Светлана Щедрина: «Настоящий мужчина никогда не будет выяснять отношения»

В фильме «Кроличья лапа», который 11 февраля выходит в российский кинотеатральный прокат, Светлана Щедрина сыграла главную роль. Ее героиня Аля — творческая девушка из петербургской коммуналки — встречает на улице француза Николя (Николя Дювошель) и влюбляется в него с первого взгляда. Он отвечает взаимностью, хотя у самого за спиной незавершенный брак и требующая присутствия работа на виноградниках деда (Пьер Ришар), обитающего в настоящем замке. Жизнь на две страны — мирную сельскую Францию и раздираемую событиями 90-х Россию — проверит на прочность чувства Али и Николя. Накануне премьеры фильма корреспондент Кино-Театр.Ру поговорила со Светланой Щедриной об особенностях работы в международном проекте, трудностях роли на французском языке и о том, в чем сила.
С чего для вас начался этот фильм, и как к вам попала эта роль?
Я была знакома с продюсером этой картины Юлией Соболевской
, и она пригласила меня на встречу с режиссером Наной Джорджадзе
. Это не были пробы в привычном понимании, это была беседа — мы просто долго разговаривали, потом встретились еще раз, а через какое-то время меня позвали на грим и костюм. То есть все получилось очень естественно, без надрыва, без нажима, без лишних нервов. Что касается роли, то я прочитала сценарий Ирины Лукиновой
— очень поэтичный — и просто влюбилась в героиню. Такая пронзительная история не может не задеть и не возбудить в актрисе желание такого персонажа сыграть. Я вообще считаю, что подобная роль — подарок.
Образ вашей героини вам близок? У вас с ней много общего?
Она мне очень близка внутренне, но, что касается внешних проявлений, ее поступков — тут мы, конечно, расходимся. Поэтому было интересно понаблюдать за развитием характера, за ее реакциями, в целом за внутренним процессом. Это был невероятный творческий полет, и Нана придумывала и подсказывала замечательные вещи актерские. Она очень тонкий человек, вибрирующий, чувствительный, так что задачи она ставила очень неоднозначные и тем интересные, на мой взгляд, для актеров.
Как строилась ваша работа с иностранными коллегами? Были ли заграничные съемки трудными — или наоборот?
«Бельгийский блок», как мы его называем, был потрясающим периодом съемок. Локацию, которая называется «замок», мы снимали в небольшом городке. Было лето, замечательная погода и компания — много солнца и творчества. Хотя это было самое начало проекта, и, как известно, это трудный момент, пока работа не встанет, что называется, на рельсы, пока все не познакомятся, не узнают друг друга, не почувствуют. С одной стороны, было страшно, с другой — любопытно и волнующе. Но я постоянно испытывала восторг, я просыпалась в номере гостиницы на холме, мне приносили под дверь кофе и корзину с круассанами. Съемки мечты! И когда закончился этот период съемок, мы прощались с бельгийской частью группы со слезами на глазах. Очень мы друг к другу привязались, и они нас полюбили, и мы их. А что касается актеров, то это невероятный опыт работать и с такой легендой, как Пьер Ришар, и с таким мастером, как Николя Дювошель. Находиться в кадре с такими партнерами — одно сплошное удовольствие. И импровизация в радость, и вообще любая неожиданность. К тому же с их стороны была постоянная поддержка, когда приходилось что-то произносить на французском языке.
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Роль частично на чужом языке – это было испытание?
Я начала учить французский года за два до этих съемок, совершенно случайно. Но учила ни шатко ни валко, и только когда пришла эта роль, я начала усиленно репетировать. В том числе с нашим сценаристом Ириной Лукиновой, которая безупречно владеет французским. Также меня все время гонял наш звукорежиссер, ну и, конечно, партнеры, которые со мной репетировали, чтобы я могла в кадре свободно произносить реплики. Но и Николя было непросто, так как у него было очень много текста на русском — и он так здорово с ним справился.
Сейчас в кино по всему миру есть тренд на сильных героинь, а вашу Алю из «Кроличьей лапы» не назовешь таковой в современном понимании. Я права или нет?
Я считаю, что можно назвать, ведь сила не в том, чтобы скрывать свои чувства и эмоции. Очень открытый, эмоциональный, честный и искренний человек может быть очень сильным. Ее сила в непосредственности, хрупкости — ее не сразу, наверное, можно разглядеть, но вы посмотрите, что с ней происходит в течение жизни. Она достаточно мужественно и достойно справляется с одиночеством. Она не спилась, не опустилась, ничего с собой не сделала. Наоборот, выросла, стала уверенной в себе и самодостаточной женщиной, Единственное, что сердце у нее захлопнулось. Но она не сломалась.
А персонажи-мужчины — на мой взгляд, однозначно положительными можно назвать только героев Олега Гаркуши и Пьера Ришара, а остальные, что Митя, что Николя, совершают не самые благовидные поступки, иногда даже подлые. Согласны?
Меня спрашивали, почему Митя оказывается таким подлецом. А я изначально не относилась к его поступку как подлости — просто он как раз оказался не сильным человеком. Она же дружит с ним с детства, знает его как облупленного, и, если бы он был подлым человеком, она бы не стала с ним общаться. Значит, он не совершал подлостей, а тут ему стало так больно, что справиться с этим он не смог. И потому совершил отвратительный поступок, такой, что даже через много лет мог смотреть ей в глаза только с определенным вызовом обиженного и оскорбленного человека. Хотя сам был должен попросить прощения — но был слаб. И Николя тоже не справляется. Мне вообще эта история нравится тем, что все герои очень неоднозначные — и знаете ли вы в реальной жизни людей, не совершающих ошибок и не поддающихся слабостям? Конечно, нет, и в этом прелесть человеческой натуры — в человеке очень много всего, но мы всегда знаем, что из этого главное, чувствуем. Сила духа Николя, то, как он умеет любить, его стержень внутренний — все это очевидно и читается. Хотя и он, конечно, может раздражать, он может злиться и не понимать, у него может быть много вопросов. Но он не делает подлостей, он уходит, как настоящий мужчина. Настоящий мужчина никогда не будет выяснять отношения, он проглатывает и уходит, или злится и потом уходит.
Герой Олега Гаркуши почти весь фильм молчит — каково это работать с безмолвным партнером в кадре?
Он удивительно интеллигентный и тонкий человек, добрый, умный, глубокий и неконфликтный. Он сам говорил, что молча иногда можно сыграть гораздо больше, чем бесконечными диалогами — и это, конечно, правда. У меня все партнеры в этом фильме блистательные, и надеюсь, что у меня получилось им соответствовать.
Что выберете — кино или все-таки театр?
Я часто отвечаю на этот вопрос и давно сформулировала на него ответ — классно, когда есть интересная работа. Если это театр, то он меня захватывает полностью, но бывает по-другому. Все зависит материала, режиссера, команды. Но для меня это сильно отличные деятельности, это точно.
На что обращаете внимание при выборе роли?
Я читаю и думаю, интересна ли мне эта история, этот персонаж. Я не часто в жизни отказывалась от ролей, может быть, потому что мне везло. Это касается больших ролей в кино и в театре — всегда было попадание в десятку, и я думала — только бы меня утвердили, только бы мне дали возможность это сыграть, реализовать, потому что это очень про меня. Или, наоборот, не про меня, но мне интересно в этом разобраться.
Для кого, как вам кажется, этот фильм?
Как бы банально это ни звучало, в первую очередь, я думаю, для женской аудитории. Любая женщина найдет что-то важное для себя в нашей картине. После показов на фестивале в Благовещенске, например, было много отзывов в духе «а вот у меня…» — то есть сразу было у зрителей обращение к своему опыту, и это, как мне кажется, лучшая оценка, когда человек ощущает, что что-то про него рассказали. Ну и этот фильм еще и для любого человека, который захочет увидеть красивое, очень искреннее кино про любовь. Если есть такая потребность, то нужно посмотреть. Потому что фильм очень чистый, очень французский, несмотря на то что много российской действительности. А вообще — пусть все приходят и смотрят, кому-то, я уверена, обязательно понравится, а кому-то нет, кому-то будет близко, а кто-то будет далек от этого, но нужно посмотреть, чтобы понять — зря ты потратил время или нет.
«Кроличья лапа
» в прокате с 11 февраля.
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