Демис Карибидис: «На юге молодые люди тоже слушают Моргенштерна»

Канал ТНТ продолжает показ сериала «Отпуск» — комедии про отдых на юге России. Одну из главных ролей исполнил актер и комик Демис Карибидис. Его герой Боря — гостеприимный житель Геленджика, который 11 год подряд принимает у себя в доме семью Беляевых. Помимо неизбежных проблем с непутевыми гостями-северянами южанин Боря пытается решить и собственные — наладить отношения с дочерью-подростком и не потерять возлюбленную, на сердце которой претендует местный бизнесмен. Корреспондент Кино-Театр.Ру поговорила с Демисом Карибидисом о том, чем сегодня живет Геленджик, в котором он сам провел годы своей юности, как, благодаря роли Бори, он попытался развеять стереотипы о южанах и почему сегодня комикам проще стать знаменитыми.
В «Отпуске» вы не только играете одну из главных ролей, но и являетесь одним из авторов сценария сериала – когда и как вы подключились к проекту?
От первого предложения поучаствовать в этом проекте я отказался. Но в дальнейшем продюсеры очень убедительно и настойчиво объяснили мне, чего хотят. И оказалось, что хотят они от меня больше, чем персонажа из моих миниатюр в Comedy Club — серьезную, большую роль с переживаниями героя, с какими-то перипетиями и так далее. И тогда я уже погрузился в работу. Я перфекционист, так что мы вместе дорабатывали многие сцены. Продюсеры пользовались тем, что я часть своей жизни провел в Геленджике и мог дать им полезные советы. У меня, кстати, до сих пор в этом городе много друзей. Да и родители там живут.
Получается, вы работали не только над своим персонажем, но и над историей в целом?
Да, потому что у нас много стереотипов в отношении южных людей — мы судим о них по старым фильмам Георгия Данелии
, по советским картинам, а время прошло, и Кавказ поменялся, и юг в целом. И мне понравилось, что у моего персонажа очень реалистичная, настоящая жизнь — такая, какая она действительно сейчас в Геленджике у молодежи. Многим северянам не понятны мотивации южан — и наоборот, так что авторы какие-то сцены пропускали через меня, узнавали, как бы на самом деле разворачивалась на юге та или иная ситуация.
Изменился ли Геленджик с того момента, когда вы жили в этом городе? А его жители?
Геленджик превратился из провинциального курортного городка чуть ли не в Монако — стал очень красивым, красочным, ярким. Город изменился, но люди живут теми же принципами и теми же культурными началами, что и раньше. Это место, где смешиваются культуры, религии, национальности, поэтому люди там научились жить друг с другом. В Геленджике есть русские, которые похожи на кавказцев, и кавказцы, которые похожи на русских. Все перемешалось, и получился очень особенный российский юг.
Сейчас описывать южанина как человека, едущего в красных мокасинах на заниженной машине, примитивно — никто так не живет. На юге молодые люди тоже слушают Моргенштерна
, хотят чего-то добиться в жизни. Хотя им это, конечно, сложнее сделать, чем в Москве. Ещё на людей очень влияет солнце, поэтому южане более эмоциональные и разговорчивые, тогда как северяне более быстрые, точные. Но, что удивительно, все друг с другом очень хорошо уживаются. Чего не отнять у нашей многонациональной страны, так это умения найти общий язык с соседями. Главное правило наших людей: хороший человек и есть хороший человек, и неважно, какой он национальности. Особенно это касается как раз юга, где живут и армяне, и греки, и русские. Южане как отдельная каста людей, которые выработали собственную культуру взаимодействия.
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Как на примере своего персонажа Бори вы старались уйти от стереотипов о южанах?
В моем персонаже очень много противоречий. Он хочет блага для себя, для своей семьи, для своей дочки, которую играет Валя Карнавал
. Но у него очень мало времени, он все время занят какими-то делами и, по сути, почти не уделяет его Вале — она воспитывает себя сама. Но при этом действует он во благо — другой вопрос, как и какими методами. И вранье в его жизни присутствует, и все остальное. Каждый выживает как может. Я хотел показать через него переживания молодых ребят, их желание развиваться и чего-то достигать, пусть порой странными и не всегда честными методами.
В Боре тем не менее есть черты ваших персонажей из Comedy Club. В чем разница работы над героем «Отпуска» и над героями миниатюр?
Я старался придать Боре трехмерность. В миниатюрах Comedy Club ты не обрисовываешь персонажа полностью, потому что у тебя есть всего 6-10 минут, в течение которых ты должен развеселить, рассмешить людей. А тут у меня была возможность доработать его полностью. Поэтому я провел около двух месяцев в Геленджике, в компании своих друзей, слушал и запоминал какие-то вещи из наших разговоров, так что образ Бори собирательный. Думаю, многие мои знакомые увидят в нем себя. Сначала мне казалось, что и у меня есть с ним что-то общее, но потом стало понятно, что мы абсолютно разные люди, и стало только сложнее. Но мне удалось нарисовать его в своей голове, так что я смог работать и помещать его в обстоятельства, которые предлагает сценарий.
Расскажите о работе с вашими партнерами — в «Отпуске» выдающийся актерский состав.
Это удивительная история, о которой потом можно будет снять отдельный фильм. Продюсеры рискнули и собрали компанию артистов из очень разных творческих областей — дали шанс молодым ребятам, КВНщикам, пригласили более взрослых актёров. Когда мы впервые сели за один стол на читку, чувствовалось какое-то напряжение, но когда мы начали снимать, произошло чудо: все стали переживать не только за свои роли, но и за весь сериал. Конечно, мне очень помогло общение с Татьяной Анатольевной Догилевой
, она мне многие вещи на съемках подсказывала — я общался с легендой! И Паша Майков
в этом сериале для меня открылся по-новому, мне очень понравилось, как он органично смотрится в каждом кадре. У нас с ним было больше всего совместных сцен, и в первый съёмочный день я переживал, удастся ли нам найти ту самую химию. А к вечеру уже было ощущение, что мы играем с ним вместе уже лет 20.
Валя Карнавал — звезда TikTok, актриса-дебютантка. Как она чувствовала себя на съемках?
Когда Валя снималась в пилоте, она еще не была настолько известна и популярна в сети. Ей, конечно, было тяжело на площадке, но мы все старались ей помогать. Я в первый же день привел на съёмки свою старшую дочь Софию и познакомил ее с Валей, потому что у меня было ощущение, что у них есть что-то общее. После пилота Валя позанималась актерским мастерством, и в результате, по-моему, очень натурально и естественно сыграла для своего дебюта. Еще мне понравилось, что в сериале много главных ролей — около 5-6 героев находятся на первом плане, не пассивны, двигаются вперед.
Comedy Club отличается порой очень дерзким, по крайней мере, для федерального канала юмором. Сталкивались ли вы в своей работе с цензурой? Или есть ли она сейчас в целом в юморе?
Я не сталкиваюсь в своей работе с цензурой, но не потому, что ее не существует — просто мой юмор не касается тем, которых она могла бы могла коснуться, как мне кажется. В моих номерах иногда проскакивает сатира на острые темы, но все зависит от того, как ты шутишь, насколько это интересно, «завернуто», как говорят комики. Просто ругаться матом на политику — это проще всего. А мне хочется, чтобы это было не просто стрельбой в воздух, а интересно для зрителя. Я стараюсь в своих миниатюрах сделать действительность узнаваемой. С другой стороны, шутить над тем, что тебе самому не смешно, неправильно. Я выбираю те темы, которые интересны и смешны мне. Если же вернуться к разговору о цензуре, то я никогда никому не даю лезть в мое творчество. Записываю номер, отдаю его на канал, и там он начинает жить своей жизнью — многие шутки часто уходят в народ. В прошлом году, например, стал популярным мем «Ля, ты крыса» — это фраза из моего номера. Значит, то, что я делаю, находит отклик, значит, это неплохо.
Геленджик — место действия «Отпуска» — неожиданно стал популярной политической темой. Как вы на это отреагировали?
Как шутили авторы сериала, это наше промо. «Отпуск» настолько богатый, что может позволить себе такую рекламную кампанию!
Чего не хватает юмору в России? А от чего, может быть, наоборот, стоило бы уйти?
Юмор в нашей стране всегда развивался. У него был свой путь. Если копнуть глубоко и далеко, то у нас всегда было очень много разных юмористов, каждый из которых в свое время развлекал и радовал зрителей, помогал им пережить те или иные трудности. Я смотрю и выступления западных комиков, какие-то вещи мне нравятся. Хотя не уверен, что их оценят остальные, у меня всё-таки уже расшатанное чувство юмора. Могу выделить Уилла Фаррелла
и Луи Си Кея
за его подачу.
Появилось новое поколение комиков, которое не проходило, допустим, через КВН. Как бы вы могли их охарактеризовать?
Как было раньше: ты собирал в своем городе команду КВН, и это был единственный шанс куда-то поехать и заявить о себе. В стендапе же человек выступает один, сам несет за себя ответственность, всё зависит только от него — организация выступления в данном случае требует меньше денежных вложений. Это прекрасно, что сейчас достаточно просто взять телефон, придумать и записать смешной ролик, выложить его на YouTube или любую другую платформу — и вот ты уже на коне! Возможностей у современной молодежи больше, чем в 90-х или 2000-х годах, так что активно появляются новые комики. Но здесь опять же есть «сито» — народное восприятие. В юморе нельзя обмануть зрителя: ему или нравится, или нет. Так что конкуренция такая же большая, как и была раньше.
Сериалы смотрите?
Все интересное перетекло в сериалы — и топовые актеры, и крутые съемочные группы. Я смотрю какие-то, но редко до конца. Оцениваю их «по-киношному»: кто как сыграл, как это снято — и часто теряю интерес. Но иногда появляются те, которые превосходят кино. Недавний пример — «Домашний арест
» Семена Слепакова
. Очень талантливая работа и с душой.
Хочется и дальше пробовать себя в актерской профессии?
Да, я верю, что людям нравится, как я играю — сужу по количеству просмотров, по отзывам. У сценических выступлений есть свои правила и законы, а в кино все гораздо глубже: чтобы хорошо играть, надо в первую очередь разобраться в себе. Мне часто предлагают разные роли, но в 80% случаев я отказываюсь, потому что персонажи оказываются поверхностными. Поэтому сейчас я сам работаю над фильмом, пишу с командой сценарий, в котором должен быть главным героем. Но больше пока не могу про это сказать ни слова.
Смотрите сериал «Отпуск
» на канале ТНТ
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