Вячеслав Чепурченко: «Я не ожидал, что "Жуки" вызовут такой резонанс»

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3 апреля

Дмитрий Чеботарев: «Я не боюсь хейта, он даже дает силы для того, чтобы двигаться дальше»

Исполнитель роли Олега Волкова, самого неоднозначного персонажа вселенной «Майора Грома», – о комикс-культуре, поисках правды в своем герое и российском кино