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Конни Нильсен: «Хочется, чтобы парни избавились от предрассудков на тему мужественности»

интервью >>
17 марта 2021
В российский прокат выходит «Никто» Ильи Найшуллера — криминальный экшен про примерного семьянина и работягу, который бросает вызов русской мафии, вздумавшей посягнуть на здоровье и безопасность его семьи. Главные роли в картине исполнили Боб Оденкёрк, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Конни Нильсен. Корреспондент Кино-Театр.Ру поговорила с актрисой — исполнительницей главной и практически единственной женской роли в фильме — о том, какими должны быть современные экшены и от каких стереотипов стоит избавиться на экране и в жизни.

Конни Нильсен

Чем вас в первую очередь привлек сценарий фильма «Никто»?

Мне понравилась мысль о страхе вторжения, о страхе перед тем, кто пытается лишить тебя твоей силы. Этот опыт в фильме переживает и главный герой, и моя героиня, так что он и мужской, и женский. Это легко соотнести с происходящим в обществе, которое постоянно диктует определенные правила, например, говорит мужчине, что он должен быть более мужественным и не позволять никому превосходить себя по силе. А фильм переворачивает эту ситуацию, позволяет вообразить, что какие-то парни, которым все сходит с рук, особенно когда они действуют группой, вдруг получают отпор от одиночки. Совершенно неприметного, безликого — он буквально никто, человек, который, по идее, не может ударить в ответ. Увидеть лица обидчиков в этот момент — бесценно. Любая женщина может вспомнить или представить ситуацию, показанную в фильме — когда группа парней пристает к девушке. Это случилось однажды и со мной, в метро — меня пытались обидеть. Мне было 18 лет, и я попросту смогла их перехитрить. А здесь, на экране, в подобных обстоятельствах, вдруг появляется герой Боба, который задает простейший вопрос: «Вы что делаете?». Он выглядит и говорит как нормальный человек, у Боба, к слову, отлично получается показать именно это — норму. Конечно, то, что он делает дальше, нормальным назвать нельзя, но все это своего рода обращение к подобным персонажам. Почему вы такие придурки? Что с вами не так? Зачем вы так обращаетесь с людьми? Вместо того, чтобы нападать на людей, сходите уже к психотерапевту! Все эти вопросы так или иначе возникают в процессе всего этого безумного экшена, а также размышления о том, как это влияет на людей — например, заставляет думать, что они никто? И тут как раз появляется история наших с Бобом героев. Ощущение бессилия и собственной никчемности отражается и на сексуальной жизни, и на браке в целом. Персонаж Боба даже экономически зависим, он работает в офисе своего свекра, и мой экранный отец и брат относятся к нему чудовищно. Жена, которую играю я, над ним формально не измывается, но никакой радости в этой семейной жизни не осталось. Ему необходимо вновь почувствовать свою силу. И мне кажется, что многие мужчины и женщины сталкиваются с подобным в браке или в отношениях.

Никто / UPI Россия

«Никто» — очень маскулинное кино, мужчины на экране постоянно меряются силой, дерутся, устраивают перестрелки. На этом строится сюжет. Не кажется ли вам, что сегодня, в эпоху всевозможных социальных движений и борьбы за равноправие, такая история может показаться устаревшей, неактуальной, даже неприемлемой?

Если бы фильм в итоге получился таким, как вы сейчас описали, то, конечно, я была бы полностью с вами согласна, — он был бы чем-то устаревшим. Но авторы «Никто» — и мы очень много обсуждали это с ними — как раз пытаются докопаться до причин появления подобных стереотипов о мужественности, разобраться, почему же они имеют такое большое значение для мужчин и как определяют их поведение. На мой взгляд, тот факт, что мужчина считает обязательным быть этаким токсичным мужланом — очень нездоровая позиция. Но в фильме в отношениях моей героини и персонажа Боба Оденкерка этого как раз нет — эти двое очень хотят найти взаимопонимание, они хотят, что называется, смотреть в одну сторону. В реальности, к сожалению, большинство мужчин считают, что для достижения этого взаимопонимания нужна какая-то сила. И хотелось бы это изменить, чтобы парни могли избавиться от предрассудков на тему мужественности.

Какой вы видели вашу героиню? Этакой женой гангстера? Сильной женщиной?

Моя героиня хороша в том, чем занимается. Она продает дома, и у нее это отлично получается. А еще она занимается домашними делами, но делает это вместе с мужем — они равны. Однако в его глазах она сильнее, успешнее, и это, я думаю, также заставляет его чувствовать себя никем. Вместе с тем надо помнить, что «Никто» – все-таки жанровое кино, так что мы не зацикливались на социальном правдоподобии. А что касается упомянутой вами жены гангстера — было круто снять сиквел, в котором мы бы действовали на пару, вместе бы творили всякую дичь! Все, кто знаком с моей фильмографией, знают, как я люблю такую движуху. Ну и в целом было бы здорово добавить к этой истории, если она будет иметь продолжение, немного женской энергии.

Никто / UPI Россия

Вы впервые снимались с Бобом Оденкёрком — какой он на площадке?

Боб — удивительно милый человек, очень спокойный. Я все время думала, что, наверное, сложно, даже страшно для актера работать над таким образом и быть в нем убедительным — на первый взгляд, абсолютно нормальный парень, но скрывающий внутри невероятную силу. Но у Боба, как мне кажется, блестяще получилось.

Знали ли вы что-нибудь про режиссера Илью Найшуллера до того, как начали с ним работать?

Нет, понятия не имела, кто он. Но вся съемочная группа рассказывала мне о его предыдущем, очень удачном с точки зрения зрительского успеха фильме, и о том, что Илья очень хорош в жанре экшена. Я подумала — круто, а что насчет юмора? Меня заверили, что и с этим все в порядке. К тому же Илья оказался очень рассудительным, думающим режиссером, с которым всегда можно обсудить роль, который заинтересован в работе всей команды и открыт к общению.

Съемки фильма Никто / UPI Россия

Можно ли вас назвать поклонницей таких фильмов, как «Никто»?

Я не люблю тупые экшены, мне нравятся умные — например, авторы «Джона Уика» попытались разбавить всю ту же предельно маскулинную среду, в которой разворачивается действие, какими-то свежими и современными персонажами и характерами. Моя мечта, конечно, увидеть классный экшен, полностью учитывающий все современные социальные тенденции, этакий «воук»-экшен, но еще и кинематографически изысканный и сложный. Все это, несомненно, приведет к еще большей вовлеченности зрителя. Не нужно создавать фильмы, которые будут автоматически отсекать какую-то часть аудитории, — наоборот, нужно привлекать новую.

А какая аудитория у «Никто»?

Я думаю, что фильм понравится любому человеку с чувством юмора. И еще тем, кто хотел бы отрешиться от всего, что в данный момент происходит вокруг, и просто получить удовольствие от просмотра кино. Ну и, как я уже говорила, «Никто» состоит не только из экшен-сцен, за которыми весело наблюдать, — в картине есть глубина, есть, над чем подумать.

Русские персонажи в фильме выглядят немного карикатурными — такие стереотипные гопники и мафиози. Какое у вас ощущение от этих образов?

Я одна из тех немногих актрис и актеров, которые стараются не смотреть собственные фильмы, так что я даже не знаю, как в итоге все это выглядит на экране. Но я бы сказала, что данный жанр, наверное, предполагает наличие некоторых стереотипных образов и персонажей. Как и довольно простой фабулы, которая позволяет зрителю быстро и однозначно определить, где плохой парень, а где хороший. Но я также думаю, что было бы интересно, показывать и другую Россию. Приведу пример: мне как датчанке не хотелось бы, чтобы датчан изображали исключительно кровожадными викингами — с той поры мы, очевидно, сильно изменились, эволюционировали. Такая же история и с русскими. В общем, есть, куда стремиться, потому что стереотипов великое множество — и по поводу мужчин, и по поводу русских.

Никто / UPI Россия

Смотрите ли вы российские фильмы? Может быть, есть любимые?

Я помню, мне было лет 18, и я пошла в кино смотреть «Жертвоприношение» Тарковского. До этого, в 15-16 лет, я была буквально заворожена его же «Солярисом». Я смотрела «Очи черные» Михалкова и еще множество фильмов в то время, в 80-е — 90-е, — мне кажется, это был прекрасный период для русского кино. Меня приятно удивила новость, что Кончаловский снял новый фильм, и я очень жду возможности его посмотреть. Когда я была в жюри фестиваля в Локарно, в конкурсе участвовал замечательный российский фильм о коррупции в маленьком городке («Дурак» Юрия Быкова – прим. ред.). Исполнитель главной роли (Артём Быстров), которому мы в итоге вручили приз, был очень убедителен в образе русского мужчины, который пытается добиться ремонта жилого дома, — и он поделился с нами, зрителями, этим непростым опытом. Ко всему прочему в этом фильме было немало черного юмора, и в целом мне он показался очень важным. В общем вы, ребята, снимаете столько потрясающего кино!

«Никто» в прокате с 18 марта.


Наталия Григорьева
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"Никто" / UPI Россия
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