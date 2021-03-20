Павел Майков: «Соцсети показали, что все вокруг — одинокие, несчастные и недолюбленные люди»

9 марта на ТНТ стартовала новая премьера — 20-серийный телефильм «Девушки с Макаровым», в котором Павел Майков снялся в главной роли сразу с четырьмя молодыми и талантливыми актрисами. Каково ему было играть полицейского, о жизни в социальных сетях и своем новом альбоме он рассказал эксклюзивно в интервью Кино-Театру.Ру.
фото: PR-служба ТНТ
Павел, как вы относитесь к так называемым сериалам про полицию? Смотрели или смотрите?
В основном мне нравятся сериалы других жанров. В тех, которые я смотрю, должен быть саспенс. И если там и присутствуют полицейские, то лишь участвуют в раскрытии преступлений. Это сериалы не про них.
А вам играть силовика в сериале «Девушки с Макаровым» было каково?
Не могу сказать, что комфортно. Чувствую себя не очень ловко в образе силовика. Но профессия актера такова — есть роль, и поэтому надо работать.
Так что за человек Макаров?
Герой, которого не существует. Выдуманный персонаж из сериала. Отделение в нашем сериале — сказочное. Некий идеальный ОВД. Хорошо было бы, если б такие были и у нас. Он жесткий и справедливый, остроумный и находчивый. В своем деле однозначно профи.
Похож ли он на вас по чувству юмора, стилю поведения?
Так бывает всегда, кого бы ты не играл. Если актера утверждают на роль, то режиссер уже изначально видит в нем схожесть с означенным героем. Потом каждый артист начинает накручивать поверх материала свои фишки, искать ключики. Но лично от меня Макаров бесконечно далек — он грубо общается с людьми, да и женоненавистник.
Почему он не может найти себе вторую половину? Боится обжечься или просто сам по себе волк-одиночка?
Как я разобрал этот образ, Макаров — человек мощных патриархальных устоев. Потому и женоненавистник. Место женщины на кухне, как он считает, и уж точно не в полиции. И вот только тут я с ним частично согласен! Зачем женщинам идти в силовые структуры? Им надо заниматься более нежными вещами.
фото: PR-служба ТНТ
Часто предлагали собственные решения на площадке?
А я никогда не замолкаю. Постоянно предлагаю, скандалю, не соглашаюсь. Это и есть творческий процесс.
Руководить отделом женщин — это приговор? Или, наоборот, работа в цветнике.
Сложно сказать. Такого опыта у меня не было. Хоть я постоянно и окружен симпатичными барышнями на площадке. Думаю, что управлять женским коллективом сложнее. У мужиков все проще и сводится к порядкам животного мира: надо доказать альфа-самцовость и все. Среди женщин это не работает. Помимо того, что происходит между ними самими, надо еще не допустить романтических отношений — иначе тогда все руководство пойдет прахом.
Но с музыкальными вкусами Макарова конфликтовать не будете? На исходе рабочей смены слушает The Doors.
Да, чего лукавить, мне нравится такая музыка. Рок-н-ролл 70-80-х до сих пор остается лучшей музыкой XX века. Joy Division, Sex Pistols, Led Zeppelin, Deep Purple. Как Кобейн застрелился в 1994 году, так живая музыка, которую начинал Элвис Пресли, и закончилась. Можно сказать, что выстрелил ей в голову.
В общении с силовиками в реальной жизни ваша популярность помогает?
Кстати, да. Они почему-то меня любят. Все видели сериал «Бригада», и после этого меня уважают. Хотя я же вроде бандита сыграл? Должно быть наоборот.
В «Макарове» с вами играет множество молодых красивых актрис. Подсказывали им что-нибудь по работе?
Я обычно не люблю навязываться и лезть с советами, но если у меня спрашивают, всегда рад помочь. Если вижу откровенную лажу, то как старший товарищ могу дать совет. Все девчонки, сыгравшие в проекте, талантливые, подвижные, красивые. Надеюсь, что сериал даст хороший импульс для развития карьеры.
фото: PR-служба ТНТ
А еще у Макарова есть черепашка...
Да, была такая. И звали ее Торпеда. Но потом объективные обстоятельства — за ней же нужен полноценный уход, кормежка и все такое — помешали черепашке сниматься в сериале. Пришлось ее аккуратно вывести.
Что из зарубежных сериалов в последнее время посмотрели и были вдохновлены?
Как обстоят дела с вашей группой «Магрит»? Недавно вышел новый альбом «Небо под ногами»?
Не совсем альбом. Объясню. Мы записали второй полноценный альбом под названием «Рукопись в найденной бутылке», но выйдет он только на виниле, самом вечном носителе. В цифре его выпускать нет смысла — все слушают по песне, а не альбомами. Так что мы решили из 13 песен по одной выпускать каждый месяц. На год хватит. «Небо под ногами» — это сингл. 14 февраля вышла еще одна песня, потом — в марте. И так далее.
С концертами сейчас сложно?
Мы отыграли в конце декабря, в январе делать не стали — не имеет смысла. Поэтому пишем новый альбом. А до этого устаканивался состав — менялись музыканты, и вот как только он окончательно утвердился в прошлом году, началась бадяга с пандемией. Обидно. Так бы дали еще несколько концертов.
Русский рок мертв? Или и не был жив.
Просто сам по себе рок мертв. Есть потуги, люди пытаются... Но рок — музыка протеста, а общество сейчас приходит к тоталитарному порядку мироустройства, описанному в романах утопистов (Оруэлл, Замятин и т.д.). Рок — это бунт. Вот и музыка стала вторичной, не оригинальной. Сравниваешь и понимаешь: тогда люди с худшей аппаратурой, худшим умением играть и возможностями звучат гораздо круче и свежее, чем современные музыканты.
фото: PR-служба ТНТ
Какая музыка вдохновляет вас? Кроме классики рока.
Недавно мне подарили планшет, и я закачал туда 12 тысяч песен. Абсолютно разных. Начиная с Моцарта, заканчивая Раммштайн. Теперь они у меня играют вразнобой, настроил радио «Майков». А вообще, это протекает периодами: The Cure — моя любимая группа, долгое время увлекался Оззи Озборном, потом «Нирваной», потом Joy Division, а сейчас тянет к Билли Айдолу, Дэвиду Боуи. Тогда еще не было Моргенштернов, «Поющие трусы» не хлынули из всех утюгов. А вообще, я понял, что родился не в свое время. Мне тут не очень уютно. Вот в 50-70-е я бы кайфовал. Сейчас совсем ничего не понимаю — истории с тик-токами, инстаграмами, почему всем надо показывать, как ты живешь? Можете себе представить, чтобы человек шел по улице с фотоальбомом и подходил к случайным прохожим: «Смотри, это моя бабушка! А это я на пляже». Что за безумие?
Самореклама, продвижение. Тренд.
Всю жизнь нас учили, что неприлично хвастаться, говорить о себе и так далее. И вот теперь соцсети показали, что все вокруг — одинокие, несчастные и недолюбленные люди. Им так редко говорили, что они талантливые и красивые, что они вынуждены целыми днями сидеть и выкладывать себя в разных ракурсах. Вот я в кино снимаюсь, а вот я на Мальдивах, вот я сфоткался со звездой. Мальчики-артисты без конца демонстрируют пресс. Вы что, с ума посходили? Это совсем непонятно для меня. Даже когда говорят, что это надо.
Что бы хотелось сделать в текущем году, если позволит эпидемиологическая обстановка?
Альбом новый записать. Проехал бы тур. Хочу много посниматься, потому что есть желание свалить из Москвы за город. Надоело. А участок, дом — это все дорого, так что надо много работать. Отпуск, боюсь, мне не светит. Точнее, светит — второй сезон «Отпуска». Так что Геленджик меня снова зовет!
Завершая разговор о сериале: ваш Макаров — весьма авторитарный мужчина. В семье мужчина должен быть таким?
Я против домостроя. Более того, считаю, что мужчина в доме — гость. Ибо это женская вотчина изначально. Она — хозяйка, а он приходит в гости и приносит за это еду. Так что если кто в доме и имеет последнее слово, то женщина. Но в принципе я за равноправие полов. Только в том случае, чтобы мужчина не забывал, что он — мужчина.
На компромиссы часто приходится идти?
Я стараюсь. И всегда живу по правде. Но как получается? Я на компромисс пошел, с человеком договорился, а мне же после этого жить с этим. Начинаю себя есть за то, что пришлось поступиться чем-то. Уничтожаю себя, что не очень приятно. Так что, если не удается найти общий язык, лучше пойду на конфликт, зато с совестью буду в хороших отношениях. Но компромиссы все равно нужны. Куда без них?
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