Демис Карибидис: «На юге молодые люди тоже слушают Моргенштерна»

анонс

Петербургская актриса – о сильных и слабых героях фильма «Кроличья лапа», съемках в Бельгии и роли на французском языке

Светлана Щедрина: «Настоящий мужчина никогда не будет выяснять отношения»

9 февраля

Екатерина Варнава: «За то, что мы – женщины – делаем сейчас, когда-то сжигали на костре»

Популярная артистка — о съемках в фильме Love, ответственности перед комедией и разбитых на репетиции спектакля «Бульба. Пир» коленках