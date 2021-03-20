Павел Майков: «Соцсети показали, что все вокруг — одинокие, несчастные и недолюбленные люди»

анонс

17 марта Конни Нильсен: «Хочется, чтобы парни избавились от предрассудков на тему мужественности» Исполнительница главной женской роли в фильме «Никто» — о работе с российским режиссером, любимых русских фильмах и борьбе с токсичной маскулинностью

13 марта Константин Белошапка: «Я сам еще до конца не понимаю, какой я» Исполнитель главной мужской роли в фильме «Бывшая» – о работе в хоррорах, умении играть страх и творческом выборе

10 марта Давид Кочаров: «Во всех наших проектах присутствует легкий элемент провокации» Генеральный продюсер IVI Originals об экспериментах с контентом, провокационных сериалах и конкурентах в России и за рубежом