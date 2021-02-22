Владимир Вдовиченков: «Мы до сих пор живем в 90-х»

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13 февраля Тахар Рахим: «Если бы я не знал, что "Мавританец" – это правдивая история, мне было бы трудно в нее поверить» Номинант на премию «Золотой глобус» – о встрече со своим прототипом, ношении кандалов, работе с Джоди Фостер и гуманистическом посыле картины

12 февраля Демис Карибидис: «На юге молодые люди тоже слушают Моргенштерна» Популярный комик — о работе над сериалом «Отпуск» в качестве актера и сценариста, современных южанах и цензуре в юморе

11 февраля Светлана Щедрина: «Настоящий мужчина никогда не будет выяснять отношения» Петербургская актриса – о сильных и слабых героях фильма «Кроличья лапа», съемках в Бельгии и роли на французском языке