маленькие, эпизодические роли, — для меня это уже очень много. Думаю, что в кино, как и в театре, должны играть профессиональные актеры. Но поскольку в этом году я решилась попробовать себя на театральной сцене – и даже говорят, что у меня это получается, — то думаю, что в кино я продолжу пробовать себя — хотя бы в эпизодах. А если режиссеру я как персонаж, как актриса подойду, то я с удовольствием приму это приглашение — если оно и для меня будет интересным. Но в целом кинокарьеру продолжать не хочется, потому что, повторюсь, в кино должны играть профессиональные актеры и актрисы — тем лучше будет кино.
Опыт колоссальный и ни с чем не сравнимый. Спектакль «Бульба. Пир» режиссера Александра Молочникова — наверное, в целом один из самых сложных этапов и проектов в моей жизни. Но я не жалею ни секунду ни о потраченном времени — надеюсь, что Александр тоже об этом не жалеет, – ни о своих разбитых локтях и коленях, потому роль очень непростая даже физически. Приходилось много биться и стукаться, ронять себя. Этот спектакль — моя отдельная любовь. А со спектакля «Бэтмен против Брежнева» Саши Денисовой я начала свою работу в Театре на Малой Бронной, и 11 февраля я впервые сыграю его на большую аудиторию. Надеюсь, что отзывы будут положительные, хотя, конечно, это зависит от того, как я сыграю. Волнение и трепет присутствуют. Но вообще это потрясающий спектакль, где можно и посмеяться, и поплакать — всем советую сходить. Это очень личная история, также написанная Сашей Денисовой, — она еще и выдающийся драматург, — так что остаться равнодушным невозможно.
Можете сказать, что сейчас вам интереснее именно театр, или все зависит от ролей и от проектов, и не важно, кино это или театр?
Мне интересно все, в чем я принимаю участие — будь то театр, телевизионный проект, маленькая роль в кино, развлекательная программа или реклама в Instagram. Это все для меня — одна большая развлекуха, хоть и энергозатратная. Я стараюсь ко всему относиться непринужденно, потому что если относиться к своей работе, как к чему-то сложновыполнимому, это всегда будет чувствоваться. Так что стараюсь относиться легко, а когда что-то не получается — просто отказываюсь.
Один из самых популярных форматов сейчас — сериалы. Хотелось бы сыграть в многосерийном проекте — и если да, то в каком?
Я хотела бы сыграть в каком-то в комедийном сериале. Мне безумно нравится, например, «Дрянь». Если бы мне предложили что-то подобное, то я бы никогда не отказалась.
И напоследок хотелось бы вернуться к фильму Love — для кого это кино, кому бы вы посоветовали его посмотреть?
Фильм Love я советую смотреть не только влюбленным — тем, кто нашел свою половинку, — но и тем, кому пока повезло не так сильно. Этот фильм расслабляет, обнадеживает, вселяет веру во что-то доброе и прекрасное, чего так не хватает сегодня. Для меня важно, что проект выходит в эти непростые дни. Сейчас просто необходимо находить время на то, чтобы смешить людей, снимать фильмы, над которыми можно смеяться. Как только нам поднимают настроение, у нас тут же появляется надежда на что-то хорошее.
обсуждение >>