Федор Стуков: «Комедия – это абсурд, и чем серьезнее ты это делаешь, тем в результате смешнее»

На канале СТС 1 марта стартует новый сезон сериала «Дылды». Речь в нем идет о женской волейбольной команде из университета Новочепецка, тренером которой становится отстраненный от большого столичного спорта сексист Михаил Ковалев в исполнении Павла Деревянко. Режиссером нового сезона сериала выступил Федор Стуков, ответственный за, пожалуй, самые успешные комедийные отечественные проекты «Восьмидесятые», «Физрук», «Ивановы-Ивановы», который, кстати, еще в детстве начал актерскую карьеру ролями Андрюши Обломова и Тома Сойера. Мы поговорили с Федором о том, как ему удалось подключиться ко второму сезону «Дылд», «женском царстве» на площадке, съемках волейбола, режиссерских вызовах и полезности актерских навыков.
фото: Пресс-служба канала СТС
Когда вам предложили снимать второй сезон сериала СТС «Дылды», какая была первая мысль?
Ранее я смотрел «Дылды» как зритель. И сериал мне очень понравился: он лёгкий, смешной, с хорошим актёрским составом во главе с Павлом Деревянко, с которым до сих пор мне не удавалось поработать. Я решил, что надо же, как хорошо у ребят получилось. Так что, когда мне предложили снимать второй сезон, я особо не раздумывал.
Каким видели второй сезон?
Я не так часто подхватываю другие проекты. Это мой второй опыт после «Ивановых-Ивановых». В основном я сам выстраиваю мир нового сериала, начиная с пилота. А когда подключаешься не с первого сезона, то стоит совершенно другая задача: сохранить дух первого сезона. И тогда зритель не заподозрит, что теперь проект делают другие люди. Так что во втором сезоне всё самое лучшее от первого, плюс больше волейбола: мы с оператором Кириллом Бегишевым применили некоторые технические новинки.
Например?
Волейбол снимали пять специальных камер. Одна из них крутится на 360 градусов: видит всё вокруг, может даже лететь рядом с мячом. Для нас главное было — показать дух игры, потому что, честно говоря, я парень футбольный, и волейболом до этого не увлекался. Но я себе поставил задачу, если не влюбиться в этот вид спорта, то хотя бы понять его смысл. Это игра командная, и вот этой атмосферой, драйвом хотелось захватить как можно больше зрителей.
фото: Пресс-служба канала СТС
Насколько тяжёлыми оказались волейбольные съёмки?
Спорт в принципе снимать невероятно тяжело. А волейбол сам по себе не очень кинематографичный вид спорта. Но, как только начинаешь его познавать, появляется поле для фантазии. Кстати, в мире очень мало фильмов о волейболе. Некоторые из них я специально посмотрел, и надо сказать, что мы сняли не хуже, например, американцев.
Поделитесь подробностями, как готовились к волейбольным сценам?
У нас был прекрасный консультант — Елена Зарубина, которая ставила нам волейбольные сцены. Она очень важный персонаж в нашей истории. Это, между прочим, тот человек, который прошёл через сборную Николая Карполя. И её, кстати, можно увидеть в сериале в небольшой роли. Так вот мы с Леной строили игровые комбинации, иногда переходили к фристайлу, потому что, когда на репетиции что-то заучиваешь, то из этого порой уходит жизнь. И сейчас я могу сказать, что стал неплохо разбираться в волейболе. Вполне возможно, что буду смотреть волейбол по телевизору, чего не было лет двадцать, со времен Олимпийских игр, когда ещё Карполь тренировал.
А как успехи актрис на волейбольном поле?
Наши девчонки под руководством Лены тренировались несколько раз в неделю. Некоторые актрисы сделали такой большой шаг вперёд, что в принципе могут играть достойно, не как профессионалы, конечно, но в студенческой лиге точно.
фото: Пресс-служба канала СТС
Но без дублёров не обошлось?
Дублёры как раз были из студенческих команд. У нас же были не только дублёры, но ещё и настоящие волейболистки, сыгравшие соперниц экранной команды. В целом мы где-то месяц снимали волейбол, не вылезая из спортивного зала. Но, конечно, «Дылды» — это сериал не про волейбол. В данном случае спорт, скорее, как фон, как классный аттракцион. У нас всё же мелодраматическая история о взаимоотношениях, о моменте выбора, о предательстве, о прощении. И отмечу, что драматургически второй сезон построен очень интересно.
Кроме спортивного зала, были и другие локации. Например, парк аттракционов.
Честно говоря, немножечко мы укачали наших актёров на одном очень активном аттракционе. Наши актёры прошли это испытание мужественно. Впрочем, аттракцион стал так раскачиваться, что сыграть плохо было просто невозможно. В итоге артисты стали чуть-чуть белее к концу съёмочного дня. Из интересного также будет падение с моста. Не скажу, кто падает, зачем и почему, скоро всё сами увидите. Но вообще было много трюков: и автомобильные, и драки, и многое другое.
Новые «Дылды», пожалуй, ваш самый женский проект – в смысле того, что здесь, что пока редко еще бывает в российском кино, очень много главных женских ролей. Поэтому нельзя не задать вопрос о том, отличается ли работа с женщинами и мужчинами? И не было ли на площадке такого «женского царства» – с учетом того, что вы уже сказали, что девушки тренировались вместе с Еленой Зарубиной?
Мне уже просто приходилось работать с женщинами, как вы понимаете. Более того, мне даже приходилось играть девочку. Не думаю, что здесь есть какая-то связь, но я бы сейчас не стал сводить всё к сексизму. На площадке не бывает женщин и мужчин, бывают хорошие актеры или не очень. Здесь получилось, что кастинг был просто потрясающий, сложившийся еще в первом сезоне. К новым «Дылдам» присоединилась Снежана Самохина – это был как раз наш выбор. Оказавшись на втором сезоне, я понял, что коллектив сложился – это уже единый организм, они абсолютно родные люди. «Женское царство», конечно, было: когда в кадре больше 10 красивых девушек, иногда они забывают вообще о том, что снимаются в кино, делятся последними новостями, быстро что-то отправляют в Instagram. Но режиссерско-операторская команда была мужская, и мы, как пастушьи собаки, их собирали. Тем не менее все девушки – очень хорошие актрисы, в жизни они вообще не похожи на своих героинь. И то, как им удалось перевоплотиться, доказывает их высокий профессиональный уровень на 100%.
фото: Пресс-служба канала СТС
Считаете ли вы себя востребованным комедийным режиссером? Все-таки вы стояли за, пожалуй, самыми популярными отечественными сериалами в этом жанре. Насколько тяжело работать именно в комедии? И не хочется ли вам снять какой-то супердраматический проект?
Мне поступали такие предложения, но у меня есть две премии ТЭФИ – одна за «Физрука», комедию, а другая – за абсолютную трагедию (документальные сериалы «Охотники за нацистами» и «Концлагеря. Дорога в ад» – прим.ред.) Хотя комедия или трагедия – это просто жанр. А я из тех режиссеров – их, наверное, большинство, – которые хотят рассказать историю, а не просто тупо рассмешить или растрогать. Если история рабочая, в ней есть и драма, и комедия, если она цепляет – это главное.
Вы говорите, что много таких режиссеров, но, кажется, что нет, и многие идут, грубо говоря, по накатанным рельсам.
Я бы не стал обсуждать своих коллег. Мне кажется, что сейчас сериалы делают огромный шаг вперед, и на первом месте всегда сценарий, история. Если прописаны персонажи, то история складывается не то, что сама собой, но тут главное не мешать. А комедии я действительно люблю. Мне кажется, это сложнее, чем драма. Тут и интонацию всегда надо найти, и не переиграть, потому что у нас все-таки достаточно много актеров, в том числе, думают, что если это комедия, то надо наяривать. А комедия – это просто абсурд, парадокс, и чем серьезнее ты это делаешь, тем в результате смешнее. Хотя причислять сериалы к одному жанру, наверное, не стоит, давно уже появляются гибридные форматы. Но тут важен именно концепт – когда ты в одном предложении можешь определить, о чем ты снимаешь и зачем это нужно. Мне кажется, именно это выходит сейчас на первый план.
фото: Пресс-служба канала СТС
С какими вызовами вы как режиссер сейчас сталкиваетесь? С учетом и уже упомянутой гибридности жанров, и пандемии, в которую в России вышло много, например, скринлайф-проектов.
Карантин был большим опытом с читками по Zoom. Очень странное ощущение, что ты целый день отработал, но при этом был дома. У нас, кстати, получилось практически ничего не упустить. В целом же, мне кажется, жизнь настолько непредсказуема, что мы даже не представляем, какие вызовы могут быть завтра. Так что главное – держать руку на пульсе, и если тебе предоставляется шанс, его нужно не упускать. Прошлый год, безусловно, взбодрил режиссеров. Появилась еще постоянная боязнь, что кто-то выпадет из группы из-за коронавируса. Хорошо, что мы успели все снять до второй волны. Я вообще не люблю торопиться, но здесь был осознанный выбор, что нужно все закончить быстро для того, чтобы доделать проект.
Безусловно, многие вас помнят и как актера, однако в последнее время вы практически не занимаетесь этой профессией. Не хватает сил или желания?
Если я снимаю сериал, я этому полностью посвящаю себя. А что касается ролей – если вдруг будет какое-то интересное предложение, конечно, я найду время. Хотя пока такого не было, многие уже воспринимают меня больше как режиссера. Но я держу форму и мне удобно в этом плане – если вдруг происходит какой-то затык по актерским делам, я могу показать, хотя считается, что показывать нельзя, и актер сам всё должен сделать. Но иногда такое случается, и здесь мне актерские навыки очень помогают.
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