Вячеслав Чепурченко: «Я не ожидал, что "Жуки" вызовут такой резонанс»

На канале ТНТ 5 апреля стартует новый сезон сериала «Жуки» — по-настоящему народной комедии о тройке столичных стартаперов, оказавшихся в провинциальной глуши. В продолжении до саратовской деревни Жуки добирается не только сам инвестор приложения, придуманного горе-программистами, но и дочь одиозного участкового Маслова, причем, как настаивают создатели сериала, быт и нравы Жуков с первого сезона, вышедшего еще до пандемии, вовсе не изменился. Мы поговорили с исполнителем главной роли Вячеславом Чепурченко о том, каково это работать в редком жанре народной ситуационной комедии, смелых сценах, без которых теперь редко обходятся отечественные сериалы, и жизни без интернета.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Когда вы соглашались на участие в первом сезоне, думали ли вы, что у «Жуков» будет продолжение?
Если честно, тогда я не ожидал, что сериал вызовет такой резонанс. Сценарий был легкий, приятный, веселый, непринужденный — и в этом была прелесть истории, оказавшейся нужной зрителю. Тогда я думал, что нужно что-то неожиданное, может быть, грубое, с матерком, а тут оказалось все наоборот — легкость, летнее настроение, деревня, какая-то человеческая наивность и местами грусть этой истории очень зашли аудитории.
Как вы вообще вошли в этот проект, потому что «Жуки» – все-таки ситуационная комедия, которую всегда играть довольно сложно?
Должен признаться, что как раз формат такого полуэтюдного существования в кадре мне очень комфортен и понятен. В нем всё естественно, нет каких-то вывертов через голову. К тому же на площадке нам позволялось импровизировать и заниматься полупоиском-полурепетицией сцен. Хотя в этом, конечно, были свои сложности, которые выливались в большое количество дублей. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Мы в какой-то момент так заморачивались, пытаясь сделать лучше, что теряли смысл сцен и возвращались к началу.
А сложнее все-таки работать на первом сезоне или на втором?
По линии моего героя Никиты эти сезоны очень разные. Если в первом он был более организационным парнем и занимался всем, что связано с запуском приложения, бизнесом, то во втором сезоне больший акцент на любовную линию. В первом она, конечно, тоже была, причем немного трагедийная — у него не получалось с девушкой. Но тут у него появляется возлюбленная, с которой завязываются отношения. Что касается собственно работы, то, конечно, когда ты идешь делать второй сезон с той же командой, то думаешь, что все повторится. Но у нас было совершенно по-другому — не лучше, не хуже, просто иначе. Все-таки между съемками прошло время, у меня, например, появились жена и ребенок, и я больше уделял времени семье.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Вы уже сказали про своего Никиту, который в первом сезоне был таким Павлом Дуровым, пытавшимся запустить приложение. Насколько вам близок этот персонаж, какие у вас отношения с компьютерами, может быть, есть идеи своих стартапов?
Никита на самом деле не сильно-то и разбирается в компьютерах, он больше занимается оберткой, его конек — промо и организация бизнеса, и он в принципе достаточно комфортно чувствует себя в деревне, где они оказались, практически с первого дня знает, что делать. Компьютерным гением его не назвать — и в этом смысле мы с ним похожи. Я с компьютерами совсем на вы, вообще в них не разбираюсь, максимум могу поиграть в какую-то игру или приставку.
А могли бы вы прожить без интернета?
Да, мне нужна только связь с семьей. Я вообще не очень сильно завишу от соцсетей. Инстаграм, например, у меня то появляется, то его взламывают, то я сам его удаляю, потому что мне с ним становится скучно. Я вообще приверженец старого доброго офлайн-общения. Пусть это будет пять человек, но зато самых близких, с которыми интересно поделиться своими мыслями, а не тысячи подписчиков, которых ты не знаешь, и непонятно для кого выкладываешь все в соцсетях. Но компьютерным снобом меня, конечно, тоже не назвать, не могу высоколобо сказать: «Я только читаю книги, и больше мне ничего не нужно». Конечно, в интернете и фильмы посмотреть хочется, и сериалы. Но я переживу, если какое-то время буду обходиться без него.
Мне очень нравится описание второго сезона от ТНТ: «За год мир полностью изменился, а в Жуках всё так же солнечно и душевно». А ваша жизнь как-то за год пандемии изменилась?
У меня все течет в правильном русле. Моей дочери уже почти два года, мы ждем пополнения, я занимаюсь семьей, также идет работа, ничего сверхъестественного в пандемию не произошло. Амбиции по поводу карьеры и заработка ушли совсем далеко, где-то на чердаке они сидели закрытые, зато я был 24/7 с женой, ребенком, своими родителями и понял, что для меня это самое важное.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Вы сказали, что амбиции ушли, но, кажется, все равно у вас такой рассвет карьеры. Как удается совмещать с семьей кино, театр, «Ледниковый период» у вас еще был не так давно, а ведь он тоже отнимает много времени и сил.
Это вам кажется, что у меня рассвет, сам я к этому отношусь очень аккуратно. Он у меня то есть, то нет, начиная с «Измен», которые выстрелили, и, казалось, только ленивый мне тогда не сказал: «Вот сейчас, Славка, у тебя самый рассвет!» Он был, но потом ушел в закат, и ничего долго не было. Спустя шесть лет появились «Жуки». Всё это время я работал, где-то снимался, но в звездную обойму не попал. «Ледниковый период» действительно забрал очень много времени, так что всем семьянинам, кому вдруг в будущем посчастливится попасть в «Ледниковый период», нужно знать, что он съедает очень много не только времени, но энергии и мыслей. А по поводу рассвета — я рад, что у меня появился такой проект, как «Жуки», который вместе с «Ледниковым периодом» дал рост моей ставки, что сказывается на нашем семейном капитале, — материальные блага никто не отменял.
А какую роль сейчас занимает театр?
Практически никакой, потому что со следующего сезона я больше не буду работать в «Табакерке», пришло время заканчивать этот период и работать вне театра.
Одна из самых запоминающихся сцен в первом сезоне «Жуков» — это ваше позирование на коне, где вы предстаете в довольно смелом образе. Как вы вообще относитесь к таким сценам и можете ли спокойно раздеться в кино?
В сценарии «Жуков» все было в меру, тем более я там не был полностью голым. Но действительно порой присылают проекты, в которых нужно раздеваться, но зачастую в них бывает оголение ради оголения, чего я не понимаю даже как зритель — порой смотрю фильм и думаю, вот зачем сейчас была сцена с раздеванием. Тот же секс, на мой взгляд, не обязательно показывать впрямую, тогда это уже не кино получается, а порнофильм. Не обязательно даже показывать голые тела, это все можно показать образами. Сам я, конечно, не пугаюсь сниматься голым, но только если это действительно имеет какой-то смысл.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
А есть ли во втором сезоне какая-то столь же яркая сцена?
Будет сцена, которая далась мне очень сложно, — она, кстати, есть в трейлере сезона. Там в воду падает полицейский «бобик». При съемках сцены за рулем сидел человек, и я должен был нырять и спасать его. И меня поразило, как быстро может утонуть машина. Я думал, что это такой поплавок, который будет постепенно погружаться в воду, а машины не стало буквально за секунду — я испугался, даже не понял, где она. В сериале будет реальная съемка, в той сцене я практически вышел из образа, выныривал с перепуганными глазами и смотрел на площадку, команду и в кадр уже не будучи Никитой, а будучи Славой, который не понимает, что происходит. Все обошлось без каких-либо ужасов, но я действительно был поражен тем, как быстро происходят такие ситуации.
В «Жуках» нестандартный актерский состав — разновозрастной, разноопытный. Как у вас складывалось общение на площадке? Может быть, вас чему-то учили актеры постарше, например, Максим Лагашкин, или вы передавали свой опыт молодой команде, потому что из троицы главных героев вы, пожалуй, самый опытный актер.
У нас вообще не было «дедовщины», никто не кичился тем, что старше или опытнее. Не было такого, что вот пришла звезда на площадку. У нас все поддерживали друг друга и выстраивали нормальный человеческий диалог. Прелесть «Жуков» в том, что вся та легкая атмосфера, что царила на площадке, перенеслась на экран.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Есть ли у вас в актерской профессии какие-то столпы, на которых вы ориентируетесь или кем вдохновляетесь в своей карьере?
Может быть, раньше, в институте, я старался быть на кого-то похожим, сравнивать себя с кем-то, сейчас уже нет такого. Хотя вот я пересматриваю «Острые козырьки», наблюдаю за работой Киллиана Мерфи и думаю, какой крутой актер, как он это делает! Или вышел недавно фильм «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном, а спустя какое-то время, кажется, та же компания выпустила фильм «Рыцари справедливости» с ним же — и это два совершенно разных персонажа, и при просмотре думаешь, откуда он это берет! Вроде бы, ничего нового он не делает, но какие разные получаются у него герои. Такое, конечно, происходит. Но в духе «вот невероятный артист Андрей Миронов, буду как он» я, конечно, не думаю.
У нас на сайте «Жуков» часто сравнивают с советским кино в хорошем смысле. И я согласна, что таких проектов по настроению у нас практически нет. А вы как зритель смотрите ли советские или какие-то другие фильмы/сериалы? И есть ли у вас, может быть, какие-то проекты мечты, в которых бы вы хотели оказаться?
Я к советскому кино отношусь хорошо, единственное, что для него мне нужно настроение. Мне очень тяжело заходит черно-белое медленное кино. Например, «Семнадцать мгновений весны» я до сих пор не могу досмотреть до конца. Понимаю, что это невероятно талантливо, как и большинство советских фильмов, но его ритм мне дается непросто. Что касается того, где бы я хотел сыграть, не знаю. Столько раз я приходил на проекты, в которые мечтал попасть, были режиссеры, к которым я напрашивался – не буду называть имен, – а все оказывалось наоборот. В большинстве случаев, чем больше хочешь, тем почему-то хуже получается. И, напротив, были проекты, на которые я шел и думал – ну здесь небольшая роль, пускай будет. А потом на площадке оказывается, что режиссер тебе больше доверяет, дает возможность делать так, как ты хочешь, понятно, придерживаясь сценария, и ты на площадке от этого чувствуешь себя очень хорошо. Всегда привожу в пример проект «Город» и его второй сезон «Гурзуф», где мой персонаж Яша Цыган был поначалу ролью такого третьего плана, а во втором сезоне стал одним из ключевых героев, потому что режиссер Дмитрий Константинов мне доверился, и это вылилось в большую работу. Так что главное, чтобы тебе хотелось возвращаться на площадку того или иного проекта снова и снова.
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