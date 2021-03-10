Давид Кочаров: «Во всех наших проектах присутствует легкий элемент провокации»

Онлайн-кинотеатр IVI, еще до пандемии набравший наибольшее из отечественных сервисов количество подписчиков, в прошлом году начал вполне логично заниматься производством и собственных проектов. Один из первых таких опытов – сериал «Чума!» – стал неожиданной сатирой на актуальную «карантинную» повестку дня. Дальше – больше: «Нежность» Анны Меликян, «Мертвые души» Григория Константинопольского, собравшие не только больших режиссеров, но и звездный каст. Все сериалы собственного производства выпускаются в линейке IVI Originals, за которую отвечает продюсер Давид Кочаров. Мы поговорили с ним об экспериментах, которые позволены самой народной легальной онлайн-платформе в России, будущих проектах, работе IVI с новыми креативными командами и форматами, а также конкурентах на отечественном и мировом рынках.
фото: Давид Кочаров/Пресс-служба IVI
Совсем недавно вышел сериал «По Колено», у вас в запуске еще несколько новых проектов. Как вы выбираете проекты для IVI Originals?
IVI – самая большая платформа с самой большой библиотекой лицензионного контента. Но так как я отвечаю за собственное производство, то с нашей стороны логичным было ориентироваться на яркие уникальные проекты, которые невозможно взять по лицензии. И сериал «По Колено» этому соответствует. Это лирическая и при этом остросоциальная комедия. Своего рода эксперимент, новое слово, потому что никогда в России до этого не было проекта, где главную роль играл бы маленький человек, и тем более никто бы не подумал, что это может быть комедия. Мы недавно выпустили цикл документальных фильмов «Совсем другие», где одна из историй была как раз про маленьких людей. Там, кстати, были задействованы и актеры из сериала «По Колено». И если документалку можно назвать ожидаемым контентом на подобную тему, то комедия, тем более такая яркая, «трушная», необычная и местами даже жесткая – это, мне кажется, необычный подход и новый взгляд. И это то, что драйвит лично меня и команду IVI – экстраординарные проекты, которые выделяются и не являются копиями или двойниками уже известных хитов. Лицензировать мы можем очень многое, но есть контент, которого не достать: его-то мы и создаем.
Но не боитесь ли вы экспериментировать с такими темами? В «По Колено» немало смелых шуток, в прошлом году у вас выходила «Нежность», которую многие восприняли в штыки.
Я вообще не видел отрицательных отзывов.
Я вот видела – в том контексте, что опять тут женщина только и делает, что ищет свою любовь, а на дворе XXI век.
Возможно, люди просто не смотрели этот сериал, потому что «Нежность» – максимально современная комедия, причем лирическая. Это не cтандартная мелодрама, как можно подумать из краткого описания. «Нежность» отдает дань советскому кинематографу: за счет режиссерской и операторской работ и прекрасной музыки композитора Константина Меладзе, которая создает такую атмосферу. Но сами герои «Нежности» абсолютно современны: они продвинуто мыслят и разговаривают, у них есть актуальные проблемы. А поиск любви – тема, которая была, есть и будет, начиная с древнегреческих трагедий и по сей день. И в этом смысле «Нежность», на мой взгляд, уникальный продукт, с одной стороны, отдающий дань советскому кинематографу, но с другой – передающий дух нашего времени.
фото: "Нежность"/пресс-служба IVI
Будучи самым народным онлайн-кинотеатром, не опасаетесь ли вы играть с такими проектами, которые у некоторых вызывают восхищение, а у других – резкое недовольство?
Я как раз считаю, что эмоции, положительные и отрицательные, говорят о том, что продукт интересен и многогранен. Если есть обсуждение и полярные точки зрения, нападающие и защитники, значит, это максимально успешный проект. Да, мы с IVI Originals идем по тонкому льду, но делаем это намеренно. В «Мертвых душах» провокативно интерпретирована классика, задета политика. В «Чуме!» – актуальная повестка нашего времени. В «Нежности» мы подняли все женские проблемы. Многие женщины сначала смеялись и радовались, а потом стали прятать этот сериал от своих от мужей.
Серьезно?
У меня есть как минимум два таких примера. Двое знакомых рассказали, что начали смотреть сериал с женой, им понравилось, а потом одна жена начала сливаться и выяснилось, что досмотрела без него, а другая – просто в открытую попросила его не смотреть. Потому что все женские секреты мы там провокативно выкладываем наружу. И наша героиня, несмотря на то что это замечательная артистка Виктория Исакова, не боится материться и показывать сиськи. В наших проектах легкий элемент провокации присутствует везде. И в «По Колено» тоже. Здесь люди пьют, курят, живут, как они живут повседневно, пытаются добиться своих целей разными способами и встречают любовь. В «По Колено» один из главных героев попадает в тюрьму, потому что нарушает закон, а есть и абсолютно сказочные истории, волшебные, которые при этом могут произойти в жизни каждого человека, если ему повезет и он будет стараться.
Следующие ваши проекты – «Иван», где речь идет про бывшего алкоголика, «Даркнет», где, как понятно по названию, тоже будут задеты острые темы.
У нас еще есть проект «Бесит», который состоит из нескольких новелл. Каждая из них отражает самые острые, наболевшие проблемы разных периодов. В одной из новелл герою подбрасывают наркотики сотрудники правоохранительных органов – причем это сделано в комедийном стиле. Есть новелла, посвященная такой сложной проблеме, как домашнее насилие. Другая затрагивает конфликт личности и общества. Есть новелла про безумных мамаш, которые хотят, чтобы их дети были самыми лучшими и ради этого готовы жертвовать счастливым детством ребенка. И это тоже достаточно острая, провокативная штука.
фото: Съемки сериала "Бесит"/пресс-служба IVI
Но вы, когда выбираете такие проекты, руководствуетесь какими функциями? Знаете, многие говорят, что кино должно просвещать, образовывать…
Мы не занимаемся морализаторством ради морализаторства. Все зависит от проекта. Мы стараемся сохранить авторскую точку зрения. Некоторые проекты выносим на общее обсуждение, после чего делаем определенные выводы. Но задачи всех учить у нас нет.
Довлеет ли в плане экспериментов над вами звание платформы с самым большим в России количеством подписчиков?
У нас есть запретные темы и пара проектов, которые мы сами не смогли себе позволить выпустить. Мы понимаем, что, прежде всего, IVI – семейный кинотеатр. Да, мы можем позволить себе чуточку больше, чем семейный эфирный телеканал, но тем не менее, не всё.
Когда вы работаете уже непосредственно над проектами, насколько вам важны медийные лица? У вас же тоже, как, например, и у нас на сайте, видна популярность актеров. Насколько это важно, когда формируется каст того или иного проекта?
Лично для меня важнее история. Бывает, складываются проекты без медийных лиц, а бывает – только с ними. У нас нет задачи в каждый наш сериал приглашать звезду, наоборот, – мы хотим открывать новые имена. Вот, например, в «По Колено» главного героя играет Ваня Филиппов, который никогда не снимался ни в кино, ни в сериалах. Но тут, понятно, фактура, и есть другие маленькие люди, например, Артем Бобцов, который тоже задействован в сериале. Однако вторая мужская роль в «По Колено» – у Станислава Агафонова, который тоже никогда не снимался в кино: он играет друга главного героя. Мы могли бы на эту роль взять более известного артиста, но не стали этого делать. Вообще в «По Колено» у нас с режиссером Сашей Абдуллаевым была концепция создать у зрителя полное ощущение путешествия неизвестного главного героя в московский мир кино. И чтобы добиться этого, мы старались брать на все роли, кроме камео, начинающих, еще не примелькавшихся актеров. Из забавного: так как съемочный процесс долгий, пока мы снимали, две актрисы – Ангелина Стречина и Анастасия Уколова – успели стать популярными. А вот, например, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Максим Лагашкин, Игорь Угольников играют в сериале практически самих себя.
фото: Премьера сериала "По Колено"/пресс-служба IVI
Вы экспериментируете не только с темами, но и с форматами. Кроме «Нежности», где короткие по хронометражу серии сняты на IPhone, у вас в прошлом году вышел, например, хулиганский веб-сериал Zakon i Besporyadok. Зачем IVI нужны такие проекты? Как-то вы сами разграничиваете форматы по хронометражу? Или, возможно, думаете даже про интерактивные проекты?
Мы давно хотим создать интерактивные проекты, например такие, чтобы у пользователя была возможность влиять на сюжет, но, к сожалению, пока не нашли достойных вариантов. А что касается остальных форматов, «Нежность» – эксперимент только по хронометражу, и то там серии длятся 17-18 минут, что на самом деле не сильно отличается от классического телеформата в 24 минуты. Нам в целом не принципиально, в каком формате рассказывать интересную историю. Наше преимущество перед телеканалами – отсутствие прямого линейного программирования: нам не надо выстраивать сетку, поэтому одна серия у нас может идти 18 минут, а другая – 35. Мы на такое готовы. Главное, чтобы это было ярко, динамично и нравилось зрителю. Zakon i Besporyadok – это действительно настоящий эксперимент, и спасибо большое, что вы его упомянули. Сериал замечательный, он яркий, талантливо сделанный, за что спасибо креативной команде и режиссерам. Мы понимали, что он не станет народным хитом, но у этого проекта есть свой зритель. Мне пришло много восторженных отзывов от совершенно разных людей, причем это благодарность именно за продюсерскую смелость.
С «Законом и беспорядком», мне кажется, еще важно, что вы вывели на вашу платформу дебютантов – и Володя Болгов, и Велимир Русаков до этого над большими проектами не работали. Причем этот веб-сериал вполне может стать таким, что называется, «спящим хитом».
Да, мне кажется, он еще может выйти в топы, потому что он пока очень недооценен.
Но вы вообще готовы привлекать новые команды к производству проектов для IVI Originals?
Лично я – да.
Хорошо. Как попасть на IVI?
Прислать заявку, сценарий и краткое резюме о себе на yes@ivi.ru
фото: Давид Кочаров/Пресс-служба IVI
Какие сейчас у IVI конкуренты на российском и международном рынке?
Я уверен, что наши проекты будут успешны на международном рынке, но это не самоцель, а, скорее, дополнительное признание и монетизация. Мы ориентированы на российский рынок, а здесь у нас много конкурентов. Наивно рассматривать в качестве конкурентов только платформы или телеканалы. Ролики на YouTube, ВКонтакте, шоу, полные метры – любой инфоповод становится нашим конкурентом.
Раз уж вы сказали про полнометражное кино, насколько IVI готов его и дальше поддерживать? И вообще важно ли сейчас отечественным онлайн-платформам вкладываться в фильмы, которые сначала выйдут в кинотеатрах, а уже затем – в интернете?
Мне кажется, сейчас российское кино развивается очень активно. Лет 15 назад мы не могли рассчитывать на такое. У нас стали выходить шикарные фильмы, которые, кстати, и на Западе хорошо продаются. IVI интересно участвовать в производстве кино, которое является имиджевым и при этом массовым контентом. Открою тайну, понятную из нашей аналитики: полные метры привлекают больше подписчиков, чем сериалы. А кинопрокат и возможность заработать на сборах окупают затраты, что для нас, как для частной компании, очень выгодно. Первый фильм IVI Originals «День города» показал хорошие результаты после пандемии. И ту часть бюджета, которую вложил IVI, мы уже окупили. Если сейчас фильм хорошо отработает и на платформе, для нас это будет прекрасный результат.
обсуждение >>