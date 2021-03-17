Конни Нильсен: «Хочется, чтобы парни избавились от предрассудков на тему мужественности»

анонс

Исполнитель главной мужской роли в фильме «Бывшая» – о работе в хоррорах, умении играть страх и творческом выборе

Константин Белошапка: «Я сам еще до конца не понимаю, какой я»

Генеральный продюсер IVI Originals об экспериментах с контентом, провокационных сериалах и конкурентах в России и за рубежом

27 февраля

Федор Стуков: «Комедия – это абсурд, и чем серьезнее ты это делаешь, тем в результате смешнее»

Один из самых успешных комедийных режиссеров – о новых «Дылдах», женском царстве и актерской профессии